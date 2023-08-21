快訊

台南議會前議長賴美惠涉詐領232萬助理費被起訴 南檢「這原因」建請減輕其刑

台流浪跡悲歌！底層生活太苦 大毒梟寧回台被關：至少不會餓死

陸官方大手筆助創業 反讓8年級台青淪「新台流」

跑給午後雷陣雨追！「聖稜線O型走」直下鯊魚劍、大斷崖，壯闊景緻令人大呼過癮

健行筆記／ 健行筆記劉建偉

行前一直追蹤天氣，這次的颱風引進的西南氣流，造成中南部嚴重災情，很多路都中斷，從高雄到武陵農場只剩唯一一條，從雪隧到宜蘭進台7甲。最後決定出發，開車到武陵山莊已經凌晨兩點半，稍微睡一下，5:40出發。

50a763820f5335a55e95e01977782239.jpg

走著走著，一隻奇怪生物向我們跑來，原來是這裡的原住民，已經被遊客餵到會向人討食了，這真的不好啊⋯⋯

767c700975ac9371ad83f95a34486d56.jpg

接著就一路上，中間下點小雨，也不想上池有山了，直接走到新達山屋泡茶耍廢了。

30778f790d5e27278fab68aec54bcc01.jpg

8/10為了閃午後雷陣雨，早上5:00就出發，看著日出的紅光從南湖中央尖方向透出，知道至少上午的天氣是不錯的。

f2676afca2de3de4aac32d9136011973.jpg

往品田山走，經過綠色的草原，藍色的天空與登山客，形成一個舒服的畫面。

e9aff8771455f3d960d25580d32910bd.jpg

不多久到達品田前峰，看著對面的雪山主峰、圈谷，準下品田V斷了。

b2052639911ab8482aad1cf934f3b4ad.jpg

品田山已經來三次了，三次都是重裝上來，下次能不能輕鬆一點啊?‍?，天氣真的很好，對面的聖稜線，從雪主、雪北、穆特勒布、布秀蘭山、巴紗拉雲山到大小霸，一覽無遺啊！

01e4b82279ca27e067eb32510af4e0e2.jpg

7843759f73f9ce2d731a8f5563c65bfb.jpg

開始本行程精華，品斷、素斷

2044715332c85b9ed9b198aeca5fb77f.jpg

8e22f56a3a3b178fe122d126e608cb38.jpg

b21d0677dbc159392a48e41b02e1fdd9.jpg

e6c7cdb053bf7d7ea68141c436d5d359.jpg

下了鯊魚劍，素密達山屋就在前方不遠處，加快腳步進入山屋，隊友趕上穆特勒布山，本人懶的上去看白牆，就待在山屋泡茶耍廢，渡過休閒的下午。8/10今天是聖稜線的精華，雪北到北稜角段，不過到雪山北峰前，要先過5.8K的大斷崖，長度很長將近10樓這麼高，小心慢走可以安全通過。

a86527ef61afb9751f9cdf3374ce8176.jpg

e73524d66b233711e02f68ee6a978659.jpg

通過5.8K斷崖後，剩下的就是體力活了，努力上坡吧！走在聖稜線上，壯觀的地貌呈現眼前，真的太過癮了，還看到觀音圈！幸運。

495658b2dbc3394de8e69218b4d8d19b.jpg

ea56dd9739eeb700af03bf4abbfc9549.jpg

36c9ce375de8542e6f915e6392245367.jpg

de2e0cd0e47f86f30ab3af35a704def3.jpg

終於站在雪山北峰，望向北稜角，壯觀啊！

5ac8db97bf01900c03d62fe17a776e13.jpg

f30ea24e0a3f2a7f041ab41ceeaa539c.jpg

下了雪山北峰，繼續往北稜角前進，經過凱蘭特昆山，天氣開始變差飄著霧雨，經過無數假山頭終於站上北稜角，終於完成聖稜線了！

864270756b55f87b742be1f65f1dec2c.jpg

8ccdaf36e64392ec403eeff319c24653.jpg

720c8bc761ae1e9176738d034f13d54d.jpg

要下北稜角，還有通過最後一個斷崖，經過這兩天的洗禮，這段走來輕鬆愉快，接著踩著碎石，一路滑向今天住宿點-翠池，也跟好友，彭哥的8人團會師。

95dc9b91953f8f9c234bb023ea998468.jpg

5c4b6ba4c9a652a5e1407726cc260f61.jpg

bb003575802e7b8455fe0a75d1691f17.jpg

8/12今天本來要從志佳陽出馬武霸山，但是天氣似乎不太給力，臨時決定，上來北稜角隘口後，直接從圈谷下切，從369出大水池登山口下山，先踩碎石爬升300公尺上隘口，衝吧！

d3a3aeae08e9e6a79698067f6b6de343.jpg

6d8e2eefcc70846667566fc29a45289a.jpg

31709311ffc51ce1b33efdf1d089e7f2.jpg

大家歸心似箭，11:30就下到大水池登山口了，時間還早，去礁溪泡溫泉，消除疲勞後，吃個甕窯雞慶功宴，完美句點！

85cb154f21a6d7ebf5d7dcd507bf133a.jpg

7dcaef821cf95a13f99646e789941c51.jpg

登山 礁溪 武陵農場

延伸閱讀

初登富士山就遇颱風！李佳穎曝狂風暴雨中受困山屋情景

午後雷陣雨範圍擴大！雙北等11縣市大雨特報 注意雷擊

新北午後雷陣雨 新店五峰國中後方校門前大樹倒塌

雷雨胞盤整中 彭啟明：強對流胞在台南高雄外海、恐再度移入

相關新聞

跑給午後雷陣雨追！「聖稜線O型走」直下鯊魚劍、大斷崖，壯闊景緻令人大呼過癮

行前一直追蹤天氣，這次的颱風引進的西南氣流，造成中南部嚴重災情，很多路都中斷，從高雄到武陵農場只剩唯一一條，從雪隧到宜蘭進台7甲。最後決定出發，開車到武陵山莊已經凌晨兩點半，稍微睡一下，5:40出發。

酷暑就是要玩水！重遊「金瓜寮溪步道」，停停走走也愜意

再來的幾天，新聞報導杜蘇芮颱風襲台機率高，把握颱風前的好天氣，雄鷹杜隊長決定將原本星期三的金瓜寮溪步道提前，新店總站集合，為了身體健康，閒閒沒事加減走走，約了淑芬、Sandy一起總站搭7:30發車的9

能高越嶺道夢遊記回顧！敬畏大自然的力量，實走一趟不是夢一場

2020年黃家小隊能高越嶺道夢遊記 第二日 天池山莊-光披八表-檜林保線所-五甲崩山-奇萊登山口-奇萊山莊 0515起床，開始煮早餐，蕭叔叔提供招牌的苦茶油麵線，一次放了四束，有點太膨脹，加上味增

大轉折！漫步「南二段雙S型稜線」，山旅最硬行程「遠得要死的雲峰」

脊樑山脈雙S稜線 南二段路程主要在中央山脈主脊上縱走，在玉山國家公園內呈雙Ｓ型由北向南綿延而下，為一條縱向步道，步道全長約為89.3公里，自秀姑坪往南路段屬3千7百萬年沉積的畢祿山層，全程大部份海拔

山區交通史上的重要角色！探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰，穿梭芒草陣、廢林道及杉木林

探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰 2023.7.13 北坑溪古道，大致沿北坑溪主流而行，故名之北坑溪古道。興建於日治大正及昭和年間的道路，主要功能是理蕃和採擷樟腦。北坑溪古道東傍北坑溪而上

山不高卻佔地重要！走訪五堵獅頭山無菸步道，蟲鳴鳥叫、眺望四面視野好

旅遊日期:112.07.19 天氣:晴天 五堵獅頭山又稱獅仔頭山或西頭山，海拔174公尺山雖不高卻是日據時代用於觀測盟軍動態的要地。沿著福秀山山脊稜線爬往獅頭山，從玉泉宮起點約600公尺已改鋪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦