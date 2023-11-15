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五座山入袋！高雄那瑪夏「中級山群峰」兩日逍遙遊 帶有野趣更對味

健行筆記／ 健行筆記黃家小隊

高雄那瑪夏中級山群峰-黃家小隊兩日逍遙遊-曲積山、玉打山、玉打山北峰、西阿里關山與淑女峰

【日期】2023.10.09-10

【人員】黃家小隊（老爸小黃、老媽、大姑姑夫妻、小姑姑、蕭校長夫妻+柴柴、德仁夫妻、鄧工夫妻12員）

D1日：曲積山、玉打山、玉打山北峰

0700台南出發，到那瑪夏民權國小集合。從台29右岔需要開幾公里的產業道，附近有衛生所等公家單位，國小校園很漂亮，有警衛駐守，不過這些公家單位廁所都封閉，等待的當下，有些夥伴只得開車下山到派出所借用廁所。

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0932全體會合後，開車到國小遺址，這裡已經完全清除建物變成停車場，看不出學校痕跡。

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轉角處是個廁所，也已經拉繩封住，廁所上方建成觀景平台，具有良好的視野，隔著那次蘭溪，右側是飭山，對面是玉打山、玉打山北峰到幾阿佐名山等稜線。

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玉打山、玉打山北峰到幾阿佐名山等稜線0943曲積山2.4公里指示牌，取左產業道。0949鐵皮工寮，附近地面鋪滿紫花霍香薊，感覺已經一段時間沒有利用，四驅車可放這位置。

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0953地面有大落石。1020廢棄的小土地公廟，這一路就是廢棄產業道，迂迴上升，部份轉彎處展望佳，我們於海拔1200公尺左右的轉彎處大休，吃水果與餅乾等。

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最開心的莫過於鄧嫂，一路牽著柴柴，成為牠的乾媽了。一路前行，居然錯過樹林邊第一個（西側）登山口指示牌。1105發現與下載行跡不符合，稍微退回，發現半途間要從西稜登山口上切，倒竹非常多，雖然我們攜帶砍刀與鋸子，但實在太費勁了，砍完可能可以賣一卡車了。決定從產業道中間高點直接突破，由蕭校長帶隊選路硬切，雖然濕滑，但避開連續倒竹林，難得此行有點探勘的味道，帶有野趣比較對味。

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產業道中間高點直接突破1125曲積山H1409M，有一7552三等三角點，基石附近有一指示牌兩端標示兩側登山口各為3.94公里與3.36公里，附近還有一顆山字森林三角點，腹地廣闊，樹林高大，只剩下少數視野，雲霧漫入樹林，涼爽舒服。

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1146拍照後，由另一側下山，這裡稍遠但相較下卻是康莊大道，冷門山徑有人整理過，真是感恩。

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1154往曲積山三角點0.21公里指示牌，這裡接回原產業道。所以剛剛如果一直走產業道就會到東登山口（地圖位置實為南登山口），輕鬆踢林道下山，上升量約500多公尺，建議山友可走南登山口。

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1155停車處，整裝下山往台29縣道，接青山產業道路，從青山社區的牌坊轉進社區內，一路循著「玉打山觀景台」的指標上山，大約3公里路程即可到達山頂的停車場，越往後面，部份路況不佳，房車車胎偶爾會打滑，我們續行直上玉打山山頂涼亭前停車。1225涼亭附近的樹下就是基點，玉打山位於那瑪夏區與嘉義縣阿里山鄉的交界處，海拔 1271公尺，又稱罕拉烏基山。山頂上的平台有一顆三等三角點7553號基石（與曲積山連號），還有一顆台灣省政府保護區界的基樁。

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柴柴剛好擋住基石...我們拿出食物，於觀景台-卓武亭炊煮，雲霧繚繞，可以望見曾文水庫東北角的最高蓄水區，可以眺望馬頭山、凍子頂等山；西南向眺望頂三腳南山；北面有卓武、幾阿佐名等山，煮完再享用現磨咖啡，真是舒服，差一點不想移動了。

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1500 餐後往玉打山北峰出發，我們於原路下山途中找到更小的產業道，可以直接切過去玉打山北峰，不過路況比玉打山產業道差多了，土石路面落差大，草與小樹又高，於是大家擠上2台四驅車繼續拼產道。正高興四驅車的獨特性能，能夠克服崎嶇坎坷路面，衝了1公里多才發現走錯小徑了，唉！小心地原路撤回，找到正確的小徑叉路口，繼續開了約2公里終於到分岔上坡路，直行往卓武山，我們左轉上切約沿主線走約1.5K到行車終點，停車於下方約80米的工寮空地。

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從工寮空地走上來1625走路上山頭，是個平坦的大空地，長滿了小樹與紫花霍香薊，此際下起斗大雨珠，大姑丈拿廢棄鐵皮來遮雨，挺搞笑的。

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大家分頭尋找基石，不久於西北方小樹下，發現有兩顆不同高矮的山字基石，聽說是原有的玉打山北峰森林三角點被移到此處。我們一致覺得這座山開車遠比走路難得多，雨季地面青苔多，二驅車容易打滑。

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1640取車下山，因為下雨且時間也不允許，所以卓武山就不過去了。1720原路下山後，找個祕密基地炊煮大餐。今日也是鄧工夫妻的帳篷首露，大家都一起研究新配備。晚上炊煮煎烤，搭配著咖啡與頂級紅茶，雲霧甚濃，海拔雖不高卻涼爽舒服。有時下起一陣雨，拉起天幕，不妨礙雅興。點起玻璃燭光營燈，還有氣氛led燈條，加上自釀的樹葡萄酒，獨享秘境，說說笑笑，度過輕鬆愉快的一晚。

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夜晚，開兩頂帳，其餘5人採直接露宿。

D2日：西阿里關山與淑女峰

0615睡到自然省。天氣大好，晨光乍現，附近周遭山稜都很清晰。慢活煮早餐，煎蛋佐蛋糕，喝咖啡。

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卓武山到幾阿佐名山稜線0900整理好出發0925台29線道臨時便道約9.5k處叉路左轉，一開始水泥鋪裝道路，汽機車可通行，不多久路面落差增大又濕滑，人員改搭2輛休旅車繼續開。1004大約一公里的土地公廟停車。之後大多為碎石子路，部份有鋪水泥路面，一路就是蜿蜒之字的產業道，算是好走，留意布條即可。

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土地公廟

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1115三叉路口兩條產業道會合處，直行往台南南化瑞峰國小，我們取右產業道續行，開始升坡。

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三叉路口兩條產業道會合處1128離開產業道，左上切。

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離開產業道，左上切處1130西阿里關山，編號5020的三等三角點，海拔973公尺，小百岳#066。三角點位於一顆長滿青苔的巨石上，很滑，拍照須小心。巨石前還有一顆民國四年的台灣省保安界石。

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長滿青苔的巨石，前面還有一顆保安界石。

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查閱資料，西阿里關山又名小林山，它位於高雄市甲仙區與台南市南化區交界處。西阿里關山林道原是小林古道，是昔日先民由甲仙越嶺至南化關山村的重要古道，現在古道多已經荒廢或修建成寬大的土石林道。我們走得是舊登山步道，目前多由台南南化區的關山村進入，產道較寬大好走，今日遇到幾位山友，只有我們從甲仙方向而來，其實這東側也還算好走。拍照後我們於瞭望台（已廢棄）旁邊的大榕樹下，吃水果與點心，還遇到外籍朋友。

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1207離開，原路下山。1215三叉路口1224產業道右側下行，有兩條叉路，都有綁布條，對照航跡要往右側的小徑，一開始稜線還算清爽。

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產業道右側下行，有兩條叉路走在稜線上，不多久竹林與山棕簑較為雜亂。

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1240黃藤開始大量出現，一直到淑女峰附近，還好前輩曾經砍過，不然實在難以通行，要探尋此路線要趁今年秋冬耶。

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1243老舊拉繩，左側是小斷崖

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1248佈滿青苔的亂石區

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1300稜線陡坡

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1308爬上陡坡，快到山頂前是廢棄果園的感覺，滿滿一片紫花藿香薊，往前有廢產道甚至有一老舊工寮，不過看來已經許久無人煙活動。

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1310淑女峰，無基點，最高點是一顆巨石上的小樹林。海拔922米，南瀛百岳編號23號，屬於大烏山系。大家拍照後小休，往回走。

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黃藤區

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稜線上

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拉繩處1402接回產業道，這是兩日來，最原始最有野趣的山頭。1450回到土地公廟取車。今日步行約8公里，爬升約700餘公尺，還好天氣不太熱，建議冬季來走更優。午晚餐就直接到甲仙，有一家取名「國小對麵」的麵店，店內多處有警語，招牌特辣麵-辣度非同小可，老闆娘說曾有客人吃了當場昏倒，也有流鼻血的。買一碗來試，分著吃幾口，大家真的都受不了了！

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特辣麵

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再去逛逛芋頭冰與芋頭製品，不久，下起大雨來，輕鬆悠閒賦歸。

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那瑪夏地區附近的中級山很多，未來找機會再來探訪。您喜歡讀行嗎？您希望輕鬆徜徉山林嗎？想要知道最近的出團訊息，可參閱黃家小隊粉絲頁喔！

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