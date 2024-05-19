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清幽之行出發！大溪區「龍山寺步道」 穿越廢棄壯觀苦茶林到達「石牛山」

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期:112.11.27  天氣:晴天 永福宮旅遊路線圖:龍山寺10:40→壽山10:55→石牛山12:38→二鬮山13:00→永福宮13:10→中央社區站13:15→龍山寺(計程車)13:40

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10:40車停龍山寺前停車場。先參拜、逛廟後整裝出發。

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穿過龍山寺左側鐵皮車庫就是步道登口。平整陡爬的石階步道。

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石階步道攀爬在山丘凹間。山丘上植有些果樹，周遭環境相當乾淨清幽。

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步道上第一個六腳水泥「福山亭」。

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步道在福山亭左拐繼續陡爬而上，兩邊有山櫻花樹及不知名的球狀紅花。

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步道上的第二個「祿山亭」。亭旁有幾棵老桂花樹。

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過祿山亭步道轉平緩後再爬升。

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龍山寺步道終點壽山上建有第三個「壽山亭」。亭邊又桂花樹及相思樹，環境清幽。

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10:55壽山海拔222M有水準點HS NO.04。山頂林木環繞無視野。

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相思樹幹上釘有藍天隊指標牌。往前稜線路往二鬮山、北81路底、烏塗窟山、五十分山。

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今天的目標地是二鬮山下永福宮再搭公車回龍山寺。

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清幽的竹林稜線路徑。聯合艦隊在9.13來除草整徑過，所以路況特別的乾淨。真是造福登山客。

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稜線叉路，左下往烏塗窟山及五十分山。稜線續走往二鬮山約2-2.5小時。

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秋高氣爽、山風吹拂的稜線路徑。

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經過電塔017。

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乾燥的下坡土徑一個大迴轉往下而去。

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稜線上下起伏坡度不大，經過幾棵油桐樹下。

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稜線林間在獄叉路，右下員潭子環保公園，左稜線續往二鬮山。取左而行。

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稜線步道上有路程標示，此地是3700M。從壽山到二鬮山約有5000M。

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大頭茶樹林，俗稱「村姑」的大頭茶花掉落滿地。

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出現稀疏的桂竹林。

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稜線右側出現水泥樁柱，不知做何用途！

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出現更濃密的桂竹林。

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這段清幽且平緩的桂竹林道走來很舒服。

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桂竹漸稀又將進入林木間。

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稜線又遇叉路，右出員潭子環保公園。稜線續往二鬮山。

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稜線上也出現不少的相思樹。

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又出現一小段桂竹林路。2800公尺路標。

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桂竹林路爬上一處山頭。

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山頭樹木、竹林圍繞無視野。稜線續往二鬮山。

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緩下坡的稜線路。

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一小段拉繩爬升稜線。

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11:45山頭高點無標示，有新北市政府地政局GN22加密控制點。

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頭頭上能看見對面山腰的一間寺廟。

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稜線轉為下坡，老相思樹枯倒地面。

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經過一塊長條片岩。

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稜線路轉平緩，藤蔓覆蓋樹梢。

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穿過一大片「苦茶林」。這片廢棄的苦茶林面積相當壯觀。

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過苦茶林稜線再度爬升過油桐樹下。

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左側山坡有大片的檳榔園。

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稜線上翠綠的綠竹排。

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電塔014/026。在電塔基座上休息片刻喝水放空。

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路徑經過一長條岩下，前面空地應該是石牛山到了！

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這塊長條岩相當長。

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岩前有「大石牛」標牌及解說牌。

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怎看都看不出有牛的狀態！岩面左上是石牛山。

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12:40石牛山海拔155M無基石。山頂大榕樹，樹下有標示牌。無展望。

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感覺從石牛山過來的路徑更好。遇叉路，取左往二鬮山。

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優質的稜線步道。

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一塊隆起的岩石，岩背鑿階而過。這就是「小石牛」。

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木板土階小爬。

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平緩的優質稜線步道。

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900公尺路標，應該是到永福宮登口！

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從石牛山過來的這段稜線步道極佳。

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看到前面的二鬮山三角點了。

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13:00二鬮山海拔161M，有土地調查局圖根點。樹林圍繞展望不佳。

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二鬮山山頂叉路口。取右下永福宮。

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路徑轉為陡下坡經過電塔011。

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雙鐵塔015。

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路徑一路下坡路況極好。

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路徑接近出口。

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二鬮山登口。菜園、竹園。

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13:10永福宮位於二鬮路110巷口。

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13:20過二鬮橋出中央社區站，位於台3線二鬮路136巷口。

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公園 步道 龍山寺

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