累到產生幻聽？弱雞壯遊「西巒郡大」準時登頂代表「沒有山克服不了」

====== 2023 弱雞遊西巒郡大 ========

登山計劃就是想把A級山都能走一遍，當時聽爬南湖大山同伴的建議，所以想著才兩天就可以走兩個百岳！而且！還是睡民宿！太好康了。一日一P，說單攻太嚴肅了，反而是輕裝上下山呦，真棒！CP值也太高太好了，周末才出發～周日晚到家，神不知鬼不覺，就迅雷不及掩耳地，完成後轟轟烈烈的活動，讓人讚嘆辣～這樣的行程，哪裡找啊？還有不去之道理？

行程以及手工攻略如下：

D1:07:00郡大林道→08:00望鄉工作站→09:00郡大林道32k登山口→10:00望鄉山→11:00郡大山北峰 →12:00郡大山→14:30郡大林道32K登山口→17:00和社補給→18:00望鄉部落民宿通鋪(宿)

D2:02:00起床早餐→03:30人倫林道17K管制站→04:00西巒大山登山口→06:30分森林營地→07:30瞭望台營地→11:00西巒大山→16:30西巒大山登山口→19:00台中高鐵站→20:30南港站

D1:

郡大山標高3265M，在台灣百岳中排行第54，是玉山山塊郡大山列的最高峰，龐大的山脊縱列在陳有蘭溪上游的東側，從玉山地壘北望 ，郡大山以巍峨之姿，雄立一方，從登山口出時，已經站在2700M高度了，雖然要坐32K的車程，不過還是值得的，而且只要爬565M，就差不多一個101大樓高度左右，哈哈，然後就百岳到手，想到就Happy。

照例先到豐原standby，又來吃這家，這次升級到最高等級龍蝦粥，看一下～是不是整隻趴在粥上，哈哈，會不會太高級了，太誇張啊 ！不會，因為爬山是很累人的，結果老闆說還有更超高級的波士頓龍蝦喔！4:00 起床後，坐車前，早有所聞，這郡大林道長達32Kｖ顛簸搖晃有如古代充軍，坐車比爬山還辛苦，其實我感覺是，坐車比爬山還高興！何解？因為出發前早就先含一顆暈車藥，對已知的風險當然有所防範先，車上的位子又剛好坐在C位，左右都有人，反而剛剛好，有左右護法、肉墊救駕。

剛開始高底盤四輪傳動車車行，有如像騎馬，規律震動，再來就像坐於霄飛車，劇烈晃動，最後碰到林道路面橫切面斷差時，又像是坐船突遇大浪，突然上下摔動，完全無法預知。這時只好雙手抓前椅，背部打直，1/3輕坐，只要看到前方路面疑似有坑洞、段差，立刻蹄跡線騎乘，壓浪！打浪！如果你這時還在睡覺的話，那就可能會壓尾椎、打頭，呵呵

7:40 搖到望鄉工作站，旁邊有一棵神木和小廟，應該就是郡大神社。路上其實不寂寞，還有人騎機車來的呦，這裡也是南三段橫斷替代路線，因為無雙吊橋是日治之警備道，現已經毀損無法通行。在這裡！就可以稍微享受一下，大山的瑰麗的景致，視野無礙，涼風徐徐，就少一把躺椅，還有阿拉比卡的咖啡了。以前騎單車走挑戰中央山脈就看見有人坐公路崖邊，喝咖啡，超愜意的

8:31 抵達郡大登山口 (2700M) ，準備往望鄉山前行，興致高昂，一路盡是落葉/枯枝/草藤/倒樹/烏鴉，拾踏點兒上，還算輕鬆，經過一片樹林，疑是台灣二葉松，樹根聽說被水鹿給刮去樹皮了，感覺好像大陸裡的園區特別把樹根漆成白色的感覺喔！當然還有少不了的濃密箭竹林，多了一分探險的神秘！

9:00 過了氣象局的雨量測報系統，望鄉山的三角點就在後面，但是牌牌不見了，可能是回不去的叫故鄉，看得到叫望鄉，既然看到了，就回家不在這兒了，那……只好用現代科技「手機」來顯現嘍！接著往上走，風景也開始多色變化起來，爬山總是80%的時間都是望著腳下，這地上一顆顆的其實是松果（剛開始還以為是popo，是誰這麼會拉啊？大小還一致哩！真會控制！滿山盡是黃金粒，真有點像shit），還好趁在喘息的短暫時刻裡，紀錄一下天空山林的風情，登山勇者的背影，那金黃色的松，應該就是日本落葉松，望鄉山區在日治時就有林業經營，所以有看到一些鋼索遺跡在地上，還有奇怪的地洞，還好還是一步前給瞥見，80%還是有用的 ，雖然撿不到錢。

高度漸高，路況也開始不客氣了，到北峰的確有一段攀繩，在樹根盤纏的縫隙中，一步一前進，小心把腳塞入縫中登高前進。聽說這白雲下方的一排排房子就是望鄉部落，哇已經爬這麼高了！這裡有塊突起的石頭，下方有段差，由上往下拍應該可以拍出網美人在斷崖的感覺，可惜人多要趕路，忡忡離別，反正以過網美的年紀了。爬了半天，終於看到山頭透光，原已是到了山頂，其實不是，只是一個之字形的前山頭，此時由下往上拍，幾位山友在透空的山頂漫步，好像HBO 二次大戰影集洛曼帝大空降的意境喔 (band of brothers)

10:29 終於踏上郡大北峰 (3252, 3238, 3214M好亂喔… 一山各表) ，可惜不算百岳，但是還好主峰就在不遠處 ，再一個攀繩，就到了主峰了

11:18到了郡大山主峰，有些累，吃個香蕉吧，什麼！山頂沒有人？錯了！其實是人一大堆喔，因為我開去路人模式，還有個登山團體贈送團員登頂紅包200NT，只要在三角點合影就有了，真好

11:30 吃過午餐，雲霧飄來，趁不穩定時，就這樣原路下山，下山一片輕鬆，算算奧，水也只喝了700CC左右，趕快下山，再坐蹦蹦車回去，可以領先其他慢車，林道第一台，車中坐C位（很多福斯保母車，只敢慢慢爬），衝啊～這回感覺像衝浪，Surf… 一點也不會暈耶～Good

16:00 左右抵達民宿，聽說主人很有名，一看這鹿角便知，民宿蓋在倚台21線中，傍陳有蘭溪旁，十分不錯的民宿，爬百岳還有熱水澡可以洗，水大又熱，晚餐六菜一湯吃，真棒！只可惜明清晨2:00點就要起床，要不然就喝個一手冰啤再說，可惜了，就是爬得太得意，吃得太高興，洗的喜孜孜，小看高度表（才3081M），結果忽略了明日西巒大山這個魔王！慘烈的低級錯誤

D2:

西巒大山標高3081M，在台灣百岳中排行第97，是玉山山塊郡大山列上最北邊的一座3000公尺級高峰，寬闊的基盤雄立在陳有蘭溪與郡大溪之間，從日月潭朝霧碼頭南望，湛藍的湖水後方層巒疊嶂，右邊最高的山嶺就是西巒大山～晚飯後就是靜態活動了，啥活動？睡覺～接下來每一小時就有動態活動，啥活動啊？翻身，因為睡不著

2:00 起床後，早餐是不錯啦，但想到要燃燒肝醣，打擊脂肪！所以就少帶了饅頭／水／能量補給包，反正西巒只是郡大的兩倍大嘛！OK啦！1600CC 水就好了，結果沒想到大錯特錯！

2:40 出發往人倫林道管制站，水里工作站，到柵門口，由於還沒到開放時間，只能徒步進入再走個20分鐘到登山口。才發現很多人都露宿車上，或野營在入口，準備也是此時夜登上山！這時天黑而且靜的可怕，都已經改邪歸正很久了，很少走夜路，平時這個時候早是市酩酩酊大睡～

4:21 在西巒登山口登陸，背著小背包，提登山杖快走前進，魚貫走入烏黑西巒山大王的陣地！5:18 在1.68(KM) 公里路標處，領隊喊停，請坐下休息，他面色凝重地說從這裡開始，一路陡上！一共垂直上攻1481M！天啊～1400公尺，是怎樣的概念了呢？就差不多是2.6個郡大山，2.9個101大樓，4.6個(遍)七星山，而且還要趕回去的路程，只要錯過高鐵回北的時間，就可能在台中夜遊一晚了！怎麼搞得好像要登陸洛曼第一樣緊張，大家準備要投生死狀的樣子

接著他又說了，如果能夠按時完成西巒大山攀登的話，那代表各位都有潛力挑戰更高的山，或是沒有更陡上的山可以困擾你了，同時他也會根據時間花費長短，來決定是否要隊伍挑戰失敗撤退，其實我們已經面色鐵青，自我喃道：「啊～我不是只報個A級山嗎？」、「是不是報錯團了？啊～」人生如逆旅，出發吧！腦袋空白，摸黑前進

6:16 果然路比郡大難走，而且突然覺得肚子好餓喔，平時飽食終日的我，大部分的時間都覺得肚子脹脹的，難得有餓的感覺喔！立刻吞了早餐剩下的半個饅頭，加一大口水，繼續披星戴月，勇往直前

7:18 路多轉折，天也漸漸見亮了，除了爬山，真的好少機會可以看到晨曦，尤其是天由黑轉亮白，自己對自己的對話，其實是肚子咕咕叫拉，跟自己在抱怨中，前方就是森林營地了，高(2200M)，第一milestone

7:22 終於快登上眺望台第二目標點 高(2400M) ，這裡大隊休息一下，這全長7公里的路程，真的很硬，水也不知不覺中混著口香糖喝了不少。往後還有681公尺的爬高，3公里多的路要趕，大魔王知道有挑戰者來訪，困難的路徑，一次又一次出招襲擊而來，此時真的很累，每爬高一些，心跳聲如同電影野蠻遊戲一樣，咚咚響個不停。

走數公尺，就要停下來喘息一下，其實攀繩、爬樹徑都還好，就是有些無力感，而且還有幻覺，總覺得前面就是山頂了，山屋建築就在眼前，真的有折磨，最後確定應該是體力用盡，肚子又餓了造成，決定先吃幾口午餐麵包，大概油箱的油快用完了，趕快補給一下，絕不能走到餓才吃。

走在山林密集處，突然聽到前方隊友喊「好喔」疑？甚麼好喔？是要吃什麼？還是怎樣？結果頭差一點撞上迎來橫樹枝，原來是喊「 頭喔」靠邀～講清楚嘛～糟糕還有幻聽產生。可能是心跳太快了，以前轉頭看後方，脖子還會有點痛，結果現在完全轉頭不痛！可見血的舒張收縮壓力因心跳加速，然後打通了任督二脈

9:39正還在搏鬥心跳中，期待幻覺成真實，六公里的牌牌出現了！換言之，只剩500公尺了，最後這幾公尺，更是累人，陡上坡似乎不願停歇，宛如沒有休止符的樂章

10:07 終於幻想要成真，真的聽到人聲鼎沸，果然到了山頂，喜極而泣，把最後進山頂的前後各照一張相留念，你看看，即便是轉角就是三角點，這進山頂的前後照，完全看不出端倪，3081M大魔王把山頂隱蔽的非常好！讓登山者氣餒

10:30 西巒大山主峰稍作停留，趕在還沒飄雨，趕在高鐵末班車前，趕在作台中遊民之前，一片白牆送迎中，帶著勝利淚水，離開大魔王山頂，結果下山居然還要4~4.5小時，此時1600CC 的水，只剩200 CC而已了，幸好碰到白頭翁登山隊，又支援提供了800CC 的水，真感謝他們，趁機照下他們義舉的背影！回頭來時路，居然變得不太認得，上下坡居然可以有兩種風情，上坡陡、下坡滑，兩樣都不簡單，兩腿一直要灌注真力，力抗地心引力，還有低摩擦力，稍有不慎就磕石頭、碰樹枝，然而輕功使用過久，耐力減退，立刻容易腳軟跌倒。如果又不注意，稍稍失神在想待會要吃冰喝可樂時，突然專注力喪失，就腳滑摔一大跤，搞的手腳都有傷，更慘的是還走錯一個轉彎，連滾帶爬在懸坡爬回來正途，太辛苦了，此乃登山之五力是也

14:25 終於下山的出發點，總共歷時10個小時多，上山6個小時、下山4個小時。這個西巒大山真不簡單，誤判輕忽了西巒，水與補給真的要double帶喔！這次挑戰後可以說是鐵了心，也鐵了腿，再也不會參加了，也不會再來了 。此時領隊又說了，你們居然可以在時間內挑戰完成，哪志佳陽大山(3345M)、屏風山(3250M) 啦，都是遊刃有餘了，趁記憶還在，趕快來參加，甚至可以直接挑戰大小劍山………@&@&%#@&% 最後趕上18:00台中的高鐵北上，在車上，打開小米手環，心跳最高是 187, average 131 >@@<