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讚嘆大自然的鬼斧神功！ 探尋「拉拉喀斯神木群」 最大紅檜巨木令人神往

健行筆記／ 健行筆記黃家小隊

20200209探尋拉拉喀斯神木群，順登特富野古道-梯子板山 

日期:2020.02.09人員:黃家小隊(爸.媽.阿寶)、大姑姑夫妻、安伯、魏老師夫妻、德仁阿伯夫妻、美靈阿姨、章老師家三人、豪伯夫妻、Monica、朝瑞哥及游家4位。共計22人 前個月看到好友黑山羊家族的臉書，出現了”拉拉喀斯神木”的字眼，讓人覺得好奇，嘉義還有新曝光的巨木群嗎?查詢了網路資料，得知:拉拉喀斯神木群位於嘉義縣阿里山鄉，曾文溪源頭之一的特富野溪，海拔約1700~1800公尺的位置。這座山谷長滿許多野生杜鵑，被鄒族人稱為「拉拉喀斯」。其中最大紅檜巨木，生長於傾斜40度的山坡上，目前無官方實測尺寸，網路上資料粗估樹圍約為24.75公尺，和林務局記錄的台灣第一的大安溪神木的樹圍25公尺，在伯仲之間。

哇!真是令人神往，心動不如馬上行動。由於先前少數幾篇的資料，不是語焉不詳，就是路徑雜亂。且需要一路上溯曾文溪最高源頭，亦即枯水期限定秘境探勘！決定周末先到達邦端古道停車場夜宿，並加碼特富野古道，登梯子板山(海拔1859M)三等三角點!神木.古道.登山一次全滿足! 2/8周六，大夥從台南.台中.高雄各地出發，前往達邦特富野停車場。我們於14點出發，結果到特富野部落後，一時不察右側往特富野的叉路，結果一路續行開到十字路，哇!真是太大意，趕緊原路開回特富野，找到真正入口，爾後產業道路路面小，多轉彎，且路面坑洞不小，以開高底盤車為宜，小車可能會刮到幾次底盤。1710抵達停車場。約可停8輛車，旁邊有廁所有水很方便。周圍就是盛開的杜鵑花與緋紅櫻花，搭配著雲霧，真是唯美。

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周末都是我們的車輛包場，並無其他車輛進入。相較於自忠端的人聲鼎沸，這端可就冷清許多。好玩的是有兩隻可愛的貓咪，住在邊坡上，一點也不怕人，可以撫摸又乖順，成為這兩日在停車場的最佳玩伴。

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1730大家動手搭帳篷，並於涼亭旁合力拉起緊急帳。今晚露水甚重。1800天色漸暗，溫度陡降，開啟營燈，開始炊煮，大家各顯神通，紛紛拿出私房好菜，有現炒現煮的，還有購自餐廳料理的，感謝豪哥提供一大鍋的砂鍋魚頭，美靈專業自製鮮蔬沙拉….還有許多…族繁不及備載。互相吆喝，賣力推銷，實在有趣。

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1920左右，曾朝瑞山友與游老師一家也來到，趕緊提供熱湯餘菜。曾朝瑞山友兩周前於能高越嶺道相遇，爾後，相隔一周和游老師山上相遇，聊聊後就邀約一起來，真是奇特結緣，算是親子登山的同好。小朋友聽說黃家小隊也有兩個小朋友，沒想到已經找不到小孩子了!哈哈~大家互相介紹後，聊天說笑，很快就打成一片。2000夥伴們拿出禦寒飲料，黃湯下肚氣氛更顯熱烈。2020帶起頭燈夜遊，往特富野古道入口起登，今晚是月圓夜，月光大綻光明，星兒就稀少許多。上攀了約400多公尺，聽聽貓頭鷹叫聲，探尋飛鼠蹤跡，聊聊山上趣事後折返，效法清朝曹雪芹的暖足夜行。2045回到停車場，製作布丁，今晚是元宵節，煮一大鍋的黑糖湯圓以及芋圓，真是應景又暖心呀!接下來是遊戲時間，由宇呈哥哥主導的手機桌遊-誰是臥底，可以同時讓10個人參與遊戲，大家很快就上手，笑成一團，尤其是豪伯，搞笑功夫一流，常讓我們笑倒。2200收拾乾淨，大家就寢囉~停車場上有7頂帳篷，2台車宿，月光下遠離塵囂，避開武漢肺炎疫情，在周遭盛開的櫻花樹下，安靜入睡。

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2/9周日-拉拉喀斯神木群，特富野古道-梯子板山0520起床0712大姑姑一車從台南出發，來到停車場會合0725拍照後出發。往下行，約200公尺處空心大樹處，左下進入產業道，一路順著產業道，上上下下，都是廢棄山葵園。

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這是錯誤入口，可以硬切，但很辛苦經過半小時後，已經攀升不少，路徑越來越陡峭，對照GPS後，發現走錯叉路，繼續走會往北霞山方向，折返到叉路口，老爸與豪伯下切溪谷尋路約100公尺，雖然路徑可以接上去，但是亂石雜草青苔叢生，不適宜婦孺嘗試，決定撤回。0845回到水泥路口，往下約100公尺，特富野古道300公尺的牌子，有個三叉路口，左下產業道。這才是正確路徑，平坦許多，路上遇到有一小貨車。 

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右下是正確的產業道0858倒木蔓藤擋住路徑，往右切過。

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0905快速推進，很快到叉路口

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右下溪是通往第3、第4號神木的路徑，我們取左前方，就看到第一帆布獵寮。

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第一獵寮0907第二帆布獵寮，終於可以休息一下。腹地大且乾爽。 

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第二獵寮 帆布獵寮前，左直上就看到了第一棵巨木，今日大自然給我們的第一個禮物，大家開心起來。我們先上去瞻仰拍照，用食指比出1的手勢。大埔195林班編號005號。<5121>圓鋁牌，聽說是林務局幫巨木做的DNA鑑定、建檔，可防止山老鼠盜伐。

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第一號巨木0935回第二帆布獵寮，將食物和公器放置於獵寮。穿越第二帆布獵寮跟著山徑續行後，約幾十公尺後有小叉路我們先緩陡上，就可以看到2號巨木。而直行是水管路。0940第二棵巨木，大埔195林班編號006號，

<5122>林務局圓鋁牌。人數太多不太好站立，大家各自找位置，比出2的手勢。

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第二棵巨木0948原路回到小叉路，看到黑色大水管，取左，山徑還算清晰。途中山徑與黑色大水管有交會，1000沿路到溪谷，溪水不大，是獵寮的水源。稍微往上游走幾公尺，右上綁有布條。往上續行

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1005拉拉喀斯神木，忽然看到神木矗立眼前，真是巨大呀~只能由瞻仰的角度往上拍攝，大自然的造物神奇，樹幹有些地方類似動物的鼻臉。大家輪流拍照。(這是此區最大的紅檜，為避免閱讀時混淆，稱之為神木，以和第三號巨木作區分)

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雖然路徑不明，我們決定繼續往上探勘，沿途對照俊翰兄提供的航跡做判斷。神木之後的山徑很陡，仔細尋找，還可以找到不明顯的路徑，以及一些舊繩子及舊布條…大致上就一直往上攀1035一棵巨木，我們稱呼為加碼的第六號巨木，山徑還是陡峭不好走，大家對於有探勘味道的原始路徑，還是很興奮。

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神木直上遇到的巨木1050附近路徑不明，稍作休息並找路。兩棵不同巨木相互纏繞，左側還有一棵巨木，都算是加碼，給我們的微鼓勵。上切不久，要往右邊切過，可以接到3.4棵巨木路徑。

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相互纏繞的樹木1102看到布條，接回明顯路徑，才放下心來。續走有一叉路，直行與右下，我們先直行。1105第4棵巨木（沒有編號），大休，大家輪流拍照。看起來沒有很巨大，樹冠優美，雲霧此際漫湧，很美的地方，附近有稍大一點的腹地可休。但是因為他們生長於斜坡上，一半以上沒有進入視野，若下切一點換個角度，才能感受它的雄奇，第二、四棵巨木也是這樣。後來，發現抱著大樹的角度，由下仰拍，可以讓人變高瘦，於是一些女性同胞們都熱烈的擁抱巨木，希望可以拍出身長腿長170-180CM的美照，當然也搞出不少的笑話。

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第四號巨木1125回程，續往下行。1127超長的倒木，旁邊有一挖空的樹幹，頭可以探進去，裡面居然是中空的，但樹仍生機盎然。 

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搞笑照片，非屬暴力情節(游爸與瑞哥擔綱演出)

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1135第3棵巨木，大埔191林班編號004號，<5126>林務局圓鋁牌。因為下緣不好站立，只能輪流拍照。下緣的樹瘤有被鋸掉痕跡。 

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1146溪溝，吃糖果等後面的夥伴。

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1152續下，1154廢帆布獵寮，往左下，有廢棄彈簧墊。1203回到溪床，旁邊就是叉路口，完成一個O型走法。溪床無水，老爸與幾位叔叔往上一直探巡水源，我們肚子餓了，開始大吃零食。1220上溯找到水源，原來已經溯到早上10:00準備上切神木的溪谷，裝了27公升的溪水  

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豪伯開心取水1230背水回第二帆布獵寮，開始炊煮，煮起三大鍋，包含羊肉爐、酸菜白肉鍋以及牛肉麵三種口味。這餐分工詳細，大家都有攜帶一些配料與肉片，享受豐盛的一餐。瑞哥與游爸攜帶地布，大家除了好坐，我也在這睡個午覺，賞受溫暖的陽光。

  

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大家吃飽了，剩下一些丸子與配料，老爸說:如果這時有口罩當獎品，一定很快就清完了!沒想到瑞哥真的有準備提供幾個口罩，3位夥伴一人一碗，很快把全部食物清光，還舉辦個小小頒獎儀式，大家都笑翻了。 

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頒獎典禮(吳老師與游小妹) 接下來泡壺茶，真是舒爽。 1405回程 1425回到水泥路口 1440停車場，稍作整理往古道口出發，入口是6.32K，一路沿著木棧上升 

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1500古道5.7K附近，有綁布條。一路緩上緩下，林蔭間舒適好走。 

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1518登頂 梯子板山，海拔1859M，三等三角點。大家拍照，並分享零食。1540出發。 

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1610停車場，在入口處的”注意熊出沒”鐵牌，大家做出和熊一樣的姿勢。哈哈一笑，為本趟旅程-神木/古道/登山劃下完美句點。  

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20隻熊出沒!

 

附註:

 1.觸口到特富野古道達邦端入口，距離甚遠，需要事先計算車程，特富野部落進入古道的右側路口，指示牌內縮，需要留意，以免錯過。 2.若對於神木群路徑不熟，或是無GPS航跡者，不建議O型走法，採分開來回走為宜。可以從第一獵寮前叉路右下過溪床，有明顯路徑可以走訪第三與第四巨木。  

神木 古道 登山

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