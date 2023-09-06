登山生涯的啟蒙！烈日下的火山口湖「向天池」 偶遇不同的夏日風景

五月第一個周末正中午的陽明山炙熱的像是打著赤膊的山男孩。這次踏上向天山面天山步道掐指一算似乎是第二次。站在二子坪與向天山腰繞的步道岔路，我這次選擇走一條沒有走過的路，去探訪沒有去過的向天池，看看能不能在火山口湖看到向天蝦。

今日行程：二子坪步道→向天山腰繞步道→向天湖→向天山→面天山→二子坪步道岔口

向天山步道從腰繞進入，綠意盎然的步道周圍，聽見清脆的蟬聲充塞起一些山上愉悅日子的回憶、鳥兒微妙而細緻聲音伴奏著蟬聲，獨自一個人走在啟蒙我登山生涯的向天山步道上，這次在相差一點的路徑上閱讀了不同的夏日風景。

紀念日治時期日本裕仁皇太子訪台所特別設立的「皇太子殿下行啟紀念碑」

沿途意外看見了紀念日治時期日本裕仁皇太子訪台所特別設立的「皇太子殿下行啟紀念碑」，讓我有些驚喜，讓我連起北投瀧乃湯門口也有一柱「皇太子殿下行啟紀念碑」，原來是裕仁皇太子來台灣時曾經到北投參觀，所以當地人在面天山下立碑，這塊「皇太子殿下行啟紀念碑」在大正14年、西元1925年6月開工、8月完工，11月15日舉行揭幕式，臺北州的知事吉岡荒造親臨主持。

這麼一段史蹟原來是串在一起的呀！續行的我用微慢跑的速度路過一排綠蔭與山林的芳香，一列隊伍擦身而過，但布滿石階的青苔建議還是用不會受傷的速度前進喔！沒一會兒，便來到了傳說中看的到向天蝦的向天池，向天池是火山口湖呈漏斗狀，底部平坦長滿青草，近期乾渴的湖底『居然沒有向天蝦！！』

其中位於向天山西側的向天池

往山頂的地方望去，看見面天山與向天山，兩座山均為大屯山的寄生火山，約為40萬年前形成，是典型的鐘狀火山，嘴饞的我卸下背包吃了一包梅子望向上坡。

微陡的上坡一步步上階，步道安全好走，路上發現一隻黃蛺蝶貼在葉面上，彷彿是大太陽底下的小太陽，這是五月的陽明山風景，曬紅的臉搭配藍藍的天，到了山頂的我終於想起六年前初上陽明山第一條五連峰的最後一座山頭—向天山。

鬼針草上的黃蛺蝶

走上向天山與面天山對望著，在烈陽底下向下前行，踏著輕快的步伐前往面天山，反射板前可以眺望淡水出海口八里左岸與仰躺的觀音山，蜿蜒的淡水河映著日光，雖然沒有微風徐徐，但站在開闊的270度大視野是陽明山大屯山系肩膀上看風景，多留一點汗也都很值得。接著在下山前往二子坪的路上，望著藍天白雲，好像站在陽明山的雲端，步步輕盈地劃下與向天山面天山六年後再次相遇的句點。