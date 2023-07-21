快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

不輸給任何一座百岳！七座南湖大山群峰 運氣好還能看見「工讀生」巡場

健行筆記／ 健行筆記PassionYC

GPS軌跡 : 下載

第二天影片

第二天早上四點出發，摸黑走過上圈谷。就在天將破曉之際爬上東峰前的碎石坡以及稜線，看見了絕美日出以及如山水潑墨般的層巒疊嶂山脈。

03cafe9d39c284d90d6cc74950116a51.jpg

69b9987dfeb12a35dd0374086c469827.jpg

51e9528254a22e26df6192f33b7527cb.jpg

在東峰短暫停留後來到近看十分壯觀的陶塞峰!! 非常有大霸尖山的氣勢與特色，雖然不是百岳，但登上陶塞峰山頂後其視野不輸給任何一座百岳。

0bebb55a6e1238d654798b202a6e2277.jpg

100325a4822abaf7c2de5db5cc504583.png

南湖東南峰也是十分有特色的一座，乳白色的山體上巨石遍佈，各種突出如山展台般的平台巨石都十分好拍照。

2a01c198a9e35974a3a25c034cabd960.jpg

馬比衫山是一座個人覺得很遠，沿途沒有甚麼景色的山，唯一的展望就是登頂的稜線可以看到海，以及運氣好可以看見工讀生出來巡場。

e8b000fc9e95d17c5a02ff695a965241.jpg

1bc9a0c131826cb16b4b5b146891c55d.png

15ed4b206b4ab8b8beed97eaac021840.png

回程走乾溪溝，乾溪溝是十分美麗以及夢幻的路線，沿途感覺像格林童話般述說著千萬年前的大自然故事。

83f93a79bcd0a2bbb842e3422c460934.png

361d2d7290774c5adfcb47fd810d44d7.jpg

童話

延伸閱讀

台灣第一人 羅明原完登陸測部一、二、三等三角點

轎車失控衝對向撞裂邊坡巨石 車頭全毀四輪朝天

再涉非法占用？「天水園」巨石突現身漁港 苗縣府說話了

山域事故逐年增加 中市開發GPS定位輔助系統救援

相關新聞

不輸給任何一座百岳！七座南湖大山群峰 運氣好還能看見「工讀生」巡場

GPS軌跡 : 下載 第二天影片 第二天早上四點出發，摸黑走過上圈谷。就在天將破曉之際爬上東峰前的碎石坡以及稜線，看見了絕美日出以及如山水潑墨般的層巒疊嶂山脈。 在東峰短暫停留後

鍛鍊好再來！武陵二秀之「一日桃喀」行不行　上上下下考驗體力

版上有許多一日四秀之神人，但想想對自己的能力還是要有自覺，一日二秀大概已經是我們母子的極限(連品田我們目前都還不敢挑戰)，行前看了一下桃山喀拉業的距離來回約18k，總爬升約2000m，心想志佳陽都輕鬆

累三天爽一輩子！大霸群峰：17公里的大鹿林道該騎車還是走路？

騎車和走路的糾結 這兩年要爬大霸的山友，第一個要面對的就是，17公里的林道到底要騎車還是走路，經過諮詢和爬文決定走路，為什麼？如果沒下雨其實路況並不太差，騎車技術好的山友應該是沒有問題的，但如果下雨

靠著繩子攀到山頂！一人爬「無耳茶壺山」，沿途山海美景十分壯觀

7/2無耳茶壺山 成員：我 天氣：晴時多雲 在藍線忠孝復興站2號出口搭乘基隆客運1062，搭車前往勸濟堂，勸濟堂離登山口10分鐘的距離。路線規劃勸濟堂➛朝寶亭➛茶壺山入口➛寶獅亭➛無耳茶壺山➛茶

湖光山色太美！ 新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 攀爬充滿了野趣

一、新竹關西油井窩山、彩和山、高甫山縱走 Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=nNmeDU6nkvY&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%

山中溪水超清涼！ 東北角「大鬼瀑布」登山玩水趣 沿途視野佳、林相好

2023/06/20，東北角大鬼瀑布登山玩水趣，我們車停在南雅漁港停車場，經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山，這次從不同方向再回味一次，走步道緩緩而上，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦