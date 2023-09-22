快訊

檢視侯友宜訪美總成績 外媒刊登投書時機是最佳一手

蘋果、微軟為何廢年度考績？ 激勵員工有更聰明方式

中共今秋4件政治大事 軍界反腐層級拉高…下個是誰？

驚見大蛇盤樹上！南港＋四獸走一圈 坦言四獸有「一獸」令人難受

健行筆記／ 健行筆記美美兔

230808-小百岳#013南港+四獸走一圈。偕妻之手品嚐最省錢也是最健康的付清節。美美兔台北耍廢中!今天菜單:南港山縱走+四獸山連走，捷運象山站走起→象山→拇指山→南港山→九五峰→虎山→豹山→獅山→象山→返回捷運象山站，全程約9公里。

504e31dc1159c122a0192733c374d56f.jpg

南港四獸走一圈

91a279db67ba67bfa48e609da19474d5.jpg

象山步道走起

6650bdb953bcc6b11dc10b9ca27f8afd.jpg

六巨石

d55543caadeed7fea3abdcdff20885c5.jpg

象山步道近觀101

9cf61de58d42878161355d1adcb07a0f.jpg

#象山峰海拔184公尺。南港山縱走必經四獸山之首-象山峰。

290a102dae09099ea08a6b81674e3dcb.jpg

才走完象山，衣服濕了五分之四，今天沒太陽也沒風~肚。

c1e017d350175d0002080b4273523a38.jpg

走在美女後面的福利。感謝兩位小美女拇指山幫忙拍照。

22cf38b9cad3eed26d5d9584a49aa428.jpg

意思是~一定要忍住，不能往這走下去。

f2cdd7ea8d934dcf6d75bc5d98f5dc30.jpg

馬蹄形觀景台

26b415dda88680d7c711373378b3813d.jpg

松鼠覓食

76b6e9f9e20ff9ac79a6892c214f997a.jpg

才走到拇指山衣服全濕，褲子也濕了一半。

db46995c641da079c85f745ef6a68274.jpg

#拇指山海拔320公尺。從台北市區看姆指山，狀似拇指擎天而得名。

85bbf21737cbecbfffdf188ae4b0b4a9.jpg

101避雷針戳中美美兔的屁股

345b57412e70cbad6e2295359291e887.jpg

即使有眾多神明菩薩的庇佑，登郊山仍須謹守規矩。

058a4338a72cce7444a6472241154731.jpg

南港山視角的101

26864c1037ac2833bfd17765237ff95d.jpg

#小百岳013南港山海拔375公尺。美女頭頂上的帽子與手上的美美兔都是出自美女老婆的巧手。

4223a0ac7961435880c1d593242b1cc3.jpg

感謝路人帥哥，這拍照技巧沒話說。

01ba2f64961e3e8d97b64576a0d60942.jpg

盤繞樹上的大蛇沒空理我們，牠正在享受美食。嚇死人了，就在九五峰下行步道旁的樹上。

52f9a862cf136fe1270f98706603b8d3.jpg

小螳螂擋道

22965d3bd69b8e7256aafe1eeaf3b3a2.jpg

虎山步道1號-山神廟，下層有奉茶，感謝。

89d78b4785f98d22d676845840fcd703.jpg

虎山親山步道

88666b5067710d28631c8fe4a138e75c.jpg

虎山親山步道

04b28a7bc25a4548432e329a4dbcaad8.jpg

下瑤池，返程四獸山連走

128c7ebe13630f7f8fffeab5019462d9.jpg

#虎山峰海拔142公尺。全身濕透，到底是海拔低還是汗臭味，蚊子出沒，討厭。

a4983f48255970cefb7d45d4ccdeb296.jpg

#豹山峰海拔142公尺。背光拍照+環境稍亂+蚊子超多，很難帥起來。

d1a19b29839d54e708b8ada1e68b614a.jpg

#獅山峰海拔151公尺。隱匿在路旁小徑內的獅山。衣褲濕透沒乾過，蚊子叮咬也沒停過。

4d3a5fad32432da60fd196b28e175125.jpg

再一次路過象山峰

步道

延伸閱讀

陳時中來站台！高嘉瑜道歉了：過去說錯的話、做錯的事會改進

登革熱噴藥太多...綠民代稱民怨很大 黃偉哲：相忍為防疫

王必勝挺吳欣岱？高嘉瑜：我跟王必勝確實過去沒有深交

漢來28年首次擴建！「台北漢來大飯店」10月開幕，還有天空森林美炸

相關新聞

驚見大蛇盤樹上！南港＋四獸走一圈 坦言四獸有「一獸」令人難受

230808-小百岳#013南港+四獸走一圈。偕妻之手品嚐最省錢也是最健康的付清節。美美兔台北耍廢中!今天菜單:南港山縱走+四獸山連走，捷運象山站走起→象山→拇指山→南港山→九五峰→虎山→豹山→獅山→

享受五星級步道！「高島縱走」充滿挑戰與驚喜，宛如置身神秘的迷霧森林

高島縱走是新竹熱門的中級山步道，一路上被柳杉林所環繞，非常療癒，是條五星級的步道當年日本人為了開發山林並管控原住民，曾經派遣新竹隊經由高島縱走這條路線攻打秀巒地區，島田山就是根據當年第二分隊長島田百治

原來汐止這麼美！四分尾山稜下的「土匪山寨遺跡」 多來幾次都無妨

「四分尾山稜下的土匪山寨遺跡」原來汐止這麼美 2023 D0909 二訪大尖山瀑布群槓尾山 、 四分尾山稜下的土匪山寨遺跡、 四分尾山 、 和尚頭山、大尖山瀑布群、茄苳瀑布 2023 D0

台版萬里長城！平溪區「五分山步道」 熱鬧稜線恍如置身仙境

旅遊日期:112.09.09 天氣:晴天五分山 步道總長三．二公里，路程約二小時，全程以花崗石材舖設，沿途景色秀麗，群山環伺，時而雲霧飄緲，令人恍如置身仙境。 旅遊路線圖:五分山步道入口10:

勇士們出發之處！挑戰「干卓萬下武界」，為了風景二刷、可看之處數不完

干卓萬群峰 中央山脈北三段向西分岔的支脈，四周由萬大溪(北)、濁水溪(西)及卡社溪(南)之環抱切割而顯得遺世獨立。地理位置的孤立、箭竹芒草咬人貓及刺柏、連綿的瘦稜及斷崖讓干卓萬與同處在台灣山脈中心處

危險！挑戰拉繩攀登垂直岩壁，「汐止三瀑連走」半日行

汐止三瀑連走（秀峰瀑布、茄苳瀑布、大尖山瀑布）半日行 2023∕08∕07 紀錄：陳生日期：2023年08月07日星期一 天氣：晴 行程路線：天秀宮，H253m→【秀峰瀑布】，H277m→天道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦