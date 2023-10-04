歷史愛好者首選！橫斷中央山脈與時間軸「能高越嶺全段」 保留歷史痕跡進入時光隧道

每當看到銅門刀，我就會想起我有一張泛黃清單裡的路線 — 能高越嶺全段。全長26.5公里 能高越嶺道貫穿中央山脈 ，連接起南投霧社與花蓮銅門兩地。以屯原登山口為起點，天池山莊將古道分為東西兩段，路段前身從賽德克族與太魯閣族行獵的社路，到日治時期為了開鑿奇萊里山而正式修建的道路，1925年舊道東段越嶺點過高而再另闢一段道路開出能高越警備道路，也就是現今的能高越嶺古道。

越嶺道上設置多處駐在所，並指定5個宿泊所，包括屯原駐在所、尾上駐在所（今雲海保線所）、富士見駐在所、能高駐在所（今天池山莊）、東能高駐在所（今檜林保線所）、 邊駐在所（今磐石保線所）等。爆發太魯閣戰役，能高越嶺道成為日軍東西軍隊攻擊的主要路線之一。後來台電延續日治時期的電力建設，沿用駐在所遺址為保線所，並實行「東電西送」沿途架設電塔。

我們耳熟能詳的能高越嶺多是由屯原進入，前往奇萊南華與能高安東軍縱走途中會經過的能高越嶺西段，而東段起初是為工作與生存而設立，古道上並無起伏的山頭較少人探訪，但能高越嶺全段精彩的歷史背景非一夜足以闡述。而山友耳熟能詳的光被八表，也是此次旅程探訪能高越嶺東段的起點也是越嶺點 — 光被八表。此次能高越嶺全段行程考量有很久沒爬山的隊友，領隊以兩天一夜接近上河1的速度作為行程時間基準，適合有基礎高山經驗、喜歡歷史故事的朋友。

▶ 行程實際時間

D0 06/21(三)19:30 儷萊陽春山莊 H1474m(無海拔適應)D1 06/22(四)05:40 屯原登山口出發07:52 雲海保線所11:43 天池山莊喝咖啡12:13 午餐完畢13:38 檜林保線所前取水15:50 檜林保線所 H2174mD2 06/23(五)07:00 檜林保線所出發09:34 五甲崩山12:52 奇萊保線所13:22 等車加午餐

▶ 行程安排要點

✱行程為A進B出，屯原進花蓮銅門出基本上需要雙邊安排交通車(銅門有接駁車/馬肴大哥0958597119)

✱能高越嶺西段路況須注意3K、10K是否可通行，或是否須高遶雲天宮

✱能高越嶺東段天長隧道是否可通行須行前確認

✱若雨後前往建議攜帶岩盔，以防邊坡落石掉落

✱目前檜林保線所無天池廚房進駐，餐食及帳棚需自行安排

✱東段較潮濕多螞蝗，若有下過雨須注意

✱隊員若有狀況光被八表為關鍵撤退點

▶ 水源

1.天池山莊水龍頭

2.檜林保線所前30分鐘活水支流※東段沿途多處水源

▶ 營地

1.天池山莊、光被八表(三天兩夜宿營地)

2.檜林保線所(6T)(兩天一夜宿營地)

備用營地｜雲海保線所、奇萊路14K奇萊山莊、奇萊路15K萬善堂

▶ 通訊

1.4.5K雲海保線所：中華電信有通訊

2.6K大崩壁和天池山莊之間沿路：設有中華電信通訊點

3.天池山莊自助廚房：中華電信2格

4.光被八表附近：中華電信有訊號

5.19.5K路標旁：有訊號

6.20.3K檜林保線所往前100m：有訊號

▶ GPX檔案下載

能高越嶺西段GPX 下載能高越嶺東段GPX 下載

能高越嶺山行紀錄

故事的前一晚

19:30抵達儷萊春陽山莊，算是山友D0的好選擇，有乾淨的廁所及床鋪。

天亮之後啟程

東升的陽光恰好被高聳的山稜遮擋行程大面積的影子，如果遮擋的富士叫做影富士，那這就是影尾上，因為旁邊就是尾上山的山稜。

右邊是2020年在萬大北溪紀錄的馬海濮大崩壁，也就是左邊山體的另一側

幸運的我們在梅雨季暴雨過後路況剛疏通之時，以不高繞順利且快速地通過能高越嶺西段抵達天池山莊，沿途都是熟悉的風景，可以看到8K崩壁、對面的馬海濮山、雲海保線所，沿途是輕鬆的緩上，接近能高瀑布時聽到白噪音，就差不多要快天池山莊了。

▌雲海保線所

位於步道4.5公里海拔2360公尺，山友們通常會在此處空地休息上廁所，儲備體能，建物前身為臺灣總督府於1931年建造的尾上駐在所，後來發生霧社事件遭到焚毀，因而在海拔2386公尺的尾上山南稜重建駐在所。駐在所建築雖然經過臺電多次整修，但僅有內部重新裝潢，外觀仍大致維持日治時期的樣態，現今作為台電保線所使用。

雲海保線所前身為尾上駐在所

續行的我們終於在接近12點抵達天池山莊喝咖啡及午餐。目前天池山莊由亞米桑承包管理，乾淨且舒適的環境似乎有意營造出日本山屋的氛圍，山屋內現在有販賣咖啡、甜點、書籍及登山用品，也增設乾燥房，若是雨天能將衣物放進乾燥間提供基本除潮，天池山莊也設有高壓氧設備供產生高山反應的山友測試血氧指數，若不足後使用該設備。被譽為台灣五星級山屋的天池山莊實不為過，山莊高度也非常適合作為高度適應及山友休憩的地方，在這邊我也找到正拜讀到一半的書《自由的技藝 》，我覺得適合當圖書館，以後上來看書。

天池山莊床位&營位申請：請點此連結

▌天池山莊

建築前身為了道路維修與郵件遞送的需求而設立能高駐在所，當時是一間檜木造日式建築，外觀雅致設備齊全，可容納百人，稱為「能高檜木御殿」。昭和5年（1930）霧社事件中被燒毀，昭和6年重建檜木屋舍於原址，1986年曾被燒毀，1993年重建。2011年林務局以綠建築設計概念，於原址重建新的天池山莊。

在休息時我發現自己開始高山適應不良，一陣陣的頭痛，讓我只能在太陽底下抱著膝蓋休息，旁邊也有一個在太陽底下睡爆的大哥，但我認為只要上到光被八表就能開始下坡，於是我忍耐了幾個小時。

接著往光被八表，沿途可見一處接著一處的電塔建設。

▌光被八表為了紀念臺灣東西輸電之創舉，先總統蔣公親題的界碑「光被八表、利溥民生」的巨大石碑矗立在花蓮與南投的縣界上。

過了光被八表接著是平緩的下坡，因為前陣子除過草，高過頭的芒草其實都已經踩在腳底，變得寬敞好走，加上天氣乾燥並沒有任何一個人沾到任何一隻螞蝗。東段的路線其實有許多吊橋遺跡與稱為生命線的木電線杆可看，也可看出寬敞1.5米寬的超標準警備戰道道路尺寸，一開始的能高越嶺警備道路東段，叫做「初音奇萊橫斷道路」。

最經典的能高越嶺東段景點實屬檜奇吊橋，當時的橋墩與鐵線橋仍然保存完善，只是高掛在橋墩上鮮豔的告示牌與歷史的遺跡風格不太搭，橋墩上面的文字也多半無法辨別。

▌檜奇吊橋

中央山脈北三段與能高越嶺道稜賣交接處，是濁水溪與木瓜溪的分水嶺，水源豐沛造就了多處水文景觀並設立多座吊橋，供來往者行走，因跨越深300公尺的木瓜溪，加上橋距長300公尺，堪稱此路段最具代表性的鐵線橋。

檜奇吊橋

每一次出發前往能高越嶺道，我會重新閱讀楊南郡老師撰寫的古道書籍，重新閱覽地圖堡圖，實際沿著歷史的脈絡前行，更能感同身受這條古道的魅力與衝擊，彷彿看見賽德克族人為自己的傳統領地浴血奮戰，彷彿看見日本警察帶著信件遠道而來送件的場景，彷彿看見烽火連天，看見環環相扣的電線杆，礙子串起了每一處在這片土地奮戰過的痕跡，串起了歷史悲歌，看著寫真遙望每一段歷史，其實我已經走在百年前先人曾經逃亡的路上。

能高越嶺舊道西段現行路線 ➜ 能高（天池山莊）➜ 池の端遞送物交換所（今天池）➜ 州廳界（台中州、花蓮港廳分界，海拔3307公尺）➜ 奇萊裡山（聯帶山）南坡越嶺 ➜ 聯帶山 ➜ 森中 ➜ 朝日 ➜ 奇萊溪鐵線橋 ➜奇萊溪 ➜天長山 ➜萬兩林 ➜曲水 ➜巴托蘭（今龍澗發電所上方） ➜瀧見（後來新道的瀧見駐在所為舊道遷移下來，新址看不到夫婦瀧） ➜接回東段現行路線

前往檜林保線所的路上，這一帶的林相與千年檜木十分迷人。

抵達取水的支流已經下降至海拔兩千一，已經下降不少，但我開始在一旁乾嘔，於是發現下降高度仍然抵不住延遲的高山反應，於是吃了兩顆類固醇。「難道我要破臨床最低標準2500m的海拔了嗎？」心裡正在想。於是隊友幫我裝了晚上要用的水，好在我還能正常走路，多揹著2L的水繼續前行30分鐘就能抵達檜林保線所。

抵達檜林保線所時已經從乾嘔變成實嘔，決定速速搭好帳篷先躺躺。躺了一回兒終於滿血復活起床吃晚餐，開門幫貝卡煮飯。貝卡的西班牙烘蛋與清炒義大利麵太厲害，於是剛復原的快閃病人依然可以爆吃一波，剛吃飽入夜的時刻就是強迫入眠的時刻。

▌檜林保線所

設立於1925年（大正14年），為官方指定的宿泊所（類似現今的山莊）之一，其構造為檜木建材的日式房舍，曾接待日本警察長官等住宿。

睡飽一點七點再出發好嗎

沿途有幾處木電線杆(左一及左二) 與地上的礙子(右圖)兩天的行程其實頗為愜意，睡飽一點沒問題！預計中午抵達其實原本有點擔心五甲崩的路況，但領隊打聽東進的山友表示路況十分良好後，安心地用輕快的步伐經過五甲崩，前往奇萊保線所。

抵達五甲崩就離奇萊山莊(保線所)不遠了，而我們也沒有忘記要去銅門買一把銅門刀，端午的我們沒吃到半顆肉粽，倒是跟其他連假一樣不分節慶的到山上度過幾個清幽的早晨與星空夜晚。

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