外星人造訪過？親訪冷門「七星南峰」，主峰無比原始令人開眼界

我族聖山-凱達格蘭山、龍吻石、七星南峰

七星山南峰你一定爬過七星山，但你爬過七星南峰嗎？因為一篇報導： 據說陽明山曾經有外星人造訪過？！ 吸引了我的興趣，按捺不住好奇心，就趁著天氣最好的10月份親自來走一遭，由於官網上資料真的很少，也幾乎沒有提到，所以只能藉著瑣碎的資料，拼湊出它的樣貌......

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今天從小油坑上山，停車場包場中。因為是熱門路線，一大早就要趕快來，否則一位難求！

小油坑步道走到約1.2K處，由告示牌後面進入，箭竹林鑽好鑽滿，沒多久就能到達七星山南峰，山頂非常空曠。

環視群山，遠眺台北市第一高峰七星山，有種北面稱臣的感覺！因為少人造訪，乃至成為冷門步道，但特色還是有的。恐龍接吻石

過了七星南峰，繼續往下走就能經過恐龍接吻石，居然親得唯妙唯肖，閃瞎了。

再走一段叢林，沿著指標上攀，即可抵達我族聖山-凱達格蘭山，視野還不錯，看到不一樣的七星群峰！七星錐

接下來走回空地，記住千萬不要迷路，因為看起來都差不多。

既然已經回到這裡，就爬回七星山主峰吧！有別於官方步道指標都很清晰，這裡卻是無比的原始，真令人開了眼界。

雖然沒找到跟外星人有關的線索，但能發現一處特別的景點也是有了收穫。