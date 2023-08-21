跑給午後雷陣雨追！「聖稜線O型走」直下鯊魚劍、大斷崖，壯闊景緻令人大呼過癮

行前一直追蹤天氣，這次的颱風引進的西南氣流，造成中南部嚴重災情，很多路都中斷，從高雄到武陵農場只剩唯一一條，從雪隧到宜蘭進台7甲。最後決定出發，開車到武陵山莊已經凌晨兩點半，稍微睡一下，5:40出發。

走著走著，一隻奇怪生物向我們跑來，原來是這裡的原住民，已經被遊客餵到會向人討食了，這真的不好啊⋯⋯

接著就一路上，中間下點小雨，也不想上池有山了，直接走到新達山屋泡茶耍廢了。

8/10為了閃午後雷陣雨，早上5:00就出發，看著日出的紅光從南湖中央尖方向透出，知道至少上午的天氣是不錯的。

往品田山走，經過綠色的草原，藍色的天空與登山客，形成一個舒服的畫面。

不多久到達品田前峰，看著對面的雪山主峰、圈谷，準下品田V斷了。

品田山已經來三次了，三次都是重裝上來，下次能不能輕鬆一點啊?‍?，天氣真的很好，對面的聖稜線，從雪主、雪北、穆特勒布、布秀蘭山、巴紗拉雲山到大小霸，一覽無遺啊！

開始本行程精華，品斷、素斷

下了鯊魚劍，素密達山屋就在前方不遠處，加快腳步進入山屋，隊友趕上穆特勒布山，本人懶的上去看白牆，就待在山屋泡茶耍廢，渡過休閒的下午。8/10今天是聖稜線的精華，雪北到北稜角段，不過到雪山北峰前，要先過5.8K的大斷崖，長度很長將近10樓這麼高，小心慢走可以安全通過。

通過5.8K斷崖後，剩下的就是體力活了，努力上坡吧！走在聖稜線上，壯觀的地貌呈現眼前，真的太過癮了，還看到觀音圈！幸運。

終於站在雪山北峰，望向北稜角，壯觀啊！

下了雪山北峰，繼續往北稜角前進，經過凱蘭特昆山，天氣開始變差飄著霧雨，經過無數假山頭終於站上北稜角，終於完成聖稜線了！

要下北稜角，還有通過最後一個斷崖，經過這兩天的洗禮，這段走來輕鬆愉快，接著踩著碎石，一路滑向今天住宿點-翠池，也跟好友，彭哥的8人團會師。

8/12今天本來要從志佳陽出馬武霸山，但是天氣似乎不太給力，臨時決定，上來北稜角隘口後，直接從圈谷下切，從369出大水池登山口下山，先踩碎石爬升300公尺上隘口，衝吧！

大家歸心似箭，11:30就下到大水池登山口了，時間還早，去礁溪泡溫泉，消除疲勞後，吃個甕窯雞慶功宴，完美句點！