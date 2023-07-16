湖光山色太美！ 新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 攀爬充滿了野趣

一、新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走

Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=nNmeDU6nkvY&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、新竹關西高甫山、彩和山、油井窩縱走(回程)

gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2049740

今天來到關西大竹坑從桃園這端沿著粗坑路抵達琉璃光蓮花世界前左轉產業道路往前即能抵達車子可停於路旁空地，再步行至登山口

途經佛陀世界觀景點先上來觀賞前方的湖光山色

今日天氣晴朗，右側及前方的中級山清晰可見左側遠方的大屯山系、七星山亦能看見

今天來到關西大竹坑登山口

預計從登山口起登沿著登山路徑攀登油井窩山、彩和山、高甫山之後再原路返回，來回路程約9.54公里從大竹坑登山口往左也能前往石牛山及蓬萊仙島

途經山路旁的小水池及小瀑布池中水質相當清澈、冰涼

行走在山徑，一路上蟬叫的聲音幾乎連綿不絕前往油井窩山路徑及林相相當原始

山徑路面濕滑，有些路段是走在岩石上沿途不少拉繩攀爬路段前來攀爬最好穿止滑好一點的鞋子或雨鞋以免滑倒

途經山徑旁的瀑布瀑布高約三、四公尺

過了瀑布後，山路開始變得比較陡峭拉繩攀爬路段也變得比較多

前往油井窩山的山路此段亦是雙石縱走(八字縱走)的後段路徑石牛山不管平日、假日，都是非常熱門的登山景點如純粹只想要攀登石牛山，不想人擠人也可從大竹坑登山口起登不用繞到關西石福宮那邊起登

攀爬約50分鐘後抵達油井窩山

山頂一邊可通往石牛山，一邊可通往彩和山油井窩山海拔495公尺山頂有一礦務課第341號基石

在山頂稍作休息後離開油井窩山準備前往彩和山今日風勢相當強勁，天氣雖然非常炎熱但山風吹來，感覺非常舒適涼爽沿途有幾段路徑必須攀爬、攀登石頭充滿了野趣，不會走起來覺得太無聊

站在石頭上有不錯的展望

除了此處沿途除了從樹林縫隙可以窺見兩旁的群山風貌外幾乎都沒甚麼展望與視野沿途的視野幾乎都被樹林遮蔽了沿途許多路徑快被兩旁的草叢遮掩了

現在開放國門，許多人紛紛出國遊玩比較冷門的郊山幾乎難遇其他的登山客還好今天還偶遇兩位登山大哥不然真的包山了

抵達彩和山和通往高甫山的岔路口左上準備攀登彩和山

沿路猶如好漢坡相當陡峭陡坡約有兩、三百多公尺一路拉繩攀爬而上

終於抵達彩和山從油井窩山走到彩和山耗時約1.5個小時(含拍攝時間)彩和山另一邊下去可通往羅馬公路彩和山海拔612公尺，原基石已不見

在山頂稍作休息後離開彩和山順著陡坡往下，銜接通往高甫山的山路沿著山路繼續往前

從彩和山到高甫山這段山路沿途會經過三座山峰(山頭) 所以整段路徑幾乎都是爬上爬下從山頂回到鞍部，再從鞍部爬上山頂一座山峰爬過一座山峰，相當累人

樹幹上生長著巨大的菇類

攀登高甫山也可以從羅馬公路的高甫山登山口起登

許多登山客還會連走彩和山、油井窩山、石牛山四座都是位於關西的郊山分開挑戰並不難但如果將四座山串連，就成了一條健腳路線總爬升、下降大約1000公尺左右，難度不容小覷如果再加往返，難度就會加大

終於抵達高甫山從彩和山走到高甫山耗時約1.5個小時(含拍攝時間)高甫山又稱壽桃山海拔548公尺，山頂無基石

離開高甫山，準備原路返回不用再拍攝影片，兩個多小時後回到油井窩山

約40 分鐘後回抵大竹坑登山口

新竹關西大竹坑登山口交通及郊山登山資訊:1、關西大竹坑登山口: 從桃園這端沿著粗坑路，抵達琉璃光蓮花世界前左轉產業道路往前即能抵達，車子可停於路旁空地，再步行至登山口。2、從登山口起登，沿著登山路徑攀登油井窩山、彩和山、高甫山，之後再原路返回，來回路程約9.54公里。 3、登山資訊: 油井窩山海拔495公尺，山頂有一礦務課第341號基石。彩和山海拔612公尺，原基石已不見。高甫山又稱壽桃山，海拔548公尺，山頂無基石。4、交通資訊: 大竹坑登山口:無大眾運輸。