真的百看不厭！陽明山「後湖底溪古道」 鳥叫蟬鳴聲不絕於耳

與琴妹、淑芬、Sandy報名後湖底溪古道，預定行程：擎天崗站集合出發-擎天崗溪-後湖底山-後湖底溪古道-番王厝-內雙溪古道-坪頂古圳取水源頭-坪頂古圳步道-溪和宮，領隊/隊長：黃文慶，嚮導：張春祥，交通：捷運劍潭站搭小15公車至擎天崗站，或紅5公車到陽明山總站後轉搭108遊園全程車至擎天崗站7:40

跟琴妹兩奮力擠上小15後直達擎天崗，才知淑芬、Sandy沒上車搭下班，車子搖搖晃晃站到擎天崗遊客服務站後，下車立馬感受到一股天然冷氣迎面吹來，好涼好舒服喔

早到，閒閒沒事，給認識願意讓我拍照的人做個紀錄

搶著跟兩位剛出爐不久的百岳好友ㄚ貞還有秀玉一起合拍，沾點光

總共來了84人

隊長文慶大哥介紹新人

基哥請曾經完登百岳山友出列讓大家景仰拍拍手

嚮導：春祥大哥介紹行程

太陽高空照，大家都慢慢走，已經好些日子沒爬山，體力大衰退，原本擔心會走不動，以這個速度來看，好像也還好

基哥後面壓隊

擎天崗真的好美啊，百看不厭

不趕路還能邊走邊拍照，簡直不要太幸福了

顯哥默默的幫基石補色

金包里大路，門口拍拍照，不取

繼續往前走

木樁是來避牛的

經1號碉堡

接著從黃色警告標誌旁的山徑進入，诶，怎麼有種熟悉的感覺？這才想起，跟小武登山健行曾經來過

行進中，悅耳的鳥叫蟬鳴聲伴行

後湖底山

高度750公尺，無基石

番王厝

路標還很新呢，是2023/4/4才標示的

跟完登百岳的ㄚ貞來張合照，以後還請多多關照

小15公車上的乘客也跟來一起走

途中遇樂樂週五登山隊在泡茶休息，嘿嘿，大家好久不見

上次說首次參加雄鷹的大哥又見面了，沒想到這次又說是第一次參加熊獅，哇，有這麼巧，兩個第一次都讓我遇上，這應該就算是緣分了吧

這兩位是我最欣賞的氣質美女

溪邊休息用餐時坐旁邊的美女沒見過，說是第一次參加，FB上看到行程後自行過來的，哈哈，想當初要進熊獅都沒門道，原來這樣也行

1:00 出發往坪頂古圳

坪頂古圳取水源頭，文德大哥說待會還要去喝咖啡？

怕過會兒有陣雨，咖啡有機會再來品，任拔帶我們抄捷徑先走

下坡趕路膝蓋怪怪的，有點不舒服

至善路登山口聽到有人說車子3分鐘會到，使盡吃奶力氣衝衝衝

1:39 溪和宮搭上小18，吼，最後衝刺百米汗流浹背全身濕透透，比爬山一早上更累

士林站下車，淑芬帶我們吃有名的泡泡冰，謝謝淑芬請客買單，哈哈，久沒吃冰了，竟然吃到會畏寒....

走到捷運站搭車，回家囉！