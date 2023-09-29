腳踩天龍國？小百岳「七星山＋雙坑」O繞，避開悶燒享受風大的痛快

230807-小百岳#002七星山+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。才送走泰利、杜蘇芮、卡努三颱風，台南卻開始下起大雨，只好來到悶燒的台北盆地，享受風大的暑假。

七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里

小油坑停車場走起

小油坑遊客服務站

小油坑

左側小油坑橋、竹子湖，右前小油坑收費停車場。車停左下小油坑橋旁免停車費，停車格不多，上行一樣可接右前小油坑收費停車場。

步道旁火山噴氣孔

八月不下雨的台北市悶熱，但今天的小油坑步道舒服。地熱口就在左上方。

竹林內的小矮人

觀景台

#小百岳002七星山；海拔1120公尺；台北市第一高峰。今天的主峰風大，一手抓帽，一手抱柱，感謝山友幫忙拍照。

享受風大的暑假

下一個目標-七星山東峰

#七星山東峰；海拔1108公尺；三等三角點第1104號。東峰位於北投區湖田里。

七星山東峰。腳踩天龍國，要不得的舉動。

七星山主峰就在身後

夢幻湖+七星山東峰。由七星山東峰下切轉進夢幻湖。

黃色的石頭

我們夫妻檔包下中湖戰備道路（小油坑往冷水坑，中湖戰備道路施工封路）

中湖戰備道路遠眺馬槽橋

冷水坑往小油坑，環七星山人車分道，走的人少，青苔多。

環七星山人車分道遠眺小觀音山

陽明山國家公園管理處地標

竹子湖路-陽金公路段

小瀑布

小油坑

小油坑停車場。完成七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。