危險！挑戰拉繩攀登垂直岩壁，「汐止三瀑連走」半日行

汐止三瀑連走（秀峰瀑布、茄苳瀑布、大尖山瀑布）半日行

2023∕08∕07

紀錄：陳生日期：2023年08月07日星期一

天氣：晴

行程路線：天秀宮，H253m→【秀峰瀑布】，H277m→天道清修院→【和尚頭山】無基石，H500m→【茄苳瀑布】，H200m→ 【大尖山瀑布群】一層～五層瀑布→ 【大尖山】土地調查局圖根點，台灣小百岳No.012，H460m→天秀宮，H253m

地圖 : GPS航跡圖

目的：汐止三瀑連走∕半日行

參加人員：陳生等2人∕小自客車類別等級：A行程∕約7.6公里

爬升高度：最高高度563m、最低高度189m，總爬升：650m、總下降：650m

行程時間：05：51【12：13～18：04】

移動時間：02：48、靜止時間：03：03

交通路線：基隆→汐止天秀宮。

汐止三瀑連走（秀峰瀑布、茄苳瀑布、大尖山瀑布）半日行

行程記述：

12：05因臨時決定就匆匆下班到家裡整裝備即開車起程，約於12：00車抵汐止天秀宮隊對面路邊停車整裝備。於12：14循勤進路往天道院方向前行，一路陡上行。

炎熱馬路上令人暑熱難消！上抵馬路髮夾彎之「秀峰瀑布步道岔」，路口有指標柱及導覽圖，直前岔石階步道往天道院或大尖山較捷徑些；取右岔秀峰瀑布山腰步道前行。

12：27行約公尺100公尺遇「步道岔1」，無指標，左後岔步道可銜接秀峰瀑布步道岔之石階步道往天道院，先不取；取山腰步道續行未幾抵「龍船洞」，係一岩洞可穿越續接山腰步道往瀑布，過岩洞有石桌椅及小型休憩空地。

12：32下抵「秀峰瀑布」，水量適中，雖瀑布下緣有石桌椅供休憩但潮濕有水不好休憩，取照又裝水後原路退回！

12：40回抵「龍船洞」之石桌椅要煮午餐時才發現萬物俱全只欠瓦斯爐子（忘記），只好吃水果飽午餐兼小休約19分。13：08於12：59原路退回「步道岔1」，取右前岔步道上行往天道院，未幾接上石階步道之「步道岔2」，取右岔石階步道陡上行；上抵接勤進路之「步道岔4」，取勤進路往天道院續上行。

13：18行馬路約42公尺遇左側「大尖山登山口」，有指標柱及登山步道，若將車輛停放於路邊由此起登大尖山較捷徑！續行馬路上行，經馬路左側之「天道院步道岔」，無指標，取左岔石階步道上行，未幾上抵天道院「素食餐廳」，即向餐廳取熱開水吃泡麵，但餐廳眾服務員非常不樂意免費供熱開水！不知佛門聖地為何將錢倆那麼看重！在素食餐廳屋外的公眾石桌休憩區吃泡麵兼午休約36分。

14：02餐後於13：54起程往大尖山稜線步道上行，沿途往大尖山稜線步道指標指引清楚；未幾上抵「大尖山稜線步道岔」，有指標柱，取右岔清晰寬敞稜線步道往四分子尾山上行。

14：25行於清晰的大尖山步道往四分子尾山，其沿途大多往上爬坡，是假日或早晚都是山友熱選登山路線；上抵「和尚頭山稜線步道岔」，有指標，直岔山腰大尖山步道往四分子尾山，不取；左前岔斜坡稜線路往「和尚頭山」已被聯合艦隊於7月20日除草理徑了非常 寬敞又乾淨，足感謝！取之上行。

14：38即上小山頭轉左陡下稜線路，沿途山徑已被鋤草了相當乾淨好走；下抵「和尚頭山岔」，有藍天指標，右後岔山徑需腰繞陡下過溪接茄苳古道，先不取；取直岔稜線山徑下行往和尚頭山。

14：40即下抵【和尚頭山】無基石，海拔500公尺；腹地適中，展望極佳；取照後原路退回。15：13即回經「和尚頭山岔」，取左前岔腰繞山徑陡下行，沿途都有新架繩索確保安全，足感恩！先經「小溪」，在此用溪水洗滌身上暑氣；續陡下行，未幾抵「茄苳古道岔」，於小溪續洗滌身上暑熱。

15：21過小溪循茄苳古道一路下行，沿途經廢棄的梯田，但古道已支離破碎；未幾下抵「賜福宮岔」，有藍天指標，右岔山腰路往賜福宮，不取；取左前岔古道續下行。15：27下抵古道左側「茄苳頂瀑」，雖小型但不失其壯闊有景的瀑布。15：41續下行古道，終下抵「茄苳瀑布」，已見遊客在此賞瀑、玩水消暑係三瀑中最優美又易親近的瀑布，水量也最多！其瀑布周圍建闢有賞瀑休憩步道。

15：51原本要在此玩水賞瀑，但還有最難爬的大尖山瀑布群未登，取照後即出「茄苳瀑布口」，循茄福街馬路往大尖山瀑布群下行；未幾抵馬路左側「大尖山瀑布群登山口」，有藍天指標，取左岔舊步道起登。

16：09行於公部門之前有施作步道因水災將步道給沖毀掉後，要登大尖山瀑布群非一般遊客可親近上登！幸有聯合艦隊除草理徑及沿途加綁藍天繩索後已較確保好登大尖山瀑布群，但仍不適宜一般遊客前往！連過一、二層瀑布後上抵「第三層瀑布」，是大尖山瀑布群的老二，在此玩水消暑兼小休約20分。

16：34趁幾日前由聯合艦隊自費架設白鐵長梯於第三瀑布要登第四瀑的危崖峭壁上，果然非常迅速又安全好爬，足感謝！即上登抵「第四瀑布」，係是大尖山瀑布群的老大，因有山羌屍體在潭邊發臭，取照後即匆匆拉繩攀登高繞。

16：43先拉繩攀登高繞經「岩壁肩空地」，可在此休憩賞景，不休續攀登。16：53經腰高繞過第四層瀑頂後上抵「第五層瀑布」，是大尖山瀑布群的老ㄠ，續循溪流拉繩上登。17：23離溪溝續拉繩陡稜上登，因暑熱途連休幾次！終上抵接大尖山稜線步道之「大尖山瀑布群稜線步道岔」，有指標，在岔路口前緣石桌椅空地休憩。

17：38小休幾分後於17：31循大尖山稜線步道往大尖山前行，未幾經「天道院稜線步道岔」，左岔下往天道院；取右前岔步道往大尖山；終抵【大尖山】土地調查局圖根點，台灣小百岳No.012，海拔460公尺；展望極佳，可眺望基隆嶼與大台北市區。18：01循大尖山陡階步道一路下行，終下抵「天秀宮」，大尖山巍峨矗立於廟後座，廟庭可賞晚霞的101大樓。18：03出廟庭即下抵「路邊停車位」，換裝後即開車回家也結束今日半日三瀑連行。

後記︰

最近很夯的汐止三瀑連走係聯合艦隊與藍天江隊長攜手除草理徑後才有三瀑連走之清涼優質行程，可全日或半日行，是一條非常經典的行程。大尖山瀑布群計有五層瀑布，之前有公部門施作步道可抵達，但因水災將步道給沖毀掉後，要登大尖山瀑布群非一般遊客可親近上登！

幸有聯合艦隊除草理徑及沿途加綁藍天繩索後，已可上登串連大尖山步道；然第三瀑布要登第四瀑布（大尖山瀑布群最大的瀑布）需拉繩攀登垂直岩壁，但仍有極高危險性！經聯合艦隊決議自費並請盧秋香大哥義務幫忙製作白鐵梯後再扛到現場組裝加固，於8∕5星期六經全體通力合作終完成架梯工作，也讓全國山友有一條安全之路可攀登大尖山瀑布群，足感謝再感謝！