不輸給任何一座百岳！七座南湖大山群峰 運氣好還能看見「工讀生」巡場
GPS軌跡 : 下載
第二天影片
第二天早上四點出發，摸黑走過上圈谷。就在天將破曉之際爬上東峰前的碎石坡以及稜線，看見了絕美日出以及如山水潑墨般的層巒疊嶂山脈。
在東峰短暫停留後來到近看十分壯觀的陶塞峰!! 非常有大霸尖山的氣勢與特色，雖然不是百岳，但登上陶塞峰山頂後其視野不輸給任何一座百岳。
南湖東南峰也是十分有特色的一座，乳白色的山體上巨石遍佈，各種突出如山展台般的平台巨石都十分好拍照。
馬比衫山是一座個人覺得很遠，沿途沒有甚麼景色的山，唯一的展望就是登頂的稜線可以看到海，以及運氣好可以看見工讀生出來巡場。
回程走乾溪溝，乾溪溝是十分美麗以及夢幻的路線，沿途感覺像格林童話般述說著千萬年前的大自然故事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言