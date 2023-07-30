走在台灣的屋脊！南二段起手式8天8夜慢行 收穫最美、最獨特的地景(上)

百岳經典縱走

中央山脈南二段為岳界非常著名的縱走路線，因為沿途均有山屋，不用另外背帳篷，且一次山行可以攀登八通關山、秀姑巒山、大水窟山、達芬尖山、塔芬山、轆轆山、雲峰、南雙頭山、三叉山、向陽山等10座百岳，所以亦為山友公認的初級縱走路線，其規劃路線有順走（向陽森林遊樂區進 / 東埔登山口出）及逆走(反向)二種方式，本次山行規劃以逆走方式完成，由東埔登山口入山，以8天8夜慢行的方式，欣賞縱列在荖濃溪與秀姑巒溪的分水嶺上呈現雙S型走向的中央山脈主脊以及10座蜿蜒駐立天壤的百岳。

八大秀

八大秀是八通關山、大水窟山、秀姑巒山三座山岳串聯的路線，屬於南二段的其中一部分，一般由東埔的八通關古道登山口起登，沿途閱覽溪谷、斷崖、飛瀑、大草原、白木林、駐在所遺址等多元景色，登頂展望絕佳的八通關山，中央山脈第一高峰的秀姑巒山，以及八通關古道東西分界點的大水窟山。此行第一階段，即是完成八大秀的縱走，行程如下：

Day 1：東埔服務中心→愛玉亭→樂樂山屋(3.7K，上升352m，2時)

Day 2：樂樂山屋→對關駐在所→觀高工作站(11.1K，上升1138m，6時45分)

Day 3：觀高工作站→八通關山西峰→八通關山→巴奈伊克山屋→中央金礦山屋→白洋金礦山屋(10.2K，上升1272m，12時)

Day 4：白洋金礦山屋→秀姑坪→秀姑巒山→秀姑坪→大水窟山→大水窟山屋(8.2K，上升684m，9時30分)

▲樂樂山屋(H:1670m)

▲觀高工作站(H:2490m)

▲白洋金礦山屋(H:3380m)

▲大水窟山屋（H:3227m)

一波數折的出發

基於戰術考量，將一般人首日由東埔至關高工作站的行程拆成二日，一方面可以提前一天申請入園，另一方面則是以緩慢上升高度的方式降低高原反應的發生機率，並減少首日背包重量最重時身體的負擔，只是沒想到出發日午後雷陣雨下得特別大又特別久，從下午3點多出高鐵烏日站，一路滂沱大雨下到下午5點東埔服中心，雨勢才漸緩。接著辧理線上報到時，又因為一位隊友ID誤植，以致無法完成線上報到，只好趕緊連絡留守人於翌日向玉管處說明，並同時更正保險資料。接著坐上接駁車信哥幫我們找好的在地小發財車，載我們上八通關古道登山口，免去重裝爬陡坡的辛苦，18:20於細雨中出發。

▲東埔服務中心線上報到

▲18:20八通關古道登山口團拍後出發(細雨中能搭小發財車上登山口真是幸福，感謝中搜信哥貼心的服務)

▲下了一下午的雷雨，父不知子斷崖有間歇性落石，全員警戒快速通過，並告知明日要上山的協作，要小心落石。

▲晚上８點多抵達樂樂山屋（首日太輕鬆了，第一晚就喝掉一瓶高樑)，邱董告知大背包腰帶斷裂（翌日肩帶也斷裂），緊急連絡晚一天上山的協作，在望鄉借背包，翌日上山替換。

▲D2起床先幫邱董將背包做好固定(可不可以不要每次都在縱走第一天出功課)

▲因為怕觀高工作站搶不到床位，一大早６點就起登。

▲深邃的陳友蘭溪谷

▲乙女瀑布

▲10:20來到高繞起點

▲明日要造訪的八通關山

▲12:05抵達觀高坪

▲12:30抵達觀高工作站

▲在工作站地基下方發現菊池氏龜殼花-臺灣特有蛇類，是臺灣唯一能夠分佈到海拔3,000公尺的蝮蛇科毒蛇。

▲工作站前觀賞落日餘暉

披星戴月去旅行

經過前面二天的暖身，本日開始正式踏上迂迴綿長約45公里的南二段之旅，基於安全考量，規劃走高繞路線上八通關西峰，再循稜上八通關山，不走崩塌路至八通關草原，另考量翌日要攀登秀姑巒山，所以將本日宿營地推進到在中央金礦山屋之後的白洋金礦山屋，也因此讓本日行程成為本次山行唯二的超過12小時的艱難行程，所以一早４點起床，摸早黑出發，開啟披星戴月的南二段山旅。

▲D3 4:20摸早黑出發-披星戴月去旅行

▲眺望玉山群峰

▲八通關西峰

▲眺望玉山群峰

▲群大山(右)及陳友蘭溪谷

▲俯瞰八通關古道及八通關駐在所遺址(空地處)

▲前進八通關山

▲眺望南二段群峰

▲陳友蘭溪谷

八通關山

八通關山，標高3335公尺，以尖突的東西兩峰，座落於玉山山脈與中央山脈的連結線上，岳界以東側的最高峰為主山，峭拔的岩峰頂上有顆森林三角點；西鄰隔淺鞍亭亭相對的草原巒頭是為西峰，在其陡峭的西坡山腳下，則為著名的八通關草原。八通關山即以連體的雙錐造型，挺秀於兩大山脈之間，引人惹目。形勢特殊的八通關山，東西兩側各有巍峨大岳夾恃，海拔高度上比玉山主峰及秀姑巒山已陡降達500多公尺，猶如兩側為父母親牽引扶持的小孩。雖然顯得嬌小孺慕，但這裡卻是觀賞玉山群峰與秀姑巒山、烏拉孟山及大水窟山等高峰峻嶺的最佳展望臺。

▲八通關山

金門峒斷崖金門峒斷崖，是台灣的一處斷崖，因陳有蘭溪谷頭侵蝕所形成，名列《台灣的地景百選》之一，為陳有蘭溪水系之主流發源地，位於南投縣信義鄉八通關草原之西側。由於金門峒斷崖現在仍持續往南侵蝕當中，已有架設監測儀器，並於頂稜打入數十支木樁，配合航空拍攝，玉山國家公園管理處持續對金門峒斷崖觀測調查，並於1992年完成一份研究報告。根據測量結果，陳有蘭溪的谷頭與其上方的鞍部落差達580公尺，而荖濃溪谷與鞍部落差僅有180公尺，以陳有蘭溪向源侵蝕的能力，總有一天會蝕穿鞍部，襲奪荖濃溪的溪源。

▲八通關山近觀金門峒斷崖

▲回到叉路口

▲巴奈伊克山屋

▲中央金礦山屋

▲白洋金礦山屋

秀姑巒山

秀姑巒山，標高3805公尺，山體龐大，以東北──西南走向縱列斜亙，雄踞脊樑中段最高地壘之上，巍峨蒼蒼，是僅次於玉山和雪山的台灣第三高山，中央山脈的最高峰，「五嶽」之一。北臨3785公尺的烏拉孟山，南有3642公尺的大水窟山，兩側高山名峰拱衛，如金童玉女隨侍，秀姑巒山獨聳其間，山形崔巍挺秀，形勢磅礡雄渾，不愧是脊樑上最具威儀的山岳盟主。關於秀姑巒山的山名由來，根據邢天正的考究，秀姑巒山可能是吳光亮總兵在開鑿八通關古道時，以東部阿美族的地名用作山名。邢老說：「秀姑巒原本不是山名，更不是人名，秀姑巒不是漢人的語言，也不是布農族的語言，而是住在平地的阿美族的語言，是東部海岸的地名和阿美族的族群名稱。」

▲為了避開午後雷陣雨，03:50摸早起登

▲朝陽映照的玉山群峰

▲穿過刀片岩

▲東台一霸—新康山

最高隆起準平原

中央山脈南二段主脊雖受卑亞南構造線的逼近影響及荖濃溪強烈的下切刻蝕，形成陡崖綿亙，東側又受拉庫拉庫溪眾多支流的急遽向源侵蝕，整座山稜呈現複雜錯綜的地形，但從宏觀仔細的比對下，主分嶺上仍留存著在不同造山循環時期所遺留下的殘餘地形面。秀姑巒山三巒駢立的地壘狀山形，屬蝕餘的殘丘狀地壘；大水窟山平頂高度3600～3636公尺，也是殘丘狀圓頂峰。兩山之間（秀姑坪一帶）有最高隆起準平原面，高度在3450～3600公尺間；大水窟池附近有3200～3400公尺的最高隆起準平原之標準平坦面。

▲稜線上眺望大水窟最高隆起準平原地形

▲7:15登頂中央山脈最高峰-▲秀姑巒山(H:3825m)

▲眺望海岸山脈及花東縱谷

秀姑坪

站在中央山脈最高峰秀姑巒山西南山腳的秀姑坪上，極目環顧全是台灣最崔巍壯麗的山河。西方是龐大豪壯、高峻超群的玉山山塊；南方是尖峭突聳，如劍錐天的東台一霸新康山；東方是深邃幽壑、蒼巒翠谷的拉庫拉庫溪河谷；北側是岧嶢峻刻的秀姑巒山鷹瞵鶚視。腳下的這片坦蕩高原，則更讓人震撼懾神，白凜頹斷的圓柏屍骨，或躺或臥，遍野狼藉，景象悲涼岑寂，氣氛頓時變得肅殺與凝重。

▲9:30折返秀姑坪

▲大水窟北峰

大水窟山

大水窟山，標高3642公尺，距大水窟池西北方直線距離約2.2公里，全山基盤廣闊，稜脈通達；中央山脈主脊從東北進入，東南轉出，峰巔即位於轉軸點上，西有躑蠋山支稜伸出於荖濃溪上源，西南有分稜短接越嶺古道，整座山嶺龐大穩重，雖毗鄰秀姑巒山，仍能以特殊雋永的形勢自成大山風範。其最具代表的山岳景觀，可以從秀姑坪方向觀得：長嶺廣闊的圓滑弧線連成一副憨厚平實的容貌，東北側有一片垂落千丈的流砂崩壁，從稜脊直瀉米亞桑溪源谷，在陽光的映射下，黑色的板岩碎礫與石英岩殘片，閃爍著光輝，晶瑩細膩。風起時，則流砂滾動如銀光洩下，是最美最獨特的地景。

▲11:10登頂▲大水窟山(H:3642m)

▲大水屈窟咖啡-在中央山脈轉軸點上來杯手沖咖啡

【歷史的交匯點】

日據時期的大正10年(1921年)，八通關越道路完工之後，日人在台中州與花蓮港廳界址處的大水窟西側路旁，興建了一個六角涼亭，供來往商旅歇腳，亭旁並豎立起一支粗30公分、高約2.1公尺的木造界碑。這裡就稱為「州廳界」。道路以此為界，西側是越嶺道西段，路長約37公里可抵東埔；東側是越嶺路東段，路長約81.6公里可抵玉里。大水窟就因為兩條橫跨東西的越嶺道路，在往昔的年代裡先後在此交匯重疊，又恰居古道的越嶺點與最高點，成為最具代表性的關隘處所，被歷史深刻地記錄著。

▲位於歷史交匯點的大水窟山屋

未完。待續........