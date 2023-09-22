驚見大蛇盤樹上！南港＋四獸走一圈 坦言四獸有「一獸」令人難受

230808-小百岳#013南港+四獸走一圈。偕妻之手品嚐最省錢也是最健康的付清節。美美兔台北耍廢中!今天菜單:南港山縱走+四獸山連走，捷運象山站走起→象山→拇指山→南港山→九五峰→虎山→豹山→獅山→象山→返回捷運象山站，全程約9公里。

南港四獸走一圈

象山步道走起

六巨石

象山步道近觀101

#象山峰海拔184公尺。南港山縱走必經四獸山之首-象山峰。

才走完象山，衣服濕了五分之四，今天沒太陽也沒風~肚。

走在美女後面的福利。感謝兩位小美女拇指山幫忙拍照。

意思是~一定要忍住，不能往這走下去。

馬蹄形觀景台

松鼠覓食

才走到拇指山衣服全濕，褲子也濕了一半。

#拇指山海拔320公尺。從台北市區看姆指山，狀似拇指擎天而得名。

101避雷針戳中美美兔的屁股

即使有眾多神明菩薩的庇佑，登郊山仍須謹守規矩。

南港山視角的101

#小百岳013南港山；海拔375公尺。美女頭頂上的帽子與手上的美美兔都是出自美女老婆的巧手。

感謝路人帥哥，這拍照技巧沒話說。

盤繞樹上的大蛇沒空理我們，牠正在享受美食。嚇死人了，就在九五峰下行步道旁的樹上。

小螳螂擋道

虎山步道1號-山神廟，下層有奉茶，感謝。

虎山親山步道

虎山親山步道

下瑤池，返程四獸山連走

#虎山峰海拔142公尺。全身濕透，到底是海拔低還是汗臭味，蚊子出沒，討厭。

#豹山峰海拔142公尺。背光拍照+環境稍亂+蚊子超多，很難帥起來。

#獅山峰海拔151公尺。隱匿在路旁小徑內的獅山。衣褲濕透沒乾過，蚊子叮咬也沒停過。

再一次路過象山峰