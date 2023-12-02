意猶未盡！暢行陽明山古道 來擎天崗看芒花迎風搖曳
賞了大屯山的芒花，也去看了草嶺，還是意猶未盡！群組裡小武哥說要帶大家到擎天崗賞芒，還說內双溪古道最近水量充沛非常漂亮，負離子高，擎天崗可泡茶.....二話不說與淑芬、Sandy報名參加，行程如下：溪和宮-鵝尾山(双基石)-清風亭-瑪礁古道(新圳頭山)-内双溪古道-擎天崗環狀步道-擎天崗東峰-擘天崗山-竹篙山-擎天崗南峰-内寮古道-內寮站...只是納悶不就是賞個芒花嗎？為什麼要走這麼長的路啊？7:50劍潭捷運站，搭8:10/小18公車，避開紅5的排隊人潮，倒是沒甚麼人在等車
溪和宮團照(取自陸廣勝照片分享)，吼，也不等等我
藍天白雲微帶點寒意，正是適合爬山的好天氣
來到鵝尾山登山口，一直以為陽明山大致已經走透透了，倒是沒從這兒上去過....
開始鵝尾山步道
走一小段階梯後
接至善路三段277巷
過馬路到另一個登山口
補張團拍
接著繼續鵝尾山步道
也是陡陡直上，果然之前有練過有差，竟然能跟上大家
看大家臉紅通通笑的這般燦爛，就知道爬的相當過癮
淑芬守在旁邊竹林口
進竹林後撿了顆鵝尾山，海拔510公尺，有一土地調查局圖根點基石
接著又去撿另一顆鵝尾山，高度523公尺，無名1號基石，鵝尾山有雙基石，走過不要錯過
往清風亭
這裡就眼熟了！算算起碼來過3次....
接著一小段大崎頭步道後，來到清風亭休息納涼
謝謝小武哥跟水某淑美特別帶了QQ涼糕，還有好吃的豆乾來請大家
接著涼亭旁的步道往上
走瑪礁古道
途中又撿了顆新圳頭山，海拔550公尺，北市都計四等三角點 NO.137
11:45 內雙溪古道溪邊用餐，分享山友們提供的美食
吃飽短暫休息後，繼續前往擎天崗
經台灣石
過溪
路徑濕滑，淑芬一不小心拐到腳，所幸沒事
出步道，哈，原來是接到這裡...這才恍然大悟
哇！滿山滿谷好大片的芒花，真是太震撼了！開始今天的重頭戲，賞擎天崗芒花！
擎天崗視野遼闊，遍地芒花超美的，百看不厭！
經1號碉堡
金包里大路城門
看同樣愛拍一族的陸大滿臉笑容，就知道此行收穫滿滿
就是喜歡這種略帶蕭瑟的味道....
接著走一小段上坡，說要去撿基石，看這幾個腳程快的一臉笑咪咪，想必是很補
穿過比人高的芒草後
撿了顆擎天崗山東峰
繼續擎天崗環狀步道
借道嶺頭喦土地公廟旁往上走，嶺頭喦土地公廟在2百多年前由竹子山茶廠遷來，門聯刻有「嶺高真福地，頭舉有神靈」，來擎天崗常會經過，都不曉得旁邊還有路可走
神奇的是，後面還有一座袖珍舊廟，從旁邊階梯上
原來是來找8號潛堡，今天真的是驚喜多多....
少人走的路徑，芒花超鮮超美，行進間要小心被芒草刮到臉，掃到眼睛
9號潛堡
接著又撿了顆擎天崗山，吼吼吼，這幾顆基石都不曾撿過真的是大補啊
步道出來竟然接這裡，以為功課已做完，準備等公車回家了
嘿！還早呢，擎天崗遊客服務站整裝
接著上擎天崗草原
看牛群悠哉躺在草坪上
陡上，不曉得是不是景色太美麗，還是天氣太宜人，走了這麼多的路，倒是一點也不覺得疲憊，換做在以前，早就唉唉叫了
經3號碉堡
連AA說如果不認識旁邊的這位大哥，不能說有在爬山....失敬失敬，趕緊跟大哥來張合照，證明我們還是加減有在爬山啦
看風景不美嗎？哈哈，是不是正港登山客無所謂啦...
芒花裡鑽來鑽去後
來到了2號碉堡
真是無敵好看的芒花，秋天就是要來這一味啦！
竹嵩山東北？高度790公尺，加減拍
撿了好多顆基石，又多了好幾個碉堡，芒花也賞到相機都快沒電，走內寮古道去搭車，要回家囉！
拉繩陡陡直下
特別感謝小武哥帶走這麼優質的行程，有感覺到這趟行程，功力提升了不少呢
內寮站搭小19公車到劍潭，轉捷運回家
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