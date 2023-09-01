走一趟不虛此行！詩情畫意的宜蘭「太平山」 人間仙境的最佳寫照

2023/08/09 週三（2-2 太平詩路至翠峰景觀道路）

【走路趣尋寶】宜蘭太平山國家森林遊樂區《檜木原始林步道、鐵杉林自然步道》8月9日下午約莫一時逛完蹦蹦車站後，繼續依循中央階梯向上攀爬。左側有座「原太平山俱樂部」十分吸睛，木屋瓦簷造型典雅，前方地上鋪滿灰白相間的鵝卵石與青青草地交互輝映，再擺上一塊枯木陪襯，簡單樸實又雅緻。

續往上爬，赫見「太平詩路」四個大字的木牌矗立中間，下方有一塊「太平詩路記事」，其中敘述「...作家李潼與黃智溶，在山林幽徑藏放詩文；簡悅卿詩路題字；戴埤圳及廖慶昌詩文揮毫；張永能塑燒陶版呈現。...」對於我等騷人墨客，在森林裡暢遊賞景之餘，還能夠欣賞到與山林交織融合、呼應延伸的詩作，真可謂如獲至寶。

我逐一拍攝，留待家中詳加咀嚼品味、心領神會、悠然神往。上行不久即為中央階梯最高處、太平山的守護神、宜蘭縣地勢最高的廟宇－鎮安宮，主祀國姓爺鄭成功、觀世音菩薩和土地公等神祇。大紅色的建築在森林裡格外醒目，紅紅燈籠高高掛，更顯喜氣。我虔誠地鞠躬祝禱，祈求我們身體健康、旅途平安.續行是由紅檜、臺灣扁柏、臺灣杜鵑、昆欄樹等臺灣原生樹種所組成的森林 - 檜木原始林步道，沿途盡是古木參天，奇形怪狀的樹木更是獨樹一格，張牙舞爪的樣子彷彿在跟我們打招呼。

而觸目所及的枯倒木是維持及穩定整個森林生態系統循環的主要環節，也是大量真菌、無脊椎動物、苔蘚的家園，扮演著極其重要的角色。接著來到鐵杉林自然步道，興奮地與「鐵杉林國家步道」的木牌合照。然而往上爬不多時，就聽見遠方雷聲轟隆轟隆作響，隨後飄下幾滴小雨。先生唯恐像7月12日攀登五指山一般，在小指峰雷聲大作，回程走到中指峰便下起滂沱大雨，即使穿著雨衣，依然裡外濕透，淋成落湯雞。於是叫我趕緊折返下山，回到遊覽車上躲雨。

俗話說「人算不如天算」，這回卻是雷聲大、雨點小，下不到幾滴雨便戛然而止。嚮導原定下午3點半全體須回到停車場搭乘遊覽車返程，我們竟爾提早了1小時於2點半就走抵停車場。閒不住的我，往上走到翠峰景觀道路晃悠、拍照。在派出所對向的山崖邊，有塊解說牌述明「雲海形成的原因」。我向前眺望，由於被樹蔭遮蔽，只看得見一小區塊的雲海。

心裡琢磨著，在空曠的地方一定可以看到一大片的雲海。於是我沿著道路尋尋覓覓，皇天不負苦心人，終於讓我在寬闊的山谷上觀賞到宛如棉花糖般綿密柔軟的雲海。路旁盛開了一簇簇黃綠色的虎杖，使得這一幅風景畫增色不少，賞心悅目。走一趟太平山，不僅身心靈獲得紓解放鬆，更在詩情畫意的氛圍裡，陶冶了文藝、生物與地理的涵養，的確是不虛此行！

P.S.1）解說牌上「雲海形成的原因」：「雲海，一種暫時性的氣象景觀，其形成原因係由地表蒸散作用所產生的水氣，隨著氣流沿坡面上升，至高空遇冷凝結成雲，冷凝的水滴未達降雨程度卻也無法再繼續升高，不斷增加的雲團漸次堆疊聚集在山谷，就形成雲海景觀。雲海掩蓋前方疊層山巒，有如海島般地矗立其間，彷彿人間仙境，此景正是『忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間』的最佳寫照」

2）感謝朝陽隊黃隊長、副隊長、許嚮導和志工們的帶領與無私奉獻！

＊更多相片另存於相簿：

https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=48698

行程：臺北市大安森林公園旁搭乘大型遊覽車→宜蘭見晴懷古步道‍→遊覽車停車場→太平山莊→檜木原始林步道‍→中央階梯 (紫葉槭隧道)→檜木廣場→雲海咖啡館→觀景平台→原太平山俱樂部→蹦蹦車站→太平詩路→鎮安宮→鐵杉林自然步道→鎮安宮→原路折返至遊覽車停車場→翠峰景觀道路→派出所→遊覽車停車場→金樽餐廳晚餐→賦歸臺北(步行時間含休息：＊見晴懷古步道至第二索道前來回：10：42~11：23，41分鐘，1.6公里＊檜木原始林步道‍、鐵杉林自然步道，從遊覽車停車場來回：12：08~15：30，3小時22分鐘，5.2公里）

中央階梯：

原始森林公園：

原太平山俱樂部：

太平詩路：

太平詩路記事：

鎮安宮：

太平山的守護神－鎮安宮：

落櫻繽紛－太平山櫻花：

氣味：

人間仙境：

最平易近人的檜木原始林：

檜木原始林步道導覽圖：

沉默森林：

與巨木談不朽：

森林底層社會－甲蟲的諾亞方舟：

心路：

靜心：

森林中的音樂盛宴：

森林王者－紅檜與臺灣扁柏：

鐵杉林國家步道：

鐵杉林自然步道導覽圖：

山嶺：

原路折返：

鎮安宮：

中央階梯：

原太平山俱樂部：

紫葉槭隧道：

檜木廣場：

太平山莊前方的貓頭鷹造景：

太平山莊：

泰雅藝術週：

停車場：

翠峰景觀道路：

雲海灌溉的森林－四季變幻的太平山、雲海形成的原因：

派出所：

追雲趣：

美麗夢幻的雲海：

虎杖 / 土川七：

檜木原始林步道、鐵杉林自然步道－從遊覽車停車場來回的軌跡圖