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扛不過虧損…國光客運年底停駛「台東最後路線」 民眾嘆：真的變成回憶了

從最親民的合歡群峰開始！ 擁360度無遮掩視野 「哈哈山」展望出奇的好

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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2009年合歡群峰是我的百岳啟蒙

台灣百岳不是夢  就從最親民的合歡群峰 開始吧

2023 D0623  哈哈山 - 石門山北峰 (285)  - 石門山 (百岳) -合歡尖山 (285)

我喜歡的歌   Bon Jovi - It's My Lifehttps://www.youtube.com/watch?v=Ts9XQ0kRD4c964d7206e1e5682cde006f30e1306419.jpg

.石火光陰 ， 物非人亦非https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=78942016 D0716-0717 哈哈山 、 石門山北峰 、 小嘆息灣

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https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=99842017 D0805 台灣池 + 合歡北峰 + 合歡西峰  .https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=9985

2017 D0806   石門山 + 合歡尖 + 合歡東峰 + 合歡主峰 + 合歡南峰 

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.再訪 南哈哈山、哈哈山、石門山北峰 、石門山、合歡尖山南哈哈山、哈哈山、石門北峰、 步道長約0.85 公里，來回耗時約1 小時 登山口位在台14 甲線34.3K 處，  克難關旁.c85c7993063814c2b3f7f40b1b06ec8a.jpg

.登山界， 最近夯甚麼  ? 答案是 : 台灣高山 285 台灣海拔超過 3000 公尺的高山究竟有多少 ? 從 268 到 275 再更新為 285 2020 年更新為 285 座 其中合歡群峰 共有 10 座 含合歡五百岳 + 五座非百岳

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.合歡五百岳 : 

合歡北峰 3422 m 合歡東峰 3421m合歡主峰 3417m石門山 3237m合歡西峰 3145m

合歡五座非百岳 : 

石門山北峰 3290m合歡尖山3217m合歡南峰 3205m十字峰 3205 m巴魯莫安山 3085m

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.炎熱的夏天 ，到處都熱烘烘哪裡最涼呢 ? 來去 海拔 3000 公尺的合歡山 ，避暑吧今天心情不太美麗 ，  單眼一直對不到焦  就用手機拍攝吧

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.石門山北峰的入口 位於  克難關日治時期 日人為興建合歡越嶺道，  受山勢阻擋而開闢隧道 ，故得名 : 石門

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.哈哈山稜線三叉路口，先取左上南哈哈山登上稜線， 地圖上顯示 ，這是 南哈哈山,山頂上堆有石塊做標示

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.南哈哈山：海拔 3285公尺，山頂無基石  

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.比悲傷更悲傷的事 : 背單眼練負重.277dde79610293e08af591c460a999f3.jpg

.哈哈山-石門山北峰 稜線位於 合歡主峰 與 合歡北峰 中間位置順稜往下走  可往 合歡溪小嘆息灣2016 年 小嘆息灣， 曾經紅極一時，隱身群山峻嶺間的世外桃源， 不過 ，多年前已禁止登山客進入小嘆息灣

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.2023 的今天，  再訪 南哈哈山、  哈哈山 和 石門山北峰塵封心底的記憶 ， 霎時湧上心頭

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.從 克難關順稜上坡 ， 大約 10 分鐘， 就可登頂 哈哈山 非百岳 ，展望卻出奇的好 ，堪稱 百岳觀景台合歡主、東、北、石門山、中央尖、奇萊、鉅齒連峰 ，粒粒清晰

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.「哈哈山 」 山頂 ，先哈哈大笑吧.3e687508668cd048150466f5351206de.jpg

.這個季節造訪合歡山， 群山環抱，百分之百、360 度無遮掩的視野凝望著一望無際、翠綠的玉山矮箭竹草原坡，連綿起伏的高山景觀真是一大享受

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.循稜順行幾步，刺柏與岩石渾然生成的自然之境 哈哈山 抵達  ，海拔 3286公尺 ， 無基石 這裡是往石門山北峰的O形岔路點，也是360度的展望

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.南哈哈山 海拔 3285公尺 / 哈哈山 海拔 3287 公尺 哈哈山 與 南哈哈山 相距不遠 ，僅隔一小小鞍部，距離數公尺高的小山坡而已

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.再往前下另一小鞍，石門山北峰 抵達  海拔 3290 公尺步徑下切處立有一 「禁止進入」告示牌，那是通往合歡小嘆息灣的路徑，但位屬合歡水源重地， 現已禁止下去。站在 石門北峰頂可賞合歡群峰山景，可看度相當高

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.2016 年時造訪時，「哈哈山」與 「石門山北峰」各有木製山名立牌現已消失不見石火光陰，物非人亦非

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.昔日，若非去「小嘆息灣」順路經過，較少人會來近年「台灣高山 285」盛行之後，「石門山北峰」名列之中，因路程很短，攀登容易，山頂有一大石頭寫上「石門山北峰」，下次來合歡群峰 ，也可順登

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.「會當凌絕頂，一覽眾山小」登上 「石門山北峰」，飽覽眾山，絕美遼闊的視野

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.哈哈山海拔3286公尺、石門山北峰海拔3275公尺非百岳， 無基石，視野出奇的好 

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.「石門山北峰」 山頂腹地不小 ，群山環繞於四周 

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.「石門山北峰」遇到兩位山友 ，坐看雲起她跟我說，此處是欣賞紅毛杜鵑的秘境，當「合歡北峰」步道擠滿賞花的人潮時「石門山北峰」的杜鵑花也是不遑多讓 ，一叢又一叢開得像捧花般燦爛而且，可以包山，包雲，獨享美景

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.稜線高度落差不大 ，步道很清楚，開闊的視線，石門山、奇萊、合歡群峰、中央尖，你可以認出那些山呢

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.「石門山北峰」 與 「石門山」中間隔著 台14甲線霸氣十足的「黑色奇萊」  很威吧

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.石門山是合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔3237公尺，目前已鋪設有棧道與石階，從登山口出發沿著步道，約30分鐘就可登頂。步道大致與公路平行，登頂後再從原路折返。

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.石門山的東面坡較陡，向下俯瞰是立霧溪流域；西面則坡較緩，是大甲溪源頭之一的合歡溪，因此石門山正是立霧溪、大甲溪這兩條東、西部主要河川的分水嶺

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.石門山  最親民的百岳  海拔 3237 公尺 .d915467bbcc0ab801cd7a309cca260e1.jpg

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.入口位於台14甲線33.5公里，  合歡尖山北側登山口停車場處,步道往返1.5小時，距離0.8公里，高度落差187公尺

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.合歡尖山，是台灣的一座山峰，位於南投縣仁愛鄉大同村與花蓮縣秀林鄉富世村交界，處太魯閣國家公園範圍內，位在中央山脈北段主脊上，為合歡群峰的一座山峰，海拔3217公尺。山頂無基石，有立牌標示合歡尖山。位於省道台14甲線33公里合歡山中心旁，交通方便

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.合歡尖山  又稱 角峰， 金字塔狀的山形是 冰河遺跡的奇景

.0c050a52d9f74ef8a1f7d2d2c76ff5e8.jpg步道長度505 公尺，  步道來回時間約30-40 分鐘7483cc3fc140ab65c01a06392e1880a9.jpg.合歡尖山   同樣名列 台灣高山 285 之中，攀登容易， 就爬樓梯的概念

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.合歡尖山 位於 合歡東峰 與 石門山 中間尖尖的山適合登山新手，試試腳力，你會很有成就感喔

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.合歡尖山有其特色。地理學者考證，合歡尖川是台灣冰河時期形成的一座冰斗峰從山頂俯瞰合歡山主峰、東峰之間的凹谷（陸軍寒訓中心所在地），被稱為「合歡谷」， 就是早期冰川侵蝕所形成的「冰斗」（又稱圈谷）。 合歡尖山是台灣最容易親近的冰河遺跡

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.台灣高山只在雪山 和 合歡山區發現 角峰雪山的角峰是由冰 斗裏的冰河向後挖蝕而成的，所以又稱 「冰斗峰」合歡山的角峰卻是由冰斗外的兩條山谷冰河削蝕而成的，由於狀如尖塔狀，得名合歡尖山

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.合歡尖山 也可以走一個 o 行另一側下遊客中心的原始山路，有一小段拉繩攀岩，很好玩的

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. 合歡尖山 位在遊客中心旁 ，這裡設有停車場.8758c90ce7d25282a007c88a00e05e3a.jpg969b2d839626d108be5e0b3fb9d0c185.jpg8685dfd683d17b4526d63e3e5299b5c2.jpg

.我很抱歉，端午連假來合歡山，真是一大失算，一連兩週陸續有大型自行車活動登場，想找車位真是比登天還難 龐大的自行車隊及隨行車輛，加上連假湧現的遊客，昆陽 武嶺 鳶峰停車場 都是客滿話說，宣導不夠啊 ! 我們都不知道合歡山有自行車賽事要爬的山沒爬到  ，To-Do List  +1

步道 合歡山 登山

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