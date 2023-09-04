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解鎖白鐵梯！大尖山「瀑布群＋步道O型走」 克服陡峭石壁苦盡甘來

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期：112.08.10

天氣：晴天

旅遊路線圖：秀德宮08:25→馥記山莊大門口08:30→大尖山瀑布登山口(產道1K)08:50→第一層瀑布08:54→第二層瀑布09:00→第三層瀑布09:05→第四層瀑布09:14→大岩壁09:28→第五層瀑布09:44→第六層瀑布09:50→大尖山步道稜線10:38→大尖山10:50→天秀宮11:19→秀德宮11:37

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08:25車停大尖山登山口秀德宮，走車道經過馥記山莊大門口往茄苳古道。

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08:50大尖山瀑布群登山口，在產道1K處。入口一開始是鋪設完整的石階步道。

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聯合艦隊在2023.07.08才來此除草整徑及架繩架梯。

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一小段石階步道後隨即走進小溪床，一小段溯溪前進。

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08:54從登山口才約5分鐘就抵達大尖山第一層瀑布。地圖上標示此為大尖山瀑布，但後面還有較大規模的瀑布。剛下過雨瀑布才有如此水量，一般可能只有涓涓細流甚或無水！

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退回瀑下左邊就來一段陡爬的山徑，拉繩爬過一排小山蕉下。應該要熱身運動了！

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幾個石階左彎山腰繞回瀑布頂。

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山路繞回瀑頂。

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路徑沿著茄苳溪左岸陡爬，這裡還出現部分的石階。溪床出現連續的小瀑。

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09:00這應該也算是小瀑布吧！就把它當是第二層瀑布吧。

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溪邊隨著溪勢再拉繩陡爬而上。看起來今天大尖山瀑布群的路徑有點硬！

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大岩下又出現完整的石階步道，昔日有古道從這麼陡峭的溪谷出入嗎！實在有一點懷疑！

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石階步道在經過大岩後左轉又經過一處岩壁下往溪谷走。

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面對一段U型的陡峭石壁，看起來有點像是水路，下大雨時一定會有水瀑衝下來！看起來有點可怕爬起來卻還好，因為有繩索輔助。

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爬上石壁後路徑又轉回溪谷過溪，沿著溪邊繼續往上爬。過溪後又有很明顯的石階步道！這會曾經是一條古道嗎！

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路徑爬上溪邊岩壁後再過溪及溯溪至瀑布下。

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09:05瀑布群第三層瀑布。這是大尖山瀑群中第二大的瀑布。

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瀑布下左側潮濕陡峭山壁。今天一路都在拉繩爬峭壁！

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爬上一段後面的石壁更陡，上頭垂壁價有長長的白鐵梯。

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這座約兩三層樓高的白鐵梯是聯合艦隊前幾天才來架上去的，真是感恩啊！看起來還真有點恐怖但爬起來還真穩固。謝謝聯合艦隊的辛勞。

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09:13第四層瀑布。這曾是大尖山瀑布群最大的瀑布。瀑布岩壁以兩段落差形成瀑布。

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空山靈谷瀑布婉約，真是人煙罕至。

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瀑下右側又是拉繩陡爬山壁。此種山徑如果下雨天或路徑未乾就不宜前來攀爬。

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爬上來大岩下後路徑往右山腰繞走漸遠離溪谷。

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繞走山腰山棕路，山徑有點傾斜要小心腳下勿踩空踩滑。

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垂壁落差，有繩索可拉就不怕。

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09:28大岩壁下空地，有石塊堆砌為椅。有登山客在此升火煮餐過，可惜眼前無視野。

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大岩壁右旁繼續拉繩爬壁而上就出現了視野。眺望汐止保長里一帶。

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大石壁上路徑左轉又腰繞走往溪谷方向。山壁山棕欉下一樣是有點傾斜的山徑。

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樹枝縫隙間可俯瞰登山口的茄福街及房舍田野。

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這一左一右的山腰路還有點距離。

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繞回溪谷上游過溪。

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09:44第五層瀑布。比起前一層瀑布小多了。

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瀑下左側拉繩踏石進入溪床，不是很好走。

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在溪床內沿溪攀爬一小段。

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09:50第六層瀑布。是一個小瀑布。

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瀑下右邊又是拉繩陡爬的山徑。拉繩努力往上爬。

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陡爬一陣氣喘吁吁抬頭一望，白色繩索在樹林左右架升上去！大尖山瀑布群爬上大尖山稜線步道要有一點體力才行啊！有點小看今天的路線，此時全身衣褲可說濕到可以滴出水來。真是喘啊！

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喘氣飆汗中繼續往大尖山稜線爬。山徑稍有轉緩一點，應該快要上稜線了吧！

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爬上一處綠竹欉，前方透光路徑轉為平緩。苦盡甘來了！

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10:38大尖山稜線步道。左往茄苳古道、四分尾山，右往大尖山。取右往大尖山。

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走稜線往大尖山約近400公尺。稜線平緩好走。

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10:50大尖山台灣小百岳海拔460m有顆土地調查局圖根點基石。山頂設有涼亭，基石位於涼亭旁。

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大尖山山頂向四周展望，遠近名山勝地皆歷歷在目，像是基隆山、基隆嶼、七星山、大屯山、紗帽山、觀音山及台北盆地等都一覽無遺。

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大尖山步道上不知何時設有水龍頭，這樣在爬大尖山時半途有水可供洗涼真是不錯。水源不知從哪來！是打井水嗎！

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步道旁的野鳳梨。

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一小段平緩的步道。

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眺望汐止市區。

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大尖山天秀宮。今天是關帝聖君聖誕，廟裡來了不少香客，我也入廟參拜。

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步道過車道續往下。此處景觀視野不錯。

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聖德宮下步道入口的水泥涼亭。

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大尖山步道下往秀德宮步道入口。

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沿途都是花崗石步道。步道入口早安橋。

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11:37大尖山步道入口秀德宮。

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瀑布 步道 登山

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