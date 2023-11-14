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陡上陡降2000米！帶毛孩O繞谷關「蝶夢八唐」 路線不冷門但也不輕鬆

健行筆記／ 健行筆記翔

雖然自己谷關七雄或八雄都走過，但一直對於「蝶夢八唐」充滿興趣。

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除了名稱充滿武俠風，中間的夢幻谷瀑布，也算我很想造訪的景點。

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剛好毛孩傻賴，七雄還欠這一座，且這路徑的走法應該也不曾有人帶毛孩吧。（實際走過後，我猜十年內應該無人會帶上毛孩）

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由於賴床加上吃早餐等太久，拖到快9點才準備起登

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但既然都開來了，那麼最糟打算，走到蝴蝶谷瀑布，進度落後就撤退。或者爬完八仙山後，松鶴下再找接駁，總之邁開步伐快步走。

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來到蝴蝶谷步道時，怎會步道癱了，但仔細察看，一旁有登山布條，那麼應該沒問題。

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溯一段溪流，然後接回步道，最後順利爬上夢幻谷的路線。

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蝴蝶谷瀑布曾經也帶兩毛前來過，算一算應該有5年沒來了。

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往夢幻谷瀑布的路上，沒有想像中好走，或許是少有人走動，雜草叢生。

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鑽了一段叢林，全身髒兮兮，剛巧溯溪時，鞋子已濕，那麼就玩水吧。在這裡時，一度跟著奇怪的足跡，走上了山羊的路。

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其實認真爬是爬得上去，但理智線告訴我，這種登山路線，照理說會在這架繩索，於是看看離線，果然偏離了。（手機真的偉大的發明）

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終於爬上來「夢幻谷瀑布」，但沒有想像中夢幻，誰取的？佇立許久，我猜應該是地形上的曲折。

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然後在這最深谷裡有個只能遠觀不易到達的夢幻瀑布（自己瞎安慰）在來的陡上，就只有折磨自己。

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由於八仙山沒有水源，所以我負重3500cc的水，得跟毛孩共享。加上毛孩7公斤。前陣子20升的包包拉鍊壞掉，剛好路跑送的包包還蠻合適，也不小心多塞了一點餅乾。

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我採走40分鐘，犒賞自己休息10分鐘的行進模式，來渡過這一段約1300公尺的爬升。

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抵達大崩壁時，已經剛好正中午，看來離八仙山主峰還很遠。於是乾脆吃起中餐來，順便欣賞美景。

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滿喜歡這種獨自爬山的節奏，幾個小時都只有自己隻身一人，還有一毛，可以好好感受這片山林賦予我的連結。

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抵達八仙山後沒多久，忽然下起大雨，不知算運氣好還是差，至少這山頂有著涼亭。

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由於時間已經快2點半了，山友都紛紛下撤。我決定先好好再飽餐一頓，順便等雨勢小一點。

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最後套起大雨衣，是種路跑送的雨衣，方便把傻賴塞進裡面。有種像小時候，被母親用摩托車載的模樣。

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就這樣一路快腿下山，追到第一組人馬。原來也是蝶夢八唐，只是對方6點起登。

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在前面還一組也是蝶夢八唐，看來這路線還不算冷門啊，可能是我太晚起登，走的有點荒涼。

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途徑幾處展望的峰頂，可惜雲層太厚，沒能欣賞到。

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但希望能摸黑前能達到「唐麻丹山」不要背景是黑色的

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還好五點半前到達唐麻丹山，雖然也曾帶兩毛來過這，但每次爬山的感受其實都不同。

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最後再花1小時回到登山口，結束這帶毛孩，陡上陡降2000公尺的爬山行程，下回還是選點輕鬆一點的路線好了。

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也謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋：山岳小站、帶毛小孩去旅行小乙&小賴！

瀑布 步道 登山

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