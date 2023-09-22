驚見大蛇盤樹上！南港＋四獸走一圈 坦言四獸有「一獸」令人難受
230808-小百岳#013南港+四獸走一圈。偕妻之手品嚐最省錢也是最健康的付清節。美美兔台北耍廢中!今天菜單:南港山縱走+四獸山連走，捷運象山站走起→象山→拇指山→南港山→九五峰→虎山→豹山→獅山→象山→返回捷運象山站，全程約9公里。
南港四獸走一圈
象山步道走起
六巨石
象山步道近觀101
#象山峰海拔184公尺。南港山縱走必經四獸山之首-象山峰。
才走完象山，衣服濕了五分之四，今天沒太陽也沒風~肚。
走在美女後面的福利。感謝兩位小美女拇指山幫忙拍照。
意思是~一定要忍住，不能往這走下去。
馬蹄形觀景台
松鼠覓食
才走到拇指山衣服全濕，褲子也濕了一半。
#拇指山海拔320公尺。從台北市區看姆指山，狀似拇指擎天而得名。
101避雷針戳中美美兔的屁股
即使有眾多神明菩薩的庇佑，登郊山仍須謹守規矩。
南港山視角的101
#小百岳013南港山；海拔375公尺。美女頭頂上的帽子與手上的美美兔都是出自美女老婆的巧手。
感謝路人帥哥，這拍照技巧沒話說。
盤繞樹上的大蛇沒空理我們，牠正在享受美食。嚇死人了，就在九五峰下行步道旁的樹上。
小螳螂擋道
虎山步道1號-山神廟，下層有奉茶，感謝。
虎山親山步道
虎山親山步道
下瑤池，返程四獸山連走
#虎山峰海拔142公尺。全身濕透，到底是海拔低還是汗臭味，蚊子出沒，討厭。
#豹山峰海拔142公尺。背光拍照+環境稍亂+蚊子超多，很難帥起來。
#獅山峰海拔151公尺。隱匿在路旁小徑內的獅山。衣褲濕透沒乾過，蚊子叮咬也沒停過。
再一次路過象山峰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言