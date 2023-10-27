神秘的絕美森林！遼闊視野「台中暗影山」 新手也能收穫震撼景色

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

暗影山

景點介紹

暗影山，海拔997公尺，台灣小百岳No.44，設有三等三角點4181號，位於台中市太平區與新社區交界，因為陽光照射角度關係，近看是高聳黑暗的山麓，遠觀又被山嵐遮蔽，總是看不清山巒的全貌，當地人稱它為黑山，即為暗影山的由來，又因似熬酒的木桶，故又名酒桶山，是太平區最高的山岳，由暗影山產業道路至登頂，沿途皆有展望，遼闊的景色十分撼動人心，因登山口海拔高，路程短，屬於小百岳中難度較低的路線

行前須知

行程規劃：中95線＞產業道路＞大岩壁區＞登山口（1.75K）＞熱帶叢林＞木造公廁（貓坑）＞暗影山（2.25K）＞原路折返

路線里程：今日行程來回4.5K（停車點至登山口來回3.5K，登山口至三角點來回1K）

爬升高度：307公尺

準備出發

暗影山因地處偏僻，山上叉路多，建議先導航「新社中和國小」，由129線依序接136線，99線，中93線，再接中95線到達，第二次導航「雲閒居景觀民宿或觀慧寺」，可將車子停在雲閒居附近，或直接開往登山口

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由太平區129線接136線，再走中99至新社區

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前方圓圓的山頭就是暗影山，果真山如其名，背光暗影，充滿了神秘的色彩

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接著沿中93及中95，到達新社中和國小，由旁邊產業道路取右上行，按雲閒居指標前進即可

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暗影山可以直接開車至登山口，我們則是將車停放在閒雲居附近空地，步行暗影山產業道路上山，指標寫往觀慧寺

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沿途展望都非常好，能遠眺東勢，卓蘭，后里，苑裡等地區

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正前方最高的山就是小百岳頭嵙山

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中途有壯麗的大岩壁景觀

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優美的林相，令人心曠神怡

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山巒疊綿，景色超美，有身處國外的感覺，暗影山的美實在是讓人印象深刻

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近距離欣賞暗影山

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走了約1.75公里，到達暗影山正式登山口，入口旁有1403號保安林地告示，這裡海拔已達897公尺（停車處海拔約690公尺）

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此登山口步道僅500公尺就能登頂暗影山

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從登山口進來後，皆為原始路徑，部分路段教陡設有拉繩，山上獼猴相當多

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途經重要地標，貓坑公廁

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約15分鐘路程，抵達暗影山，海拔997公尺，台灣小百岳No.44，設有三等三角點4181號，位於台中市太平區與新社區交界，因為陽光照射角度關係，近看是高聳黑暗的山麓，遠觀又被山嵐遮蔽，總是看不清山巒的全貌，當地人稱它為黑山，即為暗影山的由來，又因似熬酒的木桶，故又名酒桶山，為台中太平區之最高峰

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山頂視野還不錯，能清楚望見附近群山與溪流

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暗影山目前已開發出多個登山口，今日選擇的是最輕鬆的路線，建議可將車子停放在雲閒居附近，步行上山，因沿途視野遼闊，景緻秀麗，相當精彩，能享受千變萬化的暗影山之美

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