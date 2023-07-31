走在台灣的屋脊！天使的眼淚「嘉明湖」　收穫「上帝遺失在人間之藍寶石」(下)

走慢一點 等等自己的靈魂

一般山友規劃逆走南二段最後一天，通常是由拉庫音溪山屋直接踢出向陽森林遊樂區結束行程，因為離開拉庫音溪山屋就不在玉山國家公園範圍，而是進入林務局管轄的嘉明湖國家步道，必須另外向林務局申請嘉明湖避難山屋或向陽山屋，而嘉明湖又是山友朝聖的熱門景點，山屋抽籤中籤率不高，所以大部分山友選擇直接出向陽森林遊樂區。我們因為10年前造訪嘉明湖天候不佳，只看見灰色的眼淚，所以決定試試手氣，沒想到山神十分眷顧，居然幸運中籤，既然老天如此安排，那就不急著下山，多排一天宿嘉明湖山屋，也多些時間，欣賞這個被喻為「上帝遺失在人間之藍寶石」的嘉明湖。

▲掉進湖裡的棉花糖

天使的眼淚

嘉明湖是台灣湖泊中第二高的高山湖泊，海拔3,310公尺，僅次於3,520公尺的雪山翠池，位於台東縣海端鄉利稻村。湖面是形狀完美的橢圓形，亦有「蛋池」或「蛋形池」之稱，湖水為湛藍色，湖面長約120公尺，寬約80公尺，面積約1.9公頃，湖水深度約6公尺，沒有任何山澗或溪流流入其中，湖水卻常保終年不枯。 嘉明湖位於布農族傳統領域，布農族人稱呼其為「月亮的鏡子」；又因其湖水顏色深藍如寶石，登山界稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」。

▲等待了三年，終於等到這樣的嘉明湖

行程規劃

D8：拉庫音溪山屋→新康叉路口→嘉明湖叉路口→嘉明湖→三叉山→嘉明湖山屋→向陽山→嘉明湖山屋(9.3K，上升992m，7時20分)

D9：嘉明湖山屋→向陽山屋→向陽森林遊樂區(8.4K，下降1130m，4時10分)

▲6:15一派輕鬆的出發，一開始要先越過拉庫音溪

▲越溪後開始一路爬升，可回望昨天走過的雲峰(左後)及南雙頭山(中)。

▲二位辛苦的協作（嘉鴻及小浚）

▲昨天切了多深，今天全部要吐回來。

▲新康叉路口

▲第一次縱走的長安學長興奮的環湖慢跑一圈

▲10:50全員登頂三叉山(三位老戰友10年後再次合體)

▲遠目新康山

▲遠目南台之霸-北大武山

▲停機坪

▲向陽北峰及向陽山

▲迎賓樹

▲13:20抵達嘉明湖山屋，決定在山屋悠閒的喝手沖咖啡，向陽山就Pass，讓沒去過及想二刷的隊友去嘍。

▲逆向陽(嘉明湖山屋戶外陽台看向陽山倒影)

▲夕陽餘暉染紅了三叉山

▲日出映照關山

▲南橫大關山隧道東口

▲向陽名樹

▲黑水塘

▲向陽山屋

▲10:00回到向陽派出所，線上辦理出園手續，結束8天8夜的南二段流浪山林之旅。

南二段縱走感想

人生就如同縱走，大家的起點和終點都一樣，有人體能超棒，行動神速，只用4天就完成10座百岳，可以有更多時間去完成其他壯遊；有人選擇緩步慢行，用了多出一倍的時間來完成，但最終總會抵達終點。不論用什麼方式，只要能用心去感受，一趟山行帶給你的美好感受，坐看雲淡風清，聆聽山風鳥語，就是一趟完美山行。

山旅中起起伏伏，有上有下，有人在凄風苦雨中奮力爬上山頭，結果換來的卻是白牆一片；有人因身體狀況不佳，放棄一座山頭，卻在腰繞的過程中，看見雲霧漸開的無敵大景，每個人都有自己獨一無二的感受，無需與他人比較，只有專注自己當下的腳步與呼吸，身在那裡，心在那裡，就是一段歲月靜好的旅程。

「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡，何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全。」年過半百，才慢慢體會到，人生「小滿」才是最愜意的狀態，所以無需汲汲於征戰百岳，只要把握每個上山的當下，為自己尋找一個靈魂自我安放的地方，與自己的心待在一起，當你看見了生命的無限可能，看見了天空和遠山的遼闊，看見了溪水的清撤，心靈便自然被療癒了。

航跡參考