賞芒季節到了！陽明山大屯群峰賞秋芒兼抓寶 無敵美景猶如置身畫中

好天氣，淑芬約走大屯山群峰連走，特別交代要先下載健行筆記執行走遍陽明山尋寶任務，好咧！新手機當然要這麼玩，約9:00劍潭捷運站出口搭紅5，怪哉，也不曉得是甚麼好日子，排隊的人特別的多，等了好幾班車後才搭到，晃到陽明山終點站時108遊園公車也是長長人龍....

趁著等車空檔，淑芬說阿伯的草仔粿好吃，過去買幾個給我們嘗鮮，跟市價比有點小貴，但生意很好呢，時不時有人去捧場

11:00 二子坪站下車，手機找出走遍陽明山尋寶任務，拉到最下面的大屯主峰-連峰步道，點進後先下載離線任務，按下開始，隨後遊客服務站上個洗手間，出發! 這是新手機首次尋寶任務，可不要給我落漆啊

走一段大屯山車道，天氣超好，涼涼的不會熱，就是有點曬

看到淺綠色的敬告標誌牌就是百拉卡鞍部登山口，往旁邊進入竹林

接著一段竹林步道，上坡的石板階梯上都是青苔，後悔不是穿雨鞋....

走的提心吊膽時！芒花來的正是時候，滿山遍野盛開的銀白色花芒隨風輕擺，正是我魂牽夢繫，思念的景色

停下腳步慢慢欣賞，感覺秋天不來賞芒花會睡不著捏....

右邊岔路往觀景涼亭，哇賽！兩旁的芒花更是無敵的美，身在其中就像幅畫般

鞍部涼亭旁觀景台吹風納涼，欣賞眼前美景，藍藍的天，白白的雲，峰峰相連的綠色山脈....這一刻都不想動了

滿足一年一會！

休息片刻後繼續階梯往上，久沒穿的鞋底有點硬，走在石板上心驚驚，為了美景，拚了

陡上的石階是早期森林防火線

大屯山1.6km

繼續前往民航局導航站

走去觀景台

視野遼闊，滿滿的芒花看到飽

山頭的後面是台北都會景觀，淡水河口，著名的大屯夕照，大屯雲海的最佳觀景點，飽攬美景，瞬時間忘了鞋子不便的艱辛

日正當中，踢一段柏油路

兩位大哥騎單車特地來拍芒花，直說今年的花況特好，是這些年來首見

看他們拿的腳架有夠專業，好想跟他們借來用用，可惜孔位不和，好的，下次記得也要帶個腳架來拍

民航局導航站

大屯山，海拔1,076公尺，小百岳#1，二等三角點

觀景台眺望美景

目標往大屯坪，南峰西峰，還有抓寶任務要執行，加油！

旁邊步道往下

沿途也是賞不盡的花芒，飽擱醉了

大屯坪休息用餐，品嘗淑芬早上買的草仔粿，嗯，跟一般市售的不大一樣，皮Q彈，餡料略有不同，三人分吃三種口味，很有飽足感...

吃飽飽，繼續挑戰大屯南峰，西峰

土徑濕滑要小心

往南峰的路段平緩往上，路面還是略帶濕滑

上一段陡峭的岩石路後

來到了大屯山南峰，耶！

接著就是拉繩陡下....相較於爬坡，下坡感覺輕鬆多了

拉好繩，看好路，經過前兩個星期的特訓，這已沒甚麼了...

吼，說大話，這個下坡也是相當硬陡，阿彌陀佛，還好有繩索可拉

FB上認識的美女正蓄勢待發，準備由下往上

下到邊坡，還是不能掉以輕心

開始好日子了嗎？

並沒有，繼續前往大屯山西峰

又要爬坡了....

爬ㄚ爬，像烏龜一樣的爬，看不到前面兩位的車尾燈

美女擦身而過，說是自己一人來，真是佩服

Sandy看不到我跟來，停下腳步等

終於，登頂西峰了，耶

拍了照，欣賞過風景，要下山囉！

下山的路也是不簡單

面天坪涼亭

好酷喔，涼亭內還有救難公物

坐著休息納涼，聽淑芬講古

完成大屯山群峰，回程往清天宮登山口

這步道已經走過多次了，每次感覺都不同

唯一不變的是步道旁的小廟

出步道口，看看手機的健行筆記抓寶成果，嘿嘿，不辱使命6隻全部入袋，成功！

淑芬說下次有機會來走陽明山東西大縱走，不登山頭應該可試試，好喔，等我練練再說

4:30 煮飯花都開了

4:35 搭上小6公車

北投晚市集覓食，淑芬推薦的美食應該是賺太多，歇業沒開了

路旁隨便找了家川菜小吃，點了招牌酸辣粉，牙口不好，QQ粉條咬不動嚼不爛，用吞的又怕消化不良，放棄....走到北投搭捷運，回家囉！

次日，不出意外，腰桿又挺不直了....