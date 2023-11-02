賞芒季節到了！陽明山大屯群峰賞秋芒兼抓寶 無敵美景猶如置身畫中
好天氣，淑芬約走大屯山群峰連走，特別交代要先下載健行筆記執行走遍陽明山尋寶任務，好咧！新手機當然要這麼玩，約9:00劍潭捷運站出口搭紅5，怪哉，也不曉得是甚麼好日子，排隊的人特別的多，等了好幾班車後才搭到，晃到陽明山終點站時108遊園公車也是長長人龍....
趁著等車空檔，淑芬說阿伯的草仔粿好吃，過去買幾個給我們嘗鮮，跟市價比有點小貴，但生意很好呢，時不時有人去捧場
11:00 二子坪站下車，手機找出走遍陽明山尋寶任務，拉到最下面的大屯主峰-連峰步道，點進後先下載離線任務，按下開始，隨後遊客服務站上個洗手間，出發! 這是新手機首次尋寶任務，可不要給我落漆啊
走一段大屯山車道，天氣超好，涼涼的不會熱，就是有點曬
看到淺綠色的敬告標誌牌就是百拉卡鞍部登山口，往旁邊進入竹林
接著一段竹林步道，上坡的石板階梯上都是青苔，後悔不是穿雨鞋....
走的提心吊膽時！芒花來的正是時候，滿山遍野盛開的銀白色花芒隨風輕擺，正是我魂牽夢繫，思念的景色
停下腳步慢慢欣賞，感覺秋天不來賞芒花會睡不著捏....
右邊岔路往觀景涼亭，哇賽！兩旁的芒花更是無敵的美，身在其中就像幅畫般
鞍部涼亭旁觀景台吹風納涼，欣賞眼前美景，藍藍的天，白白的雲，峰峰相連的綠色山脈....這一刻都不想動了
滿足一年一會！
休息片刻後繼續階梯往上，久沒穿的鞋底有點硬，走在石板上心驚驚，為了美景，拚了
陡上的石階是早期森林防火線
大屯山1.6km
繼續前往民航局導航站
走去觀景台
視野遼闊，滿滿的芒花看到飽
山頭的後面是台北都會景觀，淡水河口，著名的大屯夕照，大屯雲海的最佳觀景點，飽攬美景，瞬時間忘了鞋子不便的艱辛
日正當中，踢一段柏油路
兩位大哥騎單車特地來拍芒花，直說今年的花況特好，是這些年來首見
看他們拿的腳架有夠專業，好想跟他們借來用用，可惜孔位不和，好的，下次記得也要帶個腳架來拍
民航局導航站
大屯山，海拔1,076公尺，小百岳#1，二等三角點
觀景台眺望美景
目標往大屯坪，南峰西峰，還有抓寶任務要執行，加油！
旁邊步道往下
沿途也是賞不盡的花芒，飽擱醉了
大屯坪休息用餐，品嘗淑芬早上買的草仔粿，嗯，跟一般市售的不大一樣，皮Q彈，餡料略有不同，三人分吃三種口味，很有飽足感...
吃飽飽，繼續挑戰大屯南峰，西峰
土徑濕滑要小心
往南峰的路段平緩往上，路面還是略帶濕滑
上一段陡峭的岩石路後
來到了大屯山南峰，耶！
接著就是拉繩陡下....相較於爬坡，下坡感覺輕鬆多了
拉好繩，看好路，經過前兩個星期的特訓，這已沒甚麼了...
吼，說大話，這個下坡也是相當硬陡，阿彌陀佛，還好有繩索可拉
FB上認識的美女正蓄勢待發，準備由下往上
下到邊坡，還是不能掉以輕心
開始好日子了嗎？
並沒有，繼續前往大屯山西峰
又要爬坡了....
爬ㄚ爬，像烏龜一樣的爬，看不到前面兩位的車尾燈
美女擦身而過，說是自己一人來，真是佩服
Sandy看不到我跟來，停下腳步等
終於，登頂西峰了，耶
拍了照，欣賞過風景，要下山囉！
下山的路也是不簡單
面天坪涼亭
好酷喔，涼亭內還有救難公物
坐著休息納涼，聽淑芬講古
完成大屯山群峰，回程往清天宮登山口
這步道已經走過多次了，每次感覺都不同
唯一不變的是步道旁的小廟
出步道口，看看手機的健行筆記抓寶成果，嘿嘿，不辱使命6隻全部入袋，成功！
淑芬說下次有機會來走陽明山東西大縱走，不登山頭應該可試試，好喔，等我練練再說
4:30 煮飯花都開了
4:35 搭上小6公車
北投晚市集覓食，淑芬推薦的美食應該是賺太多，歇業沒開了
路旁隨便找了家川菜小吃，點了招牌酸辣粉，牙口不好，QQ粉條咬不動嚼不爛，用吞的又怕消化不良，放棄....走到北投搭捷運，回家囉！
次日，不出意外，腰桿又挺不直了....
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