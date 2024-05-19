清幽之行出發！大溪區「龍山寺步道」 穿越廢棄壯觀苦茶林到達「石牛山」
旅遊日期:112.11.27 天氣:晴天 永福宮旅遊路線圖:龍山寺10:40→壽山10:55→石牛山12:38→二鬮山13:00→永福宮13:10→中央社區站13:15→龍山寺(計程車)13:40
10:40車停龍山寺前停車場。先參拜、逛廟後整裝出發。
穿過龍山寺左側鐵皮車庫就是步道登口。平整陡爬的石階步道。
石階步道攀爬在山丘凹間。山丘上植有些果樹，周遭環境相當乾淨清幽。
步道上第一個六腳水泥「福山亭」。
步道在福山亭左拐繼續陡爬而上，兩邊有山櫻花樹及不知名的球狀紅花。
步道上的第二個「祿山亭」。亭旁有幾棵老桂花樹。
過祿山亭步道轉平緩後再爬升。
龍山寺步道終點壽山上建有第三個「壽山亭」。亭邊又桂花樹及相思樹，環境清幽。
10:55壽山海拔222M有水準點HS NO.04。山頂林木環繞無視野。
相思樹幹上釘有藍天隊指標牌。往前稜線路往二鬮山、北81路底、烏塗窟山、五十分山。
今天的目標地是二鬮山下永福宮再搭公車回龍山寺。
清幽的竹林稜線路徑。聯合艦隊在9.13來除草整徑過，所以路況特別的乾淨。真是造福登山客。
稜線叉路，左下往烏塗窟山及五十分山。稜線續走往二鬮山約2-2.5小時。
秋高氣爽、山風吹拂的稜線路徑。
經過電塔017。
乾燥的下坡土徑一個大迴轉往下而去。
稜線上下起伏坡度不大，經過幾棵油桐樹下。
稜線林間在獄叉路，右下員潭子環保公園，左稜線續往二鬮山。取左而行。
稜線步道上有路程標示，此地是3700M。從壽山到二鬮山約有5000M。
大頭茶樹林，俗稱「村姑」的大頭茶花掉落滿地。
出現稀疏的桂竹林。
稜線右側出現水泥樁柱，不知做何用途！
出現更濃密的桂竹林。
這段清幽且平緩的桂竹林道走來很舒服。
桂竹漸稀又將進入林木間。
稜線又遇叉路，右出員潭子環保公園。稜線續往二鬮山。
稜線上也出現不少的相思樹。
又出現一小段桂竹林路。2800公尺路標。
桂竹林路爬上一處山頭。
山頭樹木、竹林圍繞無視野。稜線續往二鬮山。
緩下坡的稜線路。
一小段拉繩爬升稜線。
11:45山頭高點無標示，有新北市政府地政局GN22加密控制點。
頭頭上能看見對面山腰的一間寺廟。
稜線轉為下坡，老相思樹枯倒地面。
經過一塊長條片岩。
稜線路轉平緩，藤蔓覆蓋樹梢。
穿過一大片「苦茶林」。這片廢棄的苦茶林面積相當壯觀。
過苦茶林稜線再度爬升過油桐樹下。
左側山坡有大片的檳榔園。
稜線上翠綠的綠竹排。
電塔014/026。在電塔基座上休息片刻喝水放空。
路徑經過一長條岩下，前面空地應該是石牛山到了！
這塊長條岩相當長。
岩前有「大石牛」標牌及解說牌。
怎看都看不出有牛的狀態！岩面左上是石牛山。
12:40石牛山海拔155M無基石。山頂大榕樹，樹下有標示牌。無展望。
感覺從石牛山過來的路徑更好。遇叉路，取左往二鬮山。
優質的稜線步道。
一塊隆起的岩石，岩背鑿階而過。這就是「小石牛」。
木板土階小爬。
平緩的優質稜線步道。
900公尺路標，應該是到永福宮登口！
從石牛山過來的這段稜線步道極佳。
看到前面的二鬮山三角點了。
13:00二鬮山海拔161M，有土地調查局圖根點。樹林圍繞展望不佳。
二鬮山山頂叉路口。取右下永福宮。
路徑轉為陡下坡經過電塔011。
雙鐵塔015。
路徑一路下坡路況極好。
路徑接近出口。
二鬮山登口。菜園、竹園。
13:10永福宮位於二鬮路110巷口。
13:20過二鬮橋出中央社區站，位於台3線二鬮路136巷口。
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