今年深秋要去！回顧「大白山／蘭崁山」北攀　美景令人快門按不停

精彩對決 : 「漫山秋芒」 vs 「台灣水青岡」深秋最美的顏色 ， 屬於我們の秘密基地因為你 ， 我遇見「不可思議」

心傳心 ， 山養山相聚， 是為了下一座山的繼續

最近比較「芒」、 比較「芒」、 比較「芒」有夠「芒」我比你「芒」、 真的很「芒」

山，沒有捷徑 ! 一步一步走上去，

「覺得我很漂亮 請舉手」北攀 2023 D1118 大白山/蘭崁山

你有看見 「龜山島」嗎 ?? 像一條魚 ，一條看不見的魚沒看見 很正常 ， 看見 才不正常

第一次覺得「龜山島」帶著神祕「相見爭如不見，有情何似無情」啊~ 啊~啊~

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2740245

2023 D1118 大白山/蘭崁山 GPX

海拔最低、位置最東的台灣水青岡 山毛櫸林 兼賞芒花, 俯瞰龜山島與冬山河形成浪漫的 S 彎道,還有一座 一等三角點的蘭崁山

2023 D1118 (六) 大白山/蘭崁山 共 12.51 公里 / 7 小時 50 分鐘高度上升 627 公尺 / 高度下降 614 公尺 / 最高海拔 1477 公尺

安平坑林道 3 K 處 視野遼闊攝影愛好者私房小秘境 ， 拍攝黃金冬山河的首選之地白天俯瞰龜山島，入夜坐攬蘭陽平原百萬夜景

宜蘭人很崩潰 ， 一年有 300 個下雨天，尤其是11月秋季，有人常幫老奶奶推菜籃車嗎 ？ 11/18 天氣大好

看見台灣 : 太白山礦場

懶人版抹茶山 ， 輕度越野好去處東澳深度旅遊必去秘境 ， 秋天追金 輕鬆賞山毛櫸

安平坑林道 : From : 宜蘭分署 位於宜蘭縣冬山鄉及南澳鄉間，跨蘭陽河及和平溪流域集水區間，主要途經羅東事業區75至南澳事業區26林班，原修築長度約為17公里 ，因本林道沿途所經區域內石灰礦產豐富，目前林業保育署租予水泥公司作為礦業道路使用，總長度為18.04公里。安平坑林道目前起點位於鄉道宜35線末端，羅東事業區75林班界位置，原於入口處設有管制站以管制外來車輛 ，因配合山林開放政策，目前已停止管制作業，林道路線前段沿安平坑溪溪谷左岸蜿蜒而上，沿線路面因礦業經營需要而大多維持水泥鋪面及柏油鋪面整治，林道里程5.8K處為運送水泥用纜車中繼站位置，於12.9K處為進入礦區之位置 ，設置有管制鐵門進行出入管制

芒東芒西 、 茫忙盲 、 傻忙瞎忙不忙裝忙

2023 只「芒」一場

安平坑林道，又稱「力霸產業道路」起點於冬山鄉安平村安平坑林道管制哨，終點為南澳鄉南澳村南澳北溪支流1973（民國62）年，王又曾的力霸企業集團取得宜蘭縣蘭崁山設石灰石礦區，同時在礦區15公里外的冬山鄉安平村一座小山丘（昔稱冬瓜山）周遭投資興建水泥廠，於1976（民國65）年10月開始量產，並自行興築一條專用鐵道，方便水泥產品的輸運

在宜蘭，遇到難得好晴天！大晴天！

以後可以大聲跟別人說 : 大家都叫我「晴天娃娃」

「大白山」登山口位於「萬達礦區」內先走一段產業道路 ，安步當車、悠閒從容 兩旁盡是雪白浪漫、樸素輕柔的芒花 ，隨風飛舞

「大白山」就在稜線最高處中央山脈自 「七星嶺」後 ，「大白山」是第一座超過1000公尺的 有名山峰（1369公尺）， 「三星山」 則是第一座高度超過2000公尺的有名山峰（2352公尺），此後高度即均在2000公尺以上，「南湖大山」北緣的「巴都諾服山」首度超過3000公尺（3167公尺），此後進入高山地區

原來這就是我們居住的地球 ，整個山坡被挖得滿目瘡痍，經濟繁榮 與 生態自然 的衝擊，該如何取得妥協平衡呢 ??

小老百姓 能做甚麼 ? 從自身做起吧爬山都準備一個 可以封口的夾鏈袋 ，使用過的衛生紙封好後帶下山丟棄愛到 說到 做到

芒花怒放 哇 滿山芒花 銀光閃閃

是要去哪裡賞芒花啦 何必去陽明山人擠人 上陽明山賞芒的人好多好多，一路塞車到爆， 公車排隊也得花上 1 ~ 2 小時這裡的芒花 滿山遍野

稜線上那棵最大棵最漂亮的山毛櫸 ，就在那裏等著你的到訪

大白山登山口旁仍留有 採礦時期的貨櫃屋

來到一寬敞的岔路口 已見山友停車於山路轉彎處我們走進來喔這一小段路 都不願意走 那就「忠孝東路走九遍」就好

全台藏有許多賞芒花的美拍秘境，「大白山」真心推薦太美了 !

萬達礦場山坡地 一階階 一層一層的地形 很明顯

簡直 帥到要翻過去了

09:22 礦場產業道路口 10:33 大白山登山口 10:58 第一棵山毛櫸12:10 大白山抵達 午餐 15:00 蘭崁山登山口 15:46 蘭崁山抵達16:29 蘭崁山登山口 16:58 入口崗哨

大白山 登山口 到 第一株 山毛櫸 這一段芒草坡是 賞芒花的最精華

滿山芒花緊密交錯 隨風亂飛彷彿掀起陣陣浪花起伏 極美 !! 狂美 !! 2023 賞芒花 來這一趟就夠了

網美拍 來這裡很可以喔

快門按不停 感謝大家的照片 就不一一註明出處

遠望一整排的山毛櫸 立於稜線之上似乎還不是很黃 不過 Who Cares !!

從蘭崁山到太白山的稜線已經有三處礦場 : 萬達礦場 潤泰蘭崁石礦場 和 台泥大白山礦場信大水泥第二礦場第三採掘場位於宜蘭南澳太白山，依92年環評結論承諾暫緩開發20年

循稜前行 山徑明顯 進入 魔法般的森林樹幹上結了滿滿的松羅 彷彿住著精靈，

「白雪公主小矮人」 小雨傘 嗎 ??

出了森林 視線豁然開朗 山毛櫸出現眼前

夏天濃綠 秋天金黃 冬天蕭瑟 春天新生

台灣山毛櫸 是 最四季分明的植物屬於殼斗科水青岡屬的樹木，為落葉性的大喬木耐陰性植物，性喜溫涼濕潤的氣候環境

台灣山毛櫸 是 台灣極珍貴的樹種之一僅生存在台灣極少數的山區 北插天山 太平山 銅山 拉拉山 .....

海拔大約 2000 公尺的 雲霧帶山區大白山 海拔僅 1369公尺

因靠近海邊 當東北季風自海上飄起 在大白山稜線上翻滾 形成雲霧帶孕育了這一片 位置最東的台灣水青岡 山毛櫸林

2006 年學者發現 大白山 的 山毛櫸林這棵最大的山毛櫸 直徑腰圍大約 1 米寬年歲大約 100 歲 其他的山毛櫸 都較小棵 大約 60 ~ 80 歲那棵最大呢 Who Cares !!

大白山 的 山毛櫸林 台灣水青岡 遇上了採礦威脅 距離大白山稜線上的水青岡生育地 ，垂直距離只有100-180公尺現存的萬達礦區，2004年開採，2010年停採的礦區，

提起山毛櫸 你一定會想到的地方 肯定是 北插天山 太平山去一趟太平山 粉累粉累清晨4點 太平山入口已排滿滿的車龍走一趟 北插天山 也是超累人的 大白山的山毛櫸 很親民 爬一個小坡 沒錯吧

大白山 好走的散步路線對的時間遇見最美好

山徑一偶可見 蘇澳港 感謝大家的好人品我上次來 也沒這樣好的展望

尖聳的蘭崁山 映入眼前 wow 好尖的山 顯得鶴立雞群 好爬嗎很好爬啦 領隊說的話能信嗎 ! Who Cares 請放心 就是會把你騙上山的

大白山 海拔 1368 公尺

三等三角點 no. 4168山頂不大 今日好天氣 多隊山友共享美景

感謝很用心的妳 與大家分享 滿樹金黃三角點右側有兩株山毛櫸 陽光灑下 金黃燦燦

感謝大家的參與

原來「盲拍」 也很開心的卯起來 快門按不停

大白山很好走 我們不趕時間 慢慢走

下山又是一陣狂拍只能說 : 糜爛不是我的錯 都是天晴惹的禍又來了

蘭崁山登山口蘭崁山 上山 40分鐘 下山 20分鐘

蘭崁山 好美的名字通常美麗的山名 都沒啥景色

蘭崁山 一等三角點 海拔 1476 公尺

不管晴天或雨天蘭崁山 只有2種景色 起霧 和 不起霧 你可以看見我嗎 ? 沒有伸手不見五指 就可以爬蘭崁山無景可賞 專心爬山

芒花 與 山毛櫸 一次滿足

有人問 : 怎麼有辦法把大家都騙上 蘭崁山寧願相信世間有鬼 不要相信領隊的嘴你現在還沒領悟嗎