山區交通史上的重要角色！探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰，穿梭芒草陣、廢林道及杉木林

探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰 2023.7.13

北坑溪古道，大致沿北坑溪主流而行，故名之北坑溪古道。興建於日治大正及昭和年間的道路，主要功能是理蕃和採擷樟腦。北坑溪古道東傍北坑溪而上，西倚盡尾山、東流水山、東洗水山、北坑山、鹿場大山〈即樂山〉稜線而達榛鹿鞍部，自幸原起，經北坑、曙、鹿山、泉、榛等日警駐在所，最後接大鹿林道西線可達觀霧。

北坑溪古道修築於日治大正12年（1923），完工於大正14年（1925）年，全長約74公里，北起田村台（今新竹縣五峰鄉轄內），南抵二本松（今苗栗縣梅園村轄內），呈現「南北向」的道路系統，在日治時期的山區交通史上扮演著相當重要角色；北坑溪古道其實也和霞喀羅道路的南段相連而成為理蕃道路網絡。

我們已探訪過雪見駐在所（2020/12/3）及北坑駐在所（2021/1/3），今日則到萩岡駐在所順登盡尾山東南峰。

雪霸國家公園界碑

觀景台展望小雪、中雪山及雪山西稜 一早4：00 AndHan已來到家門口，隨即往雪見森林遊樂區行；上74快速道路後下接東勢，於卓蘭大橋右轉接140縣道，再接中47鄉道，經達觀、桃山部落、永安、大安部落，過梅象大橋、梅園、天狗部落，接司馬限林道，5：35抵雪霸國家公園界碑處（司馬限林道20.25K），停妥車，於觀景平台，展望小雪、中雪山及雪山西稜。

吃罷早餐，6：00開走，由雪霸國家公園的界碑往上走（往雪見森林遊樂區），約50公尺，右側有一廢林道，登山口有一紅路條，邊坡左方有變電箱，循一不明顯路徑往下，進入後，即遇芒草陣，與芒草奮戰約40分鐘，終於脫離芒草陣，進入造林地輕鬆好行，並穿越數次廢林道，7：20經一片竹林地，7：40終於抵達萩岡駐在所。

登山口

芒草陣

往下

芒草陣

芒草陣

進入樹林路況佳

進入樹林路況佳

進入樹林路況佳

廢林道

漂亮杉木林

竹林

經過竹林

廢林道萩岡駐在所 位於苗栗縣泰安鄉，坐落於盡尾山的東南麓，二本松的東側，海拔約1420公尺，於1923年設置，配有甲種巡查1人、乙種巡查1人和警手5人「註1」，並與北坑溪古道相距約90公尺。萩岡駐在所的命名由來，是取其長滿蘆葦草的山嶺之意，而泰雅族傳統地名為Lalang，意指長有石菖蒲的地方，因這裡茂生Lalang草之故，Lalang草是泰雅族人施行傳統儀式用來治病的草本植物「註2」。

萩岡駐在所--雪霸國家公園指示樁

萩岡駐在所--夯土牆

萩岡駐在所

萩岡駐在所

萩岡駐在所--駁坎

萩岡駐在所--夯土牆 李瑞宗的「流放旅人的山徑—北坑溪古道大系」中，稱長38.04公里二本松至茂義利的路段是狹義的北坑溪古道，大正11年至12年間每5公里設一日警駐在所，自二本松起包括萩岡、日向、雪見、幸原、北坑、曙、鹿山、泉、榛、中間等十處。 北坑溪古道從二本松至觀霧（茂義利），2001年雪霸國家公園管理處曾委外整修古道，但因2004年艾利風災之故，豪雨、地震天災不斷，造成後來古道多處坍方，支離破碎，目前已公告全線封閉，無法全程通行。

萩岡駐在所--大門

萩岡駐在所--大門

萩岡駐在所--夯土牆

萩岡駐在所--駁坎

萩岡駐在所--夯土牆

萩岡駐在所--夯土牆

萩岡駐在所

萩岡駐在所

萩岡駐在所 目前萩岡駐在所夯土牆有數處，有一些瓶瓶罐罐、碎碗等，也有雪霸國家公園的木樁指示牌，駐在所大門也清晰可見，我們在此仔細繞行一圈，停留了一小時。

萩岡駐在所--夯土牆

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐（日制酒瓶）

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐（NIPPON）

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐（外頭看字是反的）

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐（右邊似古道）

萩岡駐在所--瓶瓶罐罐 8：40沿著北坑溪古道走，沿途看到多個水泥三角點，8：45經雪霸國家公園北坑溪古道28.9K里程樁，8：50經雪霸國家公園古坑溪古道29K里程樁，9：00經29.1K里程樁，之後經一崩塌，需小心翼翼通過，有一滿是青苔的繩子可拉，9：20叉路展望處可見小雪山、百志興保山、南坑山，取左下，9：25即抵盡尾山東南峰，海拔1340公尺，有顆山字森林三角點（補近23），基石位於崖邊，聽說原深埋土中，被Andrew兄挖出，能找到真是太厲害了！

北坑溪古道

北坑溪古道28.9K里程樁

北坑溪古道水泥三角點

北坑溪古道--血藤果

雪霸國家公園北坑溪古道29K里程樁

北坑溪古道--血藤果

北坑溪古道29.1K里程樁

北坑溪古道--小雪山、百志興保山、南坑山

北坑溪古道--小雪山、百志興保山、南坑山

盡尾山東南峰

盡尾山東南峰 拍好照，吃午餐，10：00往回程，回至北坑溪古道，往回走幾步找較好上切路往上，此處超級陡加上無踏點，費盡千辛萬苦終於進入路況佳的樹林，沿路頗多高山破傘菊；11：40地上有廢棄帆布及垃圾，11：45經一廢棄工寮，取左下，再右行，最後一段非常地陡上，12：05從雪霸界碑後面鑽出至司馬限林道，回至停車處，小休後，再坐上車回程，12：40回至司馬限林道15.6公里的北坑溪古道口，停車看看路旁的大型解說牌，再續回程，14：20回抵家門。

回程陡上--上切往司馬限林道

回程陡上--上切往司馬限林道

高山破傘菊

回程陡上--上切往司馬限林道

回程陡上--上切往司馬限林道

菇類

回程陡上--上切往司馬限林道

回程陡上--上切往司馬限林道

回程陡上--經廢棄帆布

回程陡上--經廢棄工寮

回程最後一段超級陡上

回抵雪霸界碑後方

回抵雪霸界碑後方

回抵雪霸界碑

司馬限林道15.6K雪霸解說牌「註1」1924-1939台灣總督府警務局北坑溪道路警力配置：

1924-1939台灣總督府警務局北坑溪道路警力配置「註2」北坑溪古道地名意義：

北坑溪古道地名意義雪霸國家公園北坑溪古道景觀資源、生態資源之調查與經營管理規劃研究（資料來源：國家圖書館 臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/）

交通路線：台中東勢沿省道台3線北上→經卓蘭大橋→右轉接140縣道→接中47鄉道→經達觀、桃山部落(雪山坑)進入泰安鄉→永安、大安部落→過梅象大橋→梅園、天狗部落→接司馬限林道→雪霸國家公園界碑處（司馬限林道20.25K）

航跡檔

航跡圖https://suan1219.blogspot.com/2021/01/202113.html

PS：更多內容請參閱：Blog：恩戀山情