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腳踩天龍國？小百岳「七星山＋雙坑」O繞，避開悶燒享受風大的痛快

健行筆記／ 健行筆記美美兔

230807-小百岳#002七星山+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。才送走泰利、杜蘇芮、卡努三颱風，台南卻開始下起大雨，只好來到悶燒的台北盆地，享受風大的暑假。

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七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里

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小油坑停車場走起

dce07225637ea6cb0f8bd8106b44cc18.jpg小油坑遊客服務站

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小油坑

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左側小油坑橋、竹子湖，右前小油坑收費停車場。車停左下小油坑橋旁免停車費，停車格不多，上行一樣可接右前小油坑收費停車場。

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步道旁火山噴氣孔

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八月不下雨的台北市悶熱，但今天的小油坑步道舒服。地熱口就在左上方。

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竹林內的小矮人

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觀景台

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#小百岳002七星山海拔1120公尺台北市第一高峰。今天的主峰風大，一手抓帽，一手抱柱，感謝山友幫忙拍照。

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享受風大的暑假

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下一個目標-七星山東峰

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#七星山東峰海拔1108公尺三等三角點第1104號。東峰位於北投區湖田里。

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七星山東峰。腳踩天龍國，要不得的舉動。

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七星山主峰就在身後

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夢幻湖+七星山東峰。由七星山東峰下切轉進夢幻湖。

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黃色的石頭

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我們夫妻檔包下中湖戰備道路（小油坑往冷水坑，中湖戰備道路施工封路）

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中湖戰備道路遠眺馬槽橋

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冷水坑往小油坑，環七星山人車分道，走的人少，青苔多。

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環七星山人車分道遠眺小觀音山

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陽明山國家公園管理處地標

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竹子湖路-陽金公路段

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小瀑布

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小油坑

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小油坑停車場。完成七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。

步道 國家公園 北投

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