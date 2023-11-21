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此行很有看頭！「大霸群峰」登山健行趣 要認識這片土地就往大自然走

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2023/10/13，大霸群峰登山健行趣第1天，與老婆結婚16週年，安排期待已久的大霸群峰我們準備好了，跟宜蘭友人包車前往新竹觀霧，大家安排了3天的假期，星期五下班也沒什麼睡，隔天清晨就在羅東火車站集合，第1天行程就從宜蘭搭車前往大霸登山口，大家就在車上休息補眠，一路平順的到達觀霧國家森林遊客中心，這裡就是登大霸群峰的起點處，司機帥哥直接載我們到登山服務站直接省下500公尺的距離，因為早早到達登山服務站，所以我們沒遇到管理員，手動投遞入園證開啟我們大霸行。

登大霸也有很多走法，我們初訪就選擇難度相對容易的傳統路線，從大鹿林道開始走，近幾年林道也開放自行車進入，其實對於初訪的我們而言，我們偏向用步行的方式，漫漫走更能看風景，自組團員許多都是不認識的，才有機會跟大家多多交流，以後還有出遊的機會，我們同行8人在登山服務站跟司機帥哥道別後，開始步行大鹿林道，而且也是第一次背超過10公斤的包包，還有要在山上渡過3天2夜也是難得的體驗。

大鹿林道全長大約19公里多，林道每隔100公尺都有設立里程樁方便辦視，我們走在平緩的林道上真的走的很愉快，大家邊走邊聊的感覺真的很棒，出遊不就是放下手機，彼此在山林間互相交流，走起來反而不會覺得累，而是滿滿的收穫，看著林道的里程樁上面數字越來越多，代表我們也走遠了，沿途也有遇到許多山友騎車在林道上，也是種不同的體驗，大家選擇自己喜歡的方式都可以，開心就對了。

林道上遇到第一個景點就是14K東線瀑布，騎車步行的都會在此停歇，美麗的瀑布水量充沛，享受一下大自然的芬多精，休息過後繼續上路，記得林道上設有二處工寮15K及19K各有一個，我們走到17K有張大石桌許多山都在此休息用餐，而且大家騎車的紛紛下車停好自行車，原來此處是捷徑，可以走小路下切到19K處的工寮省下一段路，我們就從這裡走下去到19K的工寮休息，大伙簡單用餐，因為這裡是林道的終點處，等一下就要陡上走4公里才會到今天住宿的九九山莊。

大伙走了17公里的林道，今天的考驗就是從林道終點上九九山莊，經過紅色鐵橋後開始之字上坡，背著10公斤在身上也是走的很吃力，我們邊走邊休息，反正時間還早在天黑前趕到就好，這段的森林好漂亮，原始又自然很像電影侏儸紀公園般，相機努力的拍下去，從紅色鐵橋算是0K起點，一直到4.1K左右就會到九九山莊，中間有許路段是石瀑路段也很有看頭，大霸行真的一路都好有趣。

終於在下午4點多安全抵達九九山莊，先到管理室找管理員報到，他分配床位給我們一行8人，我們有找協作布農搭伙及租睡袋，也是能幫助我們登山行程更順利不用背這麼多東西上山，貼心的協作有煮熱薑茶及綠豆湯給大家當點心，在九九山莊傍晚天氣變涼喝點熱的真的很溫暖，同行山友大家也在山莊休息，協作帥哥說晚上五點半用餐，大家就趁機休息等用餐，到了吃飯時間，全山莊的山友們大家排好隊，準備享用協作大餐，今天走了8個多小時。

說真的在九九山莊服務的協作帥哥真的很厲害，一個人煮了好多樣美食給大家，真的要給他拍拍手，讓山友飽食一餐，天氣不錯協作把美味佳餚端到外面的餐桌上，大家排了2排隊伍輪流取餐，動線安排的很不錯，大家裝好美食後坐在外面，一起開心的用餐聊天，這樣的感覺真的很好，大伙吃飽喝足就各自回床位休息，協作說明天早餐是清晨二點半吃，所以第1天晚上七點就早早入睡去。

2023/10/14，大霸群峰登山健行趣第2天，清晨2點起床，滿天的星空好漂亮，我們整理裝備要下去餐廳用餐，溫暖的餐廳內大家輪流用餐，新鮮的中式餐點也合大家口味，還有現煎雞蛋好幸福，用餐完畢我們一行人大約3點半從九九山莊出發，天還沒亮山友們戴起頭燈前行，山徑清楚所以蠻好走的，沿途也有里程樁可辦視，天漸漸亮了起來，週遭的景也清楚了起來，我們從遠處看到了熟習的山景，哇，這不就是大小霸嗎，我們來看你了，好期待哦。

九九山莊大約在4.1K樁，走到的大霸應該是10.8K樁，爬升也不會很高，走起來算是蠻好走的，但是天氣好像不是眼給力，看的到右側雲霧一直漂過來，原本看的到的大小霸被雲霧覆蓋，害羞的躲起來，但不影響我們的行程，我們大家努力的走著，看到在9.5K樁的霸山屋小巧可愛，在快到中霸坪的草坡上我們右邊雖然是白牆一片，但是左邊是陽光與滿滿雲海，兩邊的景色真的都很有趣，老天爺只要不下雨就好了，拜託了。

特地準備了伍佰元鈔前來，結果到了10.4K樁中霸坪派不上用場，白牆也是另一種美，續行山徑，樹林間滴下水滴來以為是下雨，原來是雲霧鋒面吹過造成水氣在樹葉上，才會有水滴下來，還好我們穿風雨衣輕鬆穿過，保暖又防風防水，登高山除了好體力之外，適合的服裝也是需要的哦，如果大家有興趣可以上網搜尋相關資料哦，做足功課才能讓登山行程更安全，從中霸坪到大霸短短不到幾百公尺，終於要見面了。

不遠處傳來山友嬉鬧聲，原以為是山友在休息，等我們走到山友處才明白，原來我們已經到大霸腳下了，後面的大霸風勢強勁所以山友在霸基下的岩壁處避風等待這波鋒面過去，我們大伙先後陸續到達，大霸尖山百岳28號，海拔3492公尺，團友先集合在大霸基合拍，我們夫妻的第20座百岳入手，而且今天還是結婚16週年，真的太有意義了，突然間雲霧散去，只有短短幾秒間，可愛的大霸尖山出來見我們了，請山友把握時機拍照。

離開了大霸尖山從霸基往小霸尖山方向，經過大霸腳下也是水滴狂流，小心慢步繞到大霸尖山後側，經過箭竹林到一處緩坡，小霸尖山映入眼簾，我們快到了．此處天氣也漸漸轉好，走在山徑上意外發現了觀音圈，好令人驚喜，初次看到很開心，離小霸尖山越來越近，看到是一處岩石建構而成的山，聽說要攀繩而上不太好走，因擔心老婆會害怕，所以請老婆在岩石處休息等我上去拍照後再下去會合。

於是我一人先攀爬而上，真的看起來蠻有挑戰性的，繩子要拉好不然掉下去就完了，好不容易爬上來，小霸尖山山頂滿滿山友真是熱鬧滾滾，小霸尖山百岳排名36號，設有不銹鋼基石一座，海拔3418公尺，山頂的展望絕佳，老天爺幫忙雲霧沒有影響這邊的天氣，時有藍天白雲及陽光，山友輪流排隊拍照，好不容易輪到我拍照，老婆大人的出現讓我嚇了一跳，懼高的妳怎麼上來了，既然上來就趁機來拍照留念，真的好難忘呀。

我們夫妻拍照完也在小霸尖山待一下子就下山，因為我們下山速度慢會塞車，所以團員大家還在山頂時我們夫妻倆先離開，順利回到平台處休息等團員集合，我們沿路走回到大霸尖山還是一片白牆，就跟大小霸說聲拜拜，我們還有另外2座百岳在等待我們，回程的路上走在相同的山徑8.7K樁叉路口通往伊澤山，距離大約500公尺，先將包包卸下就直接走上去，輕鬆登頂伊澤山，伊澤山百岳排名53號，設有三等三角點基石．編號6251，海拔3297公尺，一樣開心合照拍起來啦。

大霸群峰已3座入手，清晨有經過往加利山的叉路口就在6K樁山徑旁，等我們回程走到6K樁，我們清楚的知道會完成此行的，從叉路口到加利山約1公里，進往山頂的途中也是蠻好走的，會經過加利山機房有太陽能板，還過了一個假山頭後順利到達加利山，加利山百岳排名86號，設有三等三角點基石一座，編號6619號，及森林三角點基石，海拔3112公尺，大霸群峰最後一座成功入手，回程我們還繞去加利山停機坪逛逛。

一般登大霸群峰會安排第1天及第2天住在九九山莊，而我們第2天沒搶到九九山莊，所以我們大家走完了大霸群峰後，折返回到九九山莊收拾裝備，下午4點團員們出發，比一般行程多走了4公里多到大鹿林道19K的工寮住宿，可能是走了一天也累了，從九九山莊到19K的工寮真的走的漫長呀，又是從清晨天黑到白天又到晚上，但是山徑上沿路都是螢火蟲真的好美麗，在這裡看到螢火蟲令人意外，最後6點半抵達19K工寮，第1次走了15小時，雙腳要抗議了。

第2晚我們雖然沒有搶到九九山莊，但是住工寮的體驗也是不錯的，同樣請了布農協作，我們比較晚到所以協作早早把工寮內整理好，舖上保溫的錫箔墊讓我們保溫，還新鮮現煮美味佳餚給我們吃，累了一天有熱食真的很感謝，協作帥哥分了睡袋給大家使用，晚上8點半我們可能大家都累了就睡覺去了，第3天的行程就可以輕鬆許多，原本就知道最累的行程在第2天。

2023/10/15，大霸群峰登山健行趣第3天，清晨3點起床用餐，今天是行程的最後一天，特地起了個大早是因為氣象預報下午天氣會轉變，團員們擔心天氣影響，大伙決定早點出發，享用完協作帥哥美味早點，我們開始準備出發，天色昏暗一樣戴起頭燈，走在長長的大鹿林道上，我們沒有走捷徑上切17K，而是走原本的林道沒繞路，就這樣順順的走，清晨還遇到幾組單攻及越野跑的神人們，大家好強哦。

以為回程會容易很多，想不到回程的大鹿林道走起來卻是漫長的，19公里的林道走了5個多小時，在上午9點多才回到管制口，終於結束了大霸群峰的行程，下山團員們到清泉部落的餐廳享用慶功宴，謝謝大家，3天一共走了59.9公里，耗時29小時50分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

大霸群峰行程表2023/10/13，第一天07:01，大霸登山服務站11:01，東線瀑布11:26，15K工寮11:59，17K捷徑處12:11，19K工寮15:45，九九山莊住宿2023/10/14，第二天03:25，九九山莊出發06:43，中霸山屋07:41，大霸尖山09:06，小霸尖山11:41，伊澤山13:56，加利山15:28，九九山莊18:45，19K工寮住宿2023/10/15，第三天03:53，19K工寮出發09:37，大霸登山服務站

2023/10/13，02：20大霸群峰登山健行趣第1天，星期五下班也沒什麼睡，隔天清晨就在羅東火車站集合

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06：34，到達觀霧國家森林遊樂區

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下車休息一下

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司機帥哥直接載我們到登山服務站直接省下500公尺的距離，因為早早到達登山服務站，所以我們沒遇到管理員，手動投遞入園證開啟我們大霸行

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下車整裝

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07：05，同行友人，左起奕君、慧真、政嵐、建豪，老婆大人、我、嘉如、又以一共8位

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登大霸也有很多走法，我們初訪就選擇難度相對容易的傳統路線，從大鹿林道開始走，近幾年林道也開放自行車進入，其實對於初訪的我們而言，我們偏向用步行的方式，漫漫走更能看風景，自組團員許多都是不認識的，才有機會跟大家多多交流，以後還有出遊的機會

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07：31，林道2K樁

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沿途也有遇到許多山友騎車在林道上，也是種不同的體驗，大家選擇自己喜歡的方式都可以，開心就對了

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好乾淨的水

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石桌休息處

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08：01，林道4K樁

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今天天氣很好

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大鹿林道全長大約19公里多，林道每隔100公尺都有設立里程樁方便辦視，我們走在平緩的林道上真的走的很愉快，大家邊走邊聊的感覺真的很棒，出遊不就是放下手機，彼此在山林間互相交流，走起來反而不會覺得累

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林道上設有2處流動廁所給山友使用，4.8K及10K處

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心情好看什麼都美美的

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崩壁處

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08：29，很好拍照的地方，停下來合照吧

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08：40，林道6K樁

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看著林道的里程樁上面數字越來越多，代表我們也走遠了

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08：14，林道8K樁

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越過小溪流

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叉路口

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另外一處流動廁所

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09：48，林道10K樁

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10：19，林道12K樁

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指引方向

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10：50，林道14K樁

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越溪處

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水淺淺的

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10：57，林道上遇到第一個景點就是14K東線瀑布，騎車步行的都會在此停歇，美麗的瀑布水量充沛，享受一下大自然的芬多精，休息過後繼續上路

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東線瀑布

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11：26，林道上設有二處工寮15K及19K各有一個

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15K工寮內部

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11：40，林道16K樁

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越溪處

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前面好多人

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11：58，林道17K樁

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路旁停了許多自行車

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我們走到17K有張大石桌許多山都在此休息用餐，而且大家騎車的紛紛下車停好自行車，原來此處是捷徑，可以走小路下切到19K處的工寮省下一段路，我們就從這裡走下去到19K的工寮休息

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由此處走

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12：11，到19K的工寮休息，大伙簡單用餐，因為這裡是林道的終點處，等一下就要陡上走4公里才會到今天住宿的九九山莊

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19K工寮外觀，第2天晚上會來住這裡

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辛苦的協作要背30公斤的瓦斯上去

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12：47，往九九山莊，大約還有4公里多的路程，這裡應該算是0K起點處

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紅鐵橋

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乾淨的溪水

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雪霸自然保護區

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12：58，大伙走了17公里的林道，今天的考驗就是從林道終點上九九山莊，經過紅色鐵橋後開始之字上坡

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橫著長的樹木

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13：31，1K樁

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14：15，2K樁

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這段的森林好漂亮，原始又自然很像電影侏儸紀公園般，相機努力的拍下去

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15：08，3K樁

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迎賓樹

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15：43，4K樁

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15：45，終於在下午4點多安全抵達九九山莊

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先到管理室找管理員報到，他分配床位給我們一行8人

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今晚住的地方

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16：02，我們有找協作布農搭伙及租睡袋，也是能幫助我們登山行程更順利不用背這麼多東西上山，貼心的協作有煮熱薑茶及綠豆湯給大家當點心

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16：39，團員們在九九山莊合照

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先回床位休息等吃晚餐

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17：31，協作帥哥說晚上五點半用餐，大家就趁機休息等用餐，到了吃飯時間，全山莊的山友們大家排好隊，準備享用協作大餐

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說真的在九九山莊服務的協作帥哥真的很厲害，一個人煮了好多樣美食給大家，真的要給他拍拍手，讓山友飽食一餐，天氣不錯協作把美味佳餚端到外面的餐桌上，大家排了2排隊伍輪流取餐，動線安排的很不錯，大家裝好美食後坐在外面，一起開心的用餐聊天，這樣的感覺真的很好

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17：41，協作大餐

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18：52，大伙吃飽喝足就各自回床位休息，協作說明天早餐是清晨二點半吃，所以第1天晚上七點就早早入睡去

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2023/10/14，02：32，大霸群峰登山健行趣第2天

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02：32，準備吃早餐

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02：37，清晨2點起床，滿天的星空好漂亮，我們整理裝備要下去餐廳用餐，溫暖的餐廳內大家輪流用餐，新鮮的中式餐點也合大家口味，還有現煎雞蛋好幸福

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03：25，用餐完畢我們一行人大約3點半從九九山莊出發，天還沒亮山友們戴起頭燈前行，山徑清楚所以蠻好走的，沿途也有里程樁可辦視

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03：57，5K樁

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04：41，6K樁

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05：11，7K樁

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天漸漸亮了起來，週遭的景也清楚了起來，我們從遠處看到了熟習的山景，哇，這不就是大小霸嗎，我們來看你了，好期待哦

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05：50，8K樁

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好美哦

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太陽出來了

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滿滿雲海

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06：27，9K樁

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黑水塘

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06：43，看到在9.5K樁的霸山屋小巧可愛

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可愛的植物，不知道什麼名字

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07：00，10K樁

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動物便便

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07：36，不遠處傳來山友嬉鬧聲，原以為是山友在休息，等我們走到山友處才明白，原來我們已經到大霸腳下了，後面的大霸風勢強勁所以山友在霸基下的岩壁處避風等待這波鋒面過去

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07：42，大霸尖山百岳28號，海拔3492公尺，團友先集合在大霸基合拍，我們夫妻的第20座百岳入手，而且今天還是結婚16週年，真的太有意義了

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白牆一片

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團友們

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團拍

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突然間雲霧散去，只有短短幾秒間，可愛的大霸尖山出來見我們了，請山友把握時機拍照

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08：08，離開了大霸尖山從霸基往小霸尖山方向，經過大霸腳下也是水滴狂流，小心慢步繞到大霸尖山後側

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08：18，經過箭竹林到一處緩坡，小霸尖山映入眼簾，我們快到了．此處天氣也漸漸轉好，走在山徑上意外發現了觀音圈，好令人驚喜，初次看到很開心

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08：35，走在山徑上意外發現了觀音圈，好令人驚喜，初次看到很開心

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離小霸尖山越來越近，看到是一處岩石建構而成的山，聽說要攀繩而上不太好走，因擔心老婆會害怕，所以請老婆在岩石處休息等我上去拍照後再下去會合

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09：06，小霸尖山山頂滿滿山友真是熱鬧滾滾，小霸尖山百岳排名36號，設有不銹鋼基石一座，海拔3418公尺，山頂的展望絕佳，老天爺幫忙雲霧沒有影響這邊的天氣，時有藍天白雲及陽光，山友輪流排隊拍照，好不容易輪到我拍照，老婆大人的出現讓我嚇了一跳，懼高的妳怎麼上來了，既然上來就趁機來拍照留念，真的好難忘呀

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好熱鬧

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小霸尖山團拍

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09：21，我們夫妻拍照完也在小霸尖山待一下子就下山，因為我們下山速度慢會塞車，所以團員大家還在山頂時我們夫妻倆先離開

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10：26，再次回到大霸尖山一樣是白牆

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11：14，中霸山屋

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看到伊澤山山頂

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11：30，伊澤山叉路口

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回程的路上走在相同的山徑8.7K樁叉路口通往伊澤山，距離大約500公尺，先將包包卸下就直接走上去，輕鬆登頂伊澤山

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11：41，伊澤山百岳排名53號，設有三等三角點基石．編號6251，海拔3297公尺，一樣開心合照拍起來啦

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下山準備進往下一座加利山

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12：24，回程的魔王坡

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12：54，累了就停下來休息一下

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13：30，加利山叉路口，還有1公里

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大霸群峰已3座入手，清晨有經過往加利山的叉路口就在6K樁山徑旁，等我們回程走到6K樁，我們清楚的知道會完成此行的，從叉路口到加利山約1公里，進往山頂的途中也是蠻好走的

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13：48，加利山機房

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13：56，加利山百岳排名86號，設有三等三角點基石一座，編號6619號，及森林三角點基石，海拔3112公尺，大霸群峰最後一座成功入手

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耶，我們完成了

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14：34，回程我們還繞去加利山停機坪逛逛

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15：28，回到九九山莊

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15：59，一般登大霸群峰會安排第1天及第2天住在九九山莊，而我們第2天沒搶到九九山莊，所以我們大家走完了大霸群峰後，折返回到九九山莊收拾裝備，下午4點團員們出發，比一般行程多走了4公里多到大鹿林道19K的工寮住宿

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17：23，天要黑了，開啟頭燈

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18：05，可能是走了一天也累了，從九九山莊到19K的工寮真的走的漫長呀，又是從清晨天黑到白天又到晚上，但是山徑上沿路都是螢火蟲真的好美麗，在這裡看到螢火蟲令人意外

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18：45，最後6點多抵達19K工寮，第1次走了15小時，雙腳要抗議了

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19：21，第2晚我們雖然沒有搶到九九山莊，但是住工寮的體驗也是不錯的，同樣請了布農協作，我們比較晚到所以協作早早把工寮內整理好，舖上保溫的錫箔墊讓我們保溫，還新鮮現煮美味佳餚給我們吃，累了一天有熱食真的很感謝，協作帥哥分了睡袋給大家使用，晚上8點半我們可能大家都累了就睡覺去了，第3天的行程就可以輕鬆許多，原本就知道最累的行程在第2天

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20：33，準備入睡

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2023/10/15，大霸群峰登山健行趣第3天

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02：59，清晨3點起床用餐，今天是行程的最後一天，特地起了個大早是因為氣象預報下午天氣會轉變，團員們擔心天氣影響，大伙決定早點出發，享用完協作帥哥美味早點，我們開始準備出發

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03：53，出發前團拍

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03：55，天色昏暗一樣戴起頭燈，走在長長的大鹿林道上，我們沒有走捷徑上切17K，而是走原本的林道沒繞路，就這樣順順的走，清晨還遇到幾組單攻及越野跑的神人們，大家好強哦

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天漸漸亮了

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09：26，剩下不遠了，加油

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09：37，回到起點太開心了

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09：55，以為回程會容易很多，想不到回程的大鹿林道走起來卻是漫長的，19公里的林道走了5個多小時，在上午9點多才回到管制口，終於結束了大霸群峰的行程

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11：08，下山團員們到清泉部落的餐廳享用慶功宴，謝謝大家

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14：56，下午回到羅東火車站，3天一共走了59.9公里，耗時29小時50分左右含休息

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軌跡圖

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軌跡下載點

大霸尖山登山步道，大霸尖山登山服務站，東線瀑布，工寮，鐵橋，九九山莊，中霸山屋，中霸坪，大霸尖山，小霸尖山，伊澤山，加利山，加利山停機坪 - 健行筆記 (biji.co)

更多照片大霸群峰登山健行趣(百岳28號&36號&53號&86號) - 健行筆記 (biji.co)

登山 瀑布 螢火蟲

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