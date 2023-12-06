360度展望！武陵四秀「品田山池有山」，壯麗的景色讓人深深著迷

健行筆記／ 健行筆記登山的人

武陵四秀-品田池有山

位於台中市和平區及新竹縣尖石鄉，路徑單程10.3公里公里左右。品田山，海拔3524公尺，森林三角點，現無基石。 池有山，海拔3303公尺，三等三角點，現無基石。 

這次選擇由池有山步道攀登池有山與品田山，行程安排兩天一夜，夜宿新達山屋，需申請入園及床位喔。 路線特色品田山是四秀之最高峰，山頂有著以險峻聞名於岳界的「品田斷崖」，池有山是其中較平緩的山頭，介於池有山與新達山屋間的山徑上有一棵造型特殊的「池有名樹」，是池有山步道上的著名地標，兩座山峰展望都是360度的視野。

本次路徑:全程20公里左右。

■ GPX:可參考點我

■交通資訊:Google Map導航「武陵山莊」武陵農場需入園門票及停車費。

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▲一早的昆陽

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▲繼續沿著台14甲前進可見花蓮方向的雲海

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▲抵達武陵山莊停好車，上個廁所準備起登

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▲從武陵山莊出發要踢3.5K的林道，巧遇了我們新達山屋搭伙的協作-興凱哥

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▲當協作真的不容易，賺得都是辛苦錢啊

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▲來到品田池有山登山口，待會就看不到協作的車尾燈了，再見是在新達山屋

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▲接下來這段要爬升1000到3.5K的三叉營地，真的很好喘喔

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▲這算迎賓禮嗎?在我們埋頭苦幹的時候，看見這花毯

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▲一步一步慢慢往上爬，慢慢走總是會到的

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▲二刷的隊友

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▲漂亮的芒草

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▲過了幾個小時後終於爬上來三叉營地了

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▲今天我們不上池有山了，明天下山再撿

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▲走到有點厭世的隊友

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▲路過池有名樹，明天會更美吧!!

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▲看到新達山屋了，今天7個半小時的健行即將結束

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▲新達山屋旁的亞美池

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▲到了新達山屋啦，今天我們住2樓，還好趕上吃晚飯

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▲晚上天氣不錯，但就是冷了點

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▲山中小屋與星空，順帶一提山屋附近訊號不錯

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▲山友都進入夢鄉睡了，為了拍照我是全山屋最晚睡的哈哈

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▲隔天一早吃完早餐準備迎接日出

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▲早安!尖哥

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▲太陽公公出來囉

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▲金黃色的光照耀了大地，伴隨我們前往品田山的路上

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▲早安!池有山及桃山

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▲早安大霸!

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▲今天氣很好，眼前的美景讓大家都駐足觀賞了一陣子

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▲全新的一天，秋高氣爽的登山季

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▲大小霸稜線出現啦

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▲雪北稜線也映入眼簾，這時候走的比較慢很合理吧!

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▲等等要過V斷爬上去的品田山

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▲品田前鋒下V斷

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▲其實踏點及繩索很多，走起來不會太難!

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▲V斷全景，可見底下山友們正在通過

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▲即將登頂啦!!

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▲把握好天氣開始拍一波

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▲隊友與尖哥

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▲換我來一張，感受一下這溫暖的陽光

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▲對面的稜線是不是也有人在努力爬呢

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▲眺望遠方的池有山及桃山

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▲回到新達山屋背上重裝出發池有

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▲亞美池掰

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▲新達池掰

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▲又見面了，池有名樹

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▲好好欣賞一下，這棵富有生命了鐵杉，而且也是我的一個刺青之一

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▲池有名樹，希望你一直好好的活著

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▲回首來時路，山高無坦途啊!!早上的品田山在這邊也還能看到

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▲前往池有山上稜線就看到桃山及山屋

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▲登頂剛好遇到一個大哥，真開心這樣大家可以互相幫忙拍照啦

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▲登頂池有山，等等再喝個肥宅水慶祝一下

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▲當然登山的人旗子也要拿出來拍一下，三角點已經不見了喔

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▲登頂成功~並在今天完成了武陵四秀啦!

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▲如果你從頭看到這裡了，那看完影片歡迎訂閱按讚分享，開啟小鈴鐺喔

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▲帶著快樂的心情下山

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▲最後踢3.5公里的林道回到登山口，感謝隊友們，一路上配合我拍攝~~

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▲感謝山的招待，我們下次見

最後歡迎訂閱我的 YouTube頻道:登山的人擁抱山林，探索美景，無痕山林，一起做起

登山 步道 美景

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