一陡一緩氣喘吁吁！人氣步道「基隆雙塔」 遠眺藍海中的基隆嶼

旅遊日期:112.09.19

天氣:晴天

旅遊路線圖:太白莊站14:15→基隆燈塔14:25→白米甕尖14:42→白米甕砲台14:50→七兄弟樹15:25→球子山燈塔15:45→球子山15:48→廢崗哨16:15→仙洞巖16:25

13:45出基隆車站南口公車站。

基隆港大船入港。

公車站等301往太白莊。

14:18抵達終點太白莊站。

往前走一小段左側小車道就是往基隆燈塔。入口立有官方指標牌。

哇！基隆燈塔園區施工中暫停對外開放。

右側馬頭貨櫃景觀。

燈塔大門關著，剛好有工人載材料進入後大門還沒關起來，進大門內遠遠拍一下燈塔，果然燈塔都被鷹架圍起。

左側洞口被鐵柵欄封住的是「暗砲台」。

觀測站碉堡前的展望台，這裡的事也就很棒了！眺望藍海中的基隆嶼。

俯瞰基隆港。天氣雖很熱但景觀卻很漂亮。

過觀測站小車道結束轉為碎石步道，青草即將掩徑。

長滿青草的木板土階。基隆雙塔步道紅了一陣子，可惜步道變成如此。

14:42白米甕尖海拔102公尺有一無名水泥基石。天氣很熱，山頂有樹蔭及座椅，在此休息喝水看景。

眺望基隆嶼。

稜線步道續往白米甕砲台，右下方協和電廠三支大煙囪。

射擊指揮所位於東側白米甕山尖制高點隱密處，是砲台右翼射擊指揮中心兼觀測用，可眺望基隆外港近海。射擊指揮所為塹壕型態，當敵軍穿越砲台防守火線時，作為陸地防守使用。

塹壕前有一損毀的無名水泥基石。這裡也被稱為白米甕尖，高度也是102公尺。

陡水泥階直下白米甕砲台。

陡階中途的「大樹公」，據說超過百年樹齡。

14:50白米甕砲台位於基隆港西側的山丘上，扼守基隆港進出門戶。砲台左前有三根高聳直立的大煙囪， 就是基隆地標之一的協和火力發電廠。

白米甕砲台(俗稱荷蘭城)位於基隆港左翼，地勢高聳、視野遼闊，可俯瞰基隆港外全景，歷來就是軍事戰略最佳位置所在，其歷史最早到西荷時期的舊荷蘭城遺址傳說，其後中英、中法二次戰爭期間清軍多有建設，而今日所見砲台的設施，則是日本明治時期，日軍為因應日俄(日露)戰爭整備需求，由築城部本部在劉銘傳時期砲台設施基礎上，重新改修而成的堡壘，為基隆要塞司令部所轄眾多堡壘砲台之一。

俯瞰協和火力發電廠。

砲台旁高處的大型碉堡。

四座砲台面對基隆外海，扼住基隆港進出門戶。

很堅固的碉堡，裡面冬暖夏涼。

涼亭內眺望球子山及球子山燈塔。

基隆中正公園上觀音大士像。

離開白米甕砲台續往球子山燈塔，相距有1424公尺。

車道叉路有官方指標不怕迷路。

車道底換為水泥步道，明顯即將進入山徑。

經過這處紅磚牆廢棄屋進入山徑。

林間山徑經過一片野薑花。依里程樁才走了380公尺。

山棕叢下拉繩陡爬過稜。

平緩的山腰土路。

又小爬一段過稜。雖陡度不大但天熱還是滿身大汗。

15:25百年榕樹(七兄弟樹)。樹幹、氣根交叉纏繞。

進入中油水泥樁圍籬左轉往下。

右邊中油庫區禁止進入。

水泥橋過大水溝。轉為水泥路。

老樹枝葉橫陳下水泥階陡爬過稜。

左水泥樁右邊網圍籬，水泥路平緩筆直前進。

右邊樹林外可見中油超大的油槽。

林下陡爬水泥階，這段陡徑有點距離，邊爬邊揮汗。

過稜距球子山燈塔490公尺。

陡爬一段又緩一段，還在中油庫區範圍內。

哇！這段更陡更長。

出中油庫區範圍距球子山燈塔320公尺。轉回原始土徑。

想不到還有陡坡要爬，盡是短矮的筆筒樹。

氣喘吁吁。

接上球子山步道。右上球子山燈塔11公尺。先去球子山燈塔、球子山再下仙洞。

球子山燈塔位於球子山(即火號山)近頂處。西元1956年興建，現在應該已沒有在使用。

續行稜線步道爬上火號山(球子山)。

15:48火號山(球子山或白米甕山)海拔133m，有土地調查局圖根點。山頂視野極佳可眺望基隆港。

火號山下有軍營，山頂有類似觀測所的遺跡！

俯瞰基隆港。

大郵輪。

海軍艦艇。

火號山山頂的事也真的很棒！眺望遠處的基隆嶼及下方的球子山燈塔。

左邊是協和火力發電廠三根大煙囪。

下火號山往下方的廢棄軍營。

遠眺基隆燈塔。

步道輕鬆下往廢棄軍營。

廢棄軍營上方的廢棄哨所。以前戒嚴時期這裡還是管制地區。

廢棄的哨所。

經過廢棄的營區。

出廢棄營區大門。往仙洞巖597公尺。

走中山三路103巷過聖安宮接步道下仙洞巖。

16:25仙洞巖。今天大門緊閉。左前有公車站，搭301公車回基隆火車站。