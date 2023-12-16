整座山都歡迎你到來！ 「玉山主峰」當日往返 一天100個單登名額格外珍貴

安排特休假，不要在假日上山，各方面的體驗都會比較好。 盡量提早申請，當日往返應該是兩個月前就可以上網填資料。 資料準備齊全，一次就讓它過關。

排雲登山服務中心在非上班時間採自助報到，只要掃瞄身分證上的條碼，看到畫面上出現自己姓名就是報到成功。到了排雲山莊需向工作人員再報到一次，這時才繳交紙本入園證。

至於入山證，有山友說不用投遞了，接駁車司機也這麼說，但是警政署保安警察塔塔加小隊的門口還是設置有投遞箱。考量到下山如果是搭接駁車，車子是直接往下開到上東埔停車場，根本沒有機會投遞登山證的另一聯。我自己的結論是，登山證還是列印出來，但出發時整張投遞，不用再分上下兩聯。

到達大鐵杉之前路旁突然出現一對亮晶晶的 "黃色玻璃珠"，短暫停留後慢慢消失在草叢中，就體型和速度猜測應該是山羌吧？下山途中在孟祿亭到登山口之間倒是清清楚楚的看到 台灣長鬃山羊 (下圖)，牠也大方的擺好姿勢讓我拍照。至於水鹿、山羌、和山羊要如何分辨，我是參考健行筆記的這一篇文章。

(下圖)，牠也大方的擺好姿勢讓我拍照。至於水鹿、山羌、和山羊要如何分辨，我是參考健行筆記的這一篇文章。

過了大鐵杉後碰上第一位山友，燈拿在手上，穿工作雨鞋，再加上簡易的後背包，不像是登山客，反倒比較像來工作。這個時間點往停車場走？時間點真的很奇特！

碰到第一組同方向的山友是2人的隊伍，超強的頭燈遠遠就把我的身影投射到前面。我刻意放慢速度打招呼，他們背著輕裝手拿單杖，速度超快，到登山口時我已經看不到他們的車尾燈。之後就是在5K前被一位少俠超車，以及6K左右我超車了一位大哥，他人生第一次登玉山就是獨攀單登，而且我估算他應該是12點就出發了，真是佩服！

02:05 從登山口出發沒多久碰到兩位下山的山友，只是問好沒有多交談，這個時間點下到這邊應該是有高山反應選擇下撤。後來(05:00左右)過了白木林又碰到一位女山友，卻是前一天登頂主峰後多停留一個晚上，這麼早下山或許再走走附近其他山頭或步道。原來走同一條山徑可以有這麼多不同的安排。

這裡海拔高度應該已經3,500公尺以上，比較容易喘，可以適時休息並回望山下的美景。

到達主北叉路前，當山壁上開始出現鐵鍊時，代表路徑較具危險性，這裡也是2017年3月賞雪行程的折返點。

這段登頂路徑上名氣最響亮的 "景點" 應該是這一排防護網吧，看到下面照片就知道主北叉路到了。

主北叉路又被稱為 "風口"，玉管處特地設立 "注意強風" 警告標誌，風真的又強又冷！如果沒有事先準備好，你可能會被迫彎下腰來急著躲藏！不過好消息是里程牌上告訴你，只剩 0.3K！

最後這 300公尺有人會選擇收起登山杖，或者乾脆把它先藏在路邊，因為站在主北叉路往上看，幾乎是必須趴著拉鐵鍊的陡上，而且後面還需要兩手都拉著鐵鍊橫渡的路段。不過因人而異吧，如果自己對於登山杖操控得心應手，隨身帶著還是可以發揮作用。這一段路況對於有懼高症的我來說，除了要全神貫注外更需要刻意調整視線，所以完全無法拿出手機來拍照，只能找找山友的美拍來回味。

排雲出發後經過兩個半小時的努力，終於在 09:25再次登上台灣最高點，少了第一次登頂的激動與興奮，但環顧四週還是感動！天氣真的太好， "萬里" 晴空，往北峰方向看，山下的聚落、道路、橋梁還依稀可辨。

這個時間點登頂通常人不會太多，可以從容的賞景、拍照，一不小心還可能會短暫包場。有一位單登已經從北峰回來主峰的勇腳極力推薦我走玉山南稜線，不過還是謹慎一點依照計畫行走。整個上山的速度只能免強維持在 "上河1"，所以也不能因為貪戀美景就逗留太久，09:45 開始下山，11:05 回到排雲。如果可以自己帶高山爐上山，其實就可以不用背太多水，但是行前要打聽一下排雲山莊的蓄水，進入冬季是旱季比較容易缺水。在補充下午的行動水，吃完泡麵後，12:00 開始回程下山，15:25 回到塔塔加登山口，剛好和上河步程時間完全吻合。由於上山時摸黑，完全沒有拍照，下山時針對路況就特別留下一些紀錄。

登山口到排雲的這8.5K的路況總結來說就是：

路面幾乎少有平整的，總是會有大大小小的石頭，須步步為營，千萬不能急，下山時有幾次可能腿軟了抬得不夠高，踢到石頭差點跌倒。

有鐵鍊的地方路幅都不寬，摸黑時要最好抓好鐵鍊緊貼山壁而行，"會車" 時要互相禮讓耐心等候。

看起來有些落石還很 "新鮮"，下次再踏上這條山徑我應該會戴上安全盔。

相較於前幾次，這一趟總算有趕上接駁車的時間，少踢 2.4K柏油路。在山上感受到排雲山莊的親切服務，下山後登山口接駁車的服務也很窩心。司機會宣導如何申請國家公園的登頂證明，並提醒回家要線上登錄出園回報( 到臺灣國家公園入山入園申請服務網，上面選單最右邊選項 "入園申請"，下面最後一項 "出園回報")。最讓人驚豔的是接駁車車資100元還開發票，真是太優秀了！

回到上東埔停車場簡單梳洗換裝，在下午4點半之前離開了塔塔加，沿途才發現阿里山國家公園到自忠之間有許多楓樹已經 "轉色"，從淺綠到黃到紅，比起整棵戴上 "小紅帽" 還漂亮。今天有還有精彩的日落雲海，新中橫公路台18線89.5K的 "傷心山" 聚集了許多遊客(為何傷心？請參考這一篇紀錄文末的說明)。但是還需四個小時的車程才能到家，不敢多做停留，在石桌便利商店買一瓶運動飲料補充水分及電解質，就一路開回家了，晚上將近8點平安到家！

陪伴十年的第一雙登山鞋終於要 "下課" 了，十年前就是從奇萊南華和玉山主峰開始學著登山。十年下來也不過才完成18座百岳，距離上一次登頂玉山主峰則是七年前了。前幾次是跟著團隊住宿排雲或者與朋友單登，這一次想要試試看自己是否各方面的成長足以完成 "獨攀"。5月時就已經規劃一次行程，後來因天候條件不佳而取消。這次中籤後內心還是一直有些遲疑，但天氣預報顯示溫溼度條件很好，不會下雨也沒有低到零度以下的低溫，老天爺給了這麼好的機會沒有道理錯過！

很慶幸在踏入台灣高山滿十年之際完成這個心願，也確認自己還有 "上河1" 的能力，希望持續努力迎向下一個十年，甚至二十年。最後，在白木林觀景台的 "玉山主峰步道導覽圖" 中，玉管處有這八個字的建議，或許可以稱之為登山的 "八字箴言" 吧：輕裝、簡食、徐行、寧靜。