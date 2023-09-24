藍天白雲出大景！ 武陵四秀三天二夜完登 勇腳爸爸給小五女鵝的生日禮物

#09/09~09/11給小五女鵝的生日禮物~武陵四秀三天二夜路線DAY 1：武陵山莊→（1.5K）→叉路口→（2K）→池有登山口→（3.5K）→三叉營地→（0.1K）→池有山頂登山口→（0.2K）→池有山頂→（0.2K）池有山頂登山口→（1.4K）→新達山屋DAY 2：新達山屋→（1.6K）→品田山頂→（1.6K）→新達山屋→（1.5K）→三叉營地→（1.2K）→鞍部→（0.8K）→桃山山屋DAY 3：桃山山屋→（1.8K）→詩崙山→（1.7K）→喀拉業山→（1.7K）→詩崙山→（1.8K）→桃山山屋→（4.5K）→桃山登山口→（0.5K）→叉路口→（1.5K）→武陵山莊 為了達成這個任務，2個月前的7/9一早7點就手速按下把新達和桃山營地給訂來，還找了老同學冠秀及老同事呂哥一起同行，終於到要出發前2天看WINDY天氣會給這次3天的大景，但出發前一天整個大翻盤會下3天的午後大雨，但我們仍然堅持上山看看每天拼早起完程路程，希望能避過下雨，這次也是跟布農訂了二晚餐+二早餐+睡袋+帳篷。

09/09凌晨1點從新竹開車前往武陵山莊，開了4個小時天也快亮了，停好車休整一下背包上肩空中報到入園進入武陵橋，過了武陵橋後踢了一段好走的武陵路後，遇上了全家出來迎賓的藍腹鷴後左取池有登山口，延著這路緩緩來到三叉營地，再走到池有山登山口，看到石瀑往上0.2K到了池有山已11:30，但早早的白牆，只好快快拍完照取完三角點，後快速離開山頂因為此時已有一點霧雨，趕了段路14:00就抵達新達山屋開始大雨，本來是要住帳蓬的但今天大家都退單變成我們5人包棟直接升級山屋，也因為下雨只能耍廢等晚餐，吃完晚飯後就早早入睡期待明天品田山能有大景。

迎賓藍腹鷴

池有山

五人包棟新達山屋

09/10 早上3點半就起床想說吃完早點4:30就來出發摸黑前往品田山，沒想到等著早餐等著等著又睡著，竟然睡到天光大亮5:40，快快吃完早餐6:00出發前往品田山，雖然晚了一點點且劍竹因昨天雨把我們洗的不要不要但好在延途到品田山V斷，路上看到大小霸及雪山聖稜線都很清楚漂亮，女鵝雖然在這多花了一點時間但還是順利的挑戰成功品田斷崖，不過因為貪睡到山頂才8點竟然雪山及大霸山頭就被白牆給檔了有點美中不足，在山頂拍完照後10點返回新達山屋布農大哥還煮了點心熱呼呼的湯麵給我們補充體力讓我們吃飽後往桃山山屋前進，同樣14:30到達桃山山屋時又開始下起雨，又是下雨也只好再次耍廢等晚餐吃飽後早早入睡希望明天的桃山有大景。

雪山主聖稜線及大小霸

品田V斷

品田山

好吃暖心的點心-熱呼呼的麵

09/11 因為昨天貪睡今天早上4點起床吃完早餐後稍事休息一下，下完雨後夜空整個乾淨又漂亮欣賞了一下也拍到美麗的星空照，因為想看日出且桃山山屋離桃山好近，5點從桃山山屋輕裝上桃山，走了10分鐘就到山頂，天光已微亮等到了5:40終於日出，這段時間拍照錄影把前兩天沒看到的美景都給賺回來了，環顧四周雪主聖稜線、大小霸、南湖中央尖…全部都好美，在前往鳥山喀拉業前在這拍了一個小時才依依不捨離開前往喀拉業山，6點從桃山出發經過1.8K到了中間點的非百岳無基石的詩崙山，出了詩崙山後就看到了遠處深綠的喀拉業山頭，延路一樣有大小霸和雪山聖稜及南湖中央間陪伴，後終於到達3.5K的鳥山喀拉業山，雖然景不夠開擴但是藍天白雲且還是可以看到南湖大山，讓我覺得它並不鳥，之後再延原路回到桃山二刷，因為景太美又拍了好久才回桃山山屋吃午飯後拿包下山，12:30離開桃山山屋同樣的怕下午會下雨所以回程有加點速度，下切回林道後就都平緩好走了，出到武陵路再次遇到了不怕人的藍腹鷴和它近距離拍了照再到武陵橋大合照，大約4點才回到管制柵欄處，開車返回新竹。

桃山上360度環景

桃山

詩崙山

喀拉業山

二刷桃山

再遇藍腹鷴

登出武陵橋

順利完登四座百岳，滿滿的感恩行走時都無雨且除了池有山白牆外另三秀都藍天白雲出大景，重點大家都平安。#感謝山神保佑出大景，旅途平安。#神隊友七十從心所欲的勇腳爸爸(75歲)，小五女兒，老同學冠秀，老同事呂哥#新達山屋營地 #桃山山屋營地 #池有名樹 #品田V斷崖#布農訂餐，餐點好吃六菜一湯#池有山，又稱玉羅府山、有池山。標高3303公尺，山頂有三等三角點標號6317，百岳排名第五十二。#品田山，「十峻」之一，武陵四秀之首。標高3,524公尺，百岳排名第二十四。#桃山，3,325公尺，山頂有三等三角點6327號，百岳排名第四十八。#喀拉業山，標高3,133公尺，設有二等1549號三角點，百岳排名第八十四。