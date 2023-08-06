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造訪雲海的故鄉！中級「苗栗榛山北峰」，幸運還能賞七景

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

榛山

仰望天空，瞧那山嵐               原來，這裡就是雲的故鄉

景點介紹

榛山，海拔2489公尺，位於雪霸國家公園內，屬苗栗之中級山，從觀霧山莊旁出發，循著大鹿林道西線來到榛山步道入口，觀霧森林遊樂區內動植物生態豐富景緻優美，沿途生長著各式杜鵑，如西施花、臺灣杜鵑以及玉山杜鵑，4、5月一片花團錦簇，此外也是賞鳥的好去處，一般大眾走的是基本環狀步道，高點設有觀景台，擁有360度環繞視野，景色極佳，晴朗時可清楚看見聖稜線，自雪山、北稜角，一直綿延到小霸尖山、大霸尖山等名山

行前須知

行程規劃：大鹿林道27.5K＞大鹿林道西線＞1.6K處榛山步道入口＞榛山登山口岔＞榛山北峰（3.7K）＞返回岔口＞觀景台＞續走榛山步道回原入口

行程規劃2：雪霸休閒農場＞雲海咖啡廳觀景台賞景

山岳等級：一般中級山

路線型態：一O一型路線

里程：總路程8.5K

爬升高度：430公尺

大眾運輸：台灣好行觀霧線

攜帶裝備：雨衣，雨褲，保暖外套

是否購票：免門票

準備出發榛山步道，是觀霧森林遊樂區最著名的步道之一，今天除了基本的榛山O型外，我們將會往榛山三角點邁進，可惜突如其來的大雨，最終只到達榛山北峰決定折返

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沿著122線接大鹿林道，到達27.5K林道終點，從觀霧山莊出發，這邊海拔約2040公尺

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觀霧山莊前平台擁有不錯的視野，天氣好時，其實就能眺望聖稜線了，可以今日雲霧較多，只能等到達觀景台碰碰運氣

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大鹿林道西線

大鹿林道的終點，即為大鹿林道西線的起點，由觀霧山莊旁進入，要先走1.6公里的林道才能到達榛山步道入口

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觀霧位於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界，境內經常瀰漫雲海、霧氣，有雲的故鄉之美名，觀霧，泰雅族語音譯為茂義利，意思是「更高的山嶺」，這裡在西元1940年成為伐木林場，直至西元1980年才結束，留下了滿山整齊的人造林

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林道十分平緩易行，是一般遊客喜愛的健行地點

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觀霧果然名不虛傳，沒多久就開始起霧了

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榛山步道

大鹿林道西線1.6K處，遇叉路，左側為榛山步道入口，這裡海拔約2070公尺

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榛山步道為O型路線，單純繞一圈約4.2公里

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馬達拉溪溪谷

先到達的是馬達拉溪溪谷，建有一座小木橋，景色秀麗，彷彿置身歐洲之境

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順著步道走，很快就來到三岔路口，左為回程O型的路線，先取右往榛山前進，指標寫往觀景台

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這段榛山步道林相優美，充滿中級山神秘之感，一路爬升，落差大約300公尺，路面原始，遍佈樹根與石塊，並非一般休閒步道

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森林裡充斥著各式各樣的杉木群，高聳入天，樣貌奇特，好夢幻

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榛山登山口

大約1.4K處，到達榛山登山口，海拔已來到2300公尺，入口設有警告標語，由此起登前往榛山，距離約2公里，此段路線較為冷門，路徑較不佳，請評估自身狀況再行前往

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往榛山的路上滿滿的箭竹林，不斷刷臉，還開始冒著細雨，真是有點狼狽，整體而言路徑還算清楚，難度不會太高

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路徑上充滿著奇怪的蕈類，雞蛋仔香菇與藍色香菇，還真的都是頭一次看到

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榛山北峰

大約走了1.5公里，抵達榛山北峰，海拔2468公尺，無基石，山頂位於林間無展望

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雖然距離榛山主峰僅剩最後500公尺，但因突如其來的大雨，加上後段地勢陡峭的緣故，考量安全性，決定臨時折返，續走榛山步道下山

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個人爬山很少遇到大雨，原本以為海拔2000多公尺穿雨衣淋雨會變很冷，但其實雨衣保暖效果比預期還要好

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榛山觀景台

回到一般步道後，很快就到達榛山觀景台，為一木造平台，以聖稜線景觀聞名

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下過雨後，雲霧漸散，但依然沒辦法完整的看見聖稜線全貌，來到雲的故鄉，或許，雲才是主角，享受當下的寧靜，才是最重要的

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最後把4.2公里的榛山步道O型完成，原路回到觀霧山莊，準備前往雪霸休閒農場的雲海咖啡廳賞景

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雪霸休閒農場，位於新竹縣五峰鄉，位在海拔1900公尺左右，距觀霧森林遊樂區區僅6.5公里，最著名的是一年四季幻化無常的雲霧景觀，特別是冬季，幸運的遊客甚至可以在短短兩至三天內，欣賞到著名的雪霸七景，『日出』、『晚霞』、『山景』、『霧景』、『雨景』、『觀星』以及『雲海』

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雪霸休閒農場，是觀霧著名的休閒勝地，內部的雲海咖啡廳採露天席位，能一覽附近群峰，山巒疊綿，風景優美

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站在觀景台上，映入眼簾的是新竹的中級山群，結城山，佐藤山，霞喀羅山，石鹿大山，麥巴萊山，民都有山，油羅山，野馬瞰山，全部一覽無遺

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觀霧榛山步道是一條十分優質的夏日健行路線，完全感受不到酷暑的悶熱，沿途林相優美，溪流潺潺，空氣清新，還有遼闊的展望，天氣好聖稜線就近在眼前，除了榛山，附近還有觀霧瀑布步道，檜山巨木步道，賞鳥步道等，是個值得一來再來的地方

步道 咖啡廳 登山

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