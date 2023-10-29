快訊

AI繪製約會圖細看「超驚悚」！男主角超肌力驚動網友：這樣還能輕鬆聊天？

屏東刺青店疑遭縱火釀1死1重傷 警方鎖定嫌疑人追緝中

維生素C及肌酸補充劑吃多會傷腎 專家曝一類人恐增腎結石風險

肉腳級+親子級路線！ 台北大縱走第四段「風櫃嘴往大溝溪步道」清風吹拂相當好走

健行筆記／ 健行筆記林雅惠

考量往風櫃嘴的交通不方便，於是便從風櫃嘴開始第四段大縱走。搭早上10:10從劍潭發車的小巴，大約30~40分鐘可抵達風櫃嘴附近的產業道路。下車之後沿著馬路往上爬一些，即可看到台北大縱走的指標，沿著產業道路走往「圓覺寺」的方向，即是第四段縱走的路程。對於有撿健行筆記寶石的人來說，這裡有個偷吃步的方法：記得在走第三段縱走的時候，到風櫃嘴的路口之後往下再多走幾步，即可撿到第四段的第一顆寶石，這樣下次搭公車到風櫃嘴要完成第四段的時候，就可少走一段路。

78746f0745c075ebb2666601ad4fb597.jpg

產業道路的盡頭，會看到指標，順著指標往前走，即進入第四段的重頭戲，相較於前三段多為石階梯，這一段多半為泥土路加上石塊，所以可以隨自己的步伐大小挑選適當的距離，相當好走。再加上走在樹林間，清風吹拂，偶有日照斜射進來，非常舒服。

e58ab0cf214fe4af4ba5187ad093892a.jpg

第四段大縱走相較於前三段，雖然比較沒有大山大景，不過在從產業道路剛轉進森林古道時，會馬上看到「大石展望」的牌子，記得要在這裡拍一張眺望遠景的美照，若剛好遇到天氣好，藍天白雲，襯著綠色的山景，實屬心曠神怡。

2cb60d1e91b4e41fac58f787df58835f.jpg

一路沿著溪流、聽著潺潺水聲往下行，沿途指標清楚，不怕迷路。不過，建議選在沒有霧氣及水氣的時候來，不然很容易踩滑，山林間若雲霧瀰漫，也比較容易失去方向感。

8de7b1fc6d3d8bb3d7182ba8af06412f.jpg

一路下切，雖然有6公里多的距離，卻是非常好走，很快就會走到圓覺瀑布，在這裡可以坐在大石頭上，吸收負離子，舒緩一下疲憊的腳肌，前往大溝溪，第四段大縱走即將告終。

2b9b347e3c788971a36c69120a4d0989.jpg

大溝溪夏天可玩水、泡腳，或者在草皮上野餐，享受山光水色。此處交通可步行前往「大湖公園捷運站」，在大溝溪入口處也有Ubike可以借，相當方便。

4f6465bc48b4a3ae5719801555a1458f.jpg

e341b414b232c964c13d9c8a51832950.jpg

總結來說，第四段大縱走很好走，多為泥土路，踩起來很柔軟舒適，真的是肉腳或親子級的路線；但沿途幾乎沒有什麼人行走，建議結伴同行。此外，風櫃嘴的交通不便，小巴一天只有4個班次(平日)，因此建議要完成台北大縱走第三段或第四段的人，可以以風櫃嘴為起點(至少抓得住劍潭往風櫃嘴公車的發車時間)，往上走到擎天崗(第三段)，往下走到大溝溪步道(第四段)。勇腳級的人，也可以從小油坑→七星山→擎天崗一路往下切，直接完成第三段跟第四段。

步道 公園 瀑布

延伸閱讀

普悠瑪、太魯閣退出東部？王國材：彰化到花蓮、花蓮到台東持續服務

列車長遲到竟穿短褲上車執勤 台鐵：記過、調職懲處

苗栗神仙縱走8人遭虎頭蜂攻擊 消防局：此路線秋冬常有蜂群巡邏

Steam重口紳士《OVER Devil聖石少女篇》發車！嘗盡「姿位」順便扶他一下

相關新聞

肉腳級+親子級路線！ 台北大縱走第四段「風櫃嘴往大溝溪步道」清風吹拂相當好走

考量往風櫃嘴的交通不方便，於是便從風櫃嘴開始第四段大縱走。搭早上10:10從劍潭發車的小巴，大約30~40分鐘可抵達風櫃嘴附近的產業道路。下車之後沿著馬路往上爬一些，即可看到台北大縱走的指標，沿著產業

神秘的絕美森林！遼闊視野「台中暗影山」 新手也能收穫震撼景色

暗影山 景點介紹 暗影山，海拔997公尺，台灣小百岳No.44，設有三等三角點4181號，位於台中市太平區與新社區交界，因為陽光照射角度關係，近看是高聳黑暗的山麓，遠觀又被山嵐遮蔽，總是看不清山巒

謝謝三六九！幸運山脈「雪山線回憶錄」 期待與全新山莊相見

人人口中的大雪山 沒在爬山的人，多少聽過台灣第二高山雪山，沒爬過雪山的人，也去過座落在雪霸國家公園的武陵農場。去年走完雪西逆走後，雪山山脈的百岳打卡完成，我喜歡雪山，每次都是好天氣，我稱它為幸運山脈

local好地方！「獅山古道」上行好漢坡 踩點「舊望月亭」富有年代感

只是在聽說下，我就跑到了苗栗獅潭這非常 local 味的好地方，聽說的五公里古道路途，會走過11間雄偉壯觀的古剎且依山而立！單就這樣就很（仙）了說。當然就得探早來去，順便做運動囉。今天我們就定位輔天宮

驚心動魄且永生難忘！挑戰石瀑的極致震撼 「玉山前峰」景色依舊、美不勝收

玉山前峰 景點介紹 玉山前峰，標高3239公尺，台灣百岳No.69，位於玉山西峰西側尾端微凸的前衛峰，日治時期名為前山、新高前山，呈東西橫嶺，南北坡面陡峭，北、西、南面均有不錯的視野，從塔塔加循玉

全台最美郊山！南投「九九峰森林步道」尖峰綿延撼動人心，火炎山地貌名不虛傳

九九峰森林步道O型 景點介紹 九九峰森林步道，全長約2公里，海拔最高480公尺，位在南投草屯區，九九峰，又稱九九尖山或火炎山，由99座尖銳的獨立山峰所組成的，山勢壯麗，草木稀疏的山壁，遠遠望去更像

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。