台版萬里長城！平溪區「五分山步道」 熱鬧稜線恍如置身仙境

旅遊日期:112.09.09 天氣:晴天五分山 步道總長三．二公里，路程約二小時，全程以花崗石材舖設，沿途景色秀麗，群山環伺，時而雲霧飄緲，令人恍如置身仙境。

旅遊路線圖:五分山步道入口10:50→五分山10:56→瞭望亭11:01→涼亭11:33→頂子寮山11:50→回步道入口13:20

10:50五分山氣象站下五分山步道登口。藍天白雲下步道入口停有幾輛車子，有遊客、登山客及單車騎士等好不熱鬧。

五分山步道全程皆鋪花崗石很好走。左山徑叉路往五分山三角點，先登頂五分山再回步道。

濃密的箭竹林山徑緩爬上五分山。

10:56五分山台灣小百岳海拔757m，有兩顆基石，二等三角點No.1065及三等三角點一○三八號。箭竹環繞無視野。

原路退回五分山步道往前方的瞭望亭。

11:01五分山步道瞭望亭。亭內有不少的遊客，亭前是眺望如萬里長城稜線步道的眺點。

美麗的五分山稜線步道。

繞進瞭望亭旁草地也是觀景的點。

俯瞰碧砂漁港外的基隆嶼。

眺望後半段的五分山稜線步道。

今天預計從氣象站步道入口走到嶺頭福德宮後頂子寮山再原路走回氣象站下。

步道先一段下坡經過觀景台再爬升。可以很清楚看見眼前稜線步道的上下起伏美況。

稜線步道木造觀景平台。

俯瞰十分寮聚落及高架通過基隆河的台2丙線。

爬升上來稜線步道轉平。右叉路山徑往五分山西峰、龍門山有官方指標牌。探一下山徑有些雜草，今天輕裝短褲不想鑽雜草山徑。續走步道往嶺頭福德宮。

2.2K處步道開始往下一路陡降下嶺頭福德宮，回程要爬坡就比較辛苦。

下坡步道經過一處石壁。前方山頭往望古山、龍船朵、中窯尖五四縱走路線。

步道平緩處的木造涼亭，周遭被芒草環繞無視野。進涼亭歇腳喝水。

過涼亭續往嶺頭福德宮又是一段陡下坡石階步道。今天的五分山稜線步道似乎很熱鬧，有不少的登山客。

陡下坡路段結束轉為平緩步道，這段有些許的樹蔭。

嶺頭福德宮前有大型的官方導覽圖。

淡蘭古道暖東舊道導覽。

嶺頭福德宮前有官方指標牌。右暖東舊道下荖寮坑出暖東峽谷，左五分山步道下煤礦博物館出十分寮。而右邊小山徑登頂土地公廟後的頂子寮山。先登頂子寮山。

幾步山徑路就登頂。

11:50頂子寮山海拔550M，有顆無列名基石。續行的稜線山路可往望古山、龍船朵、中窯尖，屬五四縱走路段。往前約5公尺左下切回嶺頭福德宮。

頂子寮山無名基石。

鞍部下方約20公尺處就是嶺頭福德宮，這座古老的石砌小土地公廟，是「先民開墾十分寮第一座用石頭砌古廟，據時間推算，此廟有貳佰餘年之久」。

廟旁斑駁的古石碑或可作為見證，可惜石碑上頭字跡模糊難以辨認。

12:05在嶺頭福德宮休息及簡單午餐。車停在五分山氣象站下步道口旁，所以不得不再走原路回。

回程陡爬坡路段，慢慢爬氣喘吁吁。

路邊野花。

爬回2.1K路標處，再100公尺就爬上平緩稜線。

終於爬上平緩的稜線步道。

稜線上眺望瞭望亭及五分山。

五分山稜線步道秋冬天除了可賞芒花外，沿途也植有不少的山櫻花。

稜線高處的瞭望亭。

深秋初冬時稜線沿途的芒花盛開，金黃的花景值得一看。

回到觀景台。感覺回程的景觀較好。

眺望基隆港大船入港。

五分山景。

13:20回到五分山步道口。

往五分山氣象站。

五分山氣象站前眺景。