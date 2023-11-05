穿越茂美的孟宗林！ 石壁山小百岳「嘉南雲峰步道」 壯觀石壁水源相伴安靜山林

20231014石壁山.嘉南雲峰Ｏ型縱走

11:00南投竹山出發→12:21嘉南雲峰步道九芎神木登山口→13:40休息平台→14:00嘉南雲峰→14:29回到休息平台→14:50好望角→15:00石壁山→15:45石壁水源→15:52猴歡喜→16:00步道0K →開始踢馬路→16:47回到停車場總里程9.64公里，4小時30分鐘，累積爬升720m

—————————先給重要資訊，最後再放照片入園證：不用入山證：不用交通：開車前往路況：縣道149甲基本上好開，都是雙線道，會車沒什麼問題，只是很多髮夾彎，會暈車的一定會暈停車座標：23.613920, 120.721130接駁：無訊號：停車場沒有訊號，走進山裡面就開始有了，路上訊號時有時無，三角點有訊號

GPX下載：GPX

取水座標：石壁水源23.606163, 120.724045

土地公廟飲水機(只有滾燙水)23.614033, 120.720963

營地座標：無

—————————實際行程時間軸與詳細內心滴咕，後面再附照片 11:00南投竹山出發 12:21路上九彎十八拐終於抵達登山口，停車場位子很多，很好停，嘉南雲峰步道九芎神木登山口起登起登開始都是竹林，很茂密，走在竹林之間都不會熱，很舒服，竹林看起來也是有人在維護的，路徑良好，非常明顯。 13:40休息平台，超大～可以在這裡吃東西休息 14:00嘉南雲峰，今天的第一個山頭 14:29回到休息平台，嘉南雲峰是另外岔出去的路，所以會回到原本的休息平台，再往石壁山過去 14:50好望角，但我們看的時候是一片白牆，沒什麼好望的.. 15:00石壁山三角點，海拔1751，get一個小百岳 15:25開始下山，我們選擇跟來的時候不一樣的另外一邊下山~石壁山嘉南雲峰步道入口南側 15:45一路上非常潮濕溼滑，原來是因為有石壁水源，蠻壯觀的 15:52猴歡喜，為什麼叫猴歡喜呢？典故是因為猴子摘他的果實來吃時，被果皮上短硬的刺毛刺到身體，人們看到以為猴子吃得很快樂，所以叫它猴歡喜，其實猴子是被扎到呀 16:00步道0K，越靠近步道終點越好走16:05開始踢馬路，馬路大概要踢2公里左右，非常好走，根本是車道路上一路欣賞傍晚風景，和煦的陽光，微微的涼風，茂密的植物，安靜的山林 16:47回到停車場，都沒車了，是冷門的山嗎XD停車場有個九芎公廟，看起來歷史悠久，香火鼎盛，有定期有人在供奉參拜，而且旁邊竟然有佛心來的泡麵，投入隨喜功德的錢，就可以吃泡麵，旁邊還有熱水可以泡泡麵下山後的晚餐，斗南的鍋道一號旗艦店，肉的份量很夠的個人鍋，飲料冰淇淋白飯吃到飽，讚

—————————圖文版11:00南投竹山出發12:21路上九彎十八拐終於抵達登山口，停車場位子很多，很好停

登山口剛好有市集

嘉南雲峰步道九芎神木登山口起登

起登開始都是竹林，很茂密，走在竹林之間都不會熱，很舒服，竹林看起來也是有人在維護的，路徑良好，非常明顯。

13:40休息平台，超大～可以在這裡吃東西休息

14:00嘉南雲峰，今天的第一個山頭

14:29回到休息平台，嘉南雲峰是另外岔出去的路，所以會回到原本的休息平台，再往石壁山過去

14:50好望角，但我們看的時候是一片白牆，望不出個什麼...

15:00石壁山三角點，海拔1751，get一個小百岳

15:25開始下山，我們選擇跟來的時候不一樣的另外一邊下山~石壁山嘉南雲峰步道入口南側

15:45一路上非常潮濕溼滑，原來是因為有石壁水源，蠻壯觀的

15:52猴歡喜，為什麼叫猴歡喜呢？典故是因為猴子摘他的果實來吃時，被果皮上短硬的刺毛刺到身體，人們看到以為猴子吃得很快樂，所以叫它猴歡喜，其實猴子是被扎到呀

16:00步道0K，越靠近步道終點越好走

16:05開始踢馬路，馬路大概要踢2公里左右，非常好走，根本是車道

路上一路欣賞傍晚風景，和煦的陽光，微微的涼風，茂密的植物，安靜的山林

16:47回到停車場，都沒車了，是冷門的山嗎XD

停車場有個九芎公廟，看起來歷史悠久，香火鼎盛，有定期有人在供奉參拜

而且旁邊竟然有佛心來的泡麵，投入隨喜功德的錢，就可以吃泡麵，旁邊還有熱水可以泡泡麵

下山後的晚餐，斗南的鍋道一號旗艦店

肉的份量很夠的個人鍋，飲料冰淇淋白飯吃到飽，讚

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