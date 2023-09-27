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巨龍般盤旋於山腰間！合歡山南峰縱走「合歡主峰」 必拍最具代表性的景觀

健行筆記／ 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：

合歡山南峰：或稱『南合歡山』，位於南投縣仁愛鄉，標高3220公尺，山頂原立有一顆『台灣省政府：圖根補點』，現已遺失。過去，基石因長年為箭竹所包覆，露土不高，不易察覺，加上沒有台灣百岳的加持，又未列入合歡群峰的行列，且登山口無明顯標識，致使其未能受到山友們青睞。

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合歡山主峰：又稱『合歡主峰』，位於南投縣仁愛鄉，標高3417公尺，山頂立有一顆『三等三角點：6388號』。其雖名為『主峰』，但在合歡群峰中，高度卻略低於『東峰』【標高：3421公尺】與『北峰』【標高：3422公尺】，全境座落於太魯閣國家公園西南邊界，為立霧溪、大甲溪、濁水溪的發源地，名列『台灣百岳：第37名』。

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交通資訊：

中清路二段【台1乙線】西北行，左轉環中路二段→(1.0公里)→走左側車道，經由交流道併入台中環線【台74線】→(550公尺)→走台74線→(11.7公里)→於『0-快官出口』下交流道，走國道3號，朝『南投』前進→(12.8公里)→於『214-霧峰系統出口』【國道6號出口】下交流道，朝『國姓/埔里』前進→(700公尺)→接著走國道6號→(37.7公里)→走任何一條車道，左轉中山路一段/埔霧公路【台14線】→(20.8公里)→重要岔路，直行龍山巷【台14線】往『盧山』方向不取，取左走信義巷【台14甲線】往『花蓮/梨山/秀林』、『合歡山/清境農場』→(28.9公里)→抵『合歡山-昆陽休息站』停車場，停車整裝。

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行程記錄：

● 南峰登山口位在台14甲線公路旁、昆陽停車場對面，步道沿著稜線向上延伸，路徑清晰，箭竹草坡綿延不絕，經太魯閣國家公園界樁後，即可輕鬆登頂。山頂展望極佳，美景盡收眼底，可俯瞰昆陽休息區，近距離欣賞合歡東峰雄偉壯闊的山容、合歡主峰柔美婉約的線條、奇萊連稜險峻崢嶸的面貌。台灣最高的公路『台14甲線』，猶如巨龍般在腳下蜿蜒而過，十分壯麗。

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● 合歡山南峰：或稱『南合歡山』，位於南投縣仁愛鄉，標高3220公尺，山頂原立有一顆『台灣省政府：圖根補點』，現已遺失。由『武嶺』望向『昆陽』，有座連綿山峰，就是『合歡南峰』、『合歡主峰』間的稜線，有人稱為『雙乳峰』、或稱為『三連峰』；南、北走向的連峰，合歡山公路【台14甲線】就在其下方，蜿蜒的道路像是巨龍般盤旋於山腰間，為合歡山最具代表性的景觀。

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▲ 拍攝日期：2017/12/23 --- 武嶺【3275公尺】

● 休息過後，繼續沿著箭竹山徑往主峰前進，這條稜線最終會接到合歡主峰戰備道路，只需沿著山腰間寬敞的水泥道路往上走，就可以順利登上合歡主峰；但若想增添些挑戰，也可以續走箭竹山徑，直攻山頂。合歡主峰，過去曾為軍事管制區，派有軍隊駐守；西元2000年，部隊撤離後，始開放給一般民眾前往。

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● 合歡山主峰：又稱『合歡主峰』，位於南投縣仁愛鄉，標高3417公尺，山頂立有一顆『三等三角點：6388號』，為中央山脈北段主脊合歡山系的主山，名列『台灣百岳：第37名』。由於周遭沒有山巒阻擋，從山頂環顧四周，合歡群峰、奇萊連峰、能高山、雪山、南湖大山、中央尖山等知名百岳，皆可一覽無遺。

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● 回程，可選擇循戰備道路下至主峰入口，再沿著公路步行，回到昆陽休息站，如此最為便捷且安全，而我們仍採走箭竹山徑下山。在合歡主峰與南峰之間的稜線上，視野極佳，合歡東峰及其斷崖，近距離展現在眼前，巍峨高聳；奇萊連峰，豪邁地迤邐在遠方，雄偉壯闊。如此一條既親民卻又擁有無敵視野的步道，值得大家親身來體驗。

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合歡山 公路 國家公園

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