勇闖台版亞馬遜叢林！淡蘭古道中路全程 行經有魔力的深邃「夢潭」

第三天從灣潭古道前半段出發，路線以緩坡和下坡為主，加上途經景色最為人稱道的三條古道：灣潭、烏山越嶺、坪溪，不論是心情或是身體狀態都比前兩天愜意不少。尤其烏山越嶺後半段與坪溪古道，有著高聳的樹木與涼爽的林蔭，更有在森林間漫步健行之感，有機會很想再來單純野營放鬆一番。

但好景不長，第三天可以說是先甘後苦再甘啊！抵達外澳前得先經過路況不是很好又一路陡下的石空古道，走到最後除了雙腿發抖、厭世到極致，朋友甚至還走到哭？不過幸好是以外澳作為終點，當眼前出現海、出現龜山島時，所有辛苦都是值得的，站在最愛的山裡看著這片湛藍的海，這種從地獄爬上來的感動格外深刻，建議大家要來體會一次！

三天兩夜詳細行前規劃請看DAY1▪️淡蘭古道中路全程｜D1 暖暖→崩山坑

[時間] ▪️2023.01.27，暖暖→十分(撤退) ▪️2023.04.02-04，暖暖→外澳，三天兩夜

[成員] 共3人，皆有重裝及百岳經驗

[DAY3行程] ▪️D3：灣潭古道某處→烏山越嶺古道→烏山62號→坪溪古道→石空古道→外澳車站，共約14.2K。外澳車站班次較少，在出發前要留意火車發車時間，做好時間規劃。

[DAY3水源及廁所]（＊劃底下為同時提供廁所及水源的地方） ▪️D3： 灣潭古道後公車站牌 、 烏山62號 、坪溪古道、 接天廟 、 外澳車站 中路部分古道沿溪而行，路上水源算充足。

[補給點] ▪️D3：烏山62號

[行程時間] Day3 8:00 灣潭古道紮營地啟登4.5K9:04 烏山越嶺古道4.9K10:20 烏山62號露營區10:40 坪溪古道1.5K11:14 石空古道5.3K12:50 接天廟13:14 黃金嶺福德寺13:57 外澳車站

[詳細行程介紹] DAY3： 灣潭古道某處→烏山越嶺古道→烏山62號→坪溪古道→石空古道→外澳車站

昨晚臨時紮營在灣潭古道路徑上，怕影響來往的山友，我們起了個大早收拾帳篷，睡眼惺忪地吃著新料理「純素蔥油餅」。這次的紮營地鄰近溪邊，晚上睡覺可以聽到流水聲與陣陣風聲，但出乎我們意料的是帳篷不但沒有反潮，睡覺時還非常悶熱，可見還沒接近夏日的低海拔山區在氣溫上也不容小覷啊！

8:00 灣潭古道紮營地啟登

灣潭古道和北勢溪古道相似，皆是沿溪而行、平緩好走。

溪水相當清澈，顏色呈現我喜歡的湖水綠。連走三天發現只要行經溪邊，潺潺流水相伴總是令我格外平靜。

灣潭古道的前半段稍有起伏，後半段大多是平緩的山徑與步道，尤其步道旁不時會出現平坦的腹地，空間足以容納一到兩帳。(我們看了有點後悔，想說昨晚應該加把勁走到這裡啊！)

山徑除了好走之外，沿途的景色也令人驚嘆連連，隨處可見的溪流與瀑布，還有在樹上爆棚蔓生的山蘇群！

以碧綠色潭水著稱的「夢潭」也在灣潭古道上，因為沒有明顯的指標註明位置，我們沿途都在尋找其身影，這裡告訴大家只要看到這個欄杆，就表示夢潭快到了。

經過一個彎，深邃的湖水綠與朦朧的山景映入眼簾，眼前的深潭就是我非常期待看見的「夢潭」！

似藍似綠的色彩和先前看到的溪水顏色不同，湖面上隨風泛起的小漣漪，宛如有股魔力般讓人深陷其中。

看到夢潭也表示快到灣潭古道的尾聲了，依依不捨地轉頭再看一次這絕美的景色。

準備踢公路前往烏山越嶺古道。

踢公路前在左手邊有一個公車站牌「灣潭站」，後方的建築物是廁所，據說環境滿乾淨的。

9:04 烏山越嶺古道

踢完一段無人且車流量稀少的公路後，抵達烏山越嶺古道登山口。登山口位在公路上，要抬頭看一下淡蘭指標，不然一不小心就會錯過。

一開始就是一連串石階上坡，但坡度不算太高。

因為水源豐富，路上隨處可見不同樣貌的蕨類植物。

真心覺得烏山越嶺最美的一段就是這裡，古道沿著水岸邊而行，離溪水非常靠近，真的好美啊！

我們笑說這個景色好像身處在亞馬遜叢林裡！

水岸邊有一段路設有拉繩，但我們經過時水流極少，輕鬆通過。

在烏山越嶺古道尾端的電線竿上找到往坪溪古道的指標，接著又要踢一段產業道路前往第三天唯一的補給站「烏山62號」。

產業道路兩旁矗立著高聳的大樹，林間有不少可搭帳的空地，環境看起來很悠閒舒服，下次有時間一定要來一場林道野營！

10:20 烏山62號露營區

烏山62號位在烏山越嶺古道和坪溪古道之間，提供飲料、零食和泡麵等幾樣簡便的補給品，由一對阿公阿嬤經營的雜貨店，也是終點前最後一間補給站。

這裡同時也是付費露營區與停車場，有廁所提供大家使用。我們坐在店前的板凳上，來瓶冰涼的舒跑，看著山景發呆，對縱走第三天疲憊的我們來說這裡就像是天堂啊！雖然網路上對阿嬤的評價有些爭議，但我們遇到的她很親切可愛，就像怕孫子吃不飽的阿嬤一樣，一直要我們坐著休息。

穿過烏山62號的露營地，沿著溪邊的步道走，前往坪溪古道。

10:40 坪溪古道

坪溪古道應該是中路上頗具盛名的路線之一，不只景色優美，坡度非常平緩，古道長度也不算太長，是許多人重裝野營初體驗的好選擇。

坪溪古道有兩處需要涉水的地方，獨木橋這裡是其中一處，這裡的水深較深，穿防水登山鞋的人可以直接涉水而過。倒木上雖有深刻痕但仍然有點濕滑，一定要小心慢走，我就不小心滑了一下，嚇壞自己也嚇歪朋友！

這美麗的景色真的是走不到十步就會不自覺停下來拍照！坪溪古道上的氛圍很類似我嚮往的林道健行，沐浴在山林之中，感受山裡清新的空氣與片刻的寧靜。

再度和淡蘭古道的代表「雙葉蕨指標」相遇！

山徑兩旁的營地不少，不過大多都集中在靠近水源的地方。

果真是北部練野營的好地方，帳篷整齊劃一得沿步道駐紮，目測數量應該有十頂，要不是趕搭火車，不然好想在這裡待上一晚！(後來我們決定要找時間重回坪溪古道野營！)

在營地旁就是第二個需要涉水的地方，同時也是主要的水源。幸好這次的溪水沒有很深、水流也沒有很湍急，小心踩穩石頭與拉好繩索，有登山杖可搭配著用，安全過關！

坪溪古道的尾端有個觀海平台，單純走這條路線的人會在這裡折返。想不到居然可以在這個平台上看到可遇不可求的清晰龜山島！

觀海平台向前走後左轉，往外澳車站的方向，即將進入今天最累人、走到落淚的「石空古道」。

11:14 石空古道

石空古道，中路裡最後一段路，本以為是輕鬆愉快的結束，想不到卻是痛苦深淵的開始！一開始的山徑上就佈滿又濕又滑的落葉群，加上極陡的長下坡與窄小的路徑，走起來戰戰兢兢。

落葉變少後，迎來的卻是更陡的下坡！路徑依舊非常濕滑，只好抓著一旁的拉繩慢慢走。

我們在三岔路口比對離線地圖的軌跡，發現寫著外澳車站的指標竟然不是正確方向！這裡記得要往「金頂接天廟」的方向走。

原以為結束一段陡到不行的長下坡，終於可以喘口氣了，結果這段竹林路比上一段更折騰人！竹葉比落葉還要滑！雙腿瑟瑟發抖，內心無比疲累，朋友更在我身後默默流下淚來。

經過農家，走進產業道路，眼前就是海啊！總算再度和龜山島相遇，就表示離外澳不遠啦！(事實證明還有一大段路要走... 龜山島還不夠大啊～)

又接回原始山徑繼續往下走，但坡度和前段相比緩了不少。

12:50 接天廟

終於抵達金頂接天廟，這裡有提供座椅與廁所。在經歷過一連串陡下坡折磨後，看到椅子先坐下來再說！

在接天廟短暫休息伸展後，揹上裝備繼續上路！雖然走在人車稀少的產業道路，但走起來卻不輕鬆，悶熱的天氣與三天耗損的體能，讓我們越走越厭世。

13:14 黃金嶺福德寺

第三天經過的第二座廟宇，比起接天廟小巧許多。

從福德寺右側的階梯上去，再度接回產業道路。這裡沒有指標，建議看一下離線地圖確定路徑方向，要從一個看似不像是登山入口的地方右轉接回山徑。

石空古道後半段的坡度趨緩許多，讓雙腿稍微喘息一下。

途經小溪流，但水質不若前幾個古道來得清澈。(有些上面還泛著油污與泡沫....)

第三座小廟。途經的每一座廟宇都與淡蘭古道的歷史文化有關，是過往先民們徒步往返與生活的痕跡。

突然從樹叢間竄出的清晰龜山島！

終於可以清楚看見外澳的民房，離終點真的越來越近啦！

看到外澳車站的指標牌，那種快要結束的真實感越發明顯。一邊感動自己終於撐過這三天，一邊感動能幸運看見清晰的龜山島。

很喜歡這段路呈現的畫面！一側是徒步的山徑，一側是蔚藍的大海，還有宜蘭獨有的龜山島相伴。

石空古道的尾聲真的是這段古道最美的地方，每個轉彎都有可能與龜山島相遇。

石空古道直接結束在外澳車站，不用再走一段路搭火車有夠讚！謝謝老天在最後讓我們看到難得露面的龜山島，算是為三天兩夜的中路健行劃下完美的句點。

如果你問我：「妳願意再走一次中路嗎？」答案也許會和走完陽明山東西大縱走一樣，每一段古道與步道都有其獨特的魅力，分段走非常值得，一口氣走完能體會早期先民徒步的艱辛，也更能感受在山林間的生活。但首先我必須考量氣溫，如果是夏天重裝，高溫不耐症的我火氣應該會比氣溫還可怕。

淡蘭古道中路系列文章

▪️淡蘭古道中路全程｜D1 暖暖→崩山坑

▪️淡蘭古道中路全程｜D2 崩山坑→灣潭