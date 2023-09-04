解鎖白鐵梯！大尖山「瀑布群＋步道O型走」 克服陡峭石壁苦盡甘來
旅遊日期：112.08.10
天氣：晴天
旅遊路線圖：秀德宮08:25→馥記山莊大門口08:30→大尖山瀑布群登山口(產道1K)08:50→第一層瀑布08:54→第二層瀑布09:00→第三層瀑布09:05→第四層瀑布09:14→大岩壁09:28→第五層瀑布09:44→第六層瀑布09:50→大尖山步道稜線10:38→大尖山10:50→天秀宮11:19→秀德宮11:37
08:25車停大尖山登山口秀德宮，走車道經過馥記山莊大門口往茄苳古道。
08:50大尖山瀑布群登山口，在產道1K處。入口一開始是鋪設完整的石階步道。
聯合艦隊在2023.07.08才來此除草整徑及架繩架梯。
一小段石階步道後隨即走進小溪床，一小段溯溪前進。
08:54從登山口才約5分鐘就抵達大尖山第一層瀑布。地圖上標示此為大尖山瀑布，但後面還有較大規模的瀑布。剛下過雨瀑布才有如此水量，一般可能只有涓涓細流甚或無水！
退回瀑下左邊就來一段陡爬的山徑，拉繩爬過一排小山蕉下。應該要熱身運動了！
幾個石階左彎山腰繞回瀑布頂。
山路繞回瀑頂。
路徑沿著茄苳溪左岸陡爬，這裡還出現部分的石階。溪床出現連續的小瀑。
09:00這應該也算是小瀑布吧！就把它當是第二層瀑布吧。
溪邊隨著溪勢再拉繩陡爬而上。看起來今天大尖山瀑布群的路徑有點硬！
大岩下又出現完整的石階步道，昔日有古道從這麼陡峭的溪谷出入嗎！實在有一點懷疑！
石階步道在經過大岩後左轉又經過一處岩壁下往溪谷走。
面對一段U型的陡峭石壁，看起來有點像是水路，下大雨時一定會有水瀑衝下來！看起來有點可怕爬起來卻還好，因為有繩索輔助。
爬上石壁後路徑又轉回溪谷過溪，沿著溪邊繼續往上爬。過溪後又有很明顯的石階步道！這會曾經是一條古道嗎！
路徑爬上溪邊岩壁後再過溪及溯溪至瀑布下。
09:05瀑布群第三層瀑布。這是大尖山瀑群中第二大的瀑布。
瀑布下左側潮濕陡峭山壁。今天一路都在拉繩爬峭壁！
爬上一段後面的石壁更陡，上頭垂壁價有長長的白鐵梯。
這座約兩三層樓高的白鐵梯是聯合艦隊前幾天才來架上去的，真是感恩啊！看起來還真有點恐怖但爬起來還真穩固。謝謝聯合艦隊的辛勞。
09:13第四層瀑布。這曾是大尖山瀑布群最大的瀑布。瀑布岩壁以兩段落差形成瀑布。
空山靈谷瀑布婉約，真是人煙罕至。
瀑下右側又是拉繩陡爬山壁。此種山徑如果下雨天或路徑未乾就不宜前來攀爬。
爬上來大岩下後路徑往右山腰繞走漸遠離溪谷。
繞走山腰山棕路，山徑有點傾斜要小心腳下勿踩空踩滑。
垂壁落差，有繩索可拉就不怕。
09:28大岩壁下空地，有石塊堆砌為椅。有登山客在此升火煮餐過，可惜眼前無視野。
大岩壁右旁繼續拉繩爬壁而上就出現了視野。眺望汐止保長里一帶。
大石壁上路徑左轉又腰繞走往溪谷方向。山壁山棕欉下一樣是有點傾斜的山徑。
樹枝縫隙間可俯瞰登山口的茄福街及房舍田野。
這一左一右的山腰路還有點距離。
繞回溪谷上游過溪。
09:44第五層瀑布。比起前一層瀑布小多了。
瀑下左側拉繩踏石進入溪床，不是很好走。
在溪床內沿溪攀爬一小段。
09:50第六層瀑布。是一個小瀑布。
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瀑下右邊又是拉繩陡爬的山徑。拉繩努力往上爬。
陡爬一陣氣喘吁吁抬頭一望，白色繩索在樹林左右架升上去！大尖山瀑布群爬上大尖山稜線步道要有一點體力才行啊！有點小看今天的路線，此時全身衣褲可說濕到可以滴出水來。真是喘啊！
喘氣飆汗中繼續往大尖山稜線爬。山徑稍有轉緩一點，應該快要上稜線了吧！
爬上一處綠竹欉，前方透光路徑轉為平緩。苦盡甘來了！
10:38大尖山稜線步道。左往茄苳古道、四分尾山，右往大尖山。取右往大尖山。
走稜線往大尖山約近400公尺。稜線平緩好走。
10:50大尖山台灣小百岳海拔460m有顆土地調查局圖根點基石。山頂設有涼亭，基石位於涼亭旁。
大尖山山頂向四周展望，遠近名山勝地皆歷歷在目，像是基隆山、基隆嶼、七星山、大屯山、紗帽山、觀音山及台北盆地等都一覽無遺。
大尖山步道上不知何時設有水龍頭，這樣在爬大尖山時半途有水可供洗涼真是不錯。水源不知從哪來！是打井水嗎！
步道旁的野鳳梨。
一小段平緩的步道。
眺望汐止市區。
大尖山天秀宮。今天是關帝聖君聖誕，廟裡來了不少香客，我也入廟參拜。
步道過車道續往下。此處景觀視野不錯。
聖德宮下步道入口的水泥涼亭。
大尖山步道下往秀德宮步道入口。
沿途都是花崗石步道。步道入口早安橋。
11:37大尖山步道入口秀德宮。
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