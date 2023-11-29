名山一覽無遺！新竹「飛鳳山步道群」環狀縱走 交通及登山資訊一次看

一、新竹飛鳳山步道群環狀縱走Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=aDjPuxKZqt4&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、新竹飛鳳山步道群環狀縱走gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2562725

飛鳳山位於新竹芎林鄉

從新竹芎林文衡路轉進竹24道路前行約1.5公里即可抵達飛鳳山牌樓

再往前300公尺即可抵達前往觀日坪古道的便橋

過橋再前行百公尺即能抵達觀日坪古道的登山口

抵達觀日坪古道登山口

此趟預計從觀日坪古道的登山口起登沿著步道攀登石壁潭山、中坑山、牛欄窩山之後返回後改走飛鳳山步道前往飛鳳山再下山返回起點，全長約7.9公里

觀日坪古道是昔日當地農民開墾農地及運送農產品的山徑共有兩段，這段古道全長約為2.8公里路面是原始泥土路與樹根路為主

部分路段鋪設有枕木階梯

步道終點為三岔路口三岔路口銜接通往中坑山的步道及飛鳳山步道

抵達石壁潭生態步道岔路口

接著改走石壁潭生態步道從此處兩條步道幾乎平行往上石壁潭生態步道幾乎為階梯步道原是運輸農產品之用的產業道路目前成為一條生態健走步道

重新銜接回觀日坪古道繼續往上攀登

抵達步道上方的觀景台

觀景台視野、展望非常好可以遠眺俯瞰對面的竹東地區連竹林大橋都看得非常清楚

離開觀景台，繼續往前

大約古道1K處右方有一山徑往上可通往石壁潭山

抵達石壁潭山石壁潭山，海拔402公尺山頂設有三等三角點基石山頂位於林間無展望

離開石壁潭山準備銜接回主路線

銜接回主路線繼續往前

往前約行幾百公尺右側邊坡上有一處插了許多國旗的山徑往上則為一處觀景點

這裡視野非常遼闊除了能遠眺遠方的橫山鄉包括雪山聖稜線、大雪山、加里山、油羅山等名山皆一覽無遺

離開觀景點銜接回主路線，繼續往前

途經通往羅屋窩步道岔路口

途經風情萬景咖啡屋

抵達三岔路口，此處也是觀日坪古道終點

在此稍作休息、喝水後繼續往觀日亭、中坑山方向前進

抵達觀日亭

觀日亭，海拔459公尺視野展望非常好連觀音山，陽明山系甚至北插天山，卡保山等名山皆一覽無遺

離開觀日亭，繼續往前準備前往中坑山

朝紅色天線塔方向前進，前往中坑山中坑山就位在紅色天線塔的後上方

抵達中坑山中坑山，海拔462公尺山頂設有二等三角點基石

山頂有一小片視野開闊處，旁邊下方建有電波台

離開中坑山，繼續往前準備前往牛欄窩山

此路段也是飛沙縱走的路徑飛沙縱走，從飛鳳山走到沙坑山全長約16.5公里，是新竹郊山縱走的經典路線

途經簡易休憩區左側原路徑可前往大板根、飛鳳園穿過簡易休憩區取右行，準備前往牛欄窩山

山徑右側下方有數棟咖啡屋

此處有不錯的展望與視野此路徑可能較少人行走了部分路段已經是雜草叢生了

抵達牛欄窩山牛欄窩山又稱上橫坑山，海拔463公尺山頂設有土地調查局圖根點基石山頂樹林環繞，無展望

離開牛欄窩山準備返回三岔路口接著前往飛鳳山

回到三岔路口準備沿著飛鳳山步道前往飛鳳山

途經相思崖附近種植許多相思樹，也可在此休憩看景

來到第二涼亭右側小徑上去可通往飛鳳山

抵達飛鳳山飛鳳山，海拔423公尺為台灣小百岳之一山頂設有省政府三等控制點基石山頂樹林環繞，無展望

離開飛鳳山準備下山返回登山起點續行路段都是下坡路段天雨容易路滑，行走需留意小心

抵達第一涼亭此處也是飛鳳夕照觀景之處

繼續往下，準備返回登山起點

新竹飛鳳山交通及登山資訊：

1、飛鳳山步道群，包括觀日坪古道、石壁潭生態步道、羅屋窩步道、飛鳳山步道等。

2、此趟從觀日坪古道的登山口起登，沿著步道攀登石壁潭山、中坑山、牛欄窩山，之後返回後改走飛鳳山步道前往飛鳳山，再下山返回起點，全長約7.9公里。

3、飛鳳山位於新竹芎林鄉，從新竹芎林文衡路轉進竹24道路，前行約1.5公里即可抵達飛鳳山牌樓，再往前300公尺即可抵達前往觀日坪古道的便橋，過橋再前行百公尺即能抵達觀日坪古道的登山口。

4、山岳資訊: a、石壁潭山，海拔402公尺，山頂設有三等三角點基石。 b、中坑山，海拔462公尺，山頂設有二等三角點基石。 c、牛欄窩山又稱上橫坑山，海拔463公尺，山頂設有土地調查局圖根點基石。 d、飛鳳山，海拔423公尺，為台灣小百岳之一，山頂設有省政府三等控制點基石。

5、交通資訊: a、搭乘新竹客運5614經芎林、5633A，於芎林國中前站下車，沿著竹24道路往前約行30分鐘後即可抵達登山口(修心宮)。 b、搭乘國光1820、1820A經關西、1821經員樹林，於芎林(國光)站下車，沿著竹24道路往前約行30分鐘後即可抵達登山口(修心宮)。