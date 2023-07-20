鍛鍊好再來！武陵二秀之「一日桃喀」行不行　上上下下考驗體力

版上有許多一日四秀之神人，但想想對自己的能力還是要有自覺，一日二秀大概已經是我們母子的極限(連品田我們目前都還不敢挑戰)，行前看了一下桃山喀拉業的距離來回約18k，總爬升約2000m，心想志佳陽都輕鬆走了，這裡當散散步沒問題的.....吧(?)~~~畢竟從台中開車到武陵也是遠的要命，選在端午連假比較可以充分休息，D0我們悠閒上山，在武陵農場露營區(訂小屋免搭帳)早早睡覺，滿多人會選擇車宿，但就見人見智，我還是希望我和小孩都能好好休息才有體力。

D0經過昆陽，看到幸福公鹿停下合影

這陣子每到假日就午後雷陣雨，已大約一個半月沒上山，這次預報也是會有不太大的午後雷陣雨，因為希望儘量能避開下雨，所以比計畫的時間再早1小時起登，兒子還表示想在桃山看日出....

桃山-武陵四秀中最秀麗的一座山，因山形像桃子所以有此名稱，海拔3325m，百岳排名第48，單程4.5k，爬升約1400m，因為摸早黑所以沿路沒拍幾張照，用頭燈看樹林裡有發亮眼睛很可怕，媽媽有點近視完全看不到那是什麼，兒子表示那是山羌(這麼遠到底怎麼確定，也可能是熊阿(?))，結果我們的桃山因為太久沒鍛練了速度極慢，桃山日出願望下次請早謝謝。

陽光從樹林中灑落好美好美

陽光已照得我們睜不開眼睛

桃山一路陡上沒在客氣

兒子說下次要看500元，媽媽心想我還不想去找霸....

隨處停下都是美景，路邊發呆也是享受

走過一座假山頭後，就能看見桃山在眼前了~~

往桃山最後一小段

兒子說不看鏡頭的比較帥(?)

考量到今天上山時間花費比預計的久，打算就此下山，所以在桃山頂混了快一小時，還接收了熱心大哥給我的一顆大紅蕃茄補充水份+熱量，閒聊之下，大哥問~~「真的不去喀拉業？最難走就上桃山這段，去喀拉業那段就好走很多了~~~~」跟兒子討價還價(?)之後，決定試走一段看看，感覺體力不行的話再撤退。

往喀拉業先陡下，回程讓你上天堂的200m往喀拉業山的路上會經過詩崙山(3194m)，本來就有耳聞往詩崙山這段上上下下不是很好走，實際體驗過之後的確不好走，但路跡都算清楚。

往詩崙山最後一段陡上

詩崙山大約在1.8k處，往喀拉業再走1.7k就會到，我看幾位在我們前面的山友會把包包放在這輕裝過去，跟兒子討論後，他把水和兩樣零食放我包內，他帶著登山杖繼續出發。據說從詩崙山往喀拉業就很好走，讓我來告訴大家，這不可信.....

剩下的1.7k和前面的1.8k相較之下有好走「一點點」，仍然不時有箭竹洗你的臉，還有幾棵要直接跨坐或是鑽過去的倒木。

這一段路是詩崙山往喀拉業最好走的，就只有照片這段!!!!

可能我本來的想像是1.7k至少有1k是以上那張照片的樣子，事實上這種平緩的路只有大約200m，其他的1.5k一樣是上上下下，就這樣到了喀拉業山，無展望，就是一塊小空地~~~~

喀拉業山，海拔3111m

喀拉業山-武陵四秀中最矮最遠的一座，為山友稱呼四大鳥山之一，(其他三座是合歡西、小劍山、鹿山)單程3.5k，登山口為桃山頂，之前走過合歡西覺得一點都不鳥，雖然上上下下但是景超美，所以我對喀拉業還是有些期待的，結果這次走完…就是一座百岳get的感覺，桃山值得再來，但喀拉業山我覺得走過一次可以了。

喀拉業回桃山頂最後的大魔王

回到桃山頂喘一下後，我們就再準備下山了，記得上桃山的時候無限之字形，但那時是黑黑走沒特別感覺，下山的時候覺得之字形下坡走到厭世，如照片上的碎石，走過幾座山是泥土或是針葉軟軟的踩很舒服，但是桃山下山時兒子被碎石氣到哭(?)。

桃山路徑滿多這種碎石

這次的桃喀一日單攻很幸運天氣好風景也好，雖然順利完成，但我要說體感滿硬斗的，有可能是因為我們休太久沒有上山持續鍛練，也有可能是因為喀拉業山上上下下比較磨人，務必要練好自身體能才挑戰。

後記：經過快兩週的今天，兒子表示可以再去一次桃山想在山頂看日出，我想...這行程對他來說可能小菜一碟？