秋冬必訪！陽明山東西大縱走 不分季節曝曬要注意

陽明山東西大縱走是北部三大縱走路線之一，從清天宮到風櫃嘴路線全程約28公里，中間會爬向天山面天山大屯山西峰南峰主峰-七星山主峰東峰雞心崙擎天崗石梯嶺-頂山，最後抵達士林區的風櫃嘴。總爬升約1850公尺以上，需時約11小時左右（含休息）。

過程中有小油坑遊客中心與冷水坑遊客服務站可飲水補給，沿途只有大屯山系有部份遮蔭路段（相對也是較濕滑路段），其餘大部分都是沒有遮蔽的曝曬路段，因此防曬工作不可少，秋冬之季是比較適合到訪。

由於步道有許多路段都是石板材質，如果多日下雨之後會很濕滑所以必須視天氣狀況決定是否穿雨鞋，如果天氣允許長途跋涉的縱走還是穿登山鞋會是最佳選擇。更多縱走相關活動訊息可參考登山影片

七星山主峰

擎天崗

頂山

風櫃嘴登山口