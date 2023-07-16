快訊

716遊行柯侯郭都去 藍營看侯：爭取中間票源不用怕扣分

超市偶遇王祖賢近照曝光 婉拒合照「不要告訴別人我是誰」

咖啡不是豆類，為何會有黃麴毒素？教授教如何避免咖啡受汙染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖光山色太美！ 新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 攀爬充滿了野趣

健行筆記／ 健行筆記姨婆趴趴走

一、新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走

Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=nNmeDU6nkvY&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、新竹關西高甫山、彩和山、油井窩縱走(回程)

gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2049740

今天來到關西大竹坑從桃園這端沿著粗坑路抵達琉璃光蓮花世界前左轉產業道路往前即能抵達車子可停於路旁空地，再步行至登山

ac613e8c5915355684b44e2bddcfa0d9.jpg

途經佛陀世界觀景點先上來觀賞前方的湖光山色

01dc189df9f8db2fc125f0ed466eb9c5.jpg

e4976fca2efff68cbbb576f337eedd55.jpg

今日天氣晴朗，右側及前方的中級山清晰可見左側遠方的大屯山系、七星山亦能看見

4b6ab8910c17920dc2b691d2b18105c3.jpg

17d3d87de3dba701501cb9d7c219b0bf.jpg

59e2f6bdb605dae0fc72e973a206914a.jpg

今天來到關西大竹坑登山口

2cc020704817c31c109565d427363ab2.jpg

預計從登山口起登沿著登山路徑攀登油井窩山、彩和山、高甫山之後再原路返回，來回路程約9.54公里從大竹坑登山口往左也能前往石牛山及蓬萊仙島

8386f411472855d2ac30d98a7c1e900b.jpg

途經山路旁的小水池及小瀑布池中水質相當清澈、冰涼

8f0ddbe48d98562166b870ffba846c6a.jpg

行走在山徑，一路上蟬叫的聲音幾乎連綿不絕前往油井窩山路徑及林相相當原始

38533b6103c3990078a7d8291b29937a.jpg

0ccfa6774992220fd7936b083f87f734.jpg

山徑路面濕滑，有些路段是走在岩石上沿途不少拉繩攀爬路段前來攀爬最好穿止滑好一點的鞋子或雨鞋以免滑倒

481b3bb2af3968f8cb61af811d274872.jpg

b9d7b65ed92830364493ab73685e23d3.jpg

途經山徑旁的瀑布瀑布高約三、四公尺

0f14ab1a57c744f5916d698afa602c85.jpg

過了瀑布後，山路開始變得比較陡峭拉繩攀爬路段也變得比較多

de1d5ff56c9ead5df1028db1e54bdcf3.jpg

前往油井窩山的山路此段亦是雙石縱走(八字縱走)的後段路徑石牛山不管平日、假日，都是非常熱門的登山景點如純粹只想要攀登石牛山，不想人擠人也可從大竹坑登山口起登不用繞到關西石福宮那邊起登

c453f81a70c7075edcfd084750ded672.jpg

攀爬約50分鐘後抵達油井窩山

694a8c8ca741e3f1e620d4d9406b95a6.jpg

山頂一邊可通往石牛山，一邊可通往彩和山油井窩山海拔495公尺山頂有一礦務課第341號基石

ed810d6a45d2c3c93fa83262ecec69e4.jpg

661a5a23520776802b7ca7b8fa36a5ce.jpg

在山頂稍作休息後離開油井窩山準備前往彩和山今日風勢相當強勁，天氣雖然非常炎熱但山風吹來，感覺非常舒適涼爽沿途有幾段路徑必須攀爬、攀登石頭充滿了野趣，不會走起來覺得太無聊

f48317370a2a04fc002fdd9b7916feaa.jpg

ca38042607a116cbf952ab98518b6599.jpg

63ac11d71cbac2722b3456101cad3025.jpg

站在石頭上有不錯的展望

7542a34d1d180c1155924856faa61183.jpg

c4cc5acf574761b242785490f22b38ea.jpg

b751fe639d42a7073eed47f72cf34940.jpg

除了此處沿途除了從樹林縫隙可以窺見兩旁的群山風貌外幾乎都沒甚麼展望與視野沿途的視野幾乎都被樹林遮蔽了沿途許多路徑快被兩旁的草叢遮掩了

cc0b60f59b14119d0532bc44db539efc.jpg

現在開放國門，許多人紛紛出國遊玩比較冷門的郊山幾乎難遇其他的登山客還好今天還偶遇兩位登山大哥不然真的包山了

db8b5c97bfefb48b18c98cda31cfbe45.jpg

抵達彩和山和通往高甫山的岔路口左上準備攀登彩和山

593ca937860793c8dbc7d9b102a5dfb6.jpg

沿路猶如好漢坡相當陡峭陡坡約有兩、三百多公尺一路拉繩攀爬而上

3e808788cf50e3c61c6df970b6392f6c.jpg

5a529dc70d74fe365d7403cf89fc49f9.jpg

終於抵達彩和山從油井窩山走到彩和山耗時約1.5個小時(含拍攝時間)彩和山另一邊下去可通往羅馬公路彩和山海拔612公尺，原基石已不見

e7430ee20ebc9b8223cbfc63a98b01a1.jpg

dab3d111cbc72b9bca9b0839b0c7334a.jpg

在山頂稍作休息後離開彩和山順著陡坡往下，銜接通往高甫山的山路沿著山路繼續往前

50a5503ec9fe709f76d5003afda36434.jpg

51dd49a2a22b22722461f18e0f9acb19.jpg

從彩和山到高甫山這段山路沿途會經過三座山峰(山頭)0027304c8fe52990132b5cd61ec3db81.jpg所以整段路徑幾乎都是爬上爬下從山頂回到鞍部，再從鞍部爬上山頂一座山峰爬過一座山峰，相當累人

59c54484718b4b00a96f3cb9aab35c00.jpg

9e0538684d543f55f2d3694863bce868.jpg

樹幹上生長著巨大的菇類

83cc80635a741b506afed5b778435e2f.jpg

攀登高甫山也可以從羅馬公路的高甫山登山口起登

2dc437cfcecc622b903a5bfeac542435.jpg

許多登山客還會連走彩和山、油井窩山、石牛山四座都是位於關西的郊山分開挑戰並不難但如果將四座山串連，就成了一條健腳路線總爬升、下降大約1000公尺左右，難度不容小覷如果再加往返，難度就會加大

6ed42dfcabcf178fb5c69d074c89e292.jpg

終於抵達高甫山從彩和山走到高甫山耗時約1.5個小時(含拍攝時間)高甫山又稱壽桃山海拔548公尺，山頂無基石

4625bfb65561764118f61e0a05b95c12.jpg

8131736a138a5403a579b8934bb7ad07.jpg

離開高甫山，準備原路返回不用再拍攝影片，兩個多小時後回到油井窩山

569c437a8e96b17c615a171f5989117f.jpg

約40 分鐘後回抵大竹坑登山口

c6cb24b2e2be8af2f20de382240a71fc.jpg

新竹關西大竹坑登山口交通及郊山登山資訊:1、關西大竹坑登山口: 從桃園這端沿著粗坑路，抵達琉璃光蓮花世界前左轉產業道路往前即能抵達，車子可停於路旁空地，再步行至登山口。2、從登山口起登，沿著登山路徑攀登油井窩山、彩和山、高甫山，之後再原路返回，來回路程約9.54公里。 3、登山資訊: 油井窩山海拔495公尺，山頂有一礦務課第341號基石。彩和山海拔612公尺，原基石已不見。高甫山又稱壽桃山，海拔548公尺，山頂無基石。4、交通資訊: 大竹坑登山口:無大眾運輸。

登山 瀑布 公路

延伸閱讀

陽光行動／飲用水改採石門水庫水源 環團這原因不埋單

縱走中央山脈釀憾事...協作員摔落邊坡 陸空合力運出遺體

關西坪林國小獲贈80萬元助學金 簡國徽盼翻轉偏鄉教育

62歲男縱走中央山脈南三段 今晨疑急性高山症送醫不治

相關新聞

湖光山色太美！ 新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 攀爬充滿了野趣

一、新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=nNmeDU6nkvY&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%

山中溪水超清涼！ 東北角「大鬼瀑布」登山玩水趣 沿途視野佳、林相好

2023/06/20，東北角大鬼瀑布登山玩水趣，我們車停在南雅漁港停車場，經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山，這次從不同方向再回味一次，走步道緩緩而上，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都

外星人造訪過？親訪冷門「七星南峰」，主峰無比原始令人開眼界

我族聖山-凱達格蘭山、龍吻石、七星南峰 七星山南峰你一定爬過七星山，但你爬過七星南峰嗎？因為一篇報導：據說陽明山曾經有外星人造訪過？！吸引了我的興趣，按捺不住好奇心，就趁著天氣最好的10月份親自來走

包場美景！紫明溪步道連走四瀑　該賞的景、該拍的點全都入袋

2023-04-27紫明溪步道連走四瀑─陽明書屋站→紫明溪步道→陽峰古道→玉瀧谷→青春嶺步道→大屯瀑布→陽明公園→小隱潭瀑布→橫嶺古道→半嶺圳步道→松溪瀑布→半嶺吊橋→猴洞圳古道→翠峰瀑布→天母古道→

走進「Windows 桌面」！不應只有傳說中的黃金大草原，攻上八瘦之一「南華山」

南華山不應只有傳說中的黃金大草原可以跟玉山說聲「早安」 夢幻絕美的能高稜線 怎能不收藏 感恩最初心母親是山 父親是大樹思念最好的解藥 : 天晴的時候 來看您 2023 D0504 於

一圓舊夢！解鎖目標「軟橋山O型」，加碼「北五指東峰」未完待續，下次繼續披荊斬棘

一、前言： 2019.1.19曾經試圖探訪軟橋山，由於裝備不足、經驗欠缺...，未及半途宣告失敗撤退。近期得知...竹東軟橋山登山步道老路新開完成，好心動！參照2023.4/30~5/4桃園鐮刀登山

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦