不輸給任何一座百岳！七座南湖大山群峰 運氣好還能看見「工讀生」巡場

GPS軌跡 : 下載

第二天影片

第二天早上四點出發，摸黑走過上圈谷。就在天將破曉之際爬上東峰前的碎石坡以及稜線，看見了絕美日出以及如山水潑墨般的層巒疊嶂山脈。

在東峰短暫停留後來到近看十分壯觀的陶塞峰!! 非常有大霸尖山的氣勢與特色，雖然不是百岳，但登上陶塞峰山頂後其視野不輸給任何一座百岳。

南湖東南峰也是十分有特色的一座，乳白色的山體上巨石遍佈，各種突出如山展台般的平台巨石都十分好拍照。

馬比衫山是一座個人覺得很遠，沿途沒有甚麼景色的山，唯一的展望就是登頂的稜線可以看到海，以及運氣好可以看見工讀生出來巡場。

回程走乾溪溝，乾溪溝是十分美麗以及夢幻的路線，沿途感覺像格林童話般述說著千萬年前的大自然故事。