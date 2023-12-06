360度展望！武陵四秀「品田山池有山」，壯麗的景色讓人深深著迷

武陵四秀-品田池有山

位於台中市和平區及新竹縣尖石鄉，路徑單程10.3公里公里左右。品田山，海拔3524公尺，森林三角點，現無基石。 池有山，海拔3303公尺，三等三角點，現無基石。

這次選擇由池有山步道攀登池有山與品田山，行程安排兩天一夜，夜宿新達山屋，需申請入園及床位喔。 路線特色品田山是四秀之最高峰，山頂有著以險峻聞名於岳界的「品田斷崖」，池有山是其中較平緩的山頭，介於池有山與新達山屋間的山徑上有一棵造型特殊的「池有名樹」，是池有山步道上的著名地標，兩座山峰展望都是360度的視野。

■本次路徑:全程20公里左右。

■ GPX:可參考點我

■交通資訊:Google Map導航「武陵山莊」武陵農場需入園門票及停車費。

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■ 照片分享

▲一早的昆陽

▲繼續沿著台14甲前進可見花蓮方向的雲海

▲抵達武陵山莊停好車，上個廁所準備起登

▲從武陵山莊出發要踢3.5K的林道，巧遇了我們新達山屋搭伙的協作-興凱哥

▲當協作真的不容易，賺得都是辛苦錢啊

▲來到品田池有山登山口，待會就看不到協作的車尾燈了，再見是在新達山屋

▲接下來這段要爬升1000到3.5K的三叉營地，真的很好喘喔

▲這算迎賓禮嗎?在我們埋頭苦幹的時候，看見這花毯

▲一步一步慢慢往上爬，慢慢走總是會到的

▲二刷的隊友

▲漂亮的芒草

▲過了幾個小時後終於爬上來三叉營地了

▲今天我們不上池有山了，明天下山再撿

▲走到有點厭世的隊友

▲路過池有名樹，明天會更美吧!!

▲看到新達山屋了，今天7個半小時的健行即將結束

▲新達山屋旁的亞美池

▲到了新達山屋啦，今天我們住2樓，還好趕上吃晚飯

▲晚上天氣不錯，但就是冷了點

▲山中小屋與星空，順帶一提山屋附近訊號不錯

▲山友都進入夢鄉睡了，為了拍照我是全山屋最晚睡的哈哈

▲隔天一早吃完早餐準備迎接日出

▲早安!尖哥

▲太陽公公出來囉

▲金黃色的光照耀了大地，伴隨我們前往品田山的路上

▲早安!池有山及桃山

▲早安大霸!

▲今天氣很好，眼前的美景讓大家都駐足觀賞了一陣子

▲全新的一天，秋高氣爽的登山季

▲大小霸稜線出現啦

▲雪北稜線也映入眼簾，這時候走的比較慢很合理吧!

▲等等要過V斷爬上去的品田山

▲品田前鋒下V斷

▲其實踏點及繩索很多，走起來不會太難!

▲V斷全景，可見底下山友們正在通過

▲即將登頂啦!!

▲把握好天氣開始拍一波

▲隊友與尖哥

▲換我來一張，感受一下這溫暖的陽光

▲對面的稜線是不是也有人在努力爬呢

▲眺望遠方的池有山及桃山

▲回到新達山屋背上重裝出發池有

▲亞美池掰

▲新達池掰

▲又見面了，池有名樹

▲好好欣賞一下，這棵富有生命了鐵杉，而且也是我的一個刺青之一

▲池有名樹，希望你一直好好的活著

▲回首來時路，山高無坦途啊!!早上的品田山在這邊也還能看到

▲前往池有山上稜線就看到桃山及山屋

▲登頂剛好遇到一個大哥，真開心這樣大家可以互相幫忙拍照啦

▲登頂池有山，等等再喝個肥宅水慶祝一下

▲當然登山的人旗子也要拿出來拍一下，三角點已經不見了喔

▲登頂成功~並在今天完成了武陵四秀啦!

▲如果你從頭看到這裡了，那看完影片歡迎訂閱按讚分享，開啟小鈴鐺喔

▲帶著快樂的心情下山

▲最後踢3.5公里的林道回到登山口，感謝隊友們，一路上配合我拍攝~~

▲感謝山的招待，我們下次見

最後歡迎訂閱我的 YouTube頻道:登山的人擁抱山林，探索美景，無痕山林，一起做起