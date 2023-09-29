腳踩天龍國？小百岳「七星山＋雙坑」O繞，避開悶燒享受風大的痛快
230807-小百岳#002七星山+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。才送走泰利、杜蘇芮、卡努三颱風，台南卻開始下起大雨，只好來到悶燒的台北盆地，享受風大的暑假。
七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里
小油坑停車場走起
小油坑遊客服務站
小油坑
左側小油坑橋、竹子湖，右前小油坑收費停車場。車停左下小油坑橋旁免停車費，停車格不多，上行一樣可接右前小油坑收費停車場。
步道旁火山噴氣孔
八月不下雨的台北市悶熱，但今天的小油坑步道舒服。地熱口就在左上方。
竹林內的小矮人
觀景台
#小百岳002七星山；海拔1120公尺；台北市第一高峰。今天的主峰風大，一手抓帽，一手抱柱，感謝山友幫忙拍照。
享受風大的暑假
下一個目標-七星山東峰
#七星山東峰；海拔1108公尺；三等三角點第1104號。東峰位於北投區湖田里。
七星山東峰。腳踩天龍國，要不得的舉動。
七星山主峰就在身後
夢幻湖+七星山東峰。由七星山東峰下切轉進夢幻湖。
黃色的石頭
我們夫妻檔包下中湖戰備道路（小油坑往冷水坑，中湖戰備道路施工封路）
中湖戰備道路遠眺馬槽橋
冷水坑往小油坑，環七星山人車分道，走的人少，青苔多。
環七星山人車分道遠眺小觀音山
陽明山國家公園管理處地標
竹子湖路-陽金公路段
小瀑布
小油坑
小油坑停車場。完成七星主東+雙坑O繞（小油坑-冷水坑）8.64公里。
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