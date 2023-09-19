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原來汐止這麼美！四分尾山稜下的「土匪山寨遺跡」 多來幾次都無妨

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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四分尾山稜下的土匪山寨遺跡原來汐止這麼美 

2023 D0909  二訪大尖山瀑布槓尾山 、  四分尾山稜下的土匪山寨遺跡、  四分尾山 、 和尚頭山、大尖山瀑布群、茄苳瀑布

2023 D0909的航跡 GPX

茄苳瀑布往槓尾山  我有走錯一段&  和尚頭山 走來回 

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汐止 居然還有清朝及日據初期的 「四分尾山稜下的土匪山寨遺址」 

 現場拍的影片 感謝前輩分享資訊 : 四分尾山稜下的土匪山寨

旅行總有目標  走  讓我們去看土匪山寨

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喜歡這樣的藍天     輕、柔、淺、淡     清朗的顏色組合而成的天藍  似被抽離所有的雜色    就只是明亮的藍

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共 9.45 公里 / 8 小時 21 分鐘高度上升 646 公尺 / 高度下降 633 公尺 / 最高海拔 662 公尺

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07:04 茄苳瀑布 -  07:13 產業道路岔路 (往 汐止火車站)   07:37 發現錯誤 回頭07:44 茄福街 336 之2 號 民宅鐵門     08:13 槓尾山08:29  石頭屋大門 (錯)    09:09  土匪山寨遺址    09:51 續往上11:09 四分尾山登山口     11:10 四分尾山抵達    11:35 和尚頭山岔路口12:08   和尚頭山抵達     12:59 大尖山瀑布入口    13:26 大尖山瀑布14:03 不銹鋼鐵梯   15:10 茄苳瀑布 

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目珠珠睜大點    一開始就走錯這是 往 汐止火車站的 茄冬古道

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大尖山瀑布群 上週才來 今天又來 主要是要去找 清朝及日據初期的 「水返腳土匪山寨遺跡」 「水返腳土匪山寨遺跡」 位於 四分尾山 與 槓尾山路徑上停車於 茄苳瀑布  先走一段水泥產業道路

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水泥產業道路盡頭 有一岔路

看到藍天的指標 也沒仔細看 就悶著頭往下走 越走越不對  怎會一路下坡 應該是要爬坡到四分尾山啊拿出航跡看一下 媽媽咪啊  搞屁啊  根本一開始就錯了立馬回頭  心情一整個差  已經走錯一大段了  

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回到岔路   續走產業道路 印象中看過山友說 從民宅大門進入

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遠方有一方方的山  頗有大霸尖山的外型不知道是甚麼山  懶得拿 peak finder 出來對

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汐止區茄福街 336 號之2

如果沒做功課  肯定會很懷疑  路徑居然要從民宅大門旁經過人家是有 門牌號碼 的  不會 私闖民宅 嗎 

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鐵門旁樹上掛著 : 往 槓尾山 稜線路 約 45 分鐘

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民宅鐵門進入 就看到寬敞的路徑那就沒錯了

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真的很佩服  山路整理很乾淨即便是上坡  泥土路徑 還是濕滑  

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山路上蕨類植物豐富   爬坡後寬稜平坦路

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08:13 槓尾山  抵達    海拔 378 公尺   土地圖根點搞啥啊  登頂牌拿倒了 都沒發現

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槓尾山 又稱  「北茄苳腳山」魯地圖上顯示 : 茄苳腳山槓尾山  樹林間平坦處  腹地不算小  稜線上不會熱  有一點點微微的風 

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山路整理非常清楚明白  不會迷路的路徑上 開著 粉紅色的珊瑚花前幾天剛看到山友拍的珊瑚花  心想好美的顏色  今日就遇到   或許也可算是 : 心想事成 吧.c4a1f318d807ad9a1ae93e3565339afa.jpg.一條小小的岔路   石頭厝的大門「土匪山寨」是這裡嗎 ?

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汐止三山三瀑  最近很夯但有不同的路線組合我下載的航跡  不是今天要去找「土匪山寨」的路線

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看到古厝的遺跡  就先走進來看看是一處農家菜園與竹林可是這裡的海拔 只有 300 多  「土匪山寨」海拔約 440 公尺  以為是後院竹林往上爬來來回回走了兩三趟 沒找到往上走的路徑

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回到 石頭厝的大門  聽到一位先生叫住我謝謝你 沒怪我私闖你家的菜園我說要去找  槓尾山的古早厝地很好心很熱忱 跟我聊天  指點方向  陪伴著走一小段山路交待著 : 山路濕滑 千萬要小心走  十分感謝

fa3c7367513389f524e28d701d35e273.jpg.回到 石頭厝 岔路  路旁有 「槓尾山 0.2 k」指標

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腳下石頭路真的挺濕滑   一腳沒踩好就差點滑倒

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有光   就有希望不要怕困難，有所行動，就能擁有自己所渴望的未來

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一路上都看得見 七星山

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古厝農家說  沿山路往上走遇到一巨大的石頭  經過一段很濕 路上有水的石階這裡妳千萬要小心你的關心提醒  我都記得   素昧平生 何勞厚意   感謝萬分

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沒錯 真的很滑

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下午去和尚頭山時 遇到一位前輩他跟我說 : 汐止 以前的舊名是  「殺人嶺」清朝時期，商人往返基隆、汐止之間，常有人被殺，因此汐止稱之為 「殺人嶺」可能因為這樣  才會有 「土匪山寨」

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 「土匪山寨」抵達第一道石墻 有  「槍眼」

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入門為有「槍眼」的石墻

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感謝前輩分享的資訊

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入門石墻的「槍眼」  從裡面看比較清楚「槍眼」= 在牆壁上開的小洞，用來向外射擊

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走入第一道石墻   好幾間石頭古厝藍天標示為 : 古早厝地

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古厝地  地上可見 排水溝

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  斷牆殘壁的遺址  景象荒涼爬滿藤類、蕨類、 樹根盤繞的石砌土牆

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從殘留的石窗往外望去 ，曾經的 「殺人嶺」  、「 土匪山寨」 隨著歲月的流失下已侵蝕消失殆盡，倘若不是前輩的分享   這一片殘存的「 土匪山寨」就只是普普通通的「古早厝地」

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土牆尚可見一小截 樑柱

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腹地不小   有幾間石屋

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廣場旁第一間石屋門口 與 入口方向相反敵人若破門而入  不能直衝屋內防禦功能濃厚

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大門直直走入 中央有一廣場廣場中央幾塊石頭排成圓形  看起來是很久以前就有的會議室的功能嗎 ? 大夥夜裡坐在一起討論戰略或是閒話家常呢

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廣場往內走  左側有一高點 以人工疊成的石堤右側有幾間石屋

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中間夾著一窄巷通道 通往後山前輩稱窄路為 : 摸乳巷後山看似有路  可是雜草叢生   孬孬的我不敢走前輩也沒說後山有甚麼  就走到這裡 回頭

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石堤已被樹根團團包住 形成「樹包石」的景觀

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左側有一高點 可防禦入侵倘若有敵人侵入  並被石堤上的伏兵擊殺前輩是這樣寫的

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廣場中央的石堆

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感謝前輩分享 : 此處古厝群有著強烈的防禦作用    非一般農家古厝是 水返腳的治安史上的遺跡 甚為珍貴希望山友來訪 應注意保護

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停留好久時間    續往「四分尾山」前行原始山徑   「綠意小世界」   又見「伸腿樹」

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現場收音  錄了一段 :獨享蟲鳴鳥叫    聲聲不絕

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寬徑中央一株樹木 形成天然的岔路指引左往 「小坑路 小坑頭」   取右小徑往 「四分尾山」

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走錯一次路 就學一次乖岔路口 一定看清楚路標 確定方向再往前走不管走錯多遠  就算只多走錯 5 分鐘  回頭要花雙倍的力氣而且心情特差

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方向正確  右往 「四分尾山」

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ok,  接上產業道路

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走一小段產業道路  見右側有小山路且路標標示著 「四分尾山-  槓尾山」    不疑有他  就走小山路

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其實 山路最後還是要下來接上 「四分尾山」的產業道路山路有起伏  上坡下坡  雖落差不大  但一路走產業道路較好走

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這裡也看的到 七星山

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看吧  走山路  還是要接 產業道路就走產業道路就好    路旁種有幾株櫻花   汐止大尖山櫻花主要的品種是臺灣山櫻  花期約每年3月 也是杜鵑花開的季節  明年3月可來走大尖山瀑布群 順賞臺灣山櫻與杜鵑花開

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產業道路 一側是「 耳空龜山」 登山口  一側是「四分尾山」登山口  看清楚再走嘿 

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今日展望特優  「台北1O1」最明顯的地標四分尾山位於汐止鬧區南方的山系，得名於其如四面金塔形的山勢，是周遭四個聚落的界山

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「五四縱走」稜線  清清楚楚

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中午時分   請今日遇到的第一位山友 幫我拍照就說了 : 好事成三  來第三次就會萬里無雲 「四分尾山」 好久沒來 而已啦

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玩一下自拍

現場錄了一段 :   四分尾山的展望

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新北市汐止區的四分尾山稜脈廣大、山徑四通八達、林相優美，山頂擁有寬闊的平台、兩顆三角點和360度的環繞視野，是一條讓人心曠神怡的賞花觀景路線。

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前方就是槓尾山不要走山路  走產業道路 比較好走啦

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看見沒 ? 基隆嶼  基隆山、五分山、姜子寮山、磐石嶺

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想去走 和尚頭山  下切 茄苳瀑布

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往 大尖山方向續行   右側第一岔路 是 茄冬古道也可下切回到 茄冬瀑布  想去走 和尚頭山  ˇ此處不取

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往 大尖山方向續行   右側第二岔路往和尚頭山  .

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山路很好走  此處先取右往 : 和尚頭山  原路回到此處  再下切就是往 茄苳瀑布

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和尚頭山   海拔500公尺  無基石   展望還不錯  和尚頭山 遇到一位拿刀的前輩  跟我說今天的大尖山瀑布 水量多很漂亮他說  今天不去 你肯定會後悔然後 我也分享  土匪山寨的地點.前輩跟我說 : 汐止 以前的舊名是  「殺人嶺」聽著都有些心驚驚    那都是過去的歷史 

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說著說著  心都癢起來好吧  就再去一次  大尖山瀑布老實說  我都有點擔心 下過雨 大尖山瀑布會很濕滑

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大尖山瀑布 岔路口

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一路上的山徑真的很濕滑  小心翼翼  小心再小心沒錯 賞瀑就是下過雨後天氣轉晴時

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有水的瀑布 真的比較美近距離親近飛天白瀑，滿滿的涼意  豐富的水蒸氣

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水濂式瀑布 氣勢非常磅礡下方還有水潭  水質清澈   魚蝦悠游

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大尖山瀑布群，好多層瀑布，有大有小幽深的山谷間、幾條飛流的瀑布此時此刻   你會好想多呆一段時間  反正今天山友不多

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當然 瀑布間濕滑不說，石塊多有青苔，請注意踏穩腳步

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溪水很清澈   水聲隆隆  水霧迷濛

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有一段山腰窄路   就拉繩小心慢走這段路  上週才來走過  印象還很深刻

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哇   山路上可以看見 基隆嶼  

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這一段垂直拉繩陡下這裡遇到2位山友  提醒我要小心收到  謝謝妳們

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下層瀑布 人就多了  且他們停留好久一人要拍好幾張   好吧  美景留給你們慢慢享受吧

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瀑布從山巔衝下，飄動著如紗般的輕霧

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我故意走遠   把吵雜的人聲   藏在嘩啦嘩啦的水聲給了我短暫的幽靜

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原來 汐止 真的這麼美雪白色的瀑布， 筆直的水柱從山巔傾瀉而下 懸掛在滿山叢叢的綠意中

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不銹鋼鐵梯 由上往下看  懼高嗎  最好你不要來

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雖顯得格格不入    卻也十分感激謝謝你們

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美景藏在山裡 有水的大尖瀑布真的很漂亮 有空自我訓練吧  上攀整段會累 可是值得的

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這裡又遇到另一隊伍真的好吵   拍了一張又一張  本來說我只想拍一張空景 好嗎她們太開心  拍著拍著 一直拍著找不到插話的空隙只好等她們爬上鐵梯後 再快速拍2張 Yes,  Only Two

現場收音 : 錄了一段 : 有水的大尖山瀑布  真漂亮拍了一段瀑布  聽一聽水聲.11e5c84321750fa27bdfe82468674c8d.jpg

飛洩直下的大瀑布    飛快沖下陡峭的深崖 直入谷底  融進漾著綠意的深潭

cae4fbf1369e96434e8419e129c870a3.jpg.我又情不自禁   多呆了一會只有我在這裡

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越往下走  離產業道路越來越近「自私型的獨享」  已被破滅    遊客越來越多   一隊又一隊兩人  三人  很多人

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下切來到  大尖山瀑布 入口取右走產業道路

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回到 茄苳瀑布 停車處就再去 茄苳瀑布 晃一晃吧

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茄苳瀑布入口 : 往 四分尾山 3.1 公里.

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 終於又看到 水量充沛的茄苳瀑布

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本來預定從這裡下山     這條路還沒走過又有下一次再訪的藉口  反正我家住汐止 很近   多來幾次也無妨. 

瀑布 基隆 登山

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台版萬里長城！平溪區「五分山步道」 熱鬧稜線恍如置身仙境

旅遊日期:112.09.09 天氣:晴天五分山 步道總長三．二公里，路程約二小時，全程以花崗石材舖設，沿途景色秀麗，群山環伺，時而雲霧飄緲，令人恍如置身仙境。 旅遊路線圖:五分山步道入口10:

勇士們出發之處！挑戰「干卓萬下武界」，為了風景二刷、可看之處數不完

干卓萬群峰 中央山脈北三段向西分岔的支脈，四周由萬大溪(北)、濁水溪(西)及卡社溪(南)之環抱切割而顯得遺世獨立。地理位置的孤立、箭竹芒草咬人貓及刺柏、連綿的瘦稜及斷崖讓干卓萬與同處在台灣山脈中心處

危險！挑戰拉繩攀登垂直岩壁，「汐止三瀑連走」半日行

汐止三瀑連走（秀峰瀑布、茄苳瀑布、大尖山瀑布）半日行 2023∕08∕07 紀錄：陳生日期：2023年08月07日星期一 天氣：晴 行程路線：天秀宮，H253m→【秀峰瀑布】，H277m→天道

登山生涯的啟蒙！烈日下的火山口湖「向天池」 偶遇不同的夏日風景

五月第一個周末正中午的陽明山炙熱的像是打著赤膊的山男孩。這次踏上向天山面天山步道掐指一算似乎是第二次。站在二子坪與向天山腰繞的步道岔路，我這次選擇走一條沒有走過的路，去探訪沒有去過的向天池，看看能不能

為最高峰而來！玉山主北峰登山健行趣 順利登頂直呼：台灣很美

2023/06/25，玉山主北峰登山健行趣，玉山補考之旅第2天，昨天夜宿排雲山莊，清晨2點山友們紛紛起床準備吃早餐，我們其實失眠沒什麼睡，精神狀況不好，加上昨天走的也挺累的，不知道今天是否能夠完成玉山

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