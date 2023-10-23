全台最美郊山！南投「九九峰森林步道」尖峰綿延撼動人心，火炎山地貌名不虛傳

九九峰森林步道O型

景點介紹

九九峰森林步道，全長約2公里，海拔最高480公尺，位在南投草屯區，九九峰，又稱九九尖山或火炎山，由99座尖銳的獨立山峰所組成的，山勢壯麗，草木稀疏的山壁，遠遠望去更像是火焰山，特殊的地質景觀，與三義火炎山、六龜十八羅漢山並稱為台灣三大火炎山地形，亦為草屯第一名景，步道有北端與南端二個入口，南端路線幾乎都是木棧道階梯陡上，北端則多是水泥道路，剛好可環繞一圈，步道隨著稜線而上，沿途有樹林夾道，開闊處可遠眺霧峰、草屯、雙冬、平林等地，以及烏溪（大肚溪）風光，國道六號穿流的車潮亦盡收眼底，最高點建有觀景涼亭，擁有180度遼闊視野，是最佳的展望點所在

行前須知

行程規劃：投19線＞九九峰森林步道南端入口＞稜線展望點＞制高點觀景涼亭＞北端入口

路線里程：O型，總路程約3K

爬升高度：240公尺

準備出發

九九峰是南投草屯第一名勝，其壯闊程度堪稱郊山頂級，沿著台14線接投19線，即可到達九九峰森林步道，惟請注意，該步道雖不長，但階梯十分陡峭，非輕鬆路線，應評估身體狀況再攀登

今天從彰化市出發，走台14線（彰南路）接投19線而行，即可到達

九九峰位在南投草屯地區，南投之名，緣由為昔日平埔族社南投社之音譯，草屯舊名草鞋墩，乃因位處盆地東緣山麓，為出入內山之門戶，夙為換棄新舊草鞋之地，日積月累，草鞋成墩，故得稱

途中即能望見美麗的九九連峰景觀，太美了，果真實至名歸，還有類似火炎山的地貌

無數的尖峰，如鋸齒般起伏，讓人看得目不轉睛，加上前方綠油油的稻田，宛如山水畫一般，真有大陸黃山俊秀之勢

橋上看更清楚

到達平林聚落後，照指標前進，登山口下方有施工，附近的空地都能停車

當地名稱為平林，舊稱坪林，因屬地勢高且平坦的河階面上，擁有天然森林，故稱坪林，平林里位於草屯鎮的東部，東以乾溪、南以烏溪與雙冬里為界，西與北勢土城二里隔烏溪相望，北與台中縣霧峰鄉萬豐村相比鄰

來到九九峰登山口，是一個多岔路口，我們採左上右下的方式，由南端入口起登，預計走O型路線，這裡海拔約240公尺

九九峰，又稱九九尖山或火炎山，由99座尖銳的獨立山峰所組成的，山勢壯麗，草木稀疏的山壁，遠遠望去更像是火焰山，特殊的地質景觀，與三義火炎山、六龜十八羅漢山並稱為台灣三大火炎山地形，亦為草屯第一名景

前段林蔭較多，都是枕木階梯陡上

途中有多處休憩座椅，十分貼心

不斷爬升之後，視野也越來越好

九九峰步道真的是一路毫不留情的陡上，非輕鬆路線，應量力而為，切勿勉強

步道兩側風景完全不同，一側能近距離欣賞九九峰的奇山峻嶺，另一側則能俯瞰整個（烏溪）大肚溪流域及八卦山脈

對面的淺山也屬尖峰型山脈，相當壯觀，視線之好，連百岳玉山主峰，郡大山，西巒大山，都一覽無遺

九九峰步道堪稱郊山最美步道之一，絕非浪得虛名，設施也非常不錯

抵達九九峰步道的制高點，建有一木造觀景涼亭，海拔已達480公尺，展望極佳，擁有180度視野，景色真的是太無敵了

無論是八卦山脈，彰化芬園，南投草屯，台中霧峰等地，皆盡收眼底，還能同時望見三座小百岳，橫山，松柏坑山以及阿罩霧山

離開觀景涼亭後，按指標從北端出口回程下山，預計走一個環狀路線

此路線坡度較緩，為原始路徑或水泥路面，適合下坡行走，運氣好，還能看見許多獼猴在森林裡玩耍呢

九九峰步道全程不長，海拔不高，但展望卻出奇的佳，可以說CP值非常高，若想遠觀九九連峰，其實最好的賞景點反而是在前往的途中，九九峰森林步道階梯陡峭，需平時有運動習慣者再前往，並應謹慎評估身體狀況，不然會爬得不要不要的。