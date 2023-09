原來汐止這麼美！四分尾山稜下的「土匪山寨遺跡」 多來幾次都無妨

「四分尾山稜下的土匪山寨遺跡」原來汐止這麼美

2023 D0909 二訪大尖山瀑布群槓尾山 、 四分尾山稜下的土匪山寨遺跡、 四分尾山 、 和尚頭山、大尖山瀑布群、茄苳瀑布

2023 D0909的航跡 GPX

茄苳瀑布往槓尾山 我有走錯一段& 和尚頭山 走來回

汐止 居然還有清朝及日據初期的 「四分尾山稜下的土匪山寨遺址」

現場拍的影片 感謝前輩分享資訊 : 四分尾山稜下的土匪山寨

旅行總有目標 走 讓我們去看土匪山寨

喜歡這樣的藍天 輕、柔、淺、淡 清朗的顏色組合而成的天藍 似被抽離所有的雜色 就只是明亮的藍

共 9.45 公里 / 8 小時 21 分鐘高度上升 646 公尺 / 高度下降 633 公尺 / 最高海拔 662 公尺

07:04 茄苳瀑布 - 07:13 產業道路岔路 (往 汐止火車站) 07:37 發現錯誤 回頭07:44 茄福街 336 之2 號 民宅鐵門 08:13 槓尾山08:29 石頭屋大門 (錯) 09:09 土匪山寨遺址 09:51 續往上11:09 四分尾山登山口 11:10 四分尾山抵達 11:35 和尚頭山岔路口12:08 和尚頭山抵達 12:59 大尖山瀑布入口 13:26 大尖山瀑布14:03 不銹鋼鐵梯 15:10 茄苳瀑布

目珠珠睜大點 一開始就走錯這是 往 汐止火車站的 茄冬古道

大尖山瀑布群 上週才來 今天又來 主要是要去找 清朝及日據初期的 「水返腳土匪山寨遺跡」 「水返腳土匪山寨遺跡」 位於 四分尾山 與 槓尾山路徑上停車於 茄苳瀑布 先走一段水泥產業道路

水泥產業道路盡頭 有一岔路

看到藍天的指標 也沒仔細看 就悶著頭往下走 越走越不對 怎會一路下坡 應該是要爬坡到四分尾山啊拿出航跡看一下 媽媽咪啊 搞屁啊 根本一開始就錯了立馬回頭 心情一整個差 已經走錯一大段了

回到岔路 續走產業道路 印象中看過山友說 從民宅大門進入

遠方有一方方的山 頗有大霸尖山的外型不知道是甚麼山 懶得拿 peak finder 出來對

汐止區茄福街 336 號之2

如果沒做功課 肯定會很懷疑 路徑居然要從民宅大門旁經過人家是有 門牌號碼 的 不會 私闖民宅 嗎

鐵門旁樹上掛著 : 往 槓尾山 稜線路 約 45 分鐘

民宅鐵門進入 就看到寬敞的路徑那就沒錯了

真的很佩服 山路整理很乾淨即便是上坡 泥土路徑 還是濕滑

山路上蕨類植物豐富 爬坡後寬稜平坦路

08:13 槓尾山 抵達 海拔 378 公尺 土地圖根點搞啥啊 登頂牌拿倒了 都沒發現

槓尾山 又稱 「北茄苳腳山」魯地圖上顯示 : 茄苳腳山槓尾山 樹林間平坦處 腹地不算小 稜線上不會熱 有一點點微微的風

山路整理非常清楚明白 不會迷路的路徑上 開著 粉紅色的珊瑚花前幾天剛看到山友拍的珊瑚花 心想好美的顏色 今日就遇到 或許也可算是 : 心想事成 吧. .一條小小的岔路 石頭厝的大門「土匪山寨」是這裡嗎 ?

汐止三山三瀑 最近很夯但有不同的路線組合我下載的航跡 不是今天要去找「土匪山寨」的路線

看到古厝的遺跡 就先走進來看看是一處農家菜園與竹林可是這裡的海拔 只有 300 多 「土匪山寨」海拔約 440 公尺 以為是後院竹林往上爬來來回回走了兩三趟 沒找到往上走的路徑

回到 石頭厝的大門 聽到一位先生叫住我謝謝你 沒怪我私闖你家的菜園我說要去找 槓尾山的古早厝地很好心很熱忱 跟我聊天 指點方向 陪伴著走一小段山路交待著 : 山路濕滑 千萬要小心走 十分感謝

.回到 石頭厝 岔路 路旁有 「槓尾山 0.2 k」指標

腳下石頭路真的挺濕滑 一腳沒踩好就差點滑倒

有光 就有希望不要怕困難,有所行動,就能擁有自己所渴望的未來

一路上都看得見 七星山

古厝農家說 沿山路往上走遇到一巨大的石頭 經過一段很濕 路上有水的石階這裡妳千萬要小心你的關心提醒 我都記得 素昧平生 何勞厚意 感謝萬分

沒錯 真的很滑

下午去和尚頭山時 遇到一位前輩他跟我說 : 汐止 以前的舊名是 「殺人嶺」清朝時期,商人往返基隆、汐止之間,常有人被殺,因此汐止稱之為 「殺人嶺」可能因為這樣 才會有 「土匪山寨」

「土匪山寨」抵達第一道石墻 有 「槍眼」

入門為有「槍眼」的石墻

感謝前輩分享的資訊

入門石墻的「槍眼」 從裡面看比較清楚「槍眼」= 在牆壁上開的小洞,用來向外射擊

走入第一道石墻 好幾間石頭古厝藍天標示為 : 古早厝地

古厝地 地上可見 排水溝

斷牆殘壁的遺址 景象荒涼爬滿藤類、蕨類、 樹根盤繞的石砌土牆

從殘留的石窗往外望去 ,曾經的 「殺人嶺」 、「 土匪山寨」 隨著歲月的流失下已侵蝕消失殆盡,倘若不是前輩的分享 這一片殘存的「 土匪山寨」就只是普普通通的「古早厝地」

土牆尚可見一小截 樑柱

腹地不小 有幾間石屋

廣場旁第一間石屋門口 與 入口方向相反敵人若破門而入 不能直衝屋內防禦功能濃厚

大門直直走入 中央有一廣場廣場中央幾塊石頭排成圓形 看起來是很久以前就有的會議室的功能嗎 ? 大夥夜裡坐在一起討論戰略或是閒話家常呢

廣場往內走 左側有一高點 以人工疊成的石堤右側有幾間石屋

中間夾著一窄巷通道 通往後山前輩稱窄路為 : 摸乳巷後山看似有路 可是雜草叢生 孬孬的我不敢走前輩也沒說後山有甚麼 就走到這裡 回頭

石堤已被樹根團團包住 形成「樹包石」的景觀

左側有一高點 可防禦入侵倘若有敵人侵入 並被石堤上的伏兵擊殺前輩是這樣寫的

廣場中央的石堆

感謝前輩分享 : 此處古厝群有著強烈的防禦作用 非一般農家古厝是 水返腳的治安史上的遺跡 甚為珍貴希望山友來訪 應注意保護

停留好久時間 續往「四分尾山」前行原始山徑 「綠意小世界」 又見「伸腿樹」

現場收音 錄了一段 :獨享蟲鳴鳥叫 聲聲不絕

寬徑中央一株樹木 形成天然的岔路指引左往 「小坑路 小坑頭」 取右小徑往 「四分尾山」

走錯一次路 就學一次乖岔路口 一定看清楚路標 確定方向再往前走不管走錯多遠 就算只多走錯 5 分鐘 回頭要花雙倍的力氣而且心情特差

方向正確 右往 「四分尾山」

ok, 接上產業道路

走一小段產業道路 見右側有小山路且路標標示著 「四分尾山- 槓尾山」 不疑有他 就走小山路

其實 山路最後還是要下來接上 「四分尾山」的產業道路山路有起伏 上坡下坡 雖落差不大 但一路走產業道路較好走

這裡也看的到 七星山

看吧 走山路 還是要接 產業道路就走產業道路就好 路旁種有幾株櫻花 汐止大尖山櫻花主要的品種是臺灣山櫻 花期約每年3月 也是杜鵑花開的季節 明年3月可來走大尖山瀑布群 順賞臺灣山櫻與杜鵑花開

產業道路 一側是「 耳空龜山」 登山口 一側是「四分尾山」登山口 看清楚再走嘿

.一分鐘登頂 : 「四分尾山」「四分尾山」 又稱 「茄苳腳山」 ,海拔高度641公尺, 二等三角點 1060 號 與 三等三角點 837號 基石

今日展望特優 「台北1O1」最明顯的地標四分尾山位於汐止鬧區南方的山系,得名於其如四面金塔形的山勢,是周遭四個聚落的界山

「五四縱走」稜線 清清楚楚

中午時分 請今日遇到的第一位山友 幫我拍照就說了 : 好事成三 來第三次就會萬里無雲 「四分尾山」 好久沒來 而已啦

玩一下自拍

現場錄了一段 : 四分尾山的展望

新北市汐止區的四分尾山稜脈廣大、山徑四通八達、林相優美,山頂擁有寬闊的平台、兩顆三角點和360度的環繞視野,是一條讓人心曠神怡的賞花觀景路線。

前方就是槓尾山不要走山路 走產業道路 比較好走啦

看見沒 ? 基隆嶼 基隆山、五分山、姜子寮山、磐石嶺

想去走 和尚頭山 下切 茄苳瀑布

往 大尖山方向續行 右側第一岔路 是 茄冬古道也可下切回到 茄冬瀑布 想去走 和尚頭山 ˇ此處不取

往 大尖山方向續行 右側第二岔路往和尚頭山 .

山路很好走 此處先取右往 : 和尚頭山 原路回到此處 再下切就是往 茄苳瀑布

和尚頭山 海拔500公尺 無基石 展望還不錯 和尚頭山 遇到一位拿刀的前輩 跟我說今天的大尖山瀑布 水量多很漂亮他說 今天不去 你肯定會後悔然後 我也分享 土匪山寨的地點.前輩跟我說 : 汐止 以前的舊名是 「殺人嶺」聽著都有些心驚驚 那都是過去的歷史

說著說著 心都癢起來好吧 就再去一次 大尖山瀑布老實說 我都有點擔心 下過雨 大尖山瀑布會很濕滑

大尖山瀑布 岔路口

一路上的山徑真的很濕滑 小心翼翼 小心再小心沒錯 賞瀑就是下過雨後天氣轉晴時

有水的瀑布 真的比較美近距離親近飛天白瀑,滿滿的涼意 豐富的水蒸氣

水濂式瀑布 氣勢非常磅礡下方還有水潭 水質清澈 魚蝦悠游

大尖山瀑布群,好多層瀑布,有大有小幽深的山谷間、幾條飛流的瀑布此時此刻 你會好想多呆一段時間 反正今天山友不多

當然 瀑布間濕滑不說,石塊多有青苔,請注意踏穩腳步

溪水很清澈 水聲隆隆 水霧迷濛

有一段山腰窄路 就拉繩小心慢走這段路 上週才來走過 印象還很深刻

哇 山路上可以看見 基隆嶼

這一段垂直拉繩陡下這裡遇到2位山友 提醒我要小心收到 謝謝妳們

下層瀑布 人就多了 且他們停留好久一人要拍好幾張 好吧 美景留給你們慢慢享受吧

瀑布從山巔衝下,飄動著如紗般的輕霧

我故意走遠 把吵雜的人聲 藏在嘩啦嘩啦的水聲給了我短暫的幽靜

原來 汐止 真的這麼美雪白色的瀑布, 筆直的水柱從山巔傾瀉而下 懸掛在滿山叢叢的綠意中

不銹鋼鐵梯 由上往下看 懼高嗎 最好你不要來

雖顯得格格不入 卻也十分感激謝謝你們

美景藏在山裡 有水的大尖瀑布真的很漂亮 有空自我訓練吧 上攀整段會累 可是值得的

這裡又遇到另一隊伍真的好吵 拍了一張又一張 本來說我只想拍一張空景 好嗎她們太開心 拍著拍著 一直拍著找不到插話的空隙只好等她們爬上鐵梯後 再快速拍2張 Yes, Only Two

現場收音 : 錄了一段 : 有水的大尖山瀑布 真漂亮拍了一段瀑布 聽一聽水聲.

飛洩直下的大瀑布 飛快沖下陡峭的深崖 直入谷底 融進漾著綠意的深潭

.我又情不自禁 多呆了一會只有我在這裡

越往下走 離產業道路越來越近「自私型的獨享」 已被破滅 遊客越來越多 一隊又一隊兩人 三人 很多人

下切來到 大尖山瀑布 入口取右走產業道路

回到 茄苳瀑布 停車處就再去 茄苳瀑布 晃一晃吧

茄苳瀑布入口 : 往 四分尾山 3.1 公里.

終於又看到 水量充沛的茄苳瀑布

本來預定從這裡下山 這條路還沒走過又有下一次再訪的藉口 反正我家住汐止 很近 多來幾次也無妨.