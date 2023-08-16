快訊

LINE釋出3大更新！免費用LINE FRIENDS頭貼 「主題富翁」可自動換背景

早晨財經速解讀／重返空頭？Michael Burry大幅做空標普 房市回暖？巴菲特Q2重押地產股

又被問「賴蕭配」 賴清德一度笑到講不下去

大轉折！漫步「南二段雙S型稜線」，山旅最硬行程「遠得要死的雲峰」

健行筆記／ 健行筆記Straybirds

脊樑山脈雙S稜線

南二段路程主要在中央山脈主脊上縱走，在玉山國家公園內呈雙Ｓ型由北向南綿延而下，為一條縱向步道，步道全長約為89.3公里，自秀姑坪往南路段屬3千7百萬年沉積的畢祿山層，全程大部份海拔在3,000公尺以上，地勢高徒，步道不但長且沿線斷崖、雜草密布、氣候變化大，極富挑戰性與冒險性。

本路線沿著中央山脈主脊稜線而走，視野展望良好，且時而上山峰時而下谷地，景觀變化萬千。秀姑坪一帶遍布白木林及高山杜鵑；八通關一帶、大水窟山經南大水窟山到達芬尖山、塔芬池一帶及南雙頭山、三叉山一帶等處為有名的「高山草原」，植物組成為玉山圓柏、玉山杜鵑、玉山箭竹及二葉松林等；大水窟北側、達芬尖山右側為陡峻之斷崖；大水窟、塔芬池、嘉明湖等為高山湖泊，有如山中明珠；本路線南側山峰－向陽山、三叉山一帶向南望，可盡覽關山大斷崖的「南一段」特殊地形景觀；向陽山崩崖險峻、三叉山廣闊草峰，在視覺體驗上，極富變化。

cb8c4619ea92dc6d2cb49ea0aa8066c6.jpg

▲大水窟山至南大水窟的曲析稜線

44522a20010588dff5ecfac757af44ea.jpg

▲大水窟草原稜線

785d2392ebba1abc100ecf0356efd9b2.jpg

e79c734568d2433835bc2d8a2f3c60a8.jpg

▲南雙頭山的曲折稜線

高山草原

中央山脈稜線於大水窟山轉向東南至大水窟山屋，即進入一片廣大的草原，為最高隆起準平原地形，其後稜線再轉向西南至達芬尖山，完成第一個S型，緊接著於塔芬山至南雙頭山間再完成第二個S型，其間在大水窟池附近、達芬尖山的北稜與東南主稜、塔芬池附近及轆轆雙峰經雲峰到南雙頭雙峰間均有不同高度的準平原地形。

此行第二階段，即是漫步在中央山脈高山草原，行程如下：

Day 5：大水窟山屋→南大水窟山→達芬尖山→塔芬谷山屋(8.9K，上升457m，8時45分)

Day 6：塔芬谷山屋→塔芬山→塔芬池→轆轆山→轆轆山屋(7.6K，上升843m，9時30分)

Day 7：轆轆山屋→雲峰東峰營地→雲峰→雲峰東峰營地→南雙頭山→拉庫音溪山屋(14.8K，上升979m，13時15分)

b8cbb04e7363ef339cb363e8803d48cb.jpg

▲塔芬谷山屋

9f80b92ac3a9fd649b2cc8a32095c3b3.jpg

▲轆轆山屋

c3d76f7f965acf0f31851eed92a0a262.jpg

▲拉庫音溪山

破曉出擊

今天是8日行程中較為輕鬆的一天，可以不用帶著頭燈，披星戴月的出發，5點天亮起床，跟水鹿拍拍照，5:45好整以暇的出發，不過本日清晨風速極大，且有薄霧，清晨走起來還是有點吃力，加上沒有注意穿上防風外套，以致於因風寒造成腸胃不適，下午抵達塔芬谷山屋時，甚至有點吃不下飯，還好協作小浚提供欣表飛鳴，加上長安學長推拿緩解不適，有人說：一個人可以走很快，一群人可以走很遠，真心感謝二位協作帶給團隊穏定的力量，在隊員裝備及身體發生狀時給予即刻救援。

更感謝每位隊員互相體諒包容，並相互支援，這次南二段8天8夜山行讓我對登山隊伍的組成有了更深的體悟，對日後規劃登山計畫時會做更細緻的安排，我們走得很慢，但收獲比別人更多，在此謝謝所有隊員全力的配合及支持。

9a7eaf7053b9a3e97e5585245b4e46ca.jpg

db6f3a1d8c5b63cc0ee52d7cd17a3db9.jpg

▲黎明時的金色山脈及水鹿

22988c19c93ed1c5b1f78f18994ac078.jpg

810a24b6546c445283844c32115c2967.jpg

▲頂著強風向南大水窟山出發

91941ec011e2a3d4211c48f77ff7fccb.jpg

cd5f2d12b959351c24b74a1af0730822.jpg

▲出現觀音圈

fad137aeadbb8e4cfa46fee9d27ea4b5.jpg

▲6:50登頂南大水窟山(H:3381)

ec2b92d9a2a254add89a00820a131745.jpg

▲回望大水窟山，風起雲湧

50b9730a1a3d79b4e83280f801c29daa.jpg

▲眺望花東縱谷

fa350aebc54294d11e23c3f5087160d9.jpg

c1d3239d8c8ec3f6de441aa12b250fde.jpg

ba159a550deaa501a01f0b477eeed859.jpg

bc861caeb23dc4edce364fc06faa5ad4.jpg

7c17c66e2e1b6f781695eb901941143f.jpg

c42e83385c0c33d269ce3a14f6ebf47e.jpg

▲佇立在眼前雄偉的新康山不愧是東台一霸

046027d0ba84f3a65669442012c73001.jpg

a1e3bef696dc21973aebd59342ae4d79.jpg

b4fd61c49f7d8f1cbb1465881ee91d83.jpg

▲開始上攀達芬尖山

80866557b0dffb880316649543262671.jpg

▲新康山

8292148c4179ad4fb7f7aa6bad19c74c.jpg

▲大水窟山

6d2f4a112bbd0615249e8cd6ab100632.jpg

▲塔芬山

4bcfe40ea24a197dddc7e9d655348a51.jpg

92b306bc1246ea3502c776faed79cada.jpg

▲與達芬尖山合影

三尖探花達芬尖山，標高3208公尺，山形從玉山主峰俯視，或是從八通關草原遙望以及從其東南主稜眺望，盡都尖峭如錐，因而得「尖山」之名。與中央尖山、大霸尖山，合稱「三尖」。中央山脈在此折成銳角。東腋為塔達芬溪源，兩岸皆為崩崖岩壁，東北起伏量小，東南起伏頗峭。山峰如雕刻尖刀。西有崖壁，北為峭坡，南稜稍緩，但岩脊斜峙如刃。

00a7ca48344c34157128c3f4bb8315be.jpg

0efd416c64fe4ffd936020aec1d062e7.jpg

▲11:40全員登頂達芬尖山

7bcce002917dd22456d0f08620c9ceb4.jpg

d7c495f418abaf5ea8ed0dd9718d4035.jpg

a9a85d224154fa5b525c7100cfbda56b.jpg

309d0d505068dd2ddd6da333035b14b6.jpg

e24b26ea3262411061ccb066998661f2.jpg

98cf367c06151faf52f41c4dd7f410f7.jpg

70b0ec2987f133037c82dcdcba89e30a.jpg

▲2:30扺達塔芬谷山屋

c0ba70a0b9e41e47c8c89ebdbb7bd8d3.jpg

d74623bfbb1ec8c9867e7cc220d0d204.jpg

▲長安學長推拿緩解腸胃不適

唯二休息日今日行程將攀登塔芬山及轆轆山，是僅次於昨日的輕鬆行程，所以一樣等天亮再出發，不用帶頭燈，一路緩步慢行，養精蓄銳，以備明日雲峰的硬戢。

aabe9064e971d052535bbf3d49ed7632.jpg

da55a00ce3de11b0ece54efc4505db64.jpg

b0df8bf3bcff5e64b826f2902dc3da01.jpg

f79c36983b12739f10a46e9a99c14465.jpg

d8a26c1c014c918ef58bab8f783604cc.jpg

塔芬山

塔芬山，又稱為達芬山，標高3090公尺，有二等與森林三角點各一顆。山體呈錐狀突起，遠眺略如金字塔形，峰頂淺竹柔茵，四面松林圍繞，形勢清麗秀氣，是座和藹可親，屬於小家碧玉型的山峰。

445c20560a7b45b801b6700049615861.jpg

86828df61adf5b5bc6ddd82671c9da68.jpg

▲7:00全員登頂塔芬山

大山之眼

塔芬池，外型如明亮的眼眸。那由於池水深淺與池底土壤顏色，形成如同眼珠與眼白分明的兩圈同心圓造型，唯妙唯肖，像極了高山大地的眼睛，守護監視著過往子民與流逝的雲和月。

0e6620cd3da9d8a0e4c9b91779e2fdcd.jpg

ad90aa7977fb04315d360ff7ce4df2e7.jpg

9d44129a8ef02135d1821bd0cbc71cac.jpg

3c48af32a21d625051f6b068eb99544f.jpg

3bc9abe2cfc61023b228174a8138f244.jpg

1630dafacdd56b4cbea8fbd3cc92c5aa.jpg

757fea954744ecfe5e9748f4b4493309.jpg

dd43b13fa679a960904419e32bacfd21.jpg

077ad43e5771c5422b8338552f574bbb.jpg

229c9e565f3496b924bb2a10c4c6a533.jpg

ed8e124cbbe9f39b1da93308681bcfaf.jpg

220d42161f9eaec89e9a601869411031.jpg

轆轆山

轆轆山，標高3279公尺，有顆三等7530號三角點。轆轆山東峰標高3267公尺，兩峰橫嶺相峙，難分軒輊。全山西有荖濃溪支流三向環蝕，東有闊闊斯溪源流夾擊，除東南主稜緩斜外，四面峭壁，是座堅毅崔巍，深具個性風骨的名山。

c0d9035e56ebc8831d527186e7c8f09c.jpg

b82516a2872cbf569420fb97c234dd4d.jpg

4993c9cc512acb0ffcf53ecb32b98a13.jpg

▲13:00全員登頂轆轆山

412290d444077d8b62e17028dc6e4616.jpg

c91ee966c21c7227c1a0fd1c9a433843.jpg

644410cd4b7624f58a338cd17177dfc8.jpg

▲俯視山下轆轆山屋

2355d231ab35865e2d50d4659a974c7f.jpg

▲14:30抵達山屋休息

遠得要死的雲峰

山行第7天進入本次山旅最硬的一天，本日預訂要造訪遠得要死的雲峰，行程逾13時。雲峰擁有傲人的海拔高度與特出的位置，立於山巔，風光無限。北邊隔著蒼翠的荖濃溪河谷，可近觀玉山群峰南段諸峰和中央山脈雲峰以北的一些山頭；向南則可瀏覽群峰競秀，排列在拉庫音溪對岸的向陽山諸峰，以及遠方的南一段山稜；東方隔著南雙頭山的稜脈，可見東台一霸新康山的英姿，就兀立在飄渺蒼茫的層巒之上。環顧四周，坐擁群山萬壑，登山人跨越崇山深壑所遍尋的，不就是這幕豐繁壯麗的景象。

682c22b5ee7b547f0054b0c2d452fc0c.jpg

82ad08147a4b2395d6d50ade52711e55.jpg

2b1494020dfad62b58bb972290ed2003.jpg

▲日出時的金色山脈(雲峰東峰)

e9a8268e5cc7171327bd9784b7bbe874.jpg

0d3f005d7dc127e3d96105d9aa1d4c67.jpg

aa2256b4953091610155f3b97336305f.jpg

2485d5739a2e40de8b8aaf6ac94f2fb0.jpg

ca66367979a51081eed60fb109c07ba3.jpg

▲雲峰東峰營地(在此下重裝，輕裝前往遠的要死的雲峰）

5d8d345981d4d398c329f153fa37591d.jpg

16d849ea616212ac190f42f490a253da.jpg

5447add951cbeb888dcce7212588f09e.jpg

cf0a41e88d41d356fa2b489dd40fe9d7.jpg

▲經過刀片岩（3000公尺的劍龍稜)

c58f101cc18c927302e1eb594494da04.jpg

1b15ef889102ca12c6526b0b2599cc97.jpg

34b33fb001414912cc42806ad3100f7c.jpg

9ae19975b2c913071c4bc1cd7caf2fcc.jpg

700cb3b09fb0785b3447e8062c9baa5b.jpg

▲8:45全員登頂雲峰(與友隊小朋友一起合照)

2c37d0b0673344465c79bc9115d723bb.jpg

af42478f14e785bf31d90c86e4cd4c26.jpg

▲那山。那谷。那人

a79feade629b2ca1f97d5cf08ef1da27.jpg

5b5286bf82b4d71ad28ca7a1017ecc46.jpg

bc344b0a87582344191098e4cdd9533b.jpg

0625fabb7019b98302467d3b4eba3d78.jpg

cacf17a39719705b4203a6816e9b77a1.jpg

▲返回雲峰東峰營地，上重裝繼續前進

南二段的終點

南雙頭山，標高3356公尺，東臨500公尺處復突聳一峰，海拔約3345公尺。全山呈雙峰並峙姿態，與北邊轆轆山的孿生山容，隔著闊闊斯溪源頭，遙相呼應，競秀爭輝。南雙頭山或許即因位於轆轆雙峰之南而得名。為玉山國家公園中央山脈南二段南邊最後一座百岳。

ac139ff866bb6452159fc83f09d85963.jpg

e63bcc46acab1df9aac695566615e508.jpg

81400e67b2cb0c46dbca363ac997274a.jpg

c1f6ffa0bf40fe860078cb4e037ac653.jpg

▲稜線在此又是一個大轉折

379b9c38c5506daad9fabfcd42b4752b.jpg

b2cddf7d528c8947185569b7449b806f.jpg

872ca7a6512ec30a1a2a803fefe6ddae.jpg

8c6e4c51b381959c55937c6fe1ee301b.jpg

c2d96726d6a6450fcd46282fb2b4de20.jpg

▲13:40全員登頂玉山國家公園範內最後一個山頭

3f6db3e8c7810c56ceef828499d93f80.jpg

e438b02644a4d9ca8be60c2350bbf0a6.jpg

▲3000公尺上的抺茶山

9a92e753ebc42b8f980d07429cd1e798.jpg

95ce2212e157188b7d0258f2a8461175.jpg

82f8f059bb40d5669f939cb1c01eca7d.jpg

▲隱藏在森林裡的山屋

732457531b6c7a54326bf9e93ad7c08b.jpg

fd24fdd89b98b79b7a0b5231d9544ff4.jpg

▲15:40抵達位於拉庫音溪畔的山屋(今天終於可擦個澡了)

未完。待續.......

玉山 國家公園 步道

延伸閱讀

台南高雄賺到颱風假？ 彭啟明：杜蘇芮走慢+中央山脈擋 午後風雨增強

男子獨攀鳶嘴山遇大雨走捷徑 受困稜線求援獲救

扯！山友忘關水龍頭 庫哈諾辛山屋珍貴儲水流光

縱走中央山脈釀憾事...協作員摔落邊坡 陸空合力運出遺體

相關新聞

大轉折！漫步「南二段雙S型稜線」，山旅最硬行程「遠得要死的雲峰」

脊樑山脈雙S稜線 南二段路程主要在中央山脈主脊上縱走，在玉山國家公園內呈雙Ｓ型由北向南綿延而下，為一條縱向步道，步道全長約為89.3公里，自秀姑坪往南路段屬3千7百萬年沉積的畢祿山層，全程大部份海拔

山區交通史上的重要角色！探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰，穿梭芒草陣、廢林道及杉木林

探訪萩岡駐在所、盡尾山東南峰 2023.7.13 北坑溪古道，大致沿北坑溪主流而行，故名之北坑溪古道。興建於日治大正及昭和年間的道路，主要功能是理蕃和採擷樟腦。北坑溪古道東傍北坑溪而上

山不高卻佔地重要！走訪五堵獅頭山無菸步道，蟲鳴鳥叫、眺望四面視野好

旅遊日期:112.07.19 天氣:晴天 五堵獅頭山又稱獅仔頭山或西頭山，海拔174公尺山雖不高卻是日據時代用於觀測盟軍動態的要地。沿著福秀山山脊稜線爬往獅頭山，從玉泉宮起點約600公尺已改鋪

讚嘆大自然的鬼斧神功！ 探尋「拉拉喀斯神木群」 最大紅檜巨木令人神往

20200209探尋拉拉喀斯神木群，順登特富野古道-梯子板山 日期:2020.02.09人員:黃家小隊(爸.媽.阿寶)、大姑姑夫妻、安伯、魏老師夫妻、德仁阿伯夫妻、美靈阿姨、章老師家三人、豪伯夫妻

「能高越嶺道」夢遊記！走進歷史發思古之幽情，幸運才看得到滿天星辰

2020年黃家小隊能高越嶺道夢遊記 前言2005年第一次全家走能高越嶺道，也是小妞的第一、第二座百岳。當時剛入門山林，只知道這條路線在登山界享有盛名，箭竹草原綿延如茵，而且能高-安東軍縱走、奇萊連峰

造訪雲海的故鄉！中級「苗栗榛山北峰」，幸運還能賞七景

榛山 仰望天空，瞧那山嵐 原來，這裡就是雲的故鄉 景點介紹 榛山，海拔2489公尺，位於雪霸國家公園內，屬苗栗之中級山，從觀霧山莊旁出發，循著大鹿林道西線來到榛山步道

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦