再度朝聖！廬山六寶之首「尾上山」 優質中級山路線推薦

今年3/11完登廬山六寶之武令山後，相隔八個多月又再度朝聖廬山六寶之首一「尾上山」。本路線原訂在今年9/3出發，但由於天候不佳，加上7、8月份颱風重創南投山區，因此活動順延至11/19。此路線可算是登奇萊南華可以順便去朝聖的一座中級山，難度不高，唯部分路段崩塌、有幾段碎石坡需要注意外，其餘難度不高，沿路還有展望，即使不登百岳也能夠欣賞周遭山巒景色，是值得一訪的山頭。以下就來介紹本次的路線的記錄吧。

廬山六寶簡介：山界前輩曾木樹先生曾於80年代主編的「中台灣名山大系」一書內，將廬山溫泉附近的母安山 、再生山、武令山定名為廬山三寶；後來陸續增列周遭的麻平暮山（馬海濮富士山）、尾上山，以及武浪洋山，成為廬山六寶。廬山六寶之首：尾上山（H2682）、老二：馬海濮富士山（H2617）、老三：再生山（H2339）、老四：武浪洋山（H2117）、老五：武令山（H1759）、老么：母安山（H1475）。

路線介紹：尾上山海拔2682公尺，有幾條路線可抵達：包含能高越嶺古道4.1公里的南稜、西稜雲天宮（本行起登點），登頂後再續往稜線接能高越嶺步道O型走，也能從尾上山縱走至武浪洋山（廬山六寶老四），並下至靜觀部落。本路線自雲天宮登山口起登，此路段又名「尾上山西稜線」，路線較短，但也是最陡峭的一段山徑，此路段是能高越嶺古道的緊急出入口、替代路線。

沿路有鐵杉、二葉松，均為中高海拔常見的林相，前段路徑為緩坡，路徑由林務局人員維護下較為好走，沿路有崩塌的路段也架設防護網、並架設繩索確保，沿路會經過危崖、瘦稜，有點驚險，天氣好的時候可以清楚見到周遭高山百岳美景。本路線原路來回，總爬升下降約700公尺左右，距離約5-6公里，對於多數有爬山的山友而言是難度不高的中級山路線，唯有部分路段需要注意布條、陡峭的碎石坡須留意踩點，其餘沒有太大的安全疑慮，是條優質的中級山路線。

本活動由「台中市長青登山協會」所舉辦

領隊：余振河／嚮導：方可瑩，隊員7員，總共9員

06:00 自台中國美館出發08:30 抵達尾上山臨時登山口，由於7、8月份風災重創南投山區，屯原路段一度封閉幾兩個月，直到本月初才又再度開放

起登前於臨時登山口前合影一張

沿路都會有像這樣的指標，0.5代表50公尺，1.0代表100公尺，依此類推....。走到能高越嶺古道3K岔路之前總共會經過18.0（里程樁為1.8K）

前面的路段都是在爬升，但不會太陡，偶爾也會遇到緩坡

此路段也是此時要攀登登奇萊南華唯一的出入口，沿路都會見到去程與回程攀登奇萊南華的山友

由於距離短，我們走的不快，領隊都會停下來讓我們休息

我們開始進入危崖路段，此處較為陡滑，有架設防護網確保山友安全

在危崖拍攝一張

不久後，經過一段視野絕佳的開闊點，此處堪稱是百岳觀景台，許多山友都會在此留影一張

由於中段開始路段陡滑，部分路段鋪有石包階梯

林蔭處偶爾會感覺到寒意

09:19 很快地，我們抵達2425峰，在這裡休息一下

09:32 休息約10分鐘後繼續出發

坡度愈來愈陡峭，隊員的喘息聲此起彼落

位於瘦稜路段較為開闊的視野，沿途可以見到廬山六寶之尾上山（H2682）、再生山（H2339）、馬海濮富士山（H2616）、武令山（H1759）、能高安東軍、干卓萬稜線等等，我覺得是一條不用登百岳能夠擁有百岳等級的高山美景的好路線。

爬升過程中站在制高點欣賞周遭的山巒美景，在崖邊的芒花也來湊熱鬧

下方的聚落也一覽無遺

經過一段需要鑽芒草

09:43 上鐵梯

鐵梯旁的視野，下方的小聚落、居民開墾的梯田景色

全景視野特寫

坡度稍陡，需要留意步伐

陽光直射叢林，景色美極了

09:58 抵達2532峰，此處腹地廣大，我們在此休息5分鐘

在2532峰腹地合影一張

過2532峰後坡度逐漸變緩，我們一路緩下坡至鞍部

看到標示18，此時已經走了1.8K，代表著能高越嶺古道的岔路快到了

10:15 抵達尾上山、能高越嶺古道3K岔路

循著芒草叢，繼續往尾上山前行，鞍部海拔約2480公尺，需要再爬升200公尺海拔至尾上山囉～

樹木上的靈芝

此路段較為陡峭，沿路有架繩索，下雨天此路段可能會更不好走，需要留意踩點

10:38 看到一棵樹洞極大的樹木，從側面看很像鯊魚的嘴，因此我們將這個洞稱為「鯊魚洞」，隊員擺出各種姿勢，拍出各種意境照

10:50 登頂前路段較不明確，沿路有多棵倒木

登頂前的爬坡

11:09 抵達尾上山，但山頂上腹地狹小，不適合大隊登山隊在此休息，我們在山頂上休息午餐

尾上山，海拔2682公尺，有一顆三等三角點No.5939，為廬山六寶之首

全體隊員在尾上山基點前合影一張

12:01 休息完後原路下山

此路段較為陡峭，原本無架設繩索，領隊在下山時架設一條繩索以確保山友能夠安全上下

大棵巨木

回程再度經過這個樹洞，早上經過拍不夠的再來補拍幾張～

周遭都是鐵杉的美景，是中高海拔經常遇到的樹種

12:47 回程再度經過能高越嶺古道3K岔路

12:54

12:57 一路下切

13:11 經過鐵梯路段，隊員一個個輪流下去

13:36 形體奇特的樹木

13:40 回程抵達一處觀景點，此處可以明顯看到能高安東軍稜線，能看到最高的能高主峰、卡賀爾山等雄偉壯麗的山巒美景

最高的山頭應該是能高主峰（H3261）

在一旁是崩壁景觀

回程走在瘦稜上面，前方的山巒伴你而行，還帶有雲海景色

14:08 很快地，我們不知不覺也走完今天這條中級山路線囉～

14:13 回到臨時登山口，上車整裝，驅車北返

17:10 回到台中國美館，各自賦歸

完整GPX軌跡請點我進入

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