大轉折！漫步「南二段雙S型稜線」，山旅最硬行程「遠得要死的雲峰」

脊樑山脈雙S稜線

南二段路程主要在中央山脈主脊上縱走，在玉山國家公園內呈雙Ｓ型由北向南綿延而下，為一條縱向步道，步道全長約為89.3公里，自秀姑坪往南路段屬3千7百萬年沉積的畢祿山層，全程大部份海拔在3,000公尺以上，地勢高徒，步道不但長且沿線斷崖、雜草密布、氣候變化大，極富挑戰性與冒險性。

本路線沿著中央山脈主脊稜線而走，視野展望良好，且時而上山峰時而下谷地，景觀變化萬千。秀姑坪一帶遍布白木林及高山杜鵑；八通關一帶、大水窟山經南大水窟山到達芬尖山、塔芬池一帶及南雙頭山、三叉山一帶等處為有名的「高山草原」，植物組成為玉山圓柏、玉山杜鵑、玉山箭竹及二葉松林等；大水窟北側、達芬尖山右側為陡峻之斷崖；大水窟、塔芬池、嘉明湖等為高山湖泊，有如山中明珠；本路線南側山峰－向陽山、三叉山一帶向南望，可盡覽關山大斷崖的「南一段」特殊地形景觀；向陽山崩崖險峻、三叉山廣闊草峰，在視覺體驗上，極富變化。

▲大水窟山至南大水窟的曲析稜線

▲大水窟草原稜線

▲南雙頭山的曲折稜線

高山草原

中央山脈稜線於大水窟山轉向東南至大水窟山屋，即進入一片廣大的草原，為最高隆起準平原地形，其後稜線再轉向西南至達芬尖山，完成第一個S型，緊接著於塔芬山至南雙頭山間再完成第二個S型，其間在大水窟池附近、達芬尖山的北稜與東南主稜、塔芬池附近及轆轆雙峰經雲峰到南雙頭雙峰間均有不同高度的準平原地形。

為此行第二階段，即是漫步在中央山脈高山草原，行程如下：

Day 5：大水窟山屋→南大水窟山→達芬尖山→塔芬谷山屋(8.9K，上升457m，8時45分)

Day 6：塔芬谷山屋→塔芬山→塔芬池→轆轆山→轆轆山屋(7.6K，上升843m，9時30分)

Day 7：轆轆山屋→雲峰東峰營地→雲峰→雲峰東峰營地→南雙頭山→拉庫音溪山屋(14.8K，上升979m，13時15分)

▲塔芬谷山屋

▲轆轆山屋

▲拉庫音溪山

破曉出擊

今天是8日行程中較為輕鬆的一天，可以不用帶著頭燈，披星戴月的出發，5點天亮起床，跟水鹿拍拍照，5:45好整以暇的出發，不過本日清晨風速極大，且有薄霧，清晨走起來還是有點吃力，加上沒有注意穿上防風外套，以致於因風寒造成腸胃不適，下午抵達塔芬谷山屋時，甚至有點吃不下飯，還好協作小浚提供欣表飛鳴，加上長安學長推拿緩解不適，有人說：一個人可以走很快，一群人可以走很遠，真心感謝二位協作帶給團隊穏定的力量，在隊員裝備及身體發生狀時給予即刻救援。

更感謝每位隊員互相體諒包容，並相互支援，這次南二段8天8夜山行讓我對登山隊伍的組成有了更深的體悟，對日後規劃登山計畫時會做更細緻的安排，我們走得很慢，但收獲比別人更多，在此謝謝所有隊員全力的配合及支持。

▲黎明時的金色山脈及水鹿

▲頂著強風向南大水窟山出發

▲出現觀音圈

▲6:50登頂南大水窟山(H:3381)

▲回望大水窟山，風起雲湧

▲眺望花東縱谷

▲佇立在眼前雄偉的新康山不愧是東台一霸

▲開始上攀達芬尖山

▲新康山

▲大水窟山

▲塔芬山

▲與達芬尖山合影

三尖探花達芬尖山，標高3208公尺，山形從玉山主峰俯視，或是從八通關草原遙望以及從其東南主稜眺望，盡都尖峭如錐，因而得「尖山」之名。與中央尖山、大霸尖山，合稱「三尖」。中央山脈在此折成銳角。東腋為塔達芬溪源，兩岸皆為崩崖岩壁，東北起伏量小，東南起伏頗峭。山峰如雕刻尖刀。西有崖壁，北為峭坡，南稜稍緩，但岩脊斜峙如刃。

▲11:40全員登頂達芬尖山

▲2:30扺達塔芬谷山屋

▲長安學長推拿緩解腸胃不適

唯二休息日今日行程將攀登塔芬山及轆轆山，是僅次於昨日的輕鬆行程，所以一樣等天亮再出發，不用帶頭燈，一路緩步慢行，養精蓄銳，以備明日雲峰的硬戢。

塔芬山

塔芬山，又稱為達芬山，標高3090公尺，有二等與森林三角點各一顆。山體呈錐狀突起，遠眺略如金字塔形，峰頂淺竹柔茵，四面松林圍繞，形勢清麗秀氣，是座和藹可親，屬於小家碧玉型的山峰。

▲7:00全員登頂塔芬山

大山之眼

塔芬池，外型如明亮的眼眸。那由於池水深淺與池底土壤顏色，形成如同眼珠與眼白分明的兩圈同心圓造型，唯妙唯肖，像極了高山大地的眼睛，守護監視著過往子民與流逝的雲和月。

轆轆山

轆轆山，標高3279公尺，有顆三等7530號三角點。轆轆山東峰標高3267公尺，兩峰橫嶺相峙，難分軒輊。全山西有荖濃溪支流三向環蝕，東有闊闊斯溪源流夾擊，除東南主稜緩斜外，四面峭壁，是座堅毅崔巍，深具個性風骨的名山。

▲13:00全員登頂轆轆山

▲俯視山下轆轆山屋

▲14:30抵達山屋休息

遠得要死的雲峰

山行第7天進入本次山旅最硬的一天，本日預訂要造訪遠得要死的雲峰，行程逾13時。雲峰擁有傲人的海拔高度與特出的位置，立於山巔，風光無限。北邊隔著蒼翠的荖濃溪河谷，可近觀玉山群峰南段諸峰和中央山脈雲峰以北的一些山頭；向南則可瀏覽群峰競秀，排列在拉庫音溪對岸的向陽山諸峰，以及遠方的南一段山稜；東方隔著南雙頭山的稜脈，可見東台一霸新康山的英姿，就兀立在飄渺蒼茫的層巒之上。環顧四周，坐擁群山萬壑，登山人跨越崇山深壑所遍尋的，不就是這幕豐繁壯麗的景象。

▲日出時的金色山脈(雲峰東峰)

▲雲峰東峰營地(在此下重裝，輕裝前往遠的要死的雲峰）

▲經過刀片岩（3000公尺的劍龍稜)

▲8:45全員登頂雲峰(與友隊小朋友一起合照)

▲那山。那谷。那人

▲返回雲峰東峰營地，上重裝繼續前進

南二段的終點

南雙頭山，標高3356公尺，東臨500公尺處復突聳一峰，海拔約3345公尺。全山呈雙峰並峙姿態，與北邊轆轆山的孿生山容，隔著闊闊斯溪源頭，遙相呼應，競秀爭輝。南雙頭山或許即因位於轆轆雙峰之南而得名。為玉山國家公園中央山脈南二段南邊最後一座百岳。

▲稜線在此又是一個大轉折

▲13:40全員登頂玉山國家公園範內最後一個山頭

▲3000公尺上的抺茶山

▲隱藏在森林裡的山屋

▲15:40抵達位於拉庫音溪畔的山屋(今天終於可擦個澡了)

未完。待續.......