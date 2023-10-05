否極泰來之行！出發峭壁雄風至水濂洞 大自然的奧妙令人讚嘆：是奇蹟

台灣民間習俗總說年紀逢九就諸事不順，姑且不論這樣的習俗是真是假，但最近的李老師倒是真的衰事連連，不過還是要感謝老天保佑，一切都能消災解厄、逢凶化吉。順利完成今年暑假所有充實忙碌的登山行程後，李老師的愛車就開始出現問題了，當然就是花錢消災只求行車平安，原本以為一切終究否極泰來，怎知竟在今天的登山行程出發時，才赫然發現車子後輪胎居然消氣了，一根粗大的螺絲釘不偏不倚的刺進輪胎裡。

所幸在網路科技及好心老闆的幫助下，順利在二個小時裡換好新的輪胎，即使又噴了不少錢，但李老師還是感恩能夠逢凶化吉，依然開心的完成今天的登山行程。今天的第一站是位在古坑鄉草嶺村的峭壁雄風，李老師預計要從峭壁雄風走清溪步道到水濂洞，在連接幽情谷步道及茄苳步道回到原點。草嶺的峭壁雄風就在持明寺旁，所以直接依照導航指示前往持明寺。

位在山腰的持明寺有寬敞的停車場及廁所，是一處很棒的出發點。

除此之外還有遼闊壯麗的山水風景，卻沒有擁擠吵雜的人群，就算不登山也可以在這裡享受清靜的美景。

在大雄寶殿旁有一道階梯，往上是茄苳步道、往下是峭壁雄風，李老師毫無懸念直接往下前往峭壁雄風。

這是一道很長又很陡的階梯，階梯的狀況很好，二旁則是綠意盎然的林木。

階梯的盡頭便是傳說中的峭壁雄風了，這座一面寸草不生的陡峭岩壁看起來很驚悚，卻大大的刺激了李老師的腎上腺素，二話不說馬上緊握拉繩緊張又興奮的往下移動。

看起來是驚險萬分，實際走起來卻是趣味滿分，雙腳穩穩的踩在傾斜的岩壁上，於是李老師忍不住就把峭壁雄風當作伸展台，開心忘情的擺出各式各樣撩人的姿勢。

峭壁雄風的最底處是一處平坦的空地,在雜草叢生處便是清溪步道的入口,儘管沒有圍上禁止進入的警戒線,但據可靠消息指出清溪步道已經遭落石擊毀,李老師決定不冒險的走清溪步道到水濂洞。

因為景色太獨特，視野太遼闊，於是李老師又一次忍不住繼續走階梯往下移動。

階梯的最底層是一座棧道及觀景台，雖然老舊卻可以更貼近清水溪溪谷，以最近的距離欣賞讚嘆溪谷的壯闊美景。

既然不能從清溪步道走到水濂洞，也就是無緣以環狀路徑走完今天的行程，那就只好乖乖的從峭壁雄風爬回起點持明寺，不過這樣也不錯，一下一上正好完整了在峭壁雄風飛簷走壁的體驗。

從峭壁雄風的岩壁拉繩往上爬還蠻喘的，不過更累的是要踩著漫長的階梯回到持明寺。

回到持明寺後繼續沿著步道往前，李老師決定從茄苳步道走到仙霞嶺餐廳吃午餐。

持明寺周邊的步道相當高級，不只路面全鋪上堅固工整的石磚，路旁的導覽圖和方向指示牌也頗為詳細。

依照指示走進茄苳步道，茄冬步道也是以石磚路徑為主，只是滿地的枯葉導致有種蕭索的荒涼感。

走沒多久就遇到步道上的主角-百年老茄苳樹，粗壯的樹幹早已傾斜，但生氣勃勃的模樣仍然是山林裡最亮眼的存在。

接著走進一片竹林之中，只是得要邊走邊閃避東倒西歪的竹子，少了點竹林中期待會有的幽靜氛圍。

突然間一道綿延到天邊的階梯出現眼前，為了美味的午餐也只好不顧一切往上爬了。

階梯的盡頭居然是一座高聳的水泥牆，這座莫名其妙的水泥牆有點突兀，不過還是有方向指示牌指引路徑，為了午餐就朝著草嶺社區的方向前進吧！

一走進草嶺社區立刻就能看見一間不起眼的建築，這便是草嶺地區老字號的仙霞嶺餐廳，餐廳招牌菜苦茶油雞和炒青椒非常好吃，堪稱是李老師吃過最好吃的二道菜！

吃飽喝足後繼續上路，先從仙霞嶺餐廳前的水泥路直走，很快就能看到水濂洞步道的入口。

一開始的水濂洞步道很不水濂洞，居然是連續下坡的水泥階梯。

階梯二旁種滿了苦茶樹，每一棵苦茶樹上都長滿了一顆顆的苦茶果實，難怪仙霞嶺餐廳的苦茶油雞這麼好吃，因為都是用貨真價實的苦茶油料理的啊！

依然是不停下坡的水泥階梯，不過階梯二旁已經從苦茶樹園變成竹林。

走完直線下坡的階梯後，緊接著是迂迴轉折的下坡階梯。

想不到走到階梯底部時四周景觀瞬間煥然一新，原本灰撲撲的水泥階梯變成鋁製鏤空棧道，二側扶手還漆上高貴的夢幻紫。

木棧道的一旁是綠意盎然的山澗溪谷，純淨無汙染的溪水或湍急或緩慢的流動著，正是炎熱酷夏最佳的避暑勝地。

色彩鮮豔的棧道搭配樸質晶瑩的溪谷，當極致的人工造物碰撞原始的天然景觀，竟是相得益彰變成一處如夢似幻的仙境美景，這裡便是名不虛傳的幽情谷步道。

走完如仙境般的幽情谷步道後，水泥階梯再次出現！

沿著步道往前走到盡頭竟是一座迴旋鋁梯。

想不到這可不是一座簡單的迴旋鋁梯，而是一層一層迴旋好幾圈才能抵達最底層。

從上層探頭往下層看，馬上就出現空拍機的遼闊立體感。

同時也是一座視野絕佳的觀景台，在毫無遮蔽下欣賞清水溪沖蝕切割出的峽谷。

光是這座迴旋鋁梯就讓李老師一行人玩好久，不得不稱讚這是一座無獨有偶的創意巧思，同時兼顧了實用與賞景的功能。

繼續沿著步道與階梯往前走。

隨即走到一處觀景平台，抬頭一看就是懸掛在前方岩壁上的水濂洞瀑布，只是這樣的距離還是太遙遠了，壓根感受不到瀑布的力與美。

於是李老師沿著岩壁從草叢中找出路徑，小心翼翼的朝著瀑布前進。

不一會兒就走進水濂洞裡了，一體成形的巨大岩壁形成一座天然岩洞，岩洞外是如水龍飛濺而下的龐然瀑布，岩洞裡則是小而美的蓮蓬頭SPA瀑布，可惜因為有落石的疑慮，所以李老師稍微享受瀑布的沁涼後便迅速離開了。

更可惜的是清溪步道遭落石擊毀無法通行，李老師便無法從清溪步道走環狀路線，只能乖乖的再走一次原路回去持明寺，不過走原路也是會有意外的大驚喜，首次捕獲超大隻的台灣扁鍬形蟲。

黑得發亮的色澤加上強壯的身體，李老師瞬間昆蟲擾西上身，開心的讓這隻扁鍬在手臂上爬來爬去。

還在路徑邊採集到台灣限定的台灣油點草，雖然名字有點吵，但花容卻有著貌似蘭花的絢麗優雅。

從水濂洞步道經由幽情谷步道以及茄苳步道，沿著原來路徑逆方向行走回到持明寺後，順利完成今天草嶺深度之旅的第一站行程，看來經過了出發時輪胎破洞的意外衰事之後，一切都否極泰來囉！

第二站直接驅車前往號稱草嶺第一景的蓬萊瀑布，由於阿達愛玉就在蓬萊瀑布的入口處，所以幾乎每個到此一遊的人都會吃碗愛玉解渴消暑。

應該是阿達愛玉會維護蓬萊瀑布步道，所以步道沿途的環境相當乾淨，想要上廁所也不成問題！

通過一座十分新穎的橋。

鋪上石磚的路徑相當平穩好走，路徑二旁則是翠綠茂盛的原始樹林。

很快就能抵達蓬萊吊橋，吊橋不長也不大但結構狀態良好。

通過吊橋後進入失落的侏儸紀世界，看見隱身路旁草叢的暴龍可別被嚇一跳！

步道盡頭是一座鐵梯，這座階梯大概是全程唯一需要爬坡的地方了。

從鐵梯登上觀景台後視野瞬間豁然開朗，放眼望去盡是氣勢磅礡的峻岩峭壁，而傳說中的蓬萊瀑布則如琴弦般從天而降，這草嶺第一景的稱號果真名不虛傳。

但這應該還不是欣賞蓬萊瀑布最佳的位置,李老師繼續踩著階梯往更高的地方前進。

棧道階梯的盡頭是第二座觀景台，距離更近了，雙眼看到的景色更加壯觀到令人無法自拔，李老師好想一直待在這裡欣賞看山看水看瀑布，但是終究還是下起了午後陣雨，沒有帶雨具的李老師只好依依不捨的告別蓬萊瀑布！

時間還早，於是李老師再加碼第三站行程-萬年峽谷。

萬年峽谷也是草嶺地區很夯的景點，所以有很寬敞的停車場和好走的石磚步道。

途中還有洗手台陣容很龐大的廁所。

步道的終點則是一座結構龐大的遮陽涼亭，有這麼齊全設備的景點卻只有李老師一行人，這倒是讓李老師有點意外驚訝了～

沿著鋼架棧道走到盡頭是一座觀景台，然後就站在觀景台遠遠的看著腳下的溪谷，完全感受不到萬年峽谷壯麗險奇的沖蝕地形，看來這座安全堅固的棧道同時阻隔了美景與人潮。

帶著些許失落心情的李老師沿著原路往回走，卻在途中發現一面生命力的奇蹟的指示牌，於是帶著好奇心走進雜草叢生的路徑中。

想不到雜草叢生的路徑竟是別有洞天，只見開闊的空地上放置一個萬年禮物，真的很像一個精美包裝的超級大禮物！

另一邊則是樹根糾結交纏的山壁，看著肆無忌憚任意竄爬的樹根，李老師不禁讚嘆起大自然的奧妙，這果然是見證了生命力的奇蹟！

儘管開學前的一星期遇到接二連三的衰事，儘管出發前才發現輪胎遭螺絲穿刺破洞，但終究平安完成今天三個精彩而充實的行程了，而李老師也正是跨過九尾的年紀了，只要繼續秉持著謙卑謹慎的態度，時時心懷感謝，相信在逢九必衰之後就能否極泰來，一切都會變得更好的～

後記：為了感謝老天爺的保佑，李老師決定每順利完成一次登山行程，就小額捐款一次，這次就捐給台灣環境資訊協會，希望能為台灣的生態環境盡點心力，歡迎大家一起共襄盛舉。