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手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

今年深秋要去！回顧「大白山／蘭崁山」北攀　美景令人快門按不停

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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精彩對決 :  「漫山秋芒」 vs 「台灣水青岡」深秋最美的顏色 ，  屬於我們の秘密基地因為你  ， 我遇見「不可思議」

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 心傳心  ， 山養山相聚， 是為了下一座山的繼續

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最近比較「芒」、　比較「芒」、　比較「芒」有夠「芒」我比你「芒」、  真的很「芒」

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沒有捷徑 !     一步一步走上去， 

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「覺得我很漂亮 請舉手」北攀 2023 D1118 大白山/蘭崁山

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你有看見 龜山島」嗎 ?? 像一條魚 一條看不見的魚沒看見 很正常 ，  看見 才不正常

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第一次覺得龜山島帶著神祕「相見爭如不見，有情何似無情」啊~ 啊~啊~

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2023 D1118 大白山/蘭崁山 GPX

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海拔最低、位置最東的台灣水青岡 山毛櫸林  兼賞芒花, 俯瞰龜山島與冬山河形成浪漫的 S 彎道,還有一座 一等三角點的蘭崁山

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2023 D1118 (六) 大白山/蘭崁山    共  12.51 公里 / 7 小時 50 分鐘高度上升 627 公尺 / 高度下降 614 公尺 / 最高海拔 1477 公尺

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安平坑林道 3 K 處  視野遼闊攝影愛好者私房小秘境 ， 拍攝黃金冬山河的首選之地白天俯瞰龜山島，入夜坐攬蘭陽平原百萬夜景

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宜蘭人很崩潰 ， 一年有 300 個下雨天，尤其是11月秋季，有人常幫老奶奶推菜籃車嗎 ？ 11/18  天氣大好

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看見台灣 : 太白山礦場

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懶人版抹茶山 ，  輕度越野好去處東澳深度旅遊必去秘境 ，  秋天追金 輕鬆賞山毛櫸

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安平坑林道 : From :  宜蘭分署位於宜蘭縣冬山鄉及南澳鄉間，跨蘭陽河及和平溪流域集水區間，主要途經羅東事業區75至南澳事業區26林班，原修築長度約為17公里 ，因本林道沿途所經區域內石灰礦產豐富，目前林業保育署租予水泥公司作為礦業道路使用，總長度為18.04公里。安平坑林道目前起點位於鄉道宜35線末端，羅東事業區75林班界位置，原於入口處設有管制站以管制外來車輛 ，因配合山林開放政策，目前已停止管制作業，林道路線前段沿安平坑溪溪谷左岸蜿蜒而上，沿線路面因礦業經營需要而大多維持水泥鋪面及柏油鋪面整治，林道里程5.8K處為運送水泥用纜車中繼站位置，於12.9K處為進入礦區之位置 ，設置有管制鐵門進行出入管制 

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芒東芒西 、  茫忙盲  、 傻忙瞎忙不忙裝忙 

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2023     只「芒」一場 

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安平坑林道，又稱「力霸產業道路」起點於冬山鄉安平村安平坑林道管制哨，終點為南澳鄉南澳村南澳北溪支流1973（民國62）年，王又曾的力霸企業集團取得宜蘭縣蘭崁山設石灰石礦區，同時在礦區15公里外的冬山鄉安平村一座小山丘（昔稱冬瓜山）周遭投資興建水泥廠，於1976（民國65）年10月開始量產，並自行興築一條專用鐵道，方便水泥產品的輸運

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在宜蘭，遇到難得好晴天！大晴天！

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以後可以大聲跟別人說 : 大家都叫我「晴天娃娃」

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大白山登山口位於萬達礦區先走一段產業道路 安步當車、悠閒從容 兩旁盡是浪漫樸素輕柔的芒花 隨風飛舞

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大白山」就在稜線最高處中央山脈自 七星嶺後 ，大白山是第一座超過1000公尺的 有名山峰（1369公尺）， 「三星山 則是第一座高度超過2000公尺的有名山峰（2352公尺），此後高度即均在2000公尺以上，南湖大山北緣的巴都諾服山首度超過3000公尺（3167公尺），此後進入高山地區

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原來這就是我們居住的地球  整個山坡被挖得滿目瘡痍，經濟繁榮 與 生態自然 的衝擊，該如何取得妥協平衡呢 ??

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小老百姓 能做甚麼 ?  從自身做起吧爬山都準備一個 可以封口的夾鏈袋 使用過的衛生紙封好後帶下山丟棄愛到 說到 做到

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芒花怒放 哇  滿山芒花   銀光閃閃

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是要去哪裡賞芒花啦    何必去陽明山人擠人 上陽明山賞芒的人好多好多，一路到爆， 公車排隊也得花上 1 ~ 2 小時這裡的芒花 滿山遍野  

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稜線上那棵最大棵最漂亮的山毛櫸 就在那裏等著你的到訪

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 大白山登山口旁仍留有  採礦時期的貨櫃屋

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來到一寬敞的岔路口   已見山友停車於山路轉彎處我們走進來喔這一小段路  都不願意走  那就忠孝東路走九遍就好

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全台藏有許多賞芒花的美拍秘境，大白山」真心推薦太美了 ! 

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萬達礦場山坡地 一階階 一層一層的地形 很明顯

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簡直 帥到要翻過去了

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 09:22 礦場產業道路口    10:33 大白山登山口   10:58 第一棵山毛櫸12:10 大白山抵達   午餐      15:00  蘭崁山登山口    15:46 蘭崁山抵達16:29 蘭崁山登山口   16:58 入口崗哨

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大白山 登山口  到  第一株 山毛櫸  這一段芒草坡是 賞芒花的最精華

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滿山芒花緊密交錯   隨風亂飛彷彿掀起陣陣浪花起伏   極美 !! 狂美 !!  2023  賞芒花    來這一趟就夠了

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網美拍  來這裡很可以喔

0d8c134676c750ff1fe7de5de3abd76f.jpg快門按不停   感謝大家的照片  就不一一註明出處

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ba1113f4623b1adaf4e9f39804d469ec.jpg遠望一整排的山毛櫸 立於稜線之上似乎還不是很黃    不過 Who Cares !! 

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從蘭崁山到太白山的稜線已經有三處礦場 : 萬達礦場   潤泰蘭崁石礦場  和  台泥大白山礦場信大水泥第二礦場第三採掘場位於宜蘭南澳太白山，依92年環評結論承諾暫緩開發20年

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 循稜前行   山徑明顯    進入 魔法般的森林樹幹上結了滿滿的松羅  彷彿住著精靈，

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   「白雪公主小矮人」 小雨傘 嗎 ??

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出了森林   視線豁然開朗   山毛櫸出現眼前

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夏天濃綠  秋天金黃  冬天蕭瑟  春天新生

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台灣山毛櫸 是 最四季分明的植物屬於殼斗科水青岡屬的樹木，為落葉性的大喬木耐陰性植物，性喜溫涼濕潤的氣候環境

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台灣山毛櫸 是 台灣極珍貴的樹種之一僅生存在台灣極少數的山區  北插天山  太平山  銅山  拉拉山 .....

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海拔大約  2000 公尺的 雲霧帶山區大白山  海拔僅 1369公尺

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因靠近海邊  當東北季風自海上飄起   在大白山稜線上翻滾 形成雲霧帶孕育了這一片  位置最東的台灣水青岡 山毛櫸林

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 2006  年學者發現 大白山 的 山毛櫸林這棵最大的山毛櫸  直徑腰圍大約 1 米寬年歲大約 100 歲  其他的山毛櫸 都較小棵  大約 60 ~ 80 歲那棵最大呢    Who Cares !! 

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大白山 的 山毛櫸林  台灣水青岡 遇上了採礦威脅  距離大白山稜線上的水青岡生育地 ，垂直距離只有100-180公尺現存的萬達礦區，2004年開採，2010年停採的礦區， 

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提起山毛櫸  你一定會想到的地方 肯定是 北插天山 太平山去一趟太平山 粉累粉累清晨4點 太平山入口已排滿滿的車龍走一趟  北插天山 也是超累人的 大白山的山毛櫸  很親民  爬一個小坡  沒錯吧

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大白山  好走的散步路線對的時間遇見最美好

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山徑一偶可見 蘇澳港    感謝大家的好人品我上次來 也沒這樣好的展望

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尖聳的蘭崁山    映入眼前 wow  好尖的山   顯得鶴立雞群   好爬嗎很好爬啦  領隊說的話能信嗎 !  Who Cares 請放心  就是會把你騙上山的

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 大白山  海拔 1368 公尺

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三等三角點 no. 4168山頂不大  今日好天氣  多隊山友共享美景

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感謝很用心的妳   與大家分享 滿樹金黃三角點右側有兩株山毛櫸    陽光灑下  金黃燦燦 

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感謝大家的參與

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原來「盲拍」 也很開心的卯起來  快門按不停  

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大白山很好走  我們不趕時間   慢慢走

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下山又是一陣狂拍只能說 : 糜爛不是我的錯 都是天晴惹的禍又來了

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蘭崁山登山口蘭崁山 上山 40分鐘  下山 20分鐘

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蘭崁山  好美的名字通常美麗的山名   都沒啥景色

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蘭崁山   一等三角點    海拔 1476 公尺

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不管晴天或雨天蘭崁山 只有2種景色     起霧 和 不起霧  你可以看見我嗎 ? 沒有伸手不見五指 就可以爬蘭崁山無景可賞    專心爬山

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芒花 與 山毛櫸  一次滿足

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有人問 : 怎麼有辦法把大家都騙上 蘭崁山寧願相信世間有鬼    不要相信領隊的嘴你現在還沒領悟嗎 

登山 賞芒 龜山島

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