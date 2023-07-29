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登上光明頂！新店「柴埕路登山步道」景色一片開闊　稜線視野一覽無遺

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

柴埕路登山步道

景點介紹

柴埕路登山步道，位於新北市新店區，因鄰近柴埕尖而得名，清乾隆初年，當地林木業發達，大量木柴都堆積於今柴埕街附近，利用安坑溪一路運到艋舺，故名曰柴埕，從及人中學旁柴埕路60巷進入，巷底即為步道入口，可通往烘爐地或外挖子山，早年樟腦產業興盛，沿途有數量不少之野牡丹，春夏之交時大量盛開，非常美麗，步道難易度為自然健行型級，以枕木及砌石板等透水性鋪面為主，路線全長約1.7公里

行前須知

行程規劃：柴埕路60巷＞柴埕路登山步道＞觀山亭＞稜線＞光明頂＞返回原入口（經富貴亭）

路線里程：總路程約3K

爬升高度：200公尺

準備出發

柴埕路登山步道，位在柴埕路60巷底，雖可將可開往登山口旁，但仍建議將車停在中段的柏油路旁

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沿著祥和路接柴埕路60巷

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建議將車子停放在產業道路中段旁

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很少見的狗狗出沒警示牌

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柴埕，開墾於清乾隆初年，由於拓荒初期，當地林木發達，大量木柴都堆積於今柴埕街附近，利用安坑溪一路運到艋舺，故名曰柴埕，柴埕街在日治時期，一直是安坑地區最熱鬧的市集，市況繁榮，光復後，安坑溪航運廢除，安康路開通，柴埕街因而沒落

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柴埕路登山步道就在巷底，旁邊有一棟民宅，這裡共有兩個登山口，兩邊相通，左為富貴亭登山口，我們選擇走右方登山口起登

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柴埕路步道大多為枕木或石板路，十分好走，但沿路雖叉路多，捷徑多，但指標相當明確

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此地昔日也稱之為樟荖坑，原稱樟腦寮坑，意指從前山區有許多樟樹，移民在此建有腦寮，因而得名，並曾建造煤炭坑

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往烘爐地方向前進

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之字型爬升後，來到三岔路口，先取左上往南山福德宮登山口方向

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陡上一小段之後，來到一處平台，亦為三岔路口，按指標走往觀山亭，距離剩80公尺

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很快就到達觀山亭，前後都有視野，顧名思義，這裡有美麗的山景能欣賞

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五城山，獅仔頭山，甚至南插天山，都看得到

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新店焚化廠煙囪亦清晰可見

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另一個角度，台北101與南港山，九五峰，映入眼簾，新店的直潭山，小獅山，和美山，亦一覽無遺

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接著返回至第一個三岔路口，往華夏科技大學方向走，前往光明頂山

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這段稜線視野也非常遼闊，連中和白馬寺都一清二楚

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遠眺觀音山與大桶山

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烘爐地與南勢角山更是近在咫尺，巨大的福德正神像就聳立在眼前

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從涼亭旁階梯上行，就是光明頂山

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抵達光明頂，海拔235公尺，設有台北縣政府四等控制點以及一個小圖根點，山頂缺口展望遼闊，能望見整個雙北市區，連新光三越大樓都十分清楚

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超美的風景，美麗的都市景觀讓人心情愉悅

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最後返回原入口，經富貴亭下山，完成今天的旅途

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沿途有聽見山羌的叫聲，還在步道巧遇不小的螃蟹，可見這裡的生態相當不錯

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柴埕路登山步道雖然不長，但景色優美，視野遼闊，除了能順登光明頂，柴埕尖，還能連走南勢角山或外挖子山，路線多元多變，可依據體力自行選擇，步道設施完善，是一處老少咸宜的登山地點

登山 步道 市集

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