勇士們出發之處！挑戰「干卓萬下武界」，為了風景二刷、可看之處數不完

干卓萬群峰

中央山脈北三段向西分岔的支脈,四周由萬大溪(北)、濁水溪(西)及卡社溪(南)之環抱切割而顯得遺世獨立。地理位置的孤立、箭竹芒草咬人貓及刺柏、連綿的瘦稜及斷崖讓干卓萬與同處在台灣山脈中心處(北三段-南三段)的奇萊東稜、馬博橫斷、東郡丹大橫斷被視為完登百岳的「四大障礙」。

干卓萬群峰包含干卓萬山、牧山、火山(萬東山西峰)及3369公尺的最高峰卓社大山這四座百岳。布農族傳說中,遠古時期天上有兩顆太陽,不論草木、人類還是牲畜都被熾熱之烈焰所折磨,於是布農族勇士決議將其中一顆消滅。由於太陽與大地的距離太過遙遠,勇士帶著族中的孩子一同出發,他們走呀走、追呀追,直到勇者老死而少年已白髮蒼蒼時,終於追上太陽,將其中一顆射落並轉為月亮,也讓萬物恢復了生機。卓社大山正是傳說中勇士們所出發之處。

人員:子敬(領隊)、穎哲(副領/紀錄)、子豪(嚮導)、亭翰(大廚)、佑竹(大廚)

地點:萬大林道、干卓萬山、牧山、火山、卓社大山、卓社山、武界林道、栗栖溪

參考紀錄:https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=27002

陽明登山社部落格:http://ymmc.blogspot.com

出發之前:

很久很久之前,在我連五岳三尖都背不起來時,就有聽過干卓萬山脈的大名了。當時對它的印象就是「很難」、「很多山難」、「感覺很容易死掉」,簡單粗暴的想像讓我連看它紀錄的欲望都沒有,更沒想過有一天會把它走完並活著下山。直到今年清明連假走能高安東軍,一路走著,看著佇立在草原稜脈另一側的干卓萬,才發現它與我的距離感覺好近。

從安東軍下萬大南溪時,在我們前面有位山友在第二獵寮不慎滑落岩石摔到頭。第二天下山路上遇到原住民義消,閒聊中得知他們原先正在干卓萬協尋失蹤山友,臨時來這邊支援,(然後還聊了他們平常在奧萬大、萬大林道這些地方獵水鹿取鹿茸的話題......)。下山後看紀錄覺得干卓萬的里程數及地形相對其他困難路線更容易,於是走一趟的想法也漸漸萌芽。

干卓萬以前需要花5-6天十八連峰來回(萬大林道A進A出),從武界林道出來經V段及48K紅磚屋的路也具有一定危險性。和子敬討論後,決定走武界林道經卓社山的新路,較輕鬆安全,擔心暑假天氣不好安排5天也比較有彈性。出發前幾天,出現了今年第四號颱風「泰利」生成的消息,受低壓帶環流影響接下來幾天的天氣會很不穩定,每天中午以後的累積雨量幾乎都在5-10mm以上。

大家就行程是否延期或取消展開討論,最後達成共識——照原計畫出發,但要避開在很濕滑的情況過危險地形。如果上干卓萬山後開始下雨,那就原路撤退不過干卓萬斷崖(當成干卓萬單攻就好);如果十八連峰濕滑也撤退,以後再來單攻卓社大山(剛好卓社大山也不用入園,就當賺到一個備案,賺爛ww)。

於是,懷著忐忑不安、期待興奮又有點害怕的心情,我們出發了!!

目標行程(以上河時間安排行程):

D1 7/16(日) :陽明→萬大林道7.8k→十粒溪營地03:00 陽明集合、分工裝03:30 出發08:00 萬大林道7.8k11:00 干卓萬山登山口12:00 環形營地13:00 獵寮營地15:00 十粒溪營地

D2 7/17(一):十粒溪營地→干卓萬山→牧山池04:00 起床05:00 十粒溪營地出發08:40 乳型峰東鞍營地10:40 干卓萬山14:10 三叉營地14:30 牧山池營地

D3 7/18(二):牧山池→牧山→火山→東北鞍營地04:00 起床05:00 牧山池營地出發(輕裝)05:20 牧山06:50 火山08:30 牧山09:00 牧山池營地整理、裝水11:30 東北鞍營地

D4 7/19(三):東北鞍營地→卓社大山→2900鞍營地04:00 起床05:00 東北鞍營地出發05:40 卓社大山東峰岔路07:10 3199峰(第5峰)12:30 卓社大山14:40 2900鞍部營地

D5 7/20(四):2900鞍營地→武界林道04:00 起床05:00 2900鞍營地出發07:20 卓社山08:50 武界林道登山口09:40 造林大鐵牌12:40 林道小溪14:20 栗栖溪過溪18:00 台北慶功宴

實際行程:

D1 7/16(日) :陽明→萬大林道7.8k→十粒溪營地03:00 陽明集合、分工裝03:30 出發08:14 萬大林道7.8k10:14 干卓萬山登山口11:40 神木營地12:50 獵寮營地14:13 十粒溪營地 *整體速度:上河0.85

D2 7/17(一):十粒溪營地→干卓萬山→牧山池03:00 起床04:20 十粒溪營地出發06:56 乳型峰東鞍營地08:35 干卓萬山、玩耍半小時12:10 牧山池營地 *整體速度:上河0.77

D3 7/18(二):牧山池→牧山→火山→東北鞍營地前300m(敬地)迫降03:30 起床05:02 牧山池營地出發(輕裝)05:09 牧山、玩耍半小時07:28 火山、玩耍半小時09:56 回牧山池營地整理、裝水、討論行程12:10 牡山池出發14:00 因超大雨在東北鞍營地前約300m(敬地)迫降 *整體速度:上河0.8

D4 7/19(三):敬地→卓社大山→卓社大山三角點旁迫降02:30 起床但賴到03:2004:50 敬地出發05:56 卓社大山東峰岔路07:13 3199峰(第5峰)13:20 卓社大山、直接在三角點旁的平坦草地迫降 *整體速度:上河1.08

D5 7/20(四):卓社大山三角點→武界林道04:00 起床06:10 卓社大山三角點出發07:56 2900鞍部09:30 卓社山11:00 武界林道登山口11:35 造林大鐵牌13:03 林道小溪14:30 抵達栗栖溪16:10 過溪並上抵武界林道17:15 武界林道2.4K上接駁車19:45 台中慶功宴--超頂的茶六燒肉! *整體速度:上河0.71(走武界林道的陡下捷徑)

詳細紀錄:

D1 7/16(日) :陽明→萬大林道7.8k→十粒溪營地

03:00 陽明集合、分工裝03:30 出發先去台中接亭翰和子豪上車,然後到武界從萬豐產業道路接上萬大林道。萬大林道的路超。極。難。開。。。。地面十分顛簸,外圍遍佈樹枝及雜草,勇猛的司機大哥每開一段就會下車用鏈刀割草(開無雙)。

半小時的林道路非常狹小、印象中沒有明顯的會車點,還好也沒碰到其他車。btw原以為干卓萬也是偏菜市場的路線,結果五天行程除了第一天遇到一組下山的人,其他時候完全沒遇到人,只有不時發現被丟在危險地帶主人已不知所蹤的大背包?...08:14 萬大林道7.8k

沒有其他人能幫我們拍照,只好出發合照拍兩張讓大家都入鏡。08:43 三岔路、取左(往東南方位走),另一邊會跑去三尾稜山08:51進入森林區,今天一路緩上一千到十粒溪營地09:13 走一走發現路邊很寬敞,搭2頂3人帳沒問題有些隊伍要第一天殺到牡山池會有時間壓力,if怕D0紮在7.8K有半夜被車撞的風險也可以走一段來這邊,D1一早再出發~

一開始路超級好走

還會出現寬寬可以紮營der地方

09:54 看到濁水溪林區第十林班的立牌。一路都是漂亮的大植物,走起來心情很美麗

10:00 過立牌後記得要穿雨衣(可以再加雨褲疊護甲),路開始變得靠北原始,森林中到處都是咬人貓,有些還會藏起來暗箭傷人,我一開始沒穿外套還短褲整個被刺爆QQ10:07 遇到看起來像門的倒木,姑且稱之為「干卓萬之門」吧10:14 干卓萬山登山口、大休到36分

路上漂亮的展望點 遠眺霧社水庫、後方的白姑大山及更後方的大雪山&雪主(btw從干卓萬的方位看 白姑&大雪always一前一後在一起)

11:02 遇到巨木但它還不是萬大神木11:26 萬大神木本木、休到33續行

超大!讓我很想去瞧瞧更大的大安溪神木

11:40 神木後面就是環形營地(神木營地),蠻大的有獵人搭的帆布帳篷,有一個水管但跑不出水12:50 獵寮營地 有點狹小 有一個裝滿水的大水缸(接的雨水可以喝 但看起來髒髒的)

接下來的路跟白姑大山很像,咬人貓終於變少,取而代之是一路的倒木&箭竹14:13 十粒溪營地,裝水搭帳篷,晚餐是超頂的酸菜白肉鍋+麵!這邊水很乾淨的也好取,是下到武界林道小溪前唯一的活水。可惜營地非常髒亂,可能因為破窗效應大家都亂丟很像垃圾場...

十粒溪是下武界林道前唯一路徑上的活水(牧山池的活水得陡下很久)

D1的行程總評:

到十粒溪前都是緩上還蠻輕鬆的,路整體好走且路上很多漂亮的大木頭。比較煩的是前半段咬人貓森林超級多(有些還長特高來專門刮手要千萬小心),後半段變成白姑式倒木+箭竹

D2 7/17(一):十粒溪營地→干卓萬山→牧山池

03:00 起床03:30 吃早餐--美祿&可頌麵包,結果發現我們放前庭的可頌麵包被不明生物偷吃qqq,包裝被撕破然後咬了兩口 04:20 十粒溪營地出發路況和昨天類似,一路上都是大木頭,而且樹上超級超級多蜘蛛網&猴板凳,不小心會被蜘蛛網纏住

05:42 乳型峰下營地05:47 找到大秘寶、大休25min分裝高麗菜、0612續行

晚餐加菜~!

故事時間:昨天路上遇到一組5-6位下山山友(也是這幾天唯一遇到的活人),他們花4天干卓萬橫斷來回正要從萬大林道下山,但昨天他們的協作摔落邊坡受傷,被直升機吊掛走了。他們把剩下沒吃完的食物跟協作的東西藏在乳型峰下營地上面的平台,説食材我們如果看到可以拿去吃山友藏的食材非常豐富,但我們也不想再負重就只拿了高麗菜(大廚準備的菜色已經很豐盛了),等於其他食材會在原地腐壞... 後來想想覺得既然他們有能力四天原路來回,那每人在輕鬆的萬大林道多背2-3kg就能把拿下山,就沒有腐壞的問題了。當然每隊的狀況不同也沒有要批判,只是覺得或許走自組團(東西自己選擇帶什麼跟背什麼)vs.走商業團會使得思考事情時會有些差異吧

有台直升機在卓社大山前峰那邊盤旋許久,可能是為吊掛滑落邊坡的受傷山友06:56 乳型峰東鞍營地,曬下帳篷然後0710續行

:看我偷睡!08:12 在干卓萬山前的鞍部大休15min,陽光好溫暖

美得好像一幅油畫

:YEAH干卓萬就在前面!

08:35 干卓萬山、玩耍半小時山頂360度環景

右後方就是十八連峰&卓社大山囉

09:02 開走,馬上進入破碎的斷崖區09:18 干卓萬斷崖第一段 陡下+瘦稜先拉繩陡下10公尺再走一段很瘦的稜,蠻簡單的但瘦稜濕滑時要小心,兩邊都是峭壁沒有容錯

稜最窄處大概兩個腳掌寬

走完瘦稜會先進入森林區10:09 干卓萬斷崖第二段 開始連續拉繩陡上約40公尺 蠻好走的10:59 干卓萬斷崖第二段 又是拉繩陡上

11:07 過完斷崖後出現一個長的像變形蟲的看天池

11:40 牧山妹池,在這邊撿到許多骨頭包含水鹿的頭骨,玩耍許久 下雨後才繼續走

12:10 再走10min就到牧山池了,今天下午都是大霧沒什麼景qq12:48 紮完營開始去取水牧山池蠻小巧的(有點類似北三段的屯鹿池),水是青草茶的綠黃色。水質非常奇特,有端喝起來有濃濃的草食性動物味,另一端則是水中有大量紅紅的小蟲蠕動。我們採取雙層過濾的方式——先用手帕過濾(濾掉紅蟲及泥沙)牧山池的0次水,得到的1次水再用濾水器來過濾,最終的2次水看起來很乾淨喝起來也沒味道

用手帕&濾水器濾兩次15:30 終於濾完水了!(之前沒有濾兩次的經驗所以花很多時間摸索,用了2個多小時才把私&公水全部填滿...)從下午一點多開始雨就變大了,濾水時覺得豪冷,還好大家都有帶雨傘沒被淋濕。濾水後開始煮晚餐,今天是吃白菜雞肉麵(還加上山友送的高麗菜,蔬菜量超高)

蔬菜多到滿出來

大家在溫暖的帳篷中玩阿瓦隆躲雨(營燈from亭翰)

20:50 雨終於變小了,趁機會帳篷睡覺去,發現水鹿們也都跑出來玩了,大概有20-30隻吧!之前走北三段都是母鹿,牧山池這邊則是公母都有,也不太怕人

水鹿值吸好吸滿接下來幾天每天都是下午大豪雨一路下到晚上8、9點,我們就都五個人都躲在三人帳取暖、吃飯、聊天然後玩阿瓦隆,等九點雨變小(其實是玩累了)再各自會帳篷休息,超級chill

D2的行程總評:今天路都蠻好走的,景是整趟最讚的一天!干卓萬斷崖難度不高,走的時候專心一點就好然後下雨小心瘦稜就好,除了瘦稜都沒什麼危險性

D3 7/18(二):牧山池→牧山→火山→東北鞍營地前300m迫降

03:30 起床,早餐喝豆漿&吃吐司

早上輕裝去火山,不用收帳但因為外面濕濕冷冷的大家還是賴了很久才出來05:04 牧山池營地出發(輕裝)05:09 走幾步就登頂牧山ㄌ,這趟的第二顆百岳

正後方是火山,左後方則是白石--安東軍山的稜線

太陽從白石山那邊升起!賽德克族白石傳說

05:42 離開牧山繼續走路上還蠻漂亮的,遠看沿途草原上很像有一球一球的抹茶冰淇淋,近看發現原來都是刺柏!整路到處都是刺柏,很多株都長在路上想過就會被刺一下下...

抹茶冰淇淋

06:48 凹凸草原 [23.856094,121.176481],在牧山到火山約2/3路程發現一片廣袤的大草原,因為呈現波浪狀凹凹凸凸的我們把它命名為「凹凸草原」,回程再來這邊玩耍

07:28 登頂火山,這趟的第三顆百岳,如果繼續往東可以走到草山摩即那邊(中央山脈大縱走時北三段往六順七彩的稜脈)火山本名是萬東山西峰,山頂是細碎礫土,據說遠看像是火山(?)因而得名。像火山的部分我是看不出來,不過往東倒是有看到矮矮山頭圓圓的萬東山

:我是噴火龍!

07:54 回程囉

看我直接把樹撞爛...

08:38 凹凸草原玩耍15分鐘花10-15分鐘能把凹凸草原走一遍,它總共由6層凸起所構成,凹陷處遍佈水鹿便便要很小心,建議路過可以來走走低窪處或許有機會找到鹿角!看紀錄都沒提到這地方,在這邊玩得蠻開心的有種發現秘境的感覺

左上方就是凹凸草原的邊界

09:56 回到牧山池,終於看到了它美麗的樣子!與廣闊的嘉明湖、萬里池不同,牧山池有種靈巧的美感,小鳥依人般依偎著牧山這座巨大的草原牧場。這趟都沒遇上其他人,如此美景被我們獨享,更增添了滿足感

回到牧山池後我們開會討論接下來的規劃:是要繼續往前走呢,還是就此回家卓社大山等天氣好再去單攻呢?明天過十八連峰是重頭戲,而windy顯示隔天中午11點開始下毛毛雨(0.4mm)而下午2點開始下大雨(6mm)。最後我們決定繼續走,明天早點出發然後在17峰平台紮營迫降,避開午後大雷雨。決定好後大家便分工收帳篷及濾水12:10 牧山池拔營出發一走就開始下雨而且雨量快速暴增,累積雨量應該有超過10mm,大家都又濕又冷走到超厭世,子敬的手機直接被淋壞,還好沒地形要過...

14:00 紮營一開始子敬以為到預定的東北鞍營地,後來才發現其實離營地還有約300m,不過沒關係就把這裡命名為「敬地」吧(子敬之地)雨實在太大了,我們搭好三人帳就趕快五個人都躲進去,繼續抱團取暖、吃晚餐、在漂亮的營燈下玩阿瓦隆,然後也練習了很久怎麼打撐人結,0810玩到雨停才出去搭雙人帳跟取水(水直接從暴雨後的小水坑取)

晚餐是紅醬義大利麵,碗裏是紅醬喔

21:20 睡覺覺

D3的行程總評:今天的路也不難走,比較煩就是很多。很多。很多多多多刺柏。然後因為淋太多雨的關係今天是我五天中走最厭世的,果然天氣最重要,能下雨前紮營就儘量下雨前紮營ㄅD4 7/19(三):東北鞍營地前(敬地)→卓社大山→卓社大山三角點旁迫降

原訂0230起床但賴好久才吃早餐,大家太累ㄌ04:50 從敬地出發,走繞過卓社東峰的路

05:17 東峰下營地,有兩個長的像是恐龍?的看天池腰繞卓社東峰的路布條蠻少的,得跟著軌跡硬切。路上回望景色很讚,干卓萬山--三叉峰--牧山--火山整條稜脈都在眼前

恐龍形狀的看天池

我是前幾天走過的路

05:56 過卓社東峰岔路、不取,朝著十八連峰gogo!

十八連峰就在眼前!

06:29 兩段陡下、輕鬆

06:46 看天池07:08 拉繩陡上再陡下07:13 3198峰(第五峰)07:40 第七峰,拉繩陡上然後小休08:15 「卓社第12峰布條???」看地圖不管怎麼數應該都還沒到12峰呀,超怪

08:44 一開始先橫渡,接著小陡下,然後超級大陡下。這邊是我整趟干卓萬覺得最危險的一段,窄窄的拉繩陡下而兩側都是萬丈深淵,摔下去無容錯,但膽大專心走沒什麼問題,找踩點時小心重心要穩。兩側谷地有三個被丟棄、主人不知所蹤的大背,十分恐怖

過地形之後用威德慶祝

09:13 全員通過繼續走09:17 多段拉繩,連續下40公尺左右,相對前面沒那麼危險但最後5公尺的地方腳點幾乎崩落、不太好下來

09:52 全員通過10:05 又是大拉繩... 後面的拉繩好走多了,過了這邊就又回到森林區10:44 「卓社第17峰布條」

你到底是第幾峰呢?

11:10 「卓社第18峰布條」 原訂要在第17峰後平台紮營,雖然這邊也是找的到地方勉強紮營,但還是沒看到紀錄上寬敞的營地。現在天氣不錯沒有開始下雨的跡象,預報是下午2天開始大雨,大家討論後決定繼續往前推,到卓社大山後營地紮營12:30 卓社大山前鋒

12:43 「卓社第18峰之第21峰布條」,果然被騙......原來18連峰有21峰嗚...

大家在不知何時會開始下暴雨的擔憂中走呀走,終於13:30 登頂卓社大山!這趟的第四顆也是最後一顆百岳三角點周圍是平緩的草坡,大家決定就地紮營,搭好帳篷躲進帳篷沒過10分鐘——暴雨突然就開始下了!大家在帳篷中休息,慶幸這是一次成功的豪賭18:00左右吃山上最後的晚餐——咖哩飯,搭配子豪的黑松,真是幸福的一晚。吃完晚餐繼續玩阿瓦隆,然後雨停後在三角點旁看銀河,玩到快23點才睡(相當於平地的熬夜熬到四點了吧)

子豪的黑松

超美的銀河!!!

想寫「卓社大山」結果根本看不懂是啥...

D4的行程總評:十八連峰大部分地方布條都很清楚,除了最開始腰繞卓社東峰外不會有要找路的情況。路途中許多拉繩垂降之處,相較干卓萬斷崖更危險,個人認為膽大心細危險度不高,不過還是要避免天氣太差時走(路上反而是擔心突然下大雨比較讓人害怕)。這是我們第一次在三角點紮營,看星星時有種特別浪漫的感覺呢,讚讚der話說建議在定位十八連峰時不要用「第X峰」來定位,因為紀錄、地圖及路牌寫的都不一樣??

另外其他天我們的速度都有上河0.75-0.85,今天狀態差不多速度卻衰退到上河1.1,人數較多過地形花比較多時間或許是原因之一,未來排十八連峰的時間建議要保守一點D5 7/20(四):卓社大山三角點→武界林道04:00 起床,早餐喝美祿+高蛋白粉(有原味和鴛鴦奶茶兩種口味,混在一起喝很讚)

「太陽能曬好我的手機嗎?」

06:10 卓社大山三角點出發昨天躲完雨已是晚上,沒能欣賞到卓社大山的景緻,只要現在讓溫煦陽光雙倍奉還囉在卓社大山山頂看著太陽,彷彿千百年前布農族的射日勇士,就在這邊留下這趟旅程唯一的一張五人大合照吧!

太陽在白石山與安東軍山上方

干卓10000!!!

06:22 超長拉繩陡下約30公尺,路徑破碎濕滑但不會危險

一路滑下來

路上發現好多水鹿的骨頭,開啟骨學master模式

07:56 2900鞍部接下來的路就是典型的中級山泥巴路,路軟軟的常有厚松針,蠻好走的(但偶爾會有密集的箭竹要鑽),但蜜蜂很多,有一隻跟我跟超久好害怕

地軟軟ㄉ

09:30 卓社山 感謝前人開發出卓社山下武界林道的新路,讓我們最後一天走那麼爽不用過危險的紅磚屋V斷

2654m卓社山

11:00 武界林道登山口

不~想~離~開~

11:35 造林大鐵牌

國中同學的羈絆

每個林道果然都有一台機車

武界林道很多陡下的捷徑路,布條清楚且都是高速公路等級,走捷徑可以比上河快非常多13:03 林道小溪,在這邊發現手臂上有水蛭在爬ww 還好它還沒吸就被我彈走ㄌ14:30 抵達栗栖溪溪床前兩天登山借問站有山友分享水位只到小腿,但因連日大雨我們到的時候水流很湍急且泥沙混濁。沿溪床走一圈後先嘗試渡溪,水位已超過膝蓋,於是我們沿著大樹幹綁固定點後才抓繩度過

翻上林道的點位

過溪後我們一度找不到翻回林道的地方,地圖右側的翻閱點被密集的芒草覆蓋鑽不出去,花許多時間才終於找到地方上去16:10 過溪並上抵武界林道7K處,平時車可以直接開過來林道2.4K及4.5K很常崩塌,7/17時4.5K剛塌掉(人小心走沒什麼問題但車子進不來),由於擔心會因為大雨導致2.4K也崩掉,司機大哥停在2.4K前面

工頭視察4.5K崩塌

在路上遇到一條很粗很長的大黑蛇歡迎我們回家

17:15 武界林道2.4K上接駁車

19:45 台中慶功宴--超頂的茶六燒肉!目前吃過最頂的慶功宴,等以後爬南三段或奇萊東稜再來吃更頂的

茶六外面是流浪者們的背包

嘻嘻

D5行程總評:今天下武界是典型的中級山森林路,陡下捷徑的路跡很清楚,雖然總共下了超過兩千五(從3369到800)但不會很累,只是腳指甲有點痛(爬山前一定要記得剪腳指甲啊啊啊) 過栗栖溪建議要帶確保繩,下雨後水位漲很快總回顧:干卓萬真的什麼都有,一開始是咬人貓,中間到處都是刺柏,後面則變回了芒草、刺柏,水鹿、水蛭、蜜蜂和蛇也都有遇上,斷崖、瘦稜,還有我喜歡的漂亮大木頭、草原及高山湖泊,總之這算一條能同時滿足許多需求的路線。

風景雖然不到頂尖,但可看之處還是挺多的,身處中央山脈重心地帶能遠眺許多高山,草原上的抹茶冰淇淋及牧山池也讓人心曠神怡,如果以後排干卓萬--牧山池來回的路線我應該會願意為了風景二刷吧~這趟行程中最大的敵人就是天氣,感謝四位夥伴一路互相扶持,並且對每天的目標都能達到共識,我們才有辦法在午後暴雨的夾擊下順利完成這趟行程。

這趟旅程也像是一場小考,能讓我發現自己許多的不足之處,像是輕忽食慾問題及對天氣的適應力很弱,也讓我知道以後若要挑戰更難得路線,需要先學習基礎的安全繩結及渡溪技巧 all in all 感謝大家帶著我這廢物完成干卓萬下武界 更強後再來一次走更難的路線吧

干卓萬 3、2、1 休!!!