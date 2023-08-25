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台灣百大必訪步道！宜蘭太平山國家森林遊樂區：見晴懷古步道、檜木原始林步道

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/08/09 週三（2-1 至蹦蹦車站）

【台灣百大必訪步道】宜蘭太平山國家森林遊樂區《見晴懷古步道、檜木原始林步道》

行程：臺北市大安森林公園旁搭乘大型遊覽車→宜蘭見晴懷古步道‍→遊覽車停車場→太平山莊→檜木原始林步道‍→中央階梯 (紫葉槭隧道)→檜木廣場→雲海咖啡館→觀景平台→原太平山俱樂部→蹦蹦車站→太平詩路→鎮安宮→鐵杉林自然步道→鎮安宮→原路折返至遊覽車停車場→翠峰景觀道路→派出所→遊覽車停車場→金樽餐廳晚餐→賦歸臺北。(步行時間含休息：* 見晴懷古步道至第二索道前來回：10：42~11：23，41分鐘，1.6公里* 檜木原始林步道‍、鐵杉林自然步道，從遊覽車停車場來回：12：08~15：30，3小時22分鐘，5.2公里）

自從將近30年前全家旅遊到翠峰山屋住宿，隔天清晨到太平山觀日出之後，未曾再訪太平山。隨著年齡增長，記憶力減退，對於當時的景緻已模糊不清。日前欣聞台北市登山會朝陽隊開團，正可舊地重遊，重溫舊夢。8月9日共有三部遊覽車加一部小客車，總共132人參加。

浩浩蕩蕩的隊伍，連在見晴懷古步道上迎面走來的遊客看見，都不禁驚嘆地問道：「妳們這一團大陣仗，好多人喔！是從哪裡來的呀？」我們立馬高興地回答：「臺北來的喲！」在太平山國家森林遊樂區入口處購票入園後，首先步行曾獲得CNN稱譽為全球28條最美小徑之一的見晴懷古步道，單程只有900公尺。但因第二索橋目前封閉，走到800公尺處便需原路折返，來回41分鐘即走完。見晴懷古步道是昔日山地運材軌道，沿途隨處可見披上翠綠苔蘚與長滿蕨類的舊鐵軌，前端掛著警示牌「歷史遺蹟請勿行走」，旁邊則設置了木棧道供通行，新舊對照，趣味橫生。

走在茂密清幽的森林裡，欣賞蜿蜒迂迴的鐵道，呼吸清新涼爽的芬多精，輕鬆愉快。偶有白花花的山澗嘩啦啦地流瀉在清澈見底的小水窪內，沁人心脾。隨後搭乘遊覽車至太平山莊附近的停車場，下車後步行至太平山莊旁邊的檜木原始林步道起點。

循著兩旁有紅橙黃綠橘五彩繽紛的紫葉槭夾道的中央階梯拾級而上，左側有座檜木廣場。續往上行，左邊是雲海咖啡館，右邊是餐廳。我們在雲海咖啡館買了香蒜烤吐司和花生醬烤吐司，外帶到觀景平台，坐在木條椅上，觀賞重巒疊嶂和雲霧飄渺，偷得浮生半日閒。用餐完畢，再走到蹦蹦車站逛逛。巧遇一隻臺灣獼猴在木階上休憩，先生叮囑我不要太靠近，可遠觀而不可褻玩焉！？

* 更多相片另存於相簿：

https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=48697

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太平山國家森林遊樂區 購票處：

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見晴懷古步道出入口團拍：

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見晴懷古步道路線圖：

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見晴懷古步道 - 昔日山地運材軌道：

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依軌循跡 - 回首見晴：

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舊山地軌道遺跡：

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疊石親水區：

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拱橋：

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第一索橋：

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第二索橋封閉, 原路折返：

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第二索橋：

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800公尺處（步道全長900公尺）：

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原路折返：

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疊石親水區：

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懸空架高的鐵路遺跡：

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軌道轉轍器：

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肉穗野牡丹：

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見晴懷古步道來回的軌跡圖：

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見晴懷古步道出入口「見晴」的視野：

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黃菀/ 森林千里光：

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禁止餵食 ?違者最高可罰30萬元罰鍰：

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太平山國家森林遊樂區導覽圖海拔高度2000公尺：

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走往太平山莊：

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雲霧飄渺：

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水的太平山：

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太平山莊：

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我見太平多嫵媚：

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檜木原始林步道導覽圖：

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中央階梯：

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檜木廣場：

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紫葉槭：

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雲海咖啡館：

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飄忽不定的雲海：

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觀景平台前觀賞雲海和山巒：

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在雲海咖啡館買的花生烤吐司：

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廁所：

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觀景平台：

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蹦蹦車站周邊地圖：

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蹦蹦車站：

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蹦蹦車站：

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蹦蹦車：

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臺灣獼猴：

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蹦蹦車：

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步道 咖啡 森林遊樂區

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