意猶未盡！暢行陽明山古道　來擎天崗看芒花迎風搖曳

賞了大屯山的芒花，也去看了草嶺，還是意猶未盡！群組裡小武哥說要帶大家到擎天崗賞芒，還說內双溪古道最近水量充沛非常漂亮，負離子高，擎天崗可泡茶.....二話不說與淑芬、Sandy報名參加，行程如下：溪和宮-鵝尾山(双基石)-清風亭-瑪礁古道(新圳頭山)-内双溪古道-擎天崗環狀步道-擎天崗東峰-擘天崗山-竹篙山-擎天崗南峰-内寮古道-內寮站...只是納悶不就是賞個芒花嗎？為什麼要走這麼長的路啊？7:50劍潭捷運站，搭8:10/小18公車，避開紅5的排隊人潮，倒是沒甚麼人在等車

溪和宮團照(取自陸廣勝照片分享)，吼，也不等等我

藍天白雲微帶點寒意，正是適合爬山的好天氣

來到鵝尾山登山口，一直以為陽明山大致已經走透透了，倒是沒從這兒上去過....

開始鵝尾山步道

走一小段階梯後

接至善路三段277巷

過馬路到另一個登山口

補張團拍

接著繼續鵝尾山步道

也是陡陡直上，果然之前有練過有差，竟然能跟上大家

看大家臉紅通通笑的這般燦爛，就知道爬的相當過癮

淑芬守在旁邊竹林口

進竹林後撿了顆鵝尾山，海拔510公尺，有一土地調查局圖根點基石

接著又去撿另一顆鵝尾山，高度523公尺，無名1號基石，鵝尾山有雙基石，走過不要錯過

往清風亭

這裡就眼熟了！算算起碼來過3次....

接著一小段大崎頭步道後，來到清風亭休息納涼

謝謝小武哥跟水某淑美特別帶了QQ涼糕，還有好吃的豆乾來請大家

接著涼亭旁的步道往上

走瑪礁古道

途中又撿了顆新圳頭山，海拔550公尺，北市都計四等三角點 NO.137

11:45 內雙溪古道溪邊用餐，分享山友們提供的美食

吃飽短暫休息後，繼續前往擎天崗

經台灣石

過溪

路徑濕滑，淑芬一不小心拐到腳，所幸沒事

出步道，哈，原來是接到這裡...這才恍然大悟

哇！滿山滿谷好大片的芒花，真是太震撼了！開始今天的重頭戲，賞擎天崗芒花！

擎天崗視野遼闊，遍地芒花超美的，百看不厭！

經1號碉堡

金包里大路城門

看同樣愛拍一族的陸大滿臉笑容，就知道此行收穫滿滿

就是喜歡這種略帶蕭瑟的味道....

接著走一小段上坡，說要去撿基石，看這幾個腳程快的一臉笑咪咪，想必是很補

穿過比人高的芒草後

撿了顆擎天崗山東峰

繼續擎天崗環狀步道

借道嶺頭喦土地公廟旁往上走，嶺頭喦土地公廟在2百多年前由竹子山茶廠遷來，門聯刻有「嶺高真福地，頭舉有神靈」，來擎天崗常會經過，都不曉得旁邊還有路可走

神奇的是，後面還有一座袖珍舊廟，從旁邊階梯上

原來是來找8號潛堡，今天真的是驚喜多多....

少人走的路徑，芒花超鮮超美，行進間要小心被芒草刮到臉，掃到眼睛

9號潛堡

接著又撿了顆擎天崗山，吼吼吼，這幾顆基石都不曾撿過真的是大補啊

步道出來竟然接這裡，以為功課已做完，準備等公車回家了

嘿！還早呢，擎天崗遊客服務站整裝

接著上擎天崗草原

看牛群悠哉躺在草坪上

陡上，不曉得是不是景色太美麗，還是天氣太宜人，走了這麼多的路，倒是一點也不覺得疲憊，換做在以前，早就唉唉叫了

經3號碉堡

連AA說如果不認識旁邊的這位大哥，不能說有在爬山....失敬失敬，趕緊跟大哥來張合照，證明我們還是加減有在爬山啦

看風景不美嗎？哈哈，是不是正港登山客無所謂啦...

芒花裡鑽來鑽去後

來到了2號碉堡

真是無敵好看的芒花，秋天就是要來這一味啦！

竹嵩山東北？高度790公尺，加減拍

撿了好多顆基石，又多了好幾個碉堡，芒花也賞到相機都快沒電，走內寮古道去搭車，要回家囉！

拉繩陡陡直下

特別感謝小武哥帶走這麼優質的行程，有感覺到這趟行程，功力提升了不少呢

內寮站搭小19公車到劍潭，轉捷運回家