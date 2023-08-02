原來爬山會爬上癮！森遊花蓮小百岳之鯉魚山，一路石階陡登三角點有難度

原來爬山會爬上癮！一日連登二座花蓮境內的小百岳，挑戰體力、腿力、耐力的考驗而且沒有料到花蓮鯉魚山的賞鳥步道還真有點難度沿線爬升的階梯，說是小號版的得卡倫步道也不為過又一次爬的噹噹噹的登山健行體驗(笑)

2023年4月29日

一大早同二位好友先登初音山後，繼續轉戰鯉魚山三人二台車，各自前往約好時間上午10點10分潭南停車場會合

延伸：2023年森遊花蓮小百岳之初音山！市郊輕鬆好爬的小百岳，頂登俯瞰大花蓮市區、花蓮港、太平洋外海及近觀吉安阡陌之美！

花蓮鯉魚潭風景區在縣內是頗具知名度的景點除了常態的划船遊潭、騎自行車環潭等觀光活動

這裡也是縣府舉辦一些大型活動的場地像是每年夏天的紅面鴨家族以及太平洋燈會主燈展場另外配合季節性的活動如端午划龍舟及螢火蟲季，四季都很熱鬧

因背包裡還有一些先前準備好的飲水及乾糧故路上就不找便利商店補貨比朋友們提早到，趁機先上個洗手間，潭南停車場旁的公廁很乾靜挺好的

不多久二位朋友也到了，大家在稍為整裝約10點20分開始往登山口方向前進沿途走走也順便欣賞一下鯉魚潭風光

花蓮鯉魚潭在地縣民都不陌生，姐自己來過幾回都數不清了尤其是二個孩子還小時，最常來這裡划船或在潭邊走走坐坐加上早年紅面鴨剛出來時，年年都來看到孩子們長大對紅面鴨沒有興趣，就不願跟來只有姐跟孩子爸，偶爾還是會帶Q帝來這裡放風(笑)

沿著環潭南路見一座特色建築查了一下好像是：6號書櫃，不過沒有開門(好像暫停營業)

一個轉角見延壽亭，可供遊客休息及觀景

一般車子最多只能開到裡，進去就管制只能自行車進入

鯉魚山步道介紹

鯉魚山狀似鯉魚蜷臥而得名步道總長11.2公里，海拔高130至601公尺

鯉魚山步道系統計有：登山、野趣、賞鳥、野餐觀景、健身及遠眺等6條步道

我們此行計畫走賞鳥步道從這裡進入賞鳥步道(全長1560公尺)，時間是上午10點40分

鯉魚潭的賞鳥步道，三個人都是第一次才進來一看一路爬升的階梯，哇..嚇到..尤其是才剛走過初音山，要爬今天的第二座小百岳看來也不容易

三人笑對好吧！來都來了，就只能繼續努力爬上去

約5分鐘看見一座涼亭，這應該就是地圖上標示的：養心亭亭子不算小，供一般遊客或登山客休息

養心亭這裡剛好也是交叉口我們循轉播台的方向前進

沿路就是這樣一階又一階的階梯向上 而且也能看的出來它並不是平緩，而且緩升若覺得累了或喘了，要自己調整步伐或適當的休息一會

前頭有提到過，鯉魚山有好幾條步道來時也曾問過朋友走那一條較不會迷路？朋友建議：賞鳥步道接眺望步道在走幾百公尺抵達三角點但這條步道就有點硬這樣當時覺得走過立霧山後賞鳥步道應該不成問題事實上爬上來後真有種小版得卡倫步道的錯覺(笑)

延伸：2023年得卡倫步道、大禮步道、立霧山健行記！一路直陡，真實考驗腳力、腿力、體力、耐力，成功收集人生中的第一個小百岳！

賞鳥步道走到中段看見一木牌池南國家遊樂區鯉魚山導覽圖：圖中紅色線即為走的賞鳥步道比較訝異的是鯉魚潭的步道群原來是池南國家森林遊樂區範圍內

繼續往上爬升，上山的過程中遇有好幾組下山的朋友除了有爬到三角點後下山的遊客之外還有幾位小姐姐是爬到一半說實在太費力故半路返回其實也沒關係，爬半程也流了汗有運動到，有機會再來完登即可！

爬到這裡見後頭二位朋友還沒跟上坐在台階微為等待，大約10分鐘後仍沒見到人打電話確認有無跟上來，回：她們有跟上來，只是爬升的比較慢後讓姐自己先爬上去，不用特意等她們她們若有狀況或體力不行會隨時電話聯絡或直接先下山等

爬山就是要適自己的體能狀態調整呼吸及步伐讓她們慢慢在後頭適自己的狀況緩爬，自己就先續行好在這山區手機還能通信，方便聯繫

從山腳真的是一路的石階

尤其越到後段，陡坡就越發明顯雖是費體力，但走在這林間，空氣是真的很棒處在綠林間超，喜歡這樣的環境！

從這裡爬升的更明顯，自己走沒幾分鐘也會覺得喘就坐在石階休息個幾分鐘在喝點水，適時休息是很重要的而且三角點也不會跑，快、慢一樣都能到(笑)

這步道二側好多台灣香蕉不免猜測著：這山區一定滿多猴群雖然沿路上來時只見樹上似有動靜但沒見到猴影想必也是躲起來或它們早己覓食過

這陣子下雨的機率很高，尤其是中午過後上來時天氣涼爽，但空氣中的濕度很高也有預期下山可能是下雨的狀態，背包內有放雨衣所以順其自然

最辛苦的陡坡走上來了，前頭見鯉魚山步道全區路線圖看看圖上所示的現在位置：賞鳥步道終點，時間是上午11點45分進入賞鳥步道登山口是10點40分到終點11點45分這段1560公尺走了1小時5分(含中間休息)

賞鳥步道終點雖然是到了但還要在走一段眺望步道才能到抵達鯉魚山三角點往右走會走到轉播站，所以往左側(眺望步道)

眺望步道全長2700公尺它的入口在志學村，若要下山也是可以走這條但我們的車停在潭南停車場，所以必須原路下山

到了這裡又暫時停留5分鐘等一下後方的朋友5分鐘後仍沒見到人，電話問：還在後頭慢慢爬陡坡確定二位有跟在後方，自己便又往前走

在等待朋友的同時，見一位山友也爬上來了向他尋問：鯉魚山三角點還很遠嗎？回說：就在前頭了立馬打了強心針，開心～果然在走過這一段的棧道後上頭突然一涼亭，那三角點就在眼前！

鯉魚山三角點終於到了，今天爬的第二位小百岳(灑花)時間是剛好是中午12點鯉魚山：海拔601公尺，三等三角點：編號4302：台灣小百岳#89賞鳥步道登山口(10點40分)一直到鯉魚山三角點(12點)爬行時間：1小時20分(含休息)

放下登山包拿出拍照用的"歐都納玩登小百岳護照"在三角點拍照，下山後在到官網上傳若認證成功姐就取得＂森遊花蓮小百岳＂活動的第三座花蓮小百岳（超極開心）姐的三座：立霧山、初音山、鯉魚山

你一定好奇參加什麼活動？花蓮縣政府於2023年4月到11月舉辦二場活動"花蓮絕美步道"、"森遊花蓮小百岳"只要走到步道指定拍照點以及到小百岳三角點拍照上傳即能依個人挑戰的步道數或小百岳數得到小禮物活動官網--->

這裡

花蓮絕美步道跟花蓮小百岳有幾個點是重復的像是鯉魚山、月眉山除了是花蓮小百岳之外還是花蓮絕美步道登這二座山意謂同時可以參加二項活動，只要準備字卡跟小百岳護照～手上拿的：花蓮絕美步道字卡也是拍照認證要必備的道具(笑)如果沒有這字卡跟小百岳護照，上傳照片認證是不過唷～

在山上還有段插曲主要是朋友誤以為花蓮絕美步道的拍照點在另外一處的涼亭上所以在三角點拍完參加森遊小百岳的活動照後就從三角點循著眺望步道一路尋拍照點

眺望步道全長2700公尺這條步道倒是好走而且較寬，重要的較沒有陡升若你到鯉魚山三角點，覺得體力有限的朋友，這條可以走～樹縫間遠眺海岸山脈，可以看見山頂上那是遠雄悅來大飯店

走了約20分鐘見有一叉路下山是往志學方向，另外一側往鯉魚山的健身步道走到這裡還是沒有見到朋友說的拍照打卡點，於是又往下走

雖然走到這裡也有點納問了真的還有一處拍照點嗎？在走下去就下山(哈哈哈)

小確幸，步道上有桐花地毯等著我們桐花盛開的季節，美！

一直走到快走到眺望步道的入口這時真覺得不對，那有什麼另一處拍照點，都要走到志學了在仔細看網路朋友們分享的照片，原來是三角點的正反面不同讓朋友以為是不同的拍照點，其實拍照點就只有一處剛剛在上頭只有拿著小百岳護照拍攝，沒有拿花蓮絕美步道的字卡還是得要上山補拍而且我們也不能從這裡出去，因車停在潭南停車場我們只好再爬上三角點，這一下一上又多花了1小時30分左右

因為誤以為拍照點有二處讓我們多花了些時間等到回到三角點補拍照片己經是下午2點在這裡也遇見一位獨行的女山友，她說她常爬這座山來練體力，真厲害！花10分鐘拍照，2點10分從三角點原賞鳥步道下山這時，天空真的也開始飄著雨來

下雨拿出雨衣穿起來在將相機收進包裡因上下山同一條路，怕相機淋到手機拍攝即可下山途中還遇上好幾組山友正上山來，雨天路滑真的要特別當心

越下越大，有些上山的朋友見雨勢過大也就跟著下山，說好天氣再來爬覺得這決定是對的，因為這步道是有陡度，好天氣再來登也可一切以安全為重！

石板路真的較濕滑，拿著登山仗也都會怕滑倒還好一路平安回到山腳下，時間是下午2點55分從三角點(2點10分)到步道入口(2點55分)：下山計45分

下來後插回環潭步道走回停車場雨勢沒停過，好在不是下傾盆大雨，會走的更辛苦

遠處雲霧繚繞讓潭面增添夢幻氛圍跟來前的晴朗景觀不同，欣賞二種風情也不錯～

回到停車場完成這天一日登二座小百岳的挑戰雖然山頂出現一段小插曲且在下山過途中多少淋到雨不過內心是無比的滿足另外滿滿成就感，收獲多多而且也達到目標，開心～這當下也開始計畫著下一個小百岳的走向(笑)

統結：這篇是大女孩的花蓮小百岳第三座，花蓮絕美步道第二條後頭也會再分享這期間有爬的山跟步道～賞鳥步道登山口：10點50分到鯉魚山三角點：12點上山計1小時20分(含中途休息)鯉魚山三角點下山：2點10分到山下：2點55分下山計45分爬行時間會依自己的體能狀態縮短或延遲，姐這時間點謹供大家參酌！健行日：2023-04-29花蓮鯉魚山：花蓮縣壽豐鄉池南村境內