練腳力不能錯過！橫嶺山自然步道連走「笛吹山、沙蓮山、橫嶺山」 高聳筆直的柳杉林壯觀入眼簾

本週登山的天氣北部天氣不理想，因此將爬山地點移到中部地區，位於大雪山林道沿路的橫嶺山自然步道，位於大雪山社區，林道15K處轉入，從海拔967公尺一路爬升至2024公尺，爬升1000以上，路徑明確，林相多為杜鵑林、柳杉林，沿路景色優美，想要操練腳力與避暑的山友們絕不能錯過這裡唷～

路線介紹：

橫嶺山自然步道起點位於橫嶺山隧道口，終點位於大雪山社區，總長6.6K，此路徑前身是日治時代大雪山社區居民用來搬運木材的木馬道，前面至0.9K是一路爬升的路段，0.9~4K之間為平緩路段，而4K~6.6K是下降路段，能夠見到台灣特有種杜鵑林，一路陡下2000多階以枕木、沙包建構的生態階梯。

我們自大雪山社區起登，有兩處入口，由於南端登山口封閉整修，因此往北端入口啟登，約莫20分鐘就可以接到大雪山林道6.0K岔路。沿路以枕木石階為主，一路爬升700多公尺，直到4K後，我們轉往笛吹山、沙蓮山、橫嶺山方向，此時轉為原始山徑，一路爬升，抵達笛吹山、沙蓮山岔路前有一處展望，可以看到大雪山周遭山巒景色，我們上到岔路口後先去笛吹山（H1714），接著再回來岔路口一路往沙蓮山（H1939）、橫嶺山（H2024），接著一路下到橫嶺山自然步道1.1K岔路，可以往隧道口與大雪山社區，我們一路往大雪山社區一路前行，沿路高聳筆直柳杉林相伴你而行，沿路可見到昔日木馬道遺跡，回到4K岔路後，原路下山至北端登山口，徒步回到停車處結束行程。

橫嶺山自然步道連走笛吹山、沙蓮山、橫嶺山路線圖

05:55 頭份交流道接駁一路驅車南下07:30 車輛抵達大雪山社區，可以看到一座大橋還有周遭美麗的景色，下方為橫流溪攔沙壩

整裝後準備出發

岔路取右續行

抵達大雪山生態步道北端入口，開始今天的路線

起登前先合影一張

優美的竹林景色

路徑較為原始，整路上都很清幽

一路上都是緩坡爬升的狀態

路邊有一根水泥柱

爬山的過程中少不了尋找野菇的蹤跡囉~

08:04 橫嶺山自然步道6.0K，此處為北端與南端登山口岔路，循著橫嶺山隧道方向前行

接續階梯步道一路爬升

步道旁設有休憩座椅供遊客休息

除了階梯步道外，還有樹根土徑交錯

08:38 橫嶺山自然步道5.5K

看到永無止盡的階梯，真的會讓人心累呀～

08:44 步道兩側也有不少蕈菇的蹤跡

09:01 倒木上附著很多靈芝

這顆有如綠色海膽的果實，不知道是什麼植物的果實

09:10 休息過後再繼續出發

09:23 橫嶺山自然步道4.5K

蕈菇特寫

09:30 經過木梯路段

樹幹上附著很多野菇，酷似我們平時在吃的香菇

沿路開始起霧，周遭環境霧氣繚繞，我們彷彿進入迷霧森林般

蕈菇特寫

09:47 橫嶺山自然步道4.0K

09:50 階梯兩側的林相優美，幫兩位美女做特寫

樹瘤景觀

此為大量芽體所構成球形結構，由於樹木維管形成層中木質部分裂異常所造成，分裂時分裂方向不具規律性，會產生此現象的原因不外乎是細菌、病毒、真菌或者昆蟲感染干擾賀爾蒙所致。

麗口苞

09:58 上去途中遇到一團要下山的登山隊伍

10:03 步道3.8K設有鐵皮圍籬，由於步道整修中因此需要繞道而行。此處也是O型岔路的中繼點，往笛吹山、沙蓮山、橫嶺山需取右續行之

結束階梯步道後接壤原始山徑繼續爬升

10:05 遇到一隻可愛的小金龜子

一路陡升個不停，正考驗著山友的腳力與臂力

蕈菇特寫

10:20 橘紅色的蕈菇家族

10:36 快到岔路前，視野開闊，可以見到雲海與周遭群山萬壑的景色

太陽出來了，可眺望周遭山巒

10:46 笛吹山、沙蓮山與橫嶺山岔路口，我們先取笛吹山後再回來走沙蓮山、橫嶺山

往笛吹山沿路路徑明確，以下坡為主，部分路段較為陡峭，行走時留意步伐

11:08 笛吹山，海拔1714公尺，無基點，山頂腹地廣大，有一顆寫著笛吹山的石頭

笛吹山，海拔1714公尺，無基點

全體隊員在山頂上合影一張

在山頂上泡咖啡、吃甜點，不疾不徐的享受與山林共舞的時光

休息後繼續折返回岔路，沿路可欣賞壯麗的杜鵑林

11:58 布滿綠色青苔的石頭

12:16 回到岔路口，繼續往沙蓮山前行

12:24 不同樣式的靈芝，下面兩張酷似心型形狀

蕈菇特寫

巧克力色的蕈菇

12:37 連生的蕈菇

12:44 青綠色的蕈菇

12:55 各式蕈菇大集合

13:06 往工寮遺址、橫嶺山自然步道岔路口，取右續行之

13:10 沙蓮山，海拔1939公尺，無基點

全體隊員在沙蓮山合影

時間的關係我們繼續往橫嶺山方向前行，一路是上上下下的緩坡

13:36 周遭綠意盎然，與大自然融合

13:40 中空樹木

蕈菇的各式樣態

登頂橫嶺山前需要爬升100多公尺

碳化的蕈菇

14:07 登頂橫嶺山，海拔2024公尺，三等三角點No.6581

在山頂上休息午餐(下午茶)

我們的午餐有如野餐的感覺

完食後在山頂合影一張

在山頂旁的休憩座椅裝模作樣XD

下山前遇到這隻可愛的海豚，讓我們忍不住給予愛的吻

海豚的背影

循著大雪山隧道方向下山，眼前布滿杜鵑林，有如穿梭在杜鵑林隧道般

沿路為陡降坡，加上路徑濕滑，行走時要留意

15:21 途中林相轉為柳杉林相，非常漂亮

15:30 橫嶺山自然步道1.1K

大雪山隧道/大雪山社區岔路口，往大雪山社區之方向前進

整路上都是高聳筆直的柳杉林，很漂亮

蕈菇特寫

附著在腐木上的迷你小菇

15:48 橫嶺山自然步道1.5K

一路上都很平緩，走起來舒服又輕鬆

15:54 蕈菇特寫

附著在樹幹上的靈芝

15:58 橫嶺山自然步道2.0K

經過一處橋樑

16:05 2.4K處，經過沙蓮山岔路口，取右續行之

16:07 橫嶺山自然步道2.5K

沿路有一處開闊的地方能見到前方的山巒景色

16:16 橫嶺山自然步道3.0K

16:24 橫嶺山自然步道3.5K

由於近期步道要做整修，步道沿路堆滿了很多施工的材料，預計年底完工

回到早上經過的鐵皮圍籬，回程需要由左上的山徑繞過去

眺望大雪山下的聚落（東勢地區）景色

16:34 橫嶺山自然步道4.0K

16:35 步道的地基在此清晰可見

16:47 橫嶺山自然步道4.5K

16:57 橫嶺山自然步道5.0K

17:07 橫嶺山自然步道5.5K

17:23 橫嶺山自然步道6.0K

天色漸漸昏暗，拿起頭燈出來戴囉

17:36 看到下方的產業道路了，終於下來囉～

踢一段產業道路回停車處

傍晚時分的大雪山社區景色特寫

19:30 北上回到頭份交流道賦歸

完整GPX軌跡請點我進入

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