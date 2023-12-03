偶遇絕美大景！「神池上小關山」媲美喜多麗雲海及夕陽

南一段的截點

小關山位於中央山脈南一段西折尖突點上，標高3249公尺，全山四稜對伸，基盤穩重，峰勢峭聳，獨峙一方，因小關山林道之開闢，成為南一段縱走行程最佳緊急撤退路線。站在小關山峰頂，可近觀南一段諸峰各具個性的山容外，並可觀測主脊兩側兩種迥異不同的地形景觀，西側靠高雄一面是亭亭的斷崖，東側則是綠茵平舖的緩斜草坡。地形上稱之為「單面山」地形，峭豎的一面稱為「反插坡」，形成斷崖景觀，緩斜的一面稱為「傾斜坡」，成為草原斜坡。

▲小關山山容

神池秘境

岳界有句形容南一段的順口溜：「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」，說明這段縱走的特色，從文字中即可明白攀登小關山的艱辛。不過今年因為幾個颱風帶來充沛降雨，讓季節限定的神池呈現滿水位的情況，山友們趨之若鶩，假日更是盛況空前，然因為神池為伏流水，滿水位的狀態並不持久，通常大雨過後二週就會乾涸，所以要看見秘境美景並不容易，我們造訪的前一週山友分享的照片即已乾涸，原本打算取消行程，但因連續幾週週休假日北部都是東北季風的陰雨天氣，只有南部天氣相對穩定，大伙討論後，決定維持原訂行程，至少還可以撿一顆百岳，想不到卻意外遇見媲美北大武山喜多麗斷崖的雲海及夕陽大景，讓這次山行的CＰ值提升不少。

▲神池夕陽

▲金色雲海大景

行程規劃

小關山林道目前開車可以到27K登山口，在7K處有檢查哨，必須出示入山證，所以要事前申請入山證或在台20線寶來派山所現場辧理，林道路況極差，依接駁大哥評論較郡大林道更差，所以幾乎可以說全程都是晃動碰碰車，由寶來至登山口要近2個小時，安排時程時要注意考慮交通因素。

Day1 11/18（六）：6：38板橋(0203次高鐵)→8:01台南高鐵站(搭接駁車)→10:00 寶來(午餐便當)→12:30小關山林道行車終點起登(28K)→14:20神池營地 (2,440M) (紮營)Day3 11/19（日）：04:10出發 (輕裝來回)→07:20 ▲小關山 (3,249M，二等三角點)→10:30 返回神池營地 (午餐)→12:30 小關山林道行車終點28K→14:00 慶功宴→17:00 左營高鐵站(排自由座)

▲小關山林道眺望小關山西南峰及石山

▲林道終點起登

▲林道高繞處

▲爬升約80公尺

▲回到舊林道

▲部分路段有小崩塌

▲走在紅地毯

▲優美的人造林

▲隱身在山嵐之後的小關山

▲經過崩塌地

▲百岳也有芒花舞秋風

▲扺達神池營地

▲神池水乾了，山友也少了許多

山神的禮物

阿甘正傳有句名言：人生就像一盒巧克力，你永遠不知道拿到的會是哪一種。爬山也像是一盒巧克力，不到最後，你永遠不知道山神要給你什麼收獲........原本對本次山行沒有太大期待，因為絶美靜謐的神池已經乾涸，而且本週東北季風增強，溫度下探10度以下，大大降低了出遊的興緻。唯一可以期待的是小關山三角點也許會有如北大武山一般的雲海大景，沒想到在神池營地就上演，而且還同場加映金色夕陽大景，這樣全營地的山友們都欣喜若狂，紛紛把握夕陽西下的黃金時刻，拍下令人難忘的畫面。

▲雖然看不到碧綠的池水，這樣的雲海一樣令人驚艷

▲有雲則靈

▲隊友興起，打了一套太極，搭配雲海，超有意境

▲這種大景，一定要來張網美照

▲夕陽西下，色溫變得更有張力

▲媲美喜多麗斷崖的雲海夕陽

▲美到令人窒息

▲一定要來張網美照

▲愈夜愈美麗，完全不想離開去吃晚餐

▲喜歡這種遺世獨立的感覺

我們與中央山脈的距離

台灣是一個很容易親近山的島嶼，我們昨天早上6點半由台北出發，下午2點半就來到小關西稜山腳下的營地，距離中央山脈主脊只剩下２公里落差約800公尺，步程約3小時。不過因為由神池營地至小關山坡度極陡，可以說整段行程都是氣喘吁吁，毫無冷場，為了不要在登頂前那段攀繩岩稜路段堵人，我們決定3點起床用餐，4點摸早黑起登，以避開人潮。

▲暗夜中奮戰了2個小時，5:50天空出現曙光署光

▲清晨的山景

▲看見關山倒影～逆關山

▲稜線上遠眺卑南主山（左)及北大武山（右））

▲雲海大軍

▲7:20登頂小關山，360度環景

▲北方的南台首嶽~關山

▲西側靠高雄一面是亭亭的斷崖，東側則是綠茵平舖的緩斜草坡

▲站在中央山脈南一段西折尖突點上

▲最遠方為玉山群峰

▲用長鏡頭拉近看玉山的英姿

▲風起雲湧

▲中央山脈南一段自南橫開始的稜線

▲中央山脈主脊(左起關山、恐龍尖、塔關山、關山嶺山、向陽山)

▲在山頂耍廢近一個小時8:15下山去

▲果然遇到上山滿滿的人龍

▲進入鐵杉林

▲這林相不輸北大武

▲很壯觀的大鐵杉

▲10:30回到營地

▲神池水源

▲打道回林道

▲舊林道的槭樹紅了

▲12:50返回小關山林道結束二天一夜行程

航跡參考