肉腳級+親子級路線！ 台北大縱走第四段「風櫃嘴往大溝溪步道」清風吹拂相當好走

考量往風櫃嘴的交通不方便，於是便從風櫃嘴開始第四段大縱走。搭早上10:10從劍潭發車的小巴，大約30~40分鐘可抵達風櫃嘴附近的產業道路。下車之後沿著馬路往上爬一些，即可看到台北大縱走的指標，沿著產業道路走往「圓覺寺」的方向，即是第四段縱走的路程。對於有撿健行筆記寶石的人來說，這裡有個偷吃步的方法：記得在走第三段縱走的時候，到風櫃嘴的路口之後往下再多走幾步，即可撿到第四段的第一顆寶石，這樣下次搭公車到風櫃嘴要完成第四段的時候，就可少走一段路。

產業道路的盡頭，會看到指標，順著指標往前走，即進入第四段的重頭戲，相較於前三段多為石階梯，這一段多半為泥土路加上石塊，所以可以隨自己的步伐大小挑選適當的距離，相當好走。再加上走在樹林間，清風吹拂，偶有日照斜射進來，非常舒服。

第四段大縱走相較於前三段，雖然比較沒有大山大景，不過在從產業道路剛轉進森林古道時，會馬上看到「大石展望」的牌子，記得要在這裡拍一張眺望遠景的美照，若剛好遇到天氣好，藍天白雲，襯著綠色的山景，實屬心曠神怡。

一路沿著溪流、聽著潺潺水聲往下行，沿途指標清楚，不怕迷路。不過，建議選在沒有霧氣及水氣的時候來，不然很容易踩滑，山林間若雲霧瀰漫，也比較容易失去方向感。

一路下切，雖然有6公里多的距離，卻是非常好走，很快就會走到圓覺瀑布，在這裡可以坐在大石頭上，吸收負離子，舒緩一下疲憊的腳肌，前往大溝溪，第四段大縱走即將告終。

大溝溪夏天可玩水、泡腳，或者在草皮上野餐，享受山光水色。此處交通可步行前往「大湖公園捷運站」，在大溝溪入口處也有Ubike可以借，相當方便。

總結來說，第四段大縱走很好走，多為泥土路，踩起來很柔軟舒適，真的是肉腳或親子級的路線；但沿途幾乎沒有什麼人行走，建議結伴同行。此外，風櫃嘴的交通不便，小巴一天只有4個班次(平日)，因此建議要完成台北大縱走第三段或第四段的人，可以以風櫃嘴為起點(至少抓得住劍潭往風櫃嘴公車的發車時間)，往上走到擎天崗(第三段)，往下走到大溝溪步道(第四段)。勇腳級的人，也可以從小油坑→七星山→擎天崗一路往下切，直接完成第三段跟第四段。